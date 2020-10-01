Проект "Без цензуры": Кто виноват в смерти курсантов? Как экономия на армии убивает молодую армейскую элиту. ВИДЕО

Кто виноват в падении самолета АН-26 и гибели молодых офицеров? Разбираемся в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

За скандалом вокруг увольнения из ТКГ Витольда Фокина и попаданием туда Николая Тищенко несколько забылась ужасная трагедия последних дней - катастрофа самолета АН-26 с почти тремя десятками людей на борту.

Судя по тому, что известно, падение АН-26 стало последним звеном в длинной цепи халатности, отписок, лжи и экономии на армии, которые бытуют в отечественном аппарате уже не первый год.

Почему произошла катастрофа и сколько на самом деле в ней технического фактора? Кто позволил двигателю самолета переработать сотни часов сверх самого максимального срока, заложенного еще чуть ли не при царе Горохе? И как вообще можно было продлить срок службы этой жестянке до 2021 года?!

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Напомним, Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.