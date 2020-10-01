Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет развивать свою атомную энергетику, достраивать АЭС в Украине, несмотря на противодействие многих стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ на Ривненщине.
"Есть стратегия развития атомной энергетики в Украине и достройки АЭС в Украине. Это обязательно будем делать. У нас все-таки где-то 51-52% генерация - это "атомка", в Украине. Самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, для потребителя, поэтому мы будем это развивать. Кстати, все это уже видят. Мы понимаем, что если профессионалы строят, если государство работает над безопасностью АЭС, то ничего не угрожает ни природе, ни климату ничего угрожает. Это безопасный вид электроэнергии", - отметил президент.
По словам Зеленского, у Украины есть все возможности быть одной из первых и в Европе, и в мире по генерации атомной энергетики.
"Поэтому я понимаю, что против "атомки" будет работать много стран, много стран, чтобы полностью уничтожить "атомку" в Украине. А мы ее будем наоборот защищать", - добавил Зеленский.
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А список стран не озвучил?
нужно переключить бедоносца на чтото менее опасное
видосики там, айкосики....
Пока что её уничтожает лишь одна страна - Зебилия
А потом кажется только снижали выработку.
Это недоразумение вообще в курсе, что происходит в стране или его действительно подсадили на какие-то психотропы и подсовывают бумажки, чисто зачитать на автомате?.
В той же степени, что и кукла Хрюша из "Спокойной ночи, малыши" .
тут и сомневаться нечего
МЕЛЕТ ВСЕ ПОДРЯД
Але так, як він захищає щось чи бере під особистий контроль - то ну нафіг! У випадку з АЕС мені стрьомно...
https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s
И что же это изменилось в стране за полтора года ?
Атомка - атомная энергия.
Теплушка - тепловая.
Ветрушка - ветровая.
Гидрушка - гидроэнергия.
Солнушка - солнечная.
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/ukrainskoe-pravitel-stvo-okonchatel-no-nanyalos-na-rabotu-k-ahmetovu---davydyuk-661338.html?utm_source=iua Ситуация на энергетическом рынке Украины показывает преференции Рината Ахметова перед остальными участниками. "Дешевая электроэнергия Энергоатома отдана ДТЭК для экспорта в Молдову, где цены ниже, чем в Украине. А тем временем украинским потребителям будет предложено покупать дорогую электроэнергию тепловых электростанций, генерацию которых на 80% контролирует тот же Ахметов", - заявляет эксперт. "Похоже, приоритет Коломойского у нынешней власти оказался мифом. Ахметов не имел такого мощного и неприкрытого содействия ни при каком другом правительства", - продолжает политолог.
дави свынячерыжу аферу зэлэнои напругы
Перед выборами это чудо спортом занималось, а сейчас его ниже груди не показуют. Таже херня и с остальными. Только от кормушки оторвались сразу, вроде как на людей становятся похожи.Как пример Порох.
Вспомнить хотя бы, как ЗЕляди собирались майнить биткоины на АЭС вместо генерации электроэнергии.
похоже дурь в ацкосах закончилась, вава решил речугу в защиту атомной энергетики выдать .
завхоз, дай ваве айкос . а то народ со смеха умрет