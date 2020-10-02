Шмыгаль показал очаги пожаров на Луганщине: Наблюдается сильное задымление, но ситуация улучшилась. ВИДЕО
С самого утра спасатели на Луганщине работают с воздуха. Привлечены три самолета и два пожарных вертолета.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Всего в тушении задействованы более 2,5 тыс. человек и 264 единицы техники. Наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась. Еще вчера эта территория была затянута дымом. Работы осложнял порывистый ветер, сегодня он немного поутих", - говорится в сообщении.
Глава правительства осмотрел территории, пострадавшие в результате пожаров. Среди них окраина Лисичанска, села Боровское и Осколоновка. Населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово, в Новоайдарском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома.
Во время облета были видны единичные очаги пожаров.
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Головна проблема - це 73/43%зебіли, які своїм галасуванням минулого року накликали проблеми для України, як то повзучу капітуляцію перед споконвічним ворогом, падіння національної економіки, збільшення розмірів корупції, тощо. А пожежі - це наслідок того, що клован ЗЕ заборонив душити ворожі ДРГ, які і організували оці підпали.
До его показа никто не видел?