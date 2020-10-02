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На Центральном ж/д вокзале в Киеве произошел конфликт со стрельбой: пострадала женщина, - полиция. ВИДЕО

Столичная полиция устанавливает обстоятельства инцидента на Центральном железнодорожном вокзале. В результате конфликта женщина получила незначительное телесное повреждение, от госпитализации она отказалась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 11:00 в киевскую полицию поступила информация о якобы стрельбе на площади Вокзальной. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции.

Видео dtp.kiev.ua

Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета. Пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, при этом от помощи врачей отказалась. Никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация происшествия.

На Центральном ж/д вокзале в Киеве произошел конфликт со стрельбой: пострадала женщина, - полиция 01


вокзал (268) Киев (25670) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3267)


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Топ комментарии
+16
Цирк с конями. Вопрос с жд вокзалом решить не проблема. Просто нужно желание, хотя бьі министра МВД. Через вокзал проходят миллионьі пассажиров, а все отдано на откуп местной полиции. Вьі что думаете полиция не в курсе щипачей, бомжей, кидал, нелегальной перевозки? Да все можно решить за неделю.
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02.10.2020 15:00 Ответить
+7
Это филейная часть нижней конечности пострадавшей...
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02.10.2020 14:33 Ответить
+6
Что это за ужас в пленке? Ты это ешь?
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02.10.2020 14:19 Ответить
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Что это за ужас в пленке? Ты это ешь?
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02.10.2020 14:19 Ответить
Это филейная часть нижней конечности пострадавшей...
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02.10.2020 14:33 Ответить
Некошерне?
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02.10.2020 15:10 Ответить
В постели? Почему хавчик на простыне?
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02.10.2020 14:22 Ответить
Ленка ???
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02.10.2020 14:31 Ответить
Шото часто на вокзале проблемы. Потому что местная полиция наверно уже проплачивается вокзальной мафией.

И в поездах наверно ЗА ОБШИВКОЙ контрабас перевозят массово
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02.10.2020 14:46 Ответить
Давно там уже цыганская мафия рулит!!! А местные копы их крышуют! Конечно не месторождение янтаря-но бабки там крутятся солидные!!!
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02.10.2020 16:59 Ответить
Цирк с конями. Вопрос с жд вокзалом решить не проблема. Просто нужно желание, хотя бьі министра МВД. Через вокзал проходят миллионьі пассажиров, а все отдано на откуп местной полиции. Вьі что думаете полиция не в курсе щипачей, бомжей, кидал, нелегальной перевозки? Да все можно решить за неделю.
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02.10.2020 15:00 Ответить
а где они потом харчеваться будут?? они на проститутках держаться попрошайках и воришках и каждый слюнявит процент))
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02.10.2020 15:36 Ответить
Сам знаю. Но как долго в болоте булькаться. Хочеться же из гавна вьібраться. Патрульному зарплату в 1000 долларов, следаку в 2000. И самое главное Внутреннему контролю 3000. И реальная ответственность, уголовная за подтасовку. Ну мьі что первьіе? Посмотрите на Румунию. А то мьі платим налогами ментам, потом платим адвокатам, потом прокурорам, потом судьям. А потом судьям перебивают ставку и рецидивистьі под законом продолжают свою историю.
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02.10.2020 16:26 Ответить
Диимфсюпох,90-ые...оплять,увы...
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02.10.2020 21:38 Ответить
"Так не доставайся же ты ни кому."
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02.10.2020 16:43 Ответить
 
 