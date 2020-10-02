Степанов о резком росте числа больных COVID-19: Нам банально может не хватить врачей. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав постоянно вводит в эксплуатацию новые больницы для размещения больных, но, если ситуация и дальше будет ухудшаться, то врачей может не хватить.
Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Минздрава отметил, что министерство постоянно увеличивает количество коек в больницах, а также проводит больше тестов на коронавирус.
"У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников", - подчеркнул Степанов.
Также министр здравоохранения призвал соблюдать простые правила: пользоваться антисептиками, носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.
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а чомусь дивно, що лікарів не вистачає
пусть вспомнит за кого он голосовал ведь всё равно же хуже не будет а вообще какая разница
чтобы слуги не проиграли
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Дмитрий
@dmitriypaut
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С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
В Ковидном фонде по документам "врачи" проходят как "дороги " и "менты"
Пришло аж 0 желающих.
Господа, да раньше несли бабло главврачам, чтоб устроиться хоть на четверть ставки, а щас это никому НЕ НУЖНО!
В неврологию, Карл, в стационар, Карл!
Отакое
Это ВСЕ что надо знать о степашке и его кодле!!!