Проект "Без цензуры": Кто виноват в смерти курсантов? Как экономия на армии убивает молодую армейскую элиту. ВИДЕО
Кто виноват в падении самолета АН-26 и гибели молодых офицеров? Разбираемся в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
За скандалом вокруг увольнения из ТКГ Витольда Фокина и попаданием туда Николая Тищенко несколько забылась ужасная трагедия последних дней - катастрофа самолета АН-26 с почти тремя десятками людей на борту.
Судя по тому, что известно, падение АН-26 стало последним звеном в длинной цепи халатности, отписок, лжи и экономии на армии, которые бытуют в отечественном аппарате уже не первый год.
Почему произошла катастрофа и сколько на самом деле в ней технического фактора? Кто позволил двигателю самолета переработать сотни часов сверх самого максимального срока, заложенного еще чуть ли не при царе Горохе? И как вообще можно было продлить срок службы этой жестянке до 2021 года?!
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Напомним, Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
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І совпал сєй фєномєн, с нєкоєй датой, 21.04.2019.
Ашотакоє ?
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"
6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....
Твои конструктивные предложения по этой власти?
або ти віртуально скушаєш свій висер.
McDonnell Douglas F-4 Phantom II - первый полёт май 1957 года. Конец эксплуатации - 1990 год. Удивительное предложение летать на "новых Фантомах".
можёт - "социкам"? ты накричал чет и сам нё понял чо
просто Национал-социализм и Рашка, это как Муссолини и Национал-социализм. Общее есть, но надо бы и различать.
Сравнить говно с нацистами, это как Жукова - с Наполеоном. Ну да, есть общее - оба посылали людей в бой, но вот есть нюансы...(кстати, французское слово?)
я не Национал-социалист, но люблю справедливость просто. ну сорри если задел, буду задевать и впредь
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"нацизм" - это сокр. Нац.-соц., или нет?
а фашизм, ну блин, я писал кому-то вчера - если у Ламборгини 4 колеса, 1 руль и т.д., и в Ладе кал.ине тоже так же, то ты же не назовешь ведро - Ламборгини?
то же и про дебилов, что пишут "путлер", кретины бы почитали что делал Сралин, тогда и как служил Гитлер. это же просто тупизм, или более крепкое выражение. В чем я неправ? Я бы может и был "нацистом"(ну, там минус нетерпимость и гонения), но тут..... "молились и ждали"(столетиями) - я не особо бы хотел таким быть.
"Оценки" такие (цитата Леся подревянского - шо он с ними делал).
"молились и ждали" - про голодоморы конечно же.
Та к Жукову антагонист - любой немецкий или японский генерал. Их просто бы расстреляли за 5% "художеств" таких шо Жуков делал.
Кстати, за Наполеона не оч. знаю но за Гитлера почитал как он воевал и недавно - сколько и как покушений делали. Уверился в том шо есть т.н. "судьба". То есть, "все"расписано"". Так шо считаю, спорить за них и всяких чингисханов и сралиных - просто бесполезно, мол типо - а шо бы было если Чинхизхан упал бы в колодец, или Сралин остался в семинарии
Где все это? Мы сами все это про#рали своим равнодушием. Практически уже нет космической, авиационной промышленности, кораблестроения и на очереди все остальное потому, что Украина под внешним управлением и на подачках МВФ, нас загнали в долги, долги страшные. Сколько поколений будет должниками за эти кредиты, которые неизвестно куда исчезли?
Ну да, танк ты оценил в 10млн, значит ты имеешь ВВП - 100млрд, так? А то шо никому это говно не надо("Хеллфайр" рулит) - ты не подумал, совок?
первый критерий отбора в летный состав
это здоровье потом все остальное
ребят очень жаль
не могу понять что такое количество
курсантов делало на борту самолёта
набирали часы налета
встречал офицера летчика после учёбы
летал только на тренажорах
Тот что был, толстый, хоть выглядел нормально, ну, в НАТО его бы выбросили мыть сортиры, но это же не ЭТО?
Тобто, розроблено так, що вихід з ладу будь якого датчика само по собі не може призвести до повної некерованості літака. Крім того, ставлять не один датчик, а два, або один дачик плюс інформація з іншого дререла.
Всі винні. Як можна сказати, що народ, який роками обирав пройдисвітів, не винний в загибелі цих хлопців ?