"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Не одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви здохли!" - Зеленскому в Черновцах рассказали о "бесплатном" лечении. ВИДЕО

Одна из жительниц Черновцов рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о "бесплатном" лечении от коронавируса. Телеканал Чернівці

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина обвинила Зеленского и чиновников во вранье и высказала ему все в тот момент, когда Зеленский вышел из гостиницы в которой останавливался на ночь. Когда женщина начала рассказывать о лечении от COVID-19, Зеленский и его охрана начала уходить к автомобилю.

"Брехуни, душогуби, страшні душогуби! Брехуни! У мене чоловік хворів на COVID-19. Не одна падла грошей не повернула! Все за свої кошти! 30 тисяч гривень пішло на лікування! Щоб ви здохли! Брехуни, здохніть!, - кричала женщина вдогонку Зеленскому и сопровождавшим его чиновникам.

Видео Телеканал Чернівці

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует немедленного созыва Рады для отчета об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а НАБУ должно провести расследование, - Герасимов