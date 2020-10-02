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РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое бы позволило достичь прогресса по минским соглашениям, - посольство США. ВИДЕО

РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение для достижения прогресса в выполнении ее собственных обязательств по минским договоренностям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США в Украине Волтер Браунолер в видеообращении по случаю Международного дня ненасилия.

"В течение последнего года Президент Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам с Россией, явно демонстрируя волю к окончанию конфликта на Донбассе, достижению деоккупации Крыма и полного восстановления контроля Украины над ее международно признанной границей с Россией. К сожалению, Россия продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое позволило бы достичь прогресса в выполнении ее собственных обязательств по минским соглашениям", - подчеркнул он.

Советник посольства США сообщил, что вместо ослабления решимости Украины защищать свою свободу и независимость, Россия только укрепила ее.

Браунолер подчеркнул, что украинский народ стал более сплоченным, более сосредоточенным и стойким, чем когда-либо прежде и, что США выступают вместе с народом Украины в его борьбе за полный суверенитет и территориальную целостность своей страны.

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"В сегодняшний Международный день ненасилия и мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и признать право Украины на полный суверенитет над своей территорией", - отметил советник посольства США.

посольство (1084) США (27106) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+5
В течение последнего года Президент Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам



РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое бы позволило достичь прогресса по минским соглашениям, - посольство США - Цензор.НЕТ 5182
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02.10.2020 11:29 Ответить
+5
"Продолжает блокировать" ?..
Да уже давно любому здравомыслящему понятно, что после подписи любого соглашения, любого обязательства, любых договоренностей, Засраха, тут же выйдя из зала переговоров
подтирается на толчке своею частью обязательств и соглашений.
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02.10.2020 11:33 Ответить
+2
С коксом всё не конструктивное становится конструктивным.
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02.10.2020 11:46 Ответить
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В течение последнего года Президент Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам



РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое бы позволило достичь прогресса по минским соглашениям, - посольство США - Цензор.НЕТ 5182
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02.10.2020 11:29 Ответить
С коксом всё не конструктивное становится конструктивным.
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02.10.2020 11:46 Ответить
"Продолжает блокировать" ?..
Да уже давно любому здравомыслящему понятно, что после подписи любого соглашения, любого обязательства, любых договоренностей, Засраха, тут же выйдя из зала переговоров
подтирается на толчке своею частью обязательств и соглашений.
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02.10.2020 11:33 Ответить
Все это вместе говорит об исключительном миролюбии Украины, и напротив РФ, с момента ее образования, постоянно имела горячие или замороженные конфликты и чудовищную чеченскую войну на собственной территории, в ходе которой уничтожила более двух сотен тысяч собственных граждан. А это говорит о том, что «миролюбие» и «РФ» - понятия антагонисты. И вот нам предлагают прекратить огонь с оккупантом нашей территории и что-то с ним переговаривать, выслушивая его условия.
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02.10.2020 11:44 Ответить
Проводите всякие с Россией обсуждения, переговоры по образцу Эрдогана
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02.10.2020 11:51 Ответить
Так призначте нарешті в ТКГ Порошенка, хай сам пояснює ті договорняки, які підписав, яким "нема альтернативи". Годі наярювати всіляких фокіних, які вже тонус давно втратили, все одно вже не напружаться як слід. Бубочка, покажи лічіко, давай вже Пецю!
Жму руку, абнімаю, спасіба бальшоє.
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02.10.2020 11:55 Ответить
Кстати отличная идея.
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02.10.2020 12:19 Ответить
Надо как в Армении, при помощи гарантов Будапештского меморандума.
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02.10.2020 12:15 Ответить
Ну, треба тоді базікати з ними не про що та готувати економіку, розвивати виробництво особливо невеликих літальних апаратів та інших високотеххнологічних засобів, а потім не реагувати на верески про бажання попрацювати над припиненням вогню.
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02.10.2020 13:27 Ответить
РОССИЯ УБИЛА РАБОТНИЦУ ФБР, А США МОЛЧИТ !!!
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02.10.2020 14:18 Ответить
 
 