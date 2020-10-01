Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет развивать свою атомную энергетику, достраивать АЭС в Украине, несмотря на противодействие многих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ на Ривненщине.

"Есть стратегия развития атомной энергетики в Украине и достройки АЭС в Украине. Это обязательно будем делать. У нас все-таки где-то 51-52% генерация - это "атомка", в Украине. Самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, для потребителя, поэтому мы будем это развивать. Кстати, все это уже видят. Мы понимаем, что если профессионалы строят, если государство работает над безопасностью АЭС, то ничего не угрожает ни природе, ни климату ничего угрожает. Это безопасный вид электроэнергии", - отметил президент.

По словам Зеленского, у Украины есть все возможности быть одной из первых и в Европе, и в мире по генерации атомной энергетики.

"Поэтому я понимаю, что против "атомки" будет работать много стран, много стран, чтобы полностью уничтожить "атомку" в Украине. А мы ее будем наоборот защищать", - добавил Зеленский.

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