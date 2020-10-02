РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11413 посетителей онлайн
Новости Видео
82 500 465

"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Не одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви здохли!" - Зеленскому в Черновцах рассказали о "бесплатном" лечении. ВИДЕО

Одна из жительниц Черновцов рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о "бесплатном" лечении от коронавируса. Телеканал Чернівці

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина обвинила Зеленского и чиновников во вранье и высказала ему все в тот момент, когда Зеленский вышел из гостиницы в которой останавливался на ночь. Когда женщина начала рассказывать о лечении от COVID-19, Зеленский и его охрана начала уходить к автомобилю.

"Брехуни, душогуби, страшні душогуби! Брехуни! У мене чоловік хворів на COVID-19. Не одна падла грошей не повернула! Все за свої кошти! 30 тисяч гривень пішло на лікування! Щоб ви здохли! Брехуни, здохніть!, - кричала женщина вдогонку Зеленскому и сопровождавшим его чиновникам.

Видео Телеканал Чернівці

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует немедленного созыва Рады для отчета об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а НАБУ должно провести расследование, - Герасимов

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Черновцы (677) лечение (922) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+112
Це побажання,ні яких погроз.
показать весь комментарий
02.10.2020 18:00 Ответить
+81
Скоро яйцами закидывать начнут шута
показать весь комментарий
02.10.2020 17:58 Ответить
+74
ось вам і какаяразніца

"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Не одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви здохли!" - Зеленскому в Черновцах рассказали о "бесплатном" лечении - Цензор.НЕТ 4817
показать весь комментарий
02.10.2020 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
невже хтось ще сподівається на безкоштовне лікування?? Бубочка дороги будує за ті гроші, які мали б піти на боротьбу з ковідом, бонуси собі заробляє, падла зелена,дешевка. Тест зробити не можливо, без черги тільки за гроші, навіть тим, в кого є схожі з короною симптоми - не роблять своєчасно, у поліклініках ставлять в чергу, і десь приблизно на 10 день роблять тестування. А ті 10 днів не кожний переживе, а скільки людей той хворий може інфікувати !!...оооо, багато, дуже багато.
Бубочка мерзотна падлюка, ворог.
показать весь комментарий
03.10.2020 01:05 Ответить
какие еще дороги оно будуе? в своём воображении?!
показать весь комментарий
03.10.2020 08:33 Ответить
як це які?)) оно, цілими днями з екранів смердить про будівництво доріг )). Бреше, звісно, але йому ж якось треба списувати гроші які нам євросоюз виділив на боротьбу з короною.
показать весь комментарий
03.10.2020 23:05 Ответить
Показово можуть вернути кошти цій бабусі, та показати по всім новинам.
показать весь комментарий
03.10.2020 01:35 Ответить
печально то, шо судя по всему , на выборах беззубая бабуська поприколу поверила в бубочку...
показать весь комментарий
03.10.2020 03:32 Ответить
бо шоб вы все повыздыхалы пошло в ход тока ща, когда не выплатили... А так плебс даже не поддержал горемычную... ВАНГУЮ... бабуську, в лучшем случае, обложат штрафом за оскорбление, коронавирусные затраты ей покажутся цветочками...
показать весь комментарий
03.10.2020 03:36 Ответить
хотя можно принять и за респектную актрису...
показать весь комментарий
03.10.2020 03:39 Ответить
Так у неї ж документ є і вона його демонструвала.
показать весь комментарий
03.10.2020 03:55 Ответить
Ну, то хай iй Бог допомогае.
показать весь комментарий
03.10.2020 04:31 Ответить
Присоединяюсь к пожеланиям!!!
показать весь комментарий
03.10.2020 02:10 Ответить
Вот да!
Вот этот вот лозунг "Щоб ви здохли" надо бы хэш-тагом сделать в фейсбучике и твиттере.
показать весь комментарий
03.10.2020 04:42 Ответить
Результаты президентских выборов 2019 года:

Черновицкая обл. (100.00%)

75.87% (за Зеленского)

21.64% (за Порошенко)

отсюда:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/

ЖРИТЕ, НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ!
показать весь комментарий
03.10.2020 04:51 Ответить
шо, Петя так багато набрав голосів в Чернівецькій області? Я думав, менше...)
показать весь комментарий
03.10.2020 13:07 Ответить
Можно и не писать результаты голосования в президентской гонки...а только посмотреть на возраст этой женщины и сразу станет понятно(на 200% вероятности),что она голосовала за Зе!!!
показать весь комментарий
04.10.2020 18:05 Ответить
Не факт.
Умственное развитие не определяется возрастом, равно как и идиотизм.
Бывает, что идитами как рождаются, так и остаются.
Такие "за гречку" или "лишь бы не Порошенко"(С) голосуют и в юности, и в старости.
показать весь комментарий
05.10.2020 05:30 Ответить
такая уж правда жизни.
показать весь комментарий
03.10.2020 05:19 Ответить
Кто лечился тоже говорят про штуку баксов. Все организоВано ниже плинтуса, начиная с забора тестов. Киевляне выбирайте тех кто понимает в медицине
показать весь комментарий
03.10.2020 06:56 Ответить
Виберемо Кличка. Він кладовища у місті приводе до ладу.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:56 Ответить
Зеленский обнаружился в Черновцах. Зачем он там и что там делает не знает никто. Нужно сказать, что в отличии от бродячего шапито перемещение главы государства вопрос планируемый. Естественно никаких планов у Зеленского не было и нет. Это кочевое существование обходится бюджету в серьезные деньги, ибо в сопровождении и обеспечении задействовано около 200 человек. В будущем году расходы на содержание президента и ОП составят 1 млрд 266 млн грн, против 909 млн 058 тыс. грн в этом году..

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
03.10.2020 10:36 Ответить
Зеленский обнаружился в Черновцах



а черновцы где обнаружилися??

недавно все там орали про нипайдемнакарантиииннн,

давайте кафэ-рестараны-деньгорода-а

а теперь орут про забалел на 30 000??

аххахаха
показать весь комментарий
03.10.2020 12:18 Ответить
Закрой рот дебил.
показать весь комментарий
03.10.2020 13:58 Ответить
А зебілам ніхто слова не давав ! Ви вибрали цих зеістот і вся відповідальність на вас , хмирі смердючі .
показать весь комментарий
03.10.2020 14:16 Ответить
Тестировать и лечить,когда температура 38 и у вас явные проблемы с лёгкими уже поздно.
Тестировать надо после первых признаках недомогания,это сократит число заражённых и позволит начать лечение на ранней стадии.
Если они серьёзно не отнесутся к этой проблеме сейчас,то мы получим худший вариант эпидемии.
Все отказы и чеки за лечение нужно фиксировать документально.
показать весь комментарий
03.10.2020 11:14 Ответить
Ну и чьтаааа? За то он прииииикоооольный.... тупая бабка, не шарит ничего, мудрый нарид знает кого вибирать...
показать весь комментарий
03.10.2020 11:32 Ответить
ты дура че безмаски??
и все вакруг тебя ??

и все винаваты, шо тыдура завтра заплатишь еще 30 000??
показать весь комментарий
03.10.2020 12:15 Ответить
Моніка, це титут вилізло?
показать весь комментарий
03.10.2020 12:36 Ответить
Та це ж просто якесь парахаботство. Патєрпєвшему терміново треба позов до судут подати.
показать весь комментарий
03.10.2020 12:35 Ответить
И ТАК КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН С НИМИ ОБЩАТЬСЯ ПОКА КОРРУПЦИОНЕРОВ НЕ УНИЧТОЖАТ !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 12:52 Ответить
Тут не про коррупцию а про ложь властей.
показать весь комментарий
03.10.2020 13:59 Ответить
Що ви, куме, не кажіть, а Україною править мафія.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:57 Ответить
ВСЕ РАВНО ИХ В ТЫСЯЧИ РАЗ МЕНЬШЕ ЧЕМ ГРАЖДАН !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 20:07 Ответить
Підтверджую в мене родич попав в реанімацію з ковід стан важкий, все за власний кошт в них сама фігня а не лікарства нормальні препарати потрібно купляти, ще й розводять він не може сам їсти а вони дітям виписали ще таблетки дорогі, зробили там скандал знайшлись таблетки лікарі собі приховали, в поясненнях вказали що наперед запасли якщо він прийде до себе.....
показать весь комментарий
03.10.2020 12:52 Ответить
"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Ні одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви поздихали!" - Зеленському в Чернівцях розповіли про "безкоштовне" лікування - Цензор.НЕТ 5800
показать весь комментарий
03.10.2020 12:57 Ответить
Все жіночка правильно сказала.
показать весь комментарий
03.10.2020 13:09 Ответить
ну еврею. воспитанному каламойским . проклятия гоев как бальзам на душу .
показать весь комментарий
03.10.2020 13:33 Ответить
Тю, скрізь тільки й пишуть, що Порошенко за власний кошт забезбечив усю Україну всім необхідним. а тут таке...)
показать весь комментарий
03.10.2020 13:09 Ответить
Хорошая работа у президента: коверсамолет, скатертьсамобранка. Но, вот только - народ! Под ногами путается.
показать весь комментарий
03.10.2020 13:12 Ответить
"Утром мажу бутерброд- сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло,и компот не льется в рот." (с)
показать весь комментарий
03.10.2020 13:34 Ответить
Схеже,що у наріда почалось таки гірке похмілля після голосування папріколу...
показать весь комментарий
03.10.2020 13:32 Ответить
А ОНО даже не подошло.
показать весь комментарий
03.10.2020 14:15 Ответить
Зе-чму навіть не цікаво, що дійсно трапилось, чому вимагають гроші за безкоштовне(насправді за гроші всіх громадян,всіх платників податків), безкоштовне нібито лікування,яке воно само гарантувало,

йому ж все оточення з його шобли,шахраів та рашистських консерв з ЗеМанди доповідає, що усьо пад кантролєм, всьо путьом, а тут якісь українці чогось хочуть,чимось незадоволені, псують настрій найвеличнішому...
показать весь комментарий
03.10.2020 14:38 Ответить
И почему нищих, тупых зебилов все время интересуют чужие деньги, а не повышение собственного уровня жизни....
показать весь комментарий
03.10.2020 14:29 Ответить
Интересуйся за чьи и сколько твой жаба свою ************ со своим выродком лечил
показать весь комментарий
03.10.2020 14:42 Ответить
Вся виборча компанія Зе і його команди була побудована виключно на брехні на опонента - на Порошенко. Ткаченко признався, що видумав фейк про вбивство брата, дубінський признався, що на замовлення бувшого начальника податкової вигадував про проституток Майдану, Бігус оприлюднив передачу із ФСБ брехню про Свинарчуків і тим самим ще й допоміг кацапам виявити своїх нашими руками, які нам продавали танкові ричаги. Та багато всього іншого, Придурки, шахраї при владі за наші кошти знищили російських ворогів і фактично "знищили" рейтінг проукраїнського президента Порошенко. Ну як лохи зелені, розібралися в політиці? Ще раз зробіть себе на місцевих виборах, а то не всі гроші пливуть у кишені єврейські і кацапські.
показать весь комментарий
03.10.2020 14:55 Ответить
Це робота палиці і його беніной партії "за майбутнє Бені".
показать весь комментарий
03.10.2020 15:01 Ответить
про "зрадників ЄС".

За таке потрібно відправляти на цугундер. Як і за всю брехню шмарклі про Порошенка.
Нехай запроданська гнида тепер відповідає. Бородату дупу дубінського та іншу дупу ткаченко також до суду за їх фейки та по факту за роботу на паРашу.

Вже на такій брехні, вкинутій гебнею з паРаші та підхопленою п'ятою колоною разом з громадянами ерефії дєрмаком та криворіжським блазнем Зеленським, якраз і вибрали всю цю антиукраїнську запроданську гидоту... Ще раз? Ті, хто це все жере, цю всю брехню зажОп, ЗеМанди та їх гебешних та кремлівських кураторів, це вже зовсім невиліковні клінічні ідіоти.
показать весь комментарий
03.10.2020 15:15 Ответить
----ЗЕ- пустунчику і його " глашатайці " -ЗЕ верещакі із парасолькою -- це все . до лампади ... А жіночку терміново відловити і в ПРЕЗИДЕНТИ !!! Проголосую --хоч сьогодні !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 15:00 Ответить
Зеленский подонок
показать весь комментарий
03.10.2020 15:16 Ответить
подонок, да ещё какой, мир таких не видел.
показать весь комментарий
04.10.2020 22:31 Ответить
Когда везде этим ублюдкам начнут кричать правду в глаза, вот тогда будет толк!!!
показать весь комментарий
03.10.2020 17:58 Ответить
Да им сцы в глаза...
показать весь комментарий
03.10.2020 20:04 Ответить
Та до них як горохом до стіни. Плюнь курві в очі а вона каже дощ іде. Краще вже починати пи....ти, можна навіть ногами...
показать весь комментарий
04.10.2020 13:34 Ответить
Зебіли! Ви маєте по 1800 грн га тести ПЛР? А 3600 маєте?
Тест ПЛР іноді дає хибний позитивний результат якщо повз вас пробіг хтось інфікований?
Думацй-те!
показать весь комментарий
03.10.2020 21:53 Ответить
Пусть скажет спасибо пропорошенковскому ворюге меру Черновцев и гор совету-это непосредственная их обязанность.
показать весь комментарий
04.10.2020 10:45 Ответить
И брата убил...а потом- съел. Брата Зермака
показать весь комментарий
04.10.2020 11:13 Ответить
Щоб ви виздихали пп дерьмак з Зеленським
показать весь комментарий
04.10.2020 13:17 Ответить
І чим скоріше, тим краще!
показать весь комментарий
04.10.2020 13:35 Ответить
на самом деле все кричат такое же по всей Украине, но например в Днепре девушке, которая кричала какой зеленский гнида, охрана презика просто сломала ребра
показать весь комментарий
04.10.2020 17:58 Ответить
"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Ні одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви поздихали!" - Зеленському в Чернівцях розповіли про "безкоштовне" лікування - Цензор.НЕТ 1741
показать весь комментарий
05.10.2020 08:19 Ответить
Присоединяюсь к наилучшим пожеланиям!!!
показать весь комментарий
05.10.2020 10:23 Ответить
Страница 5 из 5
 
 