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Новости Видео Свободу Маркиву
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"У нас не эмоции - аргументы и экспертизы. Прорвемся! - Аваков об апелляции по делу Маркива в суде Милана. ВИДЕО

Глава МВД Арсен Аваков ожидает от апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива справедливого решения, которое учтет все факты и обстоятельства выявленные украинским следствием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков лично примет участие в заседании суда в Милане.

"Мы приехали за справедливым правосудием. Мы приехали, чтобы убедиться в том, что все аргументы украинской стороны будут выслушаны. Есть следствие, которое проходит в Украине. Это следствие выявило факты, которые безусловно должны быть учтены при вынесении справедливого решения", - сказал глава МВД.

"В суде у Виталия Маркива. Украина требует справедливости для своего солдата! У нас не эмоции, аргументы и экспертизы. Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо ложное обвинение! Прорвемся!" - пишет Аваков на своей странице в Инстаграмм.

У нас не эмоции - аргументы и экспертизы. Прорвемся! - Аваков об апелляции по делу Маркива в суде Милана 01

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.

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Автор: 

Аваков Арсен (3445) суд (25137) Милан (27) Национальная гвардия (2153) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+2
Инспектор Аваканья поехал пошопицца до Милану
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01.10.2020 13:59 Ответить
+2
Старайся, Арсен Борисыч.
Глядишь, срок тебе скостят за сидящих по ложному обвинению в убийстве Шеремета...
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01.10.2020 14:03 Ответить
+1
зауважила.
різануло по вухам.
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01.10.2020 14:14 Ответить
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тьху...тьху! не сглазь !!!!
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01.10.2020 13:57 Ответить
Инспектор Аваканья поехал пошопицца до Милану
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01.10.2020 13:59 Ответить
Авакофф вже Геращенка переїв..
Марківу звичайно бажаю виправдального вироку, він ні в чому не винний.
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01.10.2020 14:00 Ответить
а то шо я сказал, вы не зауважил?(ниже)
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01.10.2020 14:12 Ответить
зауважила.
різануло по вухам.
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01.10.2020 14:14 Ответить
по вухах, если точно)
но это вообще - даже Азиров бы что-то такое говорил, но типо бы старался...(хотя зря, лучше не стОит), по нашему. Смешно, но тут было как даже Гепа старался говорить не по российски... это нечто было...
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01.10.2020 14:17 Ответить
И только 1+1 присутствуют там или Аваков только им дает интервью?
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01.10.2020 14:01 Ответить
Старайся, Арсен Борисыч.
Глядишь, срок тебе скостят за сидящих по ложному обвинению в убийстве Шеремета...
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01.10.2020 14:03 Ответить
Надеюсь на справедливое итальянское правосудие.
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01.10.2020 14:08 Ответить
укрАинской стороны.... главное шо армянин нацепил значок на пиджачок.
А ниче шо ты как оф. лицо(ну и рожа), должен на службе(кому?) разговаривать не на языке страны-агрессора, не?
Ара, мамат кунэм, ара, слышь?
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01.10.2020 14:11 Ответить
"Мы приехали за справедливым правосудием. Мы приехали, чтобы убедиться Источник: https://censor.net/ru/v3222286 https://censor.net/ru/v3222286
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01.10.2020 14:14 Ответить
если Маркива оправдают, респект потужному министру хоть какой-то
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01.10.2020 15:15 Ответить
 
 