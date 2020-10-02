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Степанов о резком росте числа больных COVID-19: Нам банально может не хватить врачей. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав постоянно вводит в эксплуатацию новые больницы для размещения больных, но, если ситуация и дальше будет ухудшаться, то врачей может не хватить.

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что министерство постоянно увеличивает количество коек в больницах, а также проводит больше тестов на коронавирус.

"У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников", - подчеркнул Степанов.

Также министр здравоохранения призвал соблюдать простые правила: пользоваться антисептиками, носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.

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карантин (16729) врачи (1517) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
гроші витратили на ментів,
а чомусь дивно, що лікарів не вистачає
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02.10.2020 10:19 Ответить
+7
когда зебил не будет получать помощь и лечение от ковида потому что зеленский не потратил ни копейки из выделнных 25 млрд грн на аппараты швил
пусть вспомнит за кого он голосовал ведь всё равно же хуже не будет а вообще какая разница
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02.10.2020 10:20 Ответить
+7
Если вам не хватает врачей, то пускай менты лечат зебилов от короновируса. Ведь могут же мусора тратить деньги из короновирусного фонда, то почему же лечить не могут?!
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02.10.2020 10:27 Ответить
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гроші витратили на ментів,
а чомусь дивно, що лікарів не вистачає
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02.10.2020 10:19 Ответить
Эта сатана путь идет лесом. Липовые диагнозы всем лепят по недотестам, которые не корону определяют, а 8 хромосому человека и здоровым выдают положительные ответы, переболевшим даже дают положительные ответы. Что это за тесты? Для чего они? Чтобы людей запугивать? Вводить в хронический стресс, который вызывает онкозаболевания? Ох и ****, ох и слуга сатаны, чтоб ты подохло, чудовище, вместе со своими зелеными ящерами.
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02.10.2020 10:37 Ответить
бабло ментам і в дороги вкатали під відкати, звісно що лікарів не хватить
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02.10.2020 11:15 Ответить
да, вместо обеспечения медицины прокатали дороги ... к крематориям в последний путь ... с ветерком
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02.10.2020 12:29 Ответить
Зарплати им неплатят понятно что может нехватить -
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02.10.2020 10:19 Ответить
Обучайте волонтеров, там же много ума не нада. Это ж не нейрохирургия в конце та концов
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02.10.2020 10:20 Ответить
Пускай сначала заплатят врачам обещанные полгода назад надбавки!
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02.10.2020 10:28 Ответить
А смысл, если волонтеры могут работать на халяву ?
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02.10.2020 10:30 Ответить
так сам давай волонтерь, покажи пример
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02.10.2020 11:53 Ответить
нафіг воно мені треба?
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02.10.2020 11:54 Ответить
Вам годков-то сколько? 14?
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02.10.2020 13:40 Ответить
а какая разница?
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02.10.2020 13:41 Ответить
явно не хватает мозгов
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02.10.2020 13:48 Ответить
когда зебил не будет получать помощь и лечение от ковида потому что зеленский не потратил ни копейки из выделнных 25 млрд грн на аппараты швил
пусть вспомнит за кого он голосовал ведь всё равно же хуже не будет а вообще какая разница
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02.10.2020 10:20 Ответить
так, что, местных выборов уже не будет?...
чтобы слуги не проиграли
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02.10.2020 10:22 Ответить
К аппаратам ИВЛ переадресованных Порошенко зебилов не подключать.Так и написать на них только для порохоботка и колеблющихся Зебилам в палате включать квартал скотов и пусть наслаждаються.
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02.10.2020 10:29 Ответить
я этих скотов с 20 сек. посмотрел - чуть не обосрался от отвращения, это же каким быдлом надо быть шоп смотреть это говно то? даже жаль кацапов шо это смотрят и радостно гогочут глядя на идиотов в экране
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02.10.2020 10:36 Ответить
мізків у вас не вистачає!
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02.10.2020 10:21 Ответить
Да коронавирус это выдумка кричали зебилы
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02.10.2020 10:22 Ответить
Всех СЛУГ перевести работать в госпитали и больницы.Они же слуги для народа или как?
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02.10.2020 10:26 Ответить
ЗЕ клоун у его дебилы не могут решать проблемы системно!
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02.10.2020 10:27 Ответить
Они их системно генерируют .
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02.10.2020 11:40 Ответить
Если вам не хватает врачей, то пускай менты лечат зебилов от короновируса. Ведь могут же мусора тратить деньги из короновирусного фонда, то почему же лечить не могут?!
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02.10.2020 10:27 Ответить
той фонд навмисно створили для дерибану бюджету та під агітаційні зепроєкти.
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02.10.2020 10:33 Ответить
Стебанов, ну ты ж русский, значит мог бы сказать: Мамки еще нарожают(врачей)
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02.10.2020 10:34 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
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02.10.2020 10:38 Ответить
Организм уверял,что это выборы виноваты,а этот о реально больных Кому верить?
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02.10.2020 10:40 Ответить
Рептилоид, ты о чём? в 10-30-50 разів?
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02.10.2020 10:40 Ответить
Их уже не хватает, как и тестов, еще не переболевшие этой чумой будут завидовать тем, кто уже переболел...
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02.10.2020 10:41 Ответить
да ладно.
В Ковидном фонде по документам "врачи" проходят как "дороги " и "менты"
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02.10.2020 10:43 Ответить
Мені здається, що Степанов лукавить. Я чітко чув виступ презедента, який сказав, що все під контролем і навіть фонд для боротьби з КОВІД зробили і це було, до речі, пів року назад. У нас мають бути нові лікарні за рахунок того фонду і в них купа лікарів, медсестер і ШВЛ. Бо їх зарплата має бути високою і вони мають бути всім забеспечені. Так, пане Степанов? Чи ви і тут змоглися все провалити?
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02.10.2020 10:46 Ответить
А в нас два роки тому закрили інфекційну лікарню, мотивуючи реформою системи охорони здоровя, відсутністю коштів та просто за не потрібністю. Я думаю в інших областях та районах таке ж саме зробили. Савпаденіє? Не думаю....
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02.10.2020 10:46 Ответить
А де це у Вас закрили? Яке місто? До речі, лікарні мають фінансуватися із місцевих бюджетів, для чого кошли там і залишалися. Всі питання до місцевої влади, це на їх совісті закриття лікарень і школ.
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02.10.2020 12:29 Ответить
та нічого... в Україні вже років так двадцять "банально не вистачає лікарів"... Головне, що в бюджеті на наступний рік закладено збільшення фінансування мєнтів, чекістів і адміністрації преЗЕрвадента...
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02.10.2020 10:47 Ответить
Повна маячня. Лікарі не виписують конкретних препаратів, боячись відповідальності. Усно кажуть, щоб пив противірусне на свій розсуд і гаманець. Єдине, що офіційно написали в медичній книжці - самоізоляція і засіб для розрідження крові.
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02.10.2020 11:11 Ответить
А зачем вам врачи если вируса нет? Вот пускай те кто визжал что вируса нет дома и лечатся вазелином и подорожником. Ато знаю я таких десяток, которые визжали что нужно снять карантин а вирус придумали соросята, а потом побежали в больницу и требуют чтобы их лечили да еще бесплатно
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02.10.2020 11:13 Ответить
все верно- о том что врачей хватать не будет , надо было еще лет двадцать назад думать !! и х нехватало и без ковида , по больницам ползают 60-70 летние старухи , и они ползают не только потому , что пенсия малая , их просто некем заменить , ни средних , ни докторов !! не стоит очередь к главврачу ( пардонс " директору комунального предприятия " !! дебилы реформаторы ) ... последняя молодеж шо отработала 3 года после вуза уезжает в город , или за бугор .. только любой власти , которая дорывалась до корыта , они и их дети в райбольницах не лечились , и по этому было все до лампы , главное УСАДИТЬ И накормить своих в ВР , в прокуратуре , в судах всех мастей и калибров , в ментовке ... туда и денежки наделяли ...щас оно лепечет , " шо может не хватить " да у вас треть населения вообще без семейника , врачи не записывают , понабирали уже... куда идти , к кому...
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02.10.2020 11:22 Ответить
мой друг, зав неврологией крупной больницы, дал объяву в ФБ - приходите на собеседование с дальнейшим трудоустройством.
Пришло аж 0 желающих.
Господа, да раньше несли бабло главврачам, чтоб устроиться хоть на четверть ставки, а щас это никому НЕ НУЖНО!
В неврологию, Карл, в стационар, Карл!
Отакое
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02.10.2020 11:44 Ответить
Украина имела полгода времени, чтобы подготовиться к осени. Видимо для наших специалистов из минздрава оказалось новостью, что осенью начинается сезонный рост орви. При этом отличить на глаз грипп, орви от ковида (который по сути тоже орви) как бы не получится. За такие просчеты должна быть ответственность, степанов вместе со своим подельником недосанитаром-ляшко должен показания давать, а он рассказывает про то, что врачей не хватает... хотя о чем я... народ- это стадо, и вполне заслуженно его стригут
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02.10.2020 11:22 Ответить
напомните, не это ли чучело вещало, что с сентября увеличат з/п медикам на 30%?
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02.10.2020 11:40 Ответить
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02.10.2020 12:06 Ответить
А что: дорожные строители врачами быть не хотят?
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02.10.2020 12:29 Ответить
легкоСтепанов про різке зростання кількості хворих на COVID-19: Нам банально може не вистачити лікарів - Цензор.НЕТ 7123
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02.10.2020 12:49 Ответить
Аппараты ИВЛ и защита для врачей не закуплены за пол года!!!!
Это ВСЕ что надо знать о степашке и его кодле!!!
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02.10.2020 13:03 Ответить
А карантин ввести для освіти не пробував? Чекай далі кількісті хворих
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02.10.2020 14:10 Ответить
Як казав давньогрецький мудрець Плато, якщо країна потребує лікарів і правників, то це хвора країна.
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02.10.2020 15:06 Ответить
Чому жодного лазерного апарату для лікування коронавірусу лазерною терапією не закуплено? Адже всі - українського виробництва. Наче б то й не дорого, але ЖОДНОГО НЕ ЗАКУПЛЕНО, а вже й хворі на цей грип скоро закінчаться...
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02.10.2020 15:08 Ответить
 
 