РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое бы позволило достичь прогресса по минским соглашениям, - посольство США. ВИДЕО

РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение для достижения прогресса в выполнении ее собственных обязательств по минским договоренностям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США в Украине Волтер Браунолер в видеообращении по случаю Международного дня ненасилия.

"В течение последнего года Президент Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам с Россией, явно демонстрируя волю к окончанию конфликта на Донбассе, достижению деоккупации Крыма и полного восстановления контроля Украины над ее международно признанной границей с Россией. К сожалению, Россия продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое позволило бы достичь прогресса в выполнении ее собственных обязательств по минским соглашениям", - подчеркнул он.

Советник посольства США сообщил, что вместо ослабления решимости Украины защищать свою свободу и независимость, Россия только укрепила ее.

Браунолер подчеркнул, что украинский народ стал более сплоченным, более сосредоточенным и стойким, чем когда-либо прежде и, что США выступают вместе с народом Украины в его борьбе за полный суверенитет и территориальную целостность своей страны.

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"В сегодняшний Международный день ненасилия и мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и признать право Украины на полный суверенитет над своей территорией", - отметил советник посольства США.