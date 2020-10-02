Степанов о резком росте числа больных COVID-19: Нам банально может не хватить врачей. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав постоянно вводит в эксплуатацию новые больницы для размещения больных, но, если ситуация и дальше будет ухудшаться, то врачей может не хватить.

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что министерство постоянно увеличивает количество коек в больницах, а также проводит больше тестов на коронавирус.

"У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников", - подчеркнул Степанов.

Также министр здравоохранения призвал соблюдать простые правила: пользоваться антисептиками, носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.

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