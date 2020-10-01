РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10864 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
26 502 134

Иранцы со своей территории наблюдают бои между армиями Армении и Азербайджана, происходящие в непосредственной близости к границе. ВИДЕО

Бои в Нагорном Карабахе между армиями Армении и Азербайджана проходят в непосредственной близости к границе с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной с иранской территории, видно залп реактивной установки от приграничного населенного пункта по ближайшим высотам. Посмотреть на поле боя приехало достаточно большое количество иранцев - на записи много гражданских автомобилей и мужчины за кадром, что-то активно обговаривают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подразделения армии Азербайджана с помощью ударных беспилотников уничтожили восемь армянских РСЗО "Град". ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Иран (1826) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
Иранцы со своей территории наблюдают бои между армиями Армении и Азербайджана, происходящие в непосредственной близости к границе - Цензор.НЕТ 3228
показать весь комментарий
01.10.2020 13:26 Ответить
+25
Да Алиев настоящий ПРЕЗИДЕНТ , не то , что 🤢🤡клоун пресмыкающийся перед путлерастами
показать весь комментарий
01.10.2020 13:24 Ответить
+23
Перевожу иранцев: "чё-то слабовато они путинским марионеткам наваливают, надо бы побольше да посильнее, чтоб до Воронежа достало!!!"
показать весь комментарий
01.10.2020 13:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лучше бы в стране-помойке.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:06 Ответить
Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону - Цензор.НЕТ 2947Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону - Цензор.НЕТ 2947Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону - Цензор.НЕТ 2947Десь тут
https://www.google.com/maps/@39.4054403,47.2852318,8374m/data=!3m1!1e3
показать весь комментарий
01.10.2020 14:16 Ответить
иранцы кальяны забили и смотрят войну в реале, как там ещё новостные каналы не показывают
показать весь комментарий
01.10.2020 14:23 Ответить
Алиев-кафир и отморозок. Сродни Путину.
показать весь комментарий
01.10.2020 14:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/28399, а ты с чем?
показать весь комментарий
01.10.2020 14:45 Ответить
Наверное с ливером )))
показать весь комментарий
01.10.2020 23:42 Ответить
ты наверное чуваш, или тунгус.
показать весь комментарий
01.10.2020 15:02 Ответить
Армяне обстреляли Азербайджан с территории Армении... Война может выйти на новый уровень.
показать весь комментарий
01.10.2020 14:31 Ответить
Нагорный Карабах - это Азербайджан.
Браво, Алиев!
показать весь комментарий
01.10.2020 15:25 Ответить
Вообще-то во времена Римской Империи это была территория Армянского царства . Потом пришлые из степей тюркские племена захватили чужую территорию и сделали ее своей . Так что спорно чей там Карабах .
показать весь комментарий
01.10.2020 19:23 Ответить
а где территория динозавров?
показать весь комментарий
01.10.2020 19:47 Ответить
Не понимаю, что говорят, но отчетливо слышно -урус -турки.
показать весь комментарий
01.10.2020 15:32 Ответить
Разговаривают на азербайджанском языке, они этнические азербайджанцы из провинции Западный Азербайджан в Иране. Они говорят что это армянские окопы по которым лупят азербайджанцы. Кстати местные азербайджанцы перекрывают трассы фурам следующие из россии для армении, некоторые даже были сожжены, но сами персы активно помогают армянам. Так как они не хотят усиления Азербайджана, дабы избежать настроения в азербайджанском обществе Ирана в объединение в будущем Северного и Южного Азербайджана
показать весь комментарий
01.10.2020 15:33 Ответить
клан Алиева не в силах справиться с маленьким нагорным карабахом!это факт.как бы некоторые не злорадствовали но 5 дней войны показали-блицкриг провалился.армяне удачно контратакуют и ходят слухи что готовится масштабное наступление на север от карабаха,бывший шаумяновский район.и еще-Пашинян не друг путлера.иначе бы руськи миротнотварец уже был бы у стен баку
показать весь комментарий
01.10.2020 16:37 Ответить
Тебя азеры тоже на бутылку посадят!, у стен Баку)))
показать весь комментарий
01.10.2020 18:02 Ответить
они и тебя посадят . или ты думаешь что к тебе другое отношение ?
показать весь комментарий
01.10.2020 19:25 Ответить
Вовсе нет, я требую освобождения азеровских и наших земель, тебе не понятно??
показать весь комментарий
01.10.2020 19:47 Ответить
в том то и дело что это не азербайджанские земли . историю почитай . азербайджанцам твои проблемы абсолютно безразличны , равно как и армянам .
показать весь комментарий
01.10.2020 19:50 Ответить
Нет-так нет, тогда азера восстановят конституционный порядок в нагорном Карабахе.. не против??
показать весь комментарий
01.10.2020 20:22 Ответить
В Карабахе уже другое государство - 30 лет . Какой порядок там может восстановить авторитарный алиевский Азербайджан ? Законы шариата ввести ?
показать весь комментарий
01.10.2020 20:28 Ответить
Какое государство???, государство выгнанных азеров???,
показать весь комментарий
01.10.2020 20:38 Ответить
Вижу ты савсэм бэлый и гарячий !...
показать весь комментарий
01.10.2020 18:03 Ответить
До местечковых это не доходит . Они так масштабно мыслить не умеют .
показать весь комментарий
01.10.2020 19:24 Ответить
какие масштабы , какие мысли ? все проще , армяне поддержали россию во время окупации крыма и войны на донбасе. армяне крыма рвали..ж за россию и также на донбассе.приютили их когда то ..бл....по этому все правильно . Азербайджан вперед.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:30 Ответить
азербайджанцы себя ведут тожно также как армяне когда им выгодно . разницы между ними никакой . непонятно почему они должны идти вперед ? кроме того армяне наваляют азербаджанцам , не сомневайся . не даром Эрдоган потащил из Сирии боевиков для войны в карабахе . не справляеться азербайджанская армия .
показать весь комментарий
01.10.2020 20:41 Ответить
не наваляют.уверен . знаю как воюют и те и другие.видели )))).тогда у армян получилось только потому что за них воевали.
показать весь комментарий
02.10.2020 17:39 Ответить
где то я это уже слышал ах да до киева за три дня
как то растянулось тужатся тужатся и все никак
показать весь комментарий
01.10.2020 20:03 Ответить
Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону - Цензор.НЕТ 3421
показать весь комментарий
01.10.2020 20:56 Ответить
Лукашенко багато з ким вітався і зустрічався. Що хотів цією світлиною показати?
показать весь комментарий
02.10.2020 07:47 Ответить
Армяне подлый и гнусный народ, рвали пердаки за мокшу, поливали здание нашего посольства в ереване борщом и радовались войне в Украине и оккупации крыма и Донбасса. Имел несчастье общаться с этой мразью, ненавидят Украину и прославляют рашку, поголовно все ватники.
Я за то, чтобы турки и азеры из окончательно отгеноцидели.

И учтите, кацапы потом теми же карабахскими мразями - армянами-перевертышами будут заселять земли Донбасса. Пусть лучше азеры и турки их добьют.
показать весь комментарий
01.10.2020 22:04 Ответить
Тут есть одна кацапская гнида Боб с американским прокси. Это ватный армянин, сказки "исторические" рассказывает, пишет чушь тут про Азербайджан и Турцию. Спамьте эту падаль рашистскую!
показать весь комментарий
01.10.2020 22:07 Ответить
У лахтоботви через одного нікнейми Боб.
показать весь комментарий
02.10.2020 07:52 Ответить
В Иране проживает 30 млн этнических азербайджанцев - коренной народ Ирана. Рано или поздно Оба Азербайджана объединятся, а потом произойдет единение с Турцией, с общей Родиной тюрков.
показать весь комментарий
01.10.2020 22:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 