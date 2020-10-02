"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Не одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви здохли!" - Зеленскому в Черновцах рассказали о "бесплатном" лечении. ВИДЕО
Одна из жительниц Черновцов рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о "бесплатном" лечении от коронавируса. Телеканал Чернівці
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина обвинила Зеленского и чиновников во вранье и высказала ему все в тот момент, когда Зеленский вышел из гостиницы в которой останавливался на ночь. Когда женщина начала рассказывать о лечении от COVID-19, Зеленский и его охрана начала уходить к автомобилю.
"Брехуни, душогуби, страшні душогуби! Брехуни! У мене чоловік хворів на COVID-19. Не одна падла грошей не повернула! Все за свої кошти! 30 тисяч гривень пішло на лікування! Щоб ви здохли! Брехуни, здохніть!, - кричала женщина вдогонку Зеленскому и сопровождавшим его чиновникам.
Видео Телеканал Чернівці
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бубочка мерзотна падлюка, ворог.
Вот этот вот лозунг "Щоб ви здохли" надо бы хэш-тагом сделать в фейсбучике и твиттере.
Черновицкая обл. (100.00%)
75.87% (за Зеленского)
21.64% (за Порошенко)
отсюда:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/
ЖРИТЕ, НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ!
Умственное развитие не определяется возрастом, равно как и идиотизм.
Бывает, что идитами как рождаются, так и остаются.
Такие "за гречку" или "лишь бы не Порошенко"(С) голосуют и в юности, и в старости.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
а черновцы где обнаружилися??
недавно все там орали про нипайдемнакарантиииннн,
давайте кафэ-рестараны-деньгорода-а
а теперь орут про забалел на 30 000??
аххахаха
Тестировать надо после первых признаках недомогания,это сократит число заражённых и позволит начать лечение на ранней стадии.
Если они серьёзно не отнесутся к этой проблеме сейчас,то мы получим худший вариант эпидемии.
Все отказы и чеки за лечение нужно фиксировать документально.
и все вакруг тебя ??
и все винаваты, шо тыдура завтра заплатишь еще 30 000??
йому ж все оточення з його шобли,шахраів та рашистських консерв з ЗеМанди доповідає, що усьо пад кантролєм, всьо путьом, а тут якісь українці чогось хочуть,чимось незадоволені, псують настрій найвеличнішому...
За таке потрібно відправляти на цугундер. Як і за всю брехню шмарклі про Порошенка.
Нехай запроданська гнида тепер відповідає. Бородату дупу дубінського та іншу дупу ткаченко також до суду за їх фейки та по факту за роботу на паРашу.
Вже на такій брехні, вкинутій гебнею з паРаші та підхопленою п'ятою колоною разом з громадянами ерефії дєрмаком та криворіжським блазнем Зеленським, якраз і вибрали всю цю антиукраїнську запроданську гидоту... Ще раз? Ті, хто це все жере, цю всю брехню зажОп, ЗеМанди та їх гебешних та кремлівських кураторів, це вже зовсім невиліковні клінічні ідіоти.
Тест ПЛР іноді дає хибний позитивний результат якщо повз вас пробіг хтось інфікований?
Думацй-те!