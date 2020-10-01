Иранцы со своей территории наблюдают бои между армиями Армении и Азербайджана, происходящие в непосредственной близости к границе. ВИДЕО

Бои в Нагорном Карабахе между армиями Армении и Азербайджана проходят в непосредственной близости к границе с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной с иранской территории, видно залп реактивной установки от приграничного населенного пункта по ближайшим высотам. Посмотреть на поле боя приехало достаточно большое количество иранцев - на записи много гражданских автомобилей и мужчины за кадром, что-то активно обговаривают.

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