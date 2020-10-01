Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Этническая группа карманных воров, промышлявшая на столичном железнодорожном вокзале, пыталась подкупить тамошнего начальника полиции, чтобы он закрывал глаза на их преступления. Карманников задержали, им грозит до 12 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В состав группы входили 4 мужчин и 2 женщины, все - жители Закарпатской области в возрасте от 24-х до 30-ти лет.

"Злоумышленники действовали по согласованной схеме: пока одни отвлекали потерпевших, другие "чистили" их карманы и сумки. Несмотря на большое количество пассажиропотока, граждане легко теряли бдительность и становились жертвами воров. Некоторых фигурантов неоднократно ранее задерживали за карманные кражи, поэтому, чтобы избежать этого в дальнейшем, они пытались оказать неправомерную выгоду в размере 30 000 гривен руководителю отдела полиции на железнодорожном вокзале. Такую же сумму они должны были предоставлять ему еженедельно", - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

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Карманников задержали после передачи взятки. У них обнаружили много украденных телефонов, часов и сим-карт.

4 подозреваемых суд отправил на время следствия в СИЗО, в отношении двух вопрос еще решают. Всем членам группировки грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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