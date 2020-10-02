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Шмыгаль показал очаги пожаров на Луганщине: Наблюдается сильное задымление, но ситуация улучшилась. ВИДЕО

С самого утра спасатели на Луганщине работают с воздуха. Привлечены три самолета и два пожарных вертолета.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Всего в тушении задействованы более 2,5 тыс. человек и 264 единицы техники. Наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась. Еще вчера эта территория была затянута дымом. Работы осложнял порывистый ветер, сегодня он немного поутих", - говорится в сообщении.

Глава правительства осмотрел территории, пострадавшие в результате пожаров. Среди них окраина Лисичанска, села Боровское и Осколоновка. Населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово, в Новоайдарском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома.

Во время облета были видны единичные очаги пожаров.

Также читайте: Более 25 тыс. гектаров леса Украина потеряла в этом году из-за пожаров, - Шмыгаль

Автор: 

пожар (5969) Шмыгаль Денис (2725) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+2
Почему армия тушит птжары, где МЧС?!
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02.10.2020 12:14 Ответить
+2
всі гроші МЧС замість водовозок пішли на закупівлу Сабаковим хранцузських вертольотов - вони потрібніші для моніторінга "ЗЕлю геть !"
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02.10.2020 12:38 Ответить
+1
Пожежі на Донбасі - не першочергова проблема України... А - похідна від головної.
Головна проблема - це 73/43%зебіли, які своїм галасуванням минулого року накликали проблеми для України, як то повзучу капітуляцію перед споконвічним ворогом, падіння національної економіки, збільшення розмірів корупції, тощо. А пожежі - це наслідок того, що клован ЗЕ заборонив душити ворожі ДРГ, які і організували оці підпали.
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02.10.2020 12:22 Ответить
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Почему армия тушит птжары, где МЧС?!
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02.10.2020 12:14 Ответить
Тоже тушит пожары. Раздуплись.
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02.10.2020 12:17 Ответить
всі гроші МЧС замість водовозок пішли на закупівлу Сабаковим хранцузських вертольотов - вони потрібніші для моніторінга "ЗЕлю геть !"
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02.10.2020 12:38 Ответить
Бойцов куда дели и где нацгвардия?
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02.10.2020 13:04 Ответить
Пожежі на Донбасі - не першочергова проблема України... А - похідна від головної.
Головна проблема - це 73/43%зебіли, які своїм галасуванням минулого року накликали проблеми для України, як то повзучу капітуляцію перед споконвічним ворогом, падіння національної економіки, збільшення розмірів корупції, тощо. А пожежі - це наслідок того, що клован ЗЕ заборонив душити ворожі ДРГ, які і організували оці підпали.
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02.10.2020 12:22 Ответить
Сидит Шмыгаль в вертолёте и думает-, нах. оно мне всё это надо? Сегодня же обратно в Киев!
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02.10.2020 12:22 Ответить
Дождик пойдёт и всё наладится ..
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02.10.2020 12:30 Ответить
Шмыгаль показал ...

До его показа никто не видел?
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02.10.2020 12:59 Ответить
всех копателей янтаря на тушение пожара вместе с водяными помпами и всё потушится за день!!!!!!!!!!!!!!!
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02.10.2020 14:53 Ответить
ситуация улучшилась, - все уже сгорело...
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02.10.2020 17:08 Ответить
 
 