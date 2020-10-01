РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7674 посетителя онлайн
Новости Видео
6 002 68

Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет развивать свою атомную энергетику, достраивать АЭС в Украине, несмотря на противодействие многих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ на Ривненщине.

"Есть стратегия развития атомной энергетики в Украине и достройки АЭС в Украине. Это обязательно будем делать. У нас все-таки где-то 51-52% генерация - это "атомка", в Украине. Самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, для потребителя, поэтому мы будем это развивать. Кстати, все это уже видят. Мы понимаем, что если профессионалы строят, если государство работает над безопасностью АЭС, то ничего не угрожает ни природе, ни климату ничего угрожает. Это безопасный вид электроэнергии", - отметил президент.

По словам Зеленского, у Украины есть все возможности быть одной из первых и в Европе, и в мире по генерации атомной энергетики.

"Поэтому я понимаю, что против "атомки" будет работать много стран, много стран, чтобы полностью уничтожить "атомку" в Украине. А мы ее будем наоборот защищать", - добавил Зеленский.

Также читайте: "Нейтрино вооружить можно?" - Путин - молодому ученому, рассказывающему о мировых достижениях в атомной энергетике. ВИДЕО

Автор: 

АЭС (545) Зеленский Владимир (20826) атомная энергетика (294)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Пусть лучше закроет схемы по вымыванию денег из энергоатома в пользу одного своего знакомого олигарха.
показать весь комментарий
01.10.2020 16:43 Ответить
+28
И какие же это страны, кроме Кацапии, хотят уничтожить нашу атомную энергетику ?

Пока что её уничтожает лишь одна страна - Зебилия
показать весь комментарий
01.10.2020 16:44 Ответить
+23
На Украине АЭС рекордно снизили выработку электроэнергии - Энергоатом 27.05.2020 Об этом сообщил в среду врио главы компании "Энергоатом" Петр Котин."Сегодня наложенные на нас ограничения в производстве электроэнергии упали до исторического минимума"
А потом кажется только снижали выработку.
Это недоразумение вообще в курсе, что происходит в стране или его действительно подсадили на какие-то психотропы и подсовывают бумажки, чисто зачитать на автомате?.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И будем всех бамбить! (с)
показать весь комментарий
01.10.2020 16:42 Ответить
Бамбами?
показать весь комментарий
01.10.2020 16:46 Ответить
Карабельными
показать весь комментарий
01.10.2020 18:03 Ответить
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине..."

А список стран не озвучил?
показать весь комментарий
01.10.2020 21:26 Ответить
хана отрасли...
нужно переключить бедоносца на чтото менее опасное
видосики там, айкосики....
показать весь комментарий
01.10.2020 16:47 Ответить
Пусть лучше закроет схемы по вымыванию денег из энергоатома в пользу одного своего знакомого олигарха.
показать весь комментарий
01.10.2020 16:43 Ответить
Легче реприватизировать тепловую енергетику, лишив рыжего козла доходов, чем сломать схемы
показать весь комментарий
01.10.2020 17:06 Ответить
Через схеми бабці, ага якраз
показать весь комментарий
01.10.2020 16:44 Ответить
И какие же это страны, кроме Кацапии, хотят уничтожить нашу атомную энергетику ?

Пока что её уничтожает лишь одна страна - Зебилия
показать весь комментарий
01.10.2020 16:44 Ответить
На Украине АЭС рекордно снизили выработку электроэнергии - Энергоатом 27.05.2020 Об этом сообщил в среду врио главы компании "Энергоатом" Петр Котин."Сегодня наложенные на нас ограничения в производстве электроэнергии упали до исторического минимума"
А потом кажется только снижали выработку.
Это недоразумение вообще в курсе, что происходит в стране или его действительно подсадили на какие-то психотропы и подсовывают бумажки, чисто зачитать на автомате?.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:00 Ответить
Это недоразумение вообще в курсе, что происходит в стране ?

В той же степени, что и кукла Хрюша из "Спокойной ночи, малыши" .
показать весь комментарий
01.10.2020 17:19 Ответить
Кукла куклой....... но начинаю сомневаться, что страна с такой вот хрюней протянет еще 3,5 года.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:26 Ответить
не протянет,

тут и сомневаться нечего
показать весь комментарий
01.10.2020 17:26 Ответить
А зачем вы за эту хрюню на выборах голосовали???? Чтоб только не Порошенко????? Против Порошенка???? Я Вас поздравляю. На выборах победил не Порошенко. Теперь чего вы удивляетесь Стала хрюня. А умные люди вам говорили, что этим закончится.. Что нельзя голосовать на выборах и выбирать президентом безмозглого клоуна из 95 квартала. Который к тому же и наркоманом оказался.. Ну Вас же предупреждали.!!!!
показать весь комментарий
01.10.2020 20:12 Ответить
Новичок на форуме? Старожилы Вас сейчас засмеют, я порохоботка.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:46 Ответить
Так лукашенко приплюсуй. Правда он сделать ничего не может, только вякать.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:24 Ответить
при чём Лукашенко к убыткам Энергоатома ?
показать весь комментарий
01.10.2020 19:28 Ответить
Почитай заголовок статьи. Стран только две - кацапия и колхозник. Но шморкля боится открыть рот на хозяев.
показать весь комментарий
01.10.2020 23:26 Ответить
До тебя нелох№42 ее никто не уничтожал ,все было прибыльное ,теперь из за вас идиотов недоразвитых ,ВДРУГ кто то ее начал уничтожать.Я думаю марсиане,после передоза!
показать весь комментарий
01.10.2020 16:44 Ответить
АГА КАК РАЗ ВСЕ НАОБОРОТ ТЫ ЗАЧИТИЛ В ПОЛЬЗУ АХМЕТОВА
МЕЛЕТ ВСЕ ПОДРЯД
показать весь комментарий
01.10.2020 16:44 Ответить
Поживем - увидим.
показать весь комментарий
01.10.2020 16:45 Ответить
Доживем - узнаем. Выжевем - поймем.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:48 Ответить
Запад и "Пиндосы" против Украины Нужно в Таежный союз да Агент Зеленский?
показать весь комментарий
01.10.2020 16:46 Ответить
Ну в даному випадку він мабуть не це мав на увазі, бо приїхав якраз на Рівненську АЕС, куди від сьогодні Вестінгауз паливо поставляє, а не кацапи...
Але так, як він захищає щось чи бере під особистий контроль - то ну нафіг! У випадку з АЕС мені стрьомно...
показать весь комментарий
01.10.2020 16:58 Ответить
Не Вам одному.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:49 Ответить
Зiленскай , слухай шо Куприк каже ... Як буде вiльний час , то подивись ось це .

https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s
показать весь комментарий
01.10.2020 16:46 Ответить
Зеленський і так куприком думає
показать весь комментарий
01.10.2020 17:20 Ответить
Нет у нас зон с устойчивыми ветрами. Ну разве что в предгорьях, да и то..... не особо. Между прочим - это актуально для Крыма.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:59 Ответить
Як подивитися, то дешевою таку конструкцію назвати не можна.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:24 Ответить
а защищать ее вы будете убивая все остальные виды? как с покупкой энергии у рф?
показать весь комментарий
01.10.2020 16:46 Ответить
Поки що якраз атомну вбивають через покупку енергії в кацапів і на догоду ТЕС Ахметова...
показать весь комментарий
01.10.2020 16:56 Ответить
да как-то полтора года назад хватало и ахметову и атомщикам.

И что же это изменилось в стране за полтора года ?
показать весь комментарий
01.10.2020 17:21 Ответить
Так отож...
показать весь комментарий
01.10.2020 17:24 Ответить
Ну, якщо то чмо взялось "захищати", то звіздець нашій атомній енергетиці.
показать весь комментарий
01.10.2020 16:48 Ответить
Оно ведь здесь не живет и в дальнейшем жить не собирается. У них вилла в Испании, апартаменты в Англии и итд, короче всегда есть куда сдрыснуть в случае какой-либо аварии.
показать весь комментарий
01.10.2020 16:50 Ответить
Спасаться от Интерпола будет в Израиле.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:15 Ответить
у вiслюка хатинка в Iталiiї, а не в Icпанiї...а ще Крим, Англiя... злиденне, нi разу не барига...

Багато країн працюватимуть над знищенням атомної енергетики в Україні, а ми її навпаки захищатимемо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1696
показать весь комментарий
01.10.2020 20:41 Ответить
У него с головой не все в порядке. "Против "атомки" будут работать много стран"(с). А почему же они сейчас не работают против нашей "атомки"?? Где логика?
показать весь комментарий
01.10.2020 16:59 Ответить
Словарь бубачки:
Атомка - атомная энергия.
Теплушка - тепловая.
Ветрушка - ветровая.
Гидрушка - гидроэнергия.
Солнушка - солнечная.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:01 Ответить
Це лексикон генія ********** з IQ 73%.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:36 Ответить
та просто тупэ загашене тэля
показать весь комментарий
02.10.2020 20:20 Ответить
Ты ее уже "защитил", обсос кривобивненский, вместе с КАЛомойшей. Положили ВСЮ атомку до минимальной генерации. Как и Нафтогаз. ЗеДятлы, вы в курсе, что за январь-июнь 2019 года Нафтогаз имел чистую прибыль почти 25 миллиардов, ну это при "барыге" а за январь - июнь 2020 года он имеет 12 миллиардов чистого убытка, при вашем избранике и членограистом офшорном шуте.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:02 Ответить
Если топливо из паРашки, но в жопу такую "энергетику" (столь же зависимую от агрессора и оккупанта как и газовое ярмо), если на собственном ядерном топливе, то это совсем другое дело!
показать весь комментарий
01.10.2020 17:18 Ответить
Вестінгауз там паливо - Рівненську АЕС якраз на нього перевели на днях...
показать весь комментарий
01.10.2020 17:54 Ответить
Це кричить той, що її знищує? Він нічого сьогодні не пив і не нюхав?
показать весь комментарий
01.10.2020 17:27 Ответить
Перенюхав та не запив.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:30 Ответить
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский." - https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/ukrainskoe-pravitel-stvo-okonchatel-no-nanyalos-na-rabotu-k-ahmetovu---davydyuk-661338.html?utm_source=iua «Украинское правительство окончательно нанялось на работу к Ахметову», - Давыдюк
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/ukrainskoe-pravitel-stvo-okonchatel-no-nanyalos-na-rabotu-k-ahmetovu---davydyuk-661338.html?utm_source=iua Ситуация на энергетическом рынке Украины показывает преференции Рината Ахметова перед остальными участниками. "Дешевая электроэнергия Энергоатома отдана ДТЭК для экспорта в Молдову, где цены ниже, чем в Украине. А тем временем украинским потребителям будет предложено покупать дорогую электроэнергию тепловых электростанций, генерацию которых на 80% контролирует тот же Ахметов", - заявляет эксперт. "Похоже, приоритет Коломойского у нынешней власти оказался мифом. Ахметов не имел такого мощного и неприкрытого содействия ни при каком другом правительства", - продолжает политолог.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:33 Ответить
Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель. / По словам Зеленского, у Украины есть все возможности быть одной из первых и в Европе, и в мире по генерации атомной энергетики( энергии.Но Мендель без разницы)./ Сейчас мощность АЭС Украины-14 МВт, Франции-61 МВт. Украина меньше Франции и догонять Францию смысла нет. И ,тем более , догонять США.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:36 Ответить
Лучше бы вы работали над экономикой, что бы страна могла не генерировать атомную энергию, что бы потом не вычухивать страну , как от чернобыля, а могла себе позволить купить ее где то подальше... развитые страны наоборот отказываюся от атомной энергетики, а мы как коммунисты создаем себе проблемы, что бы их преодолевать... Да и пора бы уже новое внедрять.! мировые лидеры шагают к этому семимильными шагами, а мы назад бежим..
показать весь комментарий
01.10.2020 17:37 Ответить
Да ты, **** зелёная, убиваешь атомную энергетику, ты и твои слуги
Багато країн працюватимуть над знищенням атомної енергетики в Україні, а ми її навпаки захищатимемо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1154
показать весь комментарий
01.10.2020 17:38 Ответить
зелох, так украденные 2700 вагонов зерна из госрезерва, пошли на атомную энергетику? От лошара.
показать весь комментарий
01.10.2020 17:47 Ответить
С каких это пор Ахметов стал страной?
показать весь комментарий
01.10.2020 18:03 Ответить
Пианист сильно напуган и от страха заикается: ...... ничего не угрожает ни природе, ни климату ничего угрожает. ...против "атомки" будет работать много стран, много стран.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:09 Ответить
Папуаси теж??
показать весь комментарий
01.10.2020 18:26 Ответить
Речі гідні воістину совєцького чєловєка, довкола одні вороги, але ми не піддамося на печеньки та погрози, вистоїмо та будєм бєдіть.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:28 Ответить
зе орел

дави свынячерыжу аферу зэлэнои напругы
показать весь комментарий
01.10.2020 18:32 Ответить
никому воевать атомной енергетикой Украины не надо,ибо атомную енергетику Украины запросто похоронят "зеленые герусы" ...
показать весь комментарий
01.10.2020 18:45 Ответить
Упаси меня господь от такого защитника.
показать весь комментарий
01.10.2020 18:49 Ответить
МОЛОТОК Володя!
показать весь комментарий
01.10.2020 18:56 Ответить
Народ! Только мне кажется или это на самом деле? Как только кто-то из нас во власть, в высшие эшелоны, пробирается, так сразу ряха начинает расти. У Зелика, как по мне, уже щеки на глаза начинают наплывать. Что они там жрут?
Перед выборами это чудо спортом занималось, а сейчас его ниже груди не показуют. Таже херня и с остальными. Только от кормушки оторвались сразу, вроде как на людей становятся похожи.Как пример Порох.
показать весь комментарий
01.10.2020 19:03 Ответить
сразу ряха начинает расти./ Среди двух десятков председателей колхозов, которых видел Иван Петрович Сидоров, не было ни одного худого. В отличие от рядовых колхозников.
показать весь комментарий
01.10.2020 19:57 Ответить
Послушал сей бред, Очень интересно но ниуя не понятно. Такое впечатление, будь то его к доске вызвали, а он ничерта не выучил)
показать весь комментарий
01.10.2020 19:34 Ответить
Країни Заходу планово заміняють атомну енергетику на більш безпечні види а цей ... «буде її захищать». Хто б йому розказав про Чорнобиль?
показать весь комментарий
01.10.2020 19:42 Ответить
Ну ващето больше, чем ЗЕленые, пока никто не навредил украинской атомной энергетике.

Вспомнить хотя бы, как ЗЕляди собирались майнить биткоины на АЭС вместо генерации электроэнергии.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:04 Ответить
все , нет сил слушать этого гнусавого *********** имбецила.
похоже дурь в ацкосах закончилась, вава решил речугу в защиту атомной энергетики выдать .
завхоз, дай ваве айкос . а то народ со смеха умрет
показать весь комментарий
01.10.2020 20:06 Ответить
И резиденцию президента переносите поближе к атомке.Например в Энергодар!
показать весь комментарий
01.10.2020 21:06 Ответить
 
 