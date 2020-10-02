Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ривненские водители устроили акцию протеста и обратились в правоохранительные органы, чтобы те проверили дорожников из-за ремонта дороги "Старая Рафаловка - Полки" на Полесье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Накануне в селе Суховоля Владимирецкого района собрались более сотни автомобилистов. Сюда съехались как бюджетные, так и элитные автомобили.

Водители утверждали, что новое покрытие дороги Т-1808 на отрезке "Старая Рафаловка - Полки" остается на колесах: смола и камешки прилипают, а у многих - повреждены стекла из-за попадания камней. Чаще всего, по их словам, камни вылетают из-под колес едущих впереди грузовиков и повреждают лобовое стекло и фары.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из-за некачественного ремонта дороги на Черкасщине областной бюджет потерял 1,1 млн грн, - СБУ. ФОТО

В Службе автомобильных дорог пояснили, что ремонтные работы проводит частная фирма, а претензии к подрядчику были в течение всего времени.

"За день до того, как собирались автомобилисты, 30 сентября, было направлено предписание подрядчику относительно недостатков, которые были выявлены. Претензии есть, и подрядчик их должен устранить за свой счет", - сказал представитель САД в области Дмитрий Леонтиюк.





Также на Цензор.НЕТ: Во время ремонта дорог в Черновицкой области чиновники и предприниматели присвоили 700 тыс. грн, - Нацполиция

Подрядчик – киевская фирма "Спец Комплект Снаб". Связаться с ними журналистам не удалось.

Полиция открыла уголовное производство по факту служебной халатности во время ремонта дороги в Владимирецком районе. Следователи устанавливать все обстоятельства.

"В течение 1-2 октября в полицию поступило 130 заявлений от автомобилистов, которые повредили автомобили на дороге "Старая Рафаловка - Полки". На основании заявлений, по согласованию с местной прокуратурой, следователи Владимирецкого района внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сообщила специалист отдела коммуникации полиции области Светлана Карачун.

Смотрите также: На ремонт и строительство дорог из "коронавирусного фонда" потратили меньше 10 миллиардов гривен, - Марченко. ВИДЕО