Шмыгаль показал очаги пожаров на Луганщине: Наблюдается сильное задымление, но ситуация улучшилась. ВИДЕО

С самого утра спасатели на Луганщине работают с воздуха. Привлечены три самолета и два пожарных вертолета.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Всего в тушении задействованы более 2,5 тыс. человек и 264 единицы техники. Наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась. Еще вчера эта территория была затянута дымом. Работы осложнял порывистый ветер, сегодня он немного поутих", - говорится в сообщении.

Глава правительства осмотрел территории, пострадавшие в результате пожаров. Среди них окраина Лисичанска, села Боровское и Осколоновка. Населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово, в Новоайдарском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома.

Во время облета были видны единичные очаги пожаров.

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