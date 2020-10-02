Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ривненские водители устроили акцию протеста и обратились в правоохранительные органы, чтобы те проверили дорожников из-за ремонта дороги "Старая Рафаловка - Полки" на Полесье.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Накануне в селе Суховоля Владимирецкого района собрались более сотни автомобилистов. Сюда съехались как бюджетные, так и элитные автомобили.
Водители утверждали, что новое покрытие дороги Т-1808 на отрезке "Старая Рафаловка - Полки" остается на колесах: смола и камешки прилипают, а у многих - повреждены стекла из-за попадания камней. Чаще всего, по их словам, камни вылетают из-под колес едущих впереди грузовиков и повреждают лобовое стекло и фары.
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В Службе автомобильных дорог пояснили, что ремонтные работы проводит частная фирма, а претензии к подрядчику были в течение всего времени.
"За день до того, как собирались автомобилисты, 30 сентября, было направлено предписание подрядчику относительно недостатков, которые были выявлены. Претензии есть, и подрядчик их должен устранить за свой счет", - сказал представитель САД в области Дмитрий Леонтиюк.
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Подрядчик – киевская фирма "Спец Комплект Снаб". Связаться с ними журналистам не удалось.
Полиция открыла уголовное производство по факту служебной халатности во время ремонта дороги в Владимирецком районе. Следователи устанавливать все обстоятельства.
"В течение 1-2 октября в полицию поступило 130 заявлений от автомобилистов, которые повредили автомобили на дороге "Старая Рафаловка - Полки". На основании заявлений, по согласованию с местной прокуратурой, следователи Владимирецкого района внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сообщила специалист отдела коммуникации полиции области Светлана Карачун.
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постройки дорогдеребана бюджета"(с) вАвка зеленский...
Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
а почему я должен за них выходить ?
Все, как обещали...
Головне взяти гроші з фонду та встигнути в ростов, чи на мальдіви
а это чмо за год 5 раз в отпуск сходило, нарушая КЗОТ
и хрен знает как в Омане очутилось на встрече с кацапским Патрушевым.
Но у тебя в промытом "Сватами" мозгу отложились мальдивы.
Може ще щось цікаве про мене розкажеш?
пропоную переміститись в більш затишне місце.
можливо тоді і мальдіви перестануть маритись чимось непристойним
а остальніе 13 раз назвали рабочімі паездкамі па стране
профессор математики, придумавший новую формулу и гопник, ссущий в лифте - это не одинаково
https://twitter.com/goloborodyko Голобородько
Вчена братія завжди зі зверхністю ставилася до нас, самодіяльних аматорів-кавеенщиків.
Сьогодні в Чернівцях зустрічатимуся з академіками, професорами і доцентами-кандидатами.
Нехай слухають мою промову і вдячно кивають головами, а я буду по-батьківськи лагідним.
Пустыня коррупцию
Искореняет
лежали на дог'оге говна
В кілька разів більше ніж при Порошенку.
Що робиться в країні тепер...
ганьба - якесь недоречне слово для такого.... б***ства (вибачте)
Тупое отмывание и воровство...
Что те кто ложил асфальт с Марса прилетели и так плохо сделали ?
Навіщо дорожникам в Данії наприклад дурити ? Вони за свою роботу получають гроші , чи ні ?
не, надо все пощупать )))
хороший асфальт - ну дорого ето, непонятно шо непонятного )))
кому это надо?
в Днепре...когда-то взяли и сняли кое-где на центральном проспекте екатерининскую брусчатку (которой больше 200 лет) и прокатали асфальт...
ну шо Вам сказать? там где не успели стыбзить ту брусчатку - она красиво так лежит (и еще лет 500 лежать будет), а тот асфальт уже раз... надцать латали-перешлепывали... ото так!
ремонт дорог совсем неплох
но в основном за счёт коровьих
лепёх
В будущем году расходы на содержание президента и ОП составят 1 млрд 266 млн грн, против 909 млн 058 тыс. грн в этом году..!!
Получите, сожрите и распишитесь.
ИНТЕРЕСНО, ПО ЧЕМ МУСОРА БУДУТ ПРОДАВАТЬ ТЕХТАЛОНЫ?