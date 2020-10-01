"У нас не эмоции - аргументы и экспертизы. Прорвемся! - Аваков об апелляции по делу Маркива в суде Милана. ВИДЕО
Глава МВД Арсен Аваков ожидает от апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива справедливого решения, которое учтет все факты и обстоятельства выявленные украинским следствием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков лично примет участие в заседании суда в Милане.
"Мы приехали за справедливым правосудием. Мы приехали, чтобы убедиться в том, что все аргументы украинской стороны будут выслушаны. Есть следствие, которое проходит в Украине. Это следствие выявило факты, которые безусловно должны быть учтены при вынесении справедливого решения", - сказал глава МВД.
"В суде у Виталия Маркива. Украина требует справедливости для своего солдата! У нас не эмоции, аргументы и экспертизы. Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо ложное обвинение! Прорвемся!" - пишет Аваков на своей странице в Инстаграмм.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Марківу звичайно бажаю виправдального вироку, він ні в чому не винний.
різануло по вухам.
но это вообще - даже Азиров бы что-то такое говорил, но типо бы старался...(хотя зря, лучше не стОит), по нашему. Смешно, но тут было как даже Гепа старался говорить не по российски... это нечто было...
Глядишь, срок тебе скостят за сидящих по ложному обвинению в убийстве Шеремета...
А ниче шо ты как оф. лицо(ну и рожа), должен на службе(кому?) разговаривать не на языке страны-агрессора, не?
Ара, мамат кунэм, ара, слышь?
чтобы убедиться Источник: https://censor.net/ru/v3222286https://censor.net/ru/v3222286