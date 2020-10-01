Иранцы со своей территории наблюдают бои между армиями Армении и Азербайджана, происходящие в непосредственной близости к границе. ВИДЕО
Бои в Нагорном Карабахе между армиями Армении и Азербайджана проходят в непосредственной близости к границе с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной с иранской территории, видно залп реактивной установки от приграничного населенного пункта по ближайшим высотам. Посмотреть на поле боя приехало достаточно большое количество иранцев - на записи много гражданских автомобилей и мужчины за кадром, что-то активно обговаривают.
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+54 Роман с камнем
показать весь комментарий01.10.2020 13:26 Ответить Ссылка
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+23 Рома Маестро
показать весь комментарий01.10.2020 13:44 Ответить Ссылка
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Браво, Алиев!
как то растянулось тужатся тужатся и все никак
Я за то, чтобы турки и азеры из окончательно отгеноцидели.
И учтите, кацапы потом теми же карабахскими мразями - армянами-перевертышами будут заселять земли Донбасса. Пусть лучше азеры и турки их добьют.