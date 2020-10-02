На Центральном ж/д вокзале в Киеве произошел конфликт со стрельбой: пострадала женщина, - полиция. ВИДЕО

Столичная полиция устанавливает обстоятельства инцидента на Центральном железнодорожном вокзале. В результате конфликта женщина получила незначительное телесное повреждение, от госпитализации она отказалась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 11:00 в киевскую полицию поступила информация о якобы стрельбе на площади Вокзальной. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции.

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Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета. Пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, при этом от помощи врачей отказалась. Никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация происшествия.







