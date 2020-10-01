"У нас не эмоции - аргументы и экспертизы. Прорвемся! - Аваков об апелляции по делу Маркива в суде Милана. ВИДЕО

Глава МВД Арсен Аваков ожидает от апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива справедливого решения, которое учтет все факты и обстоятельства выявленные украинским следствием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков лично примет участие в заседании суда в Милане.

"Мы приехали за справедливым правосудием. Мы приехали, чтобы убедиться в том, что все аргументы украинской стороны будут выслушаны. Есть следствие, которое проходит в Украине. Это следствие выявило факты, которые безусловно должны быть учтены при вынесении справедливого решения", - сказал глава МВД.

"В суде у Виталия Маркива. Украина требует справедливости для своего солдата! У нас не эмоции, аргументы и экспертизы. Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо ложное обвинение! Прорвемся!" - пишет Аваков на своей странице в Инстаграмм.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.

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