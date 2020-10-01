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Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Этническая группа карманных воров, промышлявшая на столичном железнодорожном вокзале, пыталась подкупить тамошнего начальника полиции, чтобы он закрывал глаза на их преступления. Карманников задержали, им грозит до 12 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В состав группы входили 4 мужчин и 2 женщины, все - жители Закарпатской области в возрасте от 24-х до 30-ти лет.

"Злоумышленники действовали по согласованной схеме: пока одни отвлекали потерпевших, другие "чистили" их карманы и сумки. Несмотря на большое количество пассажиропотока, граждане легко теряли бдительность и становились жертвами воров. Некоторых фигурантов неоднократно ранее задерживали за карманные кражи, поэтому, чтобы избежать этого в дальнейшем, они пытались оказать неправомерную выгоду в размере 30 000 гривен руководителю отдела полиции на железнодорожном вокзале. Такую же сумму они должны были предоставлять ему еженедельно", - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция задержала трех участниц этнической группировки, укравших 21 тыс. грн у женщины на территории онкоцентра в Киеве. ВИДЕО

Карманников задержали после передачи взятки. У них обнаружили много украденных телефонов, часов и сим-карт.

4 подозреваемых суд отправил на время следствия в СИЗО, в отношении двух вопрос еще решают. Всем членам группировки грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также на Цензор.НЕТ: Камера в Ривном сняла, как ее крадут. ВИДЕО

Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко 01
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко 02
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко 03
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко 04
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко 05
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко 06

Автор: 

вокзал (268) задержание (6689) Киев (25668) Нацполиция (16553) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+34
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4486
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01.10.2020 19:52 Ответить
+12
Эээх ромалэ, ромалэ. Надо их на зоне к труду приобщить, профессию какую-нибудь освоить.
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01.10.2020 19:49 Ответить
+11
На киевском вокзале постоянно работают несколько групп цыган, которые ничего не боятся. У них четко распределены обязанности. В группе в основном молодые девки, но при них есть всегда мужик. Лично видел как они пасли и пытались залезть на ходу в сумочку одной женщины. Я их спугнул, они быстро ретировались, а спустя какое-то время они уже выпасали другую жертву в другом месте. Их "рабочие места" где суетно: лестницы, эскалаторы, переходы, в очередях, в толпе народа на платформе возле вагонов. При желании их можно поймать с поличным, надо только просто понаблюдать за ними с полчаса. Но всем пох... Менты прикормлены, бабосики стригут.
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01.10.2020 20:41 Ответить
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целая Банковая воров, вся полиция под ними ходит. А тут какие-то карманники..
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01.10.2020 19:55 Ответить
видео на см., но они стаей и "работают" - 2 твари охмуряют .... ну, того кто купился, а сбоку 4-5 мужиков с ножами
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01.10.2020 20:00 Ответить
При чем здесь настоящие или не настоящие. Цыганские карманники "работают" как раз стадом. Это их метод. Хотя есть и по одному. В зависимости от обстоятельств и предпочтений.
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02.10.2020 10:47 Ответить
Мало ромалы предложили . И вышло аджа пука ар
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01.10.2020 19:46 Ответить
И о грызунах https://journalist.today/chinovniki-hlebokombinata-razvorovali-158-tonn-pshenicy-gosrezerva/ Чиновники хлебокомбината разворовали 158 тонн пшеницы Госрезерва
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01.10.2020 19:49 Ответить
Эээх ромалэ, ромалэ. Надо их на зоне к труду приобщить, профессию какую-нибудь освоить.
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01.10.2020 19:49 Ответить
кого, полиционеров?
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01.10.2020 19:51 Ответить
как сказал один цыган начальнику шахты на второй день работы-"ты белого медведя сдесь видал? вот и меня ты тут больше не увидиш"
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01.10.2020 19:53 Ответить
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4486
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01.10.2020 19:52 Ответить
вечный педикюр
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01.10.2020 19:55 Ответить
Треба верховній зраді запропонувати прийняти такий закон.Думаю,що однієї руки їм вистачить,щоб голосувати.☺
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02.10.2020 05:02 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/1/7268460/ Венедіктова орендувала держдачу вдвічі дешевше розрахункових цін ДУСі - возле неё и коровы стоят по 13грн за одну единицу.
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01.10.2020 19:52 Ответить
Маленьке фото ГП гарантовано дає знижку на все. Можна оберіг -50% виробляти.
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01.10.2020 22:47 Ответить
Наверное, свб за ним следило, иначе он своих подопечных не стал бы трогать.
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01.10.2020 19:55 Ответить
Альйо, грантожери борці за права знедолених, а чого вас на суді не було ? Треба було самим взяти провину і сісти за цих Gypsy в тюрму.
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01.10.2020 19:57 Ответить
а хто ж тоді правозахищати буде, а могли б грант взяти на перевірку дотримання умов відбування покарання різним там міжнародним угодам.
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01.10.2020 20:47 Ответить
Невже?? Помітили що цигани коять що хочуть??
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01.10.2020 19:59 Ответить
За ремеслом слежу,
Пушку утюжу,

Перемываю кости... блин, я не стихоплет((((
https://www.youtube.com/watch?v=R_eA0fHulNM КиШ - Мастер
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01.10.2020 20:02 Ответить
Конфискация какого такого имущества у ай-нэ-нэ -на-ны?!Кибитку с конем или зубы золотые?
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01.10.2020 20:02 Ответить
Степанов понял ,что под ним кресло шатается ,и решил влупить ромов, хотя они носили ему постоянно.
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01.10.2020 20:06 Ответить
согласно зеленскому, одна крыса точит в день зерна на 30000 грн, из Госрезерва. Внимание, вопрос зеленского: смысл брать 30К у цыган ежедневно, если можно быть просто крысой, и имя нам легион?
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01.10.2020 20:11 Ответить
Что нарушилось в обычно привычной схеме сотрудничества цыганвы и ментов...
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01.10.2020 20:20 Ответить
похоже прошла зачистка территории от одной группы воров для другой более мощной и более грамотной. что то не верю я в сказки о честных мусорах . не бывает такого .
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01.10.2020 20:28 Ответить
Все карманники известны, все в доле с ментами. Убрали чужих для палки, завтра своих поставят...
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01.10.2020 20:38 Ответить
На киевском вокзале постоянно работают несколько групп цыган, которые ничего не боятся. У них четко распределены обязанности. В группе в основном молодые девки, но при них есть всегда мужик. Лично видел как они пасли и пытались залезть на ходу в сумочку одной женщины. Я их спугнул, они быстро ретировались, а спустя какое-то время они уже выпасали другую жертву в другом месте. Их "рабочие места" где суетно: лестницы, эскалаторы, переходы, в очередях, в толпе народа на платформе возле вагонов. При желании их можно поймать с поличным, надо только просто понаблюдать за ними с полчаса. Но всем пох... Менты прикормлены, бабосики стригут.
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01.10.2020 20:41 Ответить
А я то же возле м. Университет видел как группой сзади догнали девушку и мобилу вытянули из сумочки. Был на другой стороне дороги-отреагировать не было возможности. А у подруги беременной на Хрещатике из рюкзака почти достали кошелек-хорошо что он был на дне-ничего святого.
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03.10.2020 01:22 Ответить
У Львові теж цигани промишляють подібним . Правда бабця розказували , що в Лємбергу в 40-вих , цигани табунами по вокзалі не шастали і нічого не крали . Були дуже скромні і більше любили знаходитися в малесеньких селах , а не в містах . Бо був тоді дуже порядок і працював закон . Працював чітко , як годинник . Так бабця казали .
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01.10.2020 20:51 Ответить
В 40х у Адольфа Алоизовича був - термiн паразитуючi нацii, вiдповiдно нацисти i поводилися з ними? тому вони i сидiли по селам.
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01.10.2020 21:11 Ответить
быстро их вывезти в бабий яр
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01.10.2020 20:59 Ответить
Видно мало дали.На вокзале орудуют банды годами,и их никто не вяжет. И это в столице.Что говорить о маленьких городах.Менты прикормлены,все все знают.Взяточники,коррупционеры и преступники наши власти.Какой может быть порядок в стране,где все прогнило?Ребята воюют на фронте за Украину,а тут...
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01.10.2020 21:04 Ответить
А тут уже после многочисленных случаев дальше скрывать было невозможно поэтому полиция их и взяла.
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01.10.2020 21:12 Ответить
...Этническая группа карманных воров ...немите "коліно" ізраїлева ...Источник: https://censor.net/ru/v3222405
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01.10.2020 21:47 Ответить
та циганка, що назвала дитя як нинішнього кловуна, щось знала, скоро почне красти, хто арештую вову зеленського.......
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01.10.2020 22:19 Ответить
А СПОРИМ НА МИЛЛИОН Я НА ДНЯХ ТАКИХ ЖЕ НАЙДУ !?)
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02.10.2020 04:21 Ответить
сьогодні всі "на роботі" ...ввечері "інкасатори" прийдуть ...
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02.10.2020 09:37 Ответить
Я ПРО ТО ЧТО ТАМ ЕЩЕ ТАКИХ ПАЧКА ОСТАЛАСЬ )
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02.10.2020 14:52 Ответить
На фото №2 не хватает пулемётчика.
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02.10.2020 07:47 Ответить
А зеленое шобло, вытягивающее из карманов людей деньги в темпе "обезумевшего принтера", можно назвать карманниками?
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02.10.2020 09:53 Ответить
Скорее всего хлопнули на вокзале какого то родственничка ментовского. Обычно 100500 раз отпускали по тихому, а тут прям суд, камеры, куча движухи, все дела...
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02.10.2020 10:05 Ответить
Киевский вокзал вообще омерзительный свинарник, каждый раз побыстрее стараюсь с него уехать. Кстати в Минске совсем не так.
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02.10.2020 10:20 Ответить
После отстранения Лукашенко и в Минске будет так.
Ведь в Минске, используя то что Лукашенко надоел многим за 26 лет, к власти рвутся такие же как в нас при власти и в "оппозиции". Да они рвутся все 26 лет.
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02.10.2020 10:56 Ответить
Да это понятно, -демократические реформы,-приватизация МАЗ, Белаз и других предприятий с порезкой их на металоллом в связи с убыточностью. Но я думаю,- одна из причин, выигрыш тендера на поставку Белазом у Катерпиллера. А дальше как в республике Анчурия. Нам не нравится предложение вашего правительства, мы переменим его
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02.10.2020 11:03 Ответить
https://www.belarus.by/ru/business/business-news/belaz-vyigral-tender-na-postavku-96-samosvalov-v-indiju_i_118016.html
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02.10.2020 11:06 Ответить
Ну сняли на камеру,всех арестовать но это перед выборами,а вот хотелось бы узнать через сколько дней те же самые рожи будут на том же самом вокзале???
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02.10.2020 10:45 Ответить
Сказано "Некоторых фигурантов неоднократно ранее задерживали за карманные кражи". Спрашивается, а почему их не садят после первого раза? Преступная власть, преступная полиция.
Отпускать карманников, это значит подставлять очередных украинцев под ограбление. Сволочи и предатели.
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02.10.2020 11:01 Ответить
Того хто проданий, купити вже не можна.
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02.10.2020 11:19 Ответить
 
 