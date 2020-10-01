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За сутки коронавирус выявили у 250 детей и 288 медработников, - Степанов. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине заболели 213 028 человек. Из них 13 970 детей, а также 15 538 медработников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 4 069. Из них 250 детей, а также 288 медицинских работников. Были госпитализированы 730 человек. За сутки в Украине зафиксировали 64 летальных случая, выздоровели - 2 038 пациентов", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 213 028 человек. Из них 13 970 детей, а также 15 538 медработников. Всего выздоровели 94 398 пациентов, а летальных случаев 4 193.

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