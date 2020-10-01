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Новости Видео Авиакатастрофа под Чугуевом
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Проект "Без цензуры": Кто виноват в смерти курсантов? Как экономия на армии убивает молодую армейскую элиту. ВИДЕО

Кто виноват в падении самолета АН-26 и гибели молодых офицеров? Разбираемся в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

За скандалом вокруг увольнения из ТКГ Витольда Фокина и попаданием туда Николая Тищенко несколько забылась ужасная трагедия последних дней - катастрофа самолета АН-26 с почти тремя десятками людей на борту.

Судя по тому, что известно, падение АН-26 стало последним звеном в длинной цепи халатности, отписок, лжи и экономии на армии, которые бытуют в отечественном аппарате уже не первый год.

Почему произошла катастрофа и сколько на самом деле в ней технического фактора? Кто позволил двигателю самолета переработать сотни часов сверх самого максимального срока, заложенного еще чуть ли не при царе Горохе? И как вообще можно было продлить срок службы этой жестянке до 2021 года?!

Как думаете, кто должен понести наказание за то, что случилось? Оставляйте комментарии под этим видео, ставьте "лайк" и подписывайтесь на обновления, ведь здесь, как всегда, ничего личного - только факты!

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Напомним,  Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) самолет (3630) Харьковщина (5577) АН (63) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
За Зєлєнскава галасавал?
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01.10.2020 09:45
+8
Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....

Твои конструктивные предложения по этой власти?
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01.10.2020 10:14
+8
Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту - Цензор.НЕТ 9117
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01.10.2020 10:15
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Правила форума Совет форумчан
Проблема в тотальній декваліфікації українців. Україна пішла шляхом новітніх трендів бізнес технологій. Один з головних полягає в тому, що найуспішнішим бізнесом вважається такий, де не потрібно високої кваліфікації персоналу. Кадри високої кваліфікаціїї вважаються пережитком минулого. Катастроф буде все більше, бо складних процесів забезпечувати вже нікому.
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01.10.2020 09:34 Ответить
Чувак, ти, або школяр, або гуманітарій за фахом.
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01.10.2020 09:38 Ответить
Я не гуманітарій. Чистісінький технар. 42 роки стажу в галузі телекомунікацій. Те, що зараз називають ІТ. Тільки мій профіль - залізяччя. Якраз став жертвою новомодного тренду в бізнесі, щодо непотрібності високої кваліфікації. Зараз все спостерігаю збоку. І злвтішно всміхаюся, коли успішні бізнесмени з своїми принципами об.. раються. А ти, чуваче, схож і справді школяр. Та ще й такий, який наплював на навчання. Ті речі, які я описав у попередньому коментарі, добре відомі кожному, хто працює із складними речами.
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01.10.2020 11:04 Ответить
Илон Маск? - не, это аферист просто а планета плоская, по НТВ же сказали то
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01.10.2020 10:21 Ответить
« Как экономия на армии убивает молодую армейскую элиту. ВИДЕО»

І совпал сєй фєномєн, с нєкоєй датой, 21.04.2019.

Ашотакоє ?
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01.10.2020 09:36 Ответить
как всегда, вода, брызганье слюной, и не одного конструктивного предложения. больше не смотрю сей понос
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01.10.2020 09:41 Ответить
Абсолютно правы!
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01.10.2020 09:47 Ответить
Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....

Твои конструктивные предложения по этой власти?
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01.10.2020 10:14 Ответить
задача журналистов высвечивать факты! а не давать "конструктивные предложения", ну а "особо одарённые" вроде вас могут набрасывать на вентилятор свои "конструктивные предложения". но всё же каждый должен заниматься своим делом! и даже политикой должны заниматься политики, как ни странно это для некоторых звучит, а клоуны выступать в цирке, в противном случае страна превращается в ЦИРК.
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01.10.2020 11:00 Ответить
Но это же так попэрэднык поднял армию с колен, что курсанты на старом самолёте разбились.
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01.10.2020 09:42 Ответить
За Зєлєнскава галасавал?
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01.10.2020 09:45 Ответить
оно и щас на ОПу пашет по разнарядкам.
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01.10.2020 09:46 Ответить
ОПу давно ярые союзники попэрэдныка. Я ж вам писал ещё в июле 2019 - зе потроха не посадит, ибо рука руку моет.
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01.10.2020 10:07 Ответить
ПРУФ, за що саджати Порошенка ?
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01.10.2020 10:30 Ответить
Обокрал со сворой свинарчуков-сатановских Украину предал Майдан, а значит украинский народ, сдал ***** часть Донбасса, обвалил гривну в 3,5 раза, поднял в 9 раз цены на газ, когда на мировых рынках они обвалились в 2 раза, поднял в 7 раз тарифы и вдвое цены на продовольствие - и это во время войны, уничтожил миллионы рабочих мест мелких предпринимателей - народ был вынужден бежать за бугор на зарабатки, посадил тысячи добровольцев, не посадил сепаратистов, крышевал 5 колону, торговал с ****** на крови, совершил рейдерский захват УП КП, на месте приватизированных предприятий построил элитное жильё для казнокрадов, не расследовал нападения и убийства на активистов, саботировал борьбу с коррупцие, врал, брехал и лгал украинскому народу... Мало?
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01.10.2020 15:11 Ответить
І жоден суд це не підтвердив?
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01.10.2020 19:15 Ответить
Судов в Украине нет - 29 лет отрицательного отбора и суды служат любой власти. С июля 2019 я тут первым в Украине начал писать, что зе попэрэдныка не посадит, бо рука руку моет - поэтому суды зе ничего не докажут. Но если к власти приду я или такие как я, загремит эта шобла предавшая и обманувшая Майдан аж бегом - судьи на перегонки будут ему страшные выроки выносить-карать.
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01.10.2020 23:52 Ответить
Ты, придурок лаптеногий, все заголовки мокшанских сайтов перечислил? Или что-то забыл?
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02.10.2020 08:33 Ответить
Иди в дупу к *****, вата потрошиная.
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02.10.2020 14:55 Ответить
Не, против потроха.
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01.10.2020 10:05 Ответить
Значіт за Запутіна.
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01.10.2020 10:41 Ответить
За *******. Потрох холуй ***** поэтому я за него и не голосовал.
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01.10.2020 15:13 Ответить
А за кого голосував?
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01.10.2020 19:16 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту - Цензор.НЕТ 4349
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01.10.2020 09:46 Ответить
Олэг Анатолиэвич, попэрэднык вже півтори роки, як не при владі.
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01.10.2020 09:49 Ответить
Я знаю, но попэрэднык взорвав 5 арскладов орал, что он поднячл армию с колен. Вот и результат.
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01.10.2020 10:08 Ответить
Олэг Анатолиэвич або ПРУФ, на сказане тобою,
або ти віртуально скушаєш свій висер.
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01.10.2020 10:28 Ответить
Пруф это улучшеная чеканка монет, а что у тебя пруф?
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01.10.2020 15:15 Ответить
При Порохе движки этого самолета не налетали сверх положенного. Пока плесень не села за штурвал страны!
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01.10.2020 09:52 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту - Цензор.НЕТ 9117
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01.10.2020 10:15 Ответить
Астанавитесь кровасиси!!!
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01.10.2020 09:48 Ответить
Наші курсанти могли вчитися вже 4 роки на нових "Фантомах".
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01.10.2020 09:48 Ответить
Вона рюсские на Пе 2 летают!
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01.10.2020 09:51 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-4_Phantom_II
McDonnell Douglas F-4 Phantom II - первый полёт май 1957 года. Конец эксплуатации - 1990 год. Удивительное предложение летать на "новых Фантомах".
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01.10.2020 09:57 Ответить
До тех пор, пока для значительной части нашего общества Ылитами будут силиконовые снежаны егоровы, транс-дивы типу Монро и прочие персонажи зверинца "Світське життя" наплевательское отношение к армии будет продолжаться. И после апреля 2019 эта тенденция усилилась. Всем смотреть Сватов! Здобули, падлы. Разом. Дело не в возрасте самолёта, у Ан-26 ресурс 20000 лётных часов, этот борт налетал около 6000. Давайте не уподобляться нацикам из ОПЗЖ и не спекулировать на смерти ребят. Дождёмся результатов следствия.
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01.10.2020 09:53 Ответить
нацикам из ОПЗЖ\\\\\

можёт - "социкам"? ты накричал чет и сам нё понял чо
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01.10.2020 10:28 Ответить
Нет. Именно - нацистам. Поясняю. ОПЗЖ - пророссийская партия. ОПЗЖ - сотрудничает с Единой россией. Их представители ездят на поклон в москву. россия в свою очередь стремится уничтожить Украину и украинский народ (как этнос). Достаточно вспомнить изречения путина про один народ и культуру (естественно - русский (-кую)), про искусственность украинского языка и т.д. да и сама война, которую россия против нас ведет говорит сама за себя. Кстати, Вы можете вспомнить хотя бы один законопроект поданный от ОПЗЖ, который бы был направлен на развитие украинского языка и культуры? Я нет. А в защиту бедненьких угнетаемых русскоязычных? То-то же. Значит цели ОПЗЖ и россии совпадают. С моей точки зрения, это нацизм. И да, я не кричал, как ВАМ показалось, я с грустью констатировал.
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01.10.2020 11:31 Ответить
с грустью констатирую шо вы - совок.
просто Национал-социализм и Рашка, это как Муссолини и Национал-социализм. Общее есть, но надо бы и различать.
Сравнить говно с нацистами, это как Жукова - с Наполеоном. Ну да, есть общее - оба посылали людей в бой, но вот есть нюансы...(кстати, французское слово?)
я не Национал-социалист, но люблю справедливость просто. ну сорри если задел, буду задевать и впредь
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01.10.2020 11:44 Ответить
Всё же воздержитесь от навешивания ярлыков. Это как раз и есть признак "совка". И, потом, национал-социализм и нацизм это разные вещи. Рашка больше подходит под определения фашизма, согласно критериям Умберто Эко (если не ошибаюсь, но есть нюансы), а ОПЗЖ - просто их пятая колонна в Украине, которая паразитирует на малограмотном населении и населении, которое ненавидит Украину и всё украинское.
.
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01.10.2020 11:53 Ответить
та бо нечего называть их нацистами как вот в совке было - шо написсали в "Правде" - то и "правда".
"нацизм" - это сокр. Нац.-соц., или нет?
а фашизм, ну блин, я писал кому-то вчера - если у Ламборгини 4 колеса, 1 руль и т.д., и в Ладе кал.ине тоже так же, то ты же не назовешь ведро - Ламборгини?
то же и про дебилов, что пишут "путлер", кретины бы почитали что делал Сралин, тогда и как служил Гитлер. это же просто тупизм, или более крепкое выражение. В чем я неправ? Я бы может и был "нацистом"(ну, там минус нетерпимость и гонения), но тут..... "молились и ждали"(столетиями) - я не особо бы хотел таким быть.
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01.10.2020 11:59 Ответить
Не совсем Вас понял. Впрочем, ОПЗЖ кажется нигде и никто "нацистами" не называет. Это моя собственная оценка. Если нет, поправьте меня с указанием на газету "Правда". Поэтому, причем тут совок, абсолютно не понятно. А что имеется под "молились и ждали". И ещё, если уж приводить антагониста мяснику Жукову, то лучше - Монтгоммери, Эйзенхауер иоих ли (если беспристрасно тот же Роммель). Которые жизнь своих солдат ценили. За Наполеона в этом отношении не знаю, но то что генийбыл - бесспорно.
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01.10.2020 12:28 Ответить
Это моя собственная оценка.\\\\\\

"Оценки" такие (цитата Леся подревянского - шо он с ними делал).
"молились и ждали" - про голодоморы конечно же.
Та к Жукову антагонист - любой немецкий или японский генерал. Их просто бы расстреляли за 5% "художеств" таких шо Жуков делал.
Кстати, за Наполеона не оч. знаю но за Гитлера почитал как он воевал и недавно - сколько и как покушений делали. Уверился в том шо есть т.н. "судьба". То есть, "все"расписано"". Так шо считаю, спорить за них и всяких чингисханов и сралиных - просто бесполезно, мол типо - а шо бы было если Чинхизхан упал бы в колодец, или Сралин остался в семинарии
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01.10.2020 12:49 Ответить
Тільки російські нацисти здатні за українську мову вспарювати животи. Нелюди.
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02.10.2020 07:31 Ответить
Независимость досталась без борьбы, экономика была на 6 месте в Европе, одна из самых сильных и вооруженных армий в Европе.
Где все это? Мы сами все это про#рали своим равнодушием. Практически уже нет космической, авиационной промышленности, кораблестроения и на очереди все остальное потому, что Украина под внешним управлением и на подачках МВФ, нас загнали в долги, долги страшные. Сколько поколений будет должниками за эти кредиты, которые неизвестно куда исчезли?
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01.10.2020 09:56 Ответить
Куда исчезли кредиты МВФ? Посмотрите на хатынки Медведчука, Бойко и других "крепких хозяйственников", а также их декларации.
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01.10.2020 09:59 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту - Цензор.НЕТ 5400
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01.10.2020 10:00 Ответить
БРЕД, тупой притом. Ыканомика это когда ты высрал 10000 танчиков, а сам жрешь "суповые наборы(кости)(если уда.лось "достать")"?
Ну да, танк ты оценил в 10млн, значит ты имеешь ВВП - 100млрд, так? А то шо никому это говно не надо("Хеллфайр" рулит) - ты не подумал, совок?
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01.10.2020 10:30 Ответить
"Независимость далась без борьбьі..." Дурень і той розуміє, що даром буває сир у мишоловці. Справжня незалежність України почалася від 2014 -го року. Тому й напала Росія, тепер відбувається національно-визвольна війна України.
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02.10.2020 07:52 Ответить
до элиты ребятам ещё нужно было дорасти
первый критерий отбора в летный состав
это здоровье потом все остальное
ребят очень жаль
не могу понять что такое количество
курсантов делало на борту самолёта
набирали часы налета
встречал офицера летчика после учёбы
летал только на тренажорах
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01.10.2020 10:08 Ответить
прервусь на 8:13, шоб сказать КАК я о...Путинел от вставки видео с совковым мастодонтом - это мин обороны? - 314-ц обороне. позади него тоже такая же туша переминается... г*споди, это просто вообще ***********
Тот что был, толстый, хоть выглядел нормально, ну, в НАТО его бы выбросили мыть сортиры, но это же не ЭТО?
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01.10.2020 10:13 Ответить
Значить є ті хто поставив свої підписи, а значить їм пряма дорога в трибунал. Це треба бути конченими щоб розбити на ан-26. Державу і армію її тупорилі керманичі і ті 17 олігархів спустили свідомо в унітаз і на металобрухт. Путін (Шоломов) потирає руки і готовить ордени агентам ФСБ в Україні як Жванецькому "За заслуги перед Отечеством"!
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01.10.2020 10:45 Ответить
Винуватий Зелепуцький і його посіпаки, які економлять на війську, в якому ніколи не служили.
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01.10.2020 10:47 Ответить
двигун не відмовив... відмовив датчик...
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01.10.2020 10:56 Ответить
Розробка авіаційної техніки завжди проводиться з урахуванням критеріїв надійності і безпеки. З метою забезпечення цих критеріїв застосовується резервування, там, де потрібно.
Тобто, розроблено так, що вихід з ладу будь якого датчика само по собі не може призвести до повної некерованості літака. Крім того, ставлять не один датчик, а два, або один дачик плюс інформація з іншого дререла.
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01.10.2020 14:02 Ответить
Это не налёт, а навоз. От слова "возить". И досвид навозный.
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02.10.2020 13:05 Ответить
Хто винний ?
Всі винні. Як можна сказати, що народ, який роками обирав пройдисвітів, не винний в загибелі цих хлопців ?
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01.10.2020 13:16 Ответить
90%, що це був теракт.
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02.10.2020 07:54 Ответить
Финансирование армии можно увеличить только за счет увеличения доходов бюджета от налоговой (укрытие доходов), таможни, серых и черных зарплат в конвертах и всепоглощающей коррупции. Ничего взять от здравоохранения, образования, науки, пенсионного фонда нельзя. Они и так находятся в стадии умирания!
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01.10.2020 13:21 Ответить
Надо разобраться откуда взять, чтоб отдать армии!
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01.10.2020 13:22 Ответить
Распространение хаоса, внушение недоверия ко всему и всем, все врут, все воруют, кругом все плохо. Это технология хорошо отработанная на совках. Кто за всем этим стоит?
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01.10.2020 16:54 Ответить
Той, хто заявив: "Я ваш вирок"!
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02.10.2020 07:44 Ответить
 
 