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Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ривненские водители устроили акцию протеста и обратились в правоохранительные органы, чтобы те проверили дорожников из-за ремонта дороги "Старая Рафаловка - Полки" на Полесье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Накануне в селе Суховоля Владимирецкого района собрались более сотни автомобилистов. Сюда съехались как бюджетные, так и элитные автомобили.

Водители утверждали, что новое покрытие дороги Т-1808 на отрезке "Старая Рафаловка - Полки" остается на колесах: смола и камешки прилипают, а у многих - повреждены стекла из-за попадания камней. Чаще всего, по их словам, камни вылетают из-под колес едущих впереди грузовиков и повреждают лобовое стекло и фары.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из-за некачественного ремонта дороги на Черкасщине областной бюджет потерял 1,1 млн грн, - СБУ. ФОТО

В Службе автомобильных дорог пояснили, что ремонтные работы проводит частная фирма, а претензии к подрядчику были в течение всего времени.

"За день до того, как собирались автомобилисты, 30 сентября, было направлено предписание подрядчику относительно недостатков, которые были выявлены. Претензии есть, и подрядчик их должен устранить за свой счет", - сказал представитель САД в области Дмитрий Леонтиюк.

Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками 01
Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками 02

Также на Цензор.НЕТ: Во время ремонта дорог в Черновицкой области чиновники и предприниматели присвоили 700 тыс. грн, - Нацполиция

Подрядчик – киевская фирма "Спец Комплект Снаб". Связаться с ними журналистам не удалось.

Полиция открыла уголовное производство по факту служебной халатности во время ремонта дороги в Владимирецком районе. Следователи устанавливать все обстоятельства.

Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками 03

"В течение 1-2 октября в полицию поступило 130 заявлений от автомобилистов, которые повредили автомобили на дороге "Старая Рафаловка - Полки". На основании заявлений, по согласованию с местной прокуратурой, следователи Владимирецкого района внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сообщила специалист отдела коммуникации полиции области Светлана Карачун.

Смотрите также: На ремонт и строительство дорог из "коронавирусного фонда" потратили меньше 10 миллиардов гривен, - Марченко. ВИДЕО

Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками 04

Автор: 

авто (4219) дороги (2512) протест (5862) ремонт (1182) Ровенская область (1247)


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Топ комментарии
+32
Большая отмойка, а не стройка.
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02.10.2020 20:21 Ответить
+26
за кого голосовали то и получили
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02.10.2020 20:21 Ответить
+24
Деньги, которые НЕ потратили на ИВЛ?
Все, как обещали...
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02.10.2020 20:32 Ответить
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Большая отмойка, а не стройка.
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02.10.2020 20:21 Ответить
"...О-о, много знаю."©
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02.10.2020 20:27 Ответить
Они реально не понимают, что асфальт положен на деньги из фонда имени коронавируса?

Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками - Цензор.НЕТ 3897
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02.10.2020 20:42 Ответить
😁
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02.10.2020 20:46 Ответить
"меня не волнует качество - главное скорость постройки дорог деребана бюджета"(с) вАвка зеленский...
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02.10.2020 20:47 Ответить
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен.

Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
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02.10.2020 20:51 Ответить
"Проплаченные прахоботы" опять потоптались...😁
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02.10.2020 20:51 Ответить
Они хоть вышли и что то делают а ты седиш здесь и строчиш ***** .небось живот уже за стол не влазит )))
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03.10.2020 09:17 Ответить
влазит.

а почему я должен за них выходить ?
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03.10.2020 17:33 Ответить
Молодец значит .)))
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03.10.2020 20:57 Ответить
ПП Укусов: "У-у" а не "О-о"
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02.10.2020 20:57 Ответить
Те, что были "у-у", - закопали...
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02.10.2020 21:04 Ответить
Деньги, которые НЕ потратили на ИВЛ?
Все, как обещали...
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02.10.2020 20:32 Ответить
Але ж дороги будуються за рахунок здоров^я громадян.
Головне взяти гроші з фонду та встигнути в ростов, чи на мальдіви
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02.10.2020 20:41 Ответить
на мальдивы ездят на честно задекларированные деньги один раз за весь пятилетний срок президентства,

а это чмо за год 5 раз в отпуск сходило, нарушая КЗОТ

и хрен знает как в Омане очутилось на встрече с кацапским Патрушевым.

Но у тебя в промытом "Сватами" мозгу отложились мальдивы.
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02.10.2020 20:45 Ответить
Я не знаю що таке Свати. Не дивлюся ТВ пердач на протязі 7 років.
Може ще щось цікаве про мене розкажеш?
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02.10.2020 20:48 Ответить
з наданої тобою інформації я можу припустити лише те, що семирічне перебування на протязі могло спровокувати переохолодження і, як наслідок, вплинути на роботу головного мозку.

пропоную переміститись в більш затишне місце.

можливо тоді і мальдіви перестануть маритись чимось непристойним
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02.10.2020 20:52 Ответить
не 5 раз... а 18 (!) раз с мая 2019 оно шлялось за госсчёт в отпуска..
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02.10.2020 20:48 Ответить
официально 5,

а остальніе 13 раз назвали рабочімі паездкамі па стране
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02.10.2020 20:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/82781 - "...а это чмо за год 5 раз в отпуск сходило, нарушая КЗОТ.."
Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками - Цензор.НЕТ 1077
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02.10.2020 20:55 Ответить
Зебилье, ваш выход ущербные
Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками - Цензор.НЕТ 1706
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02.10.2020 20:52 Ответить
за кого голосовали то и получили
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02.10.2020 20:21 Ответить
откат и распил денег,-все как всегда.
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02.10.2020 20:24 Ответить
не бывает всё как всегда.

профессор математики, придумавший новую формулу и гопник, ссущий в лифте - это не одинаково
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02.10.2020 20:55 Ответить
https://twitter.com/goloborodyko

https://twitter.com/goloborodyko Голобородько

Вчена братія завжди зі зверхністю ставилася до нас, самодіяльних аматорів-кавеенщиків.

Сьогодні в Чернівцях зустрічатимуся з академіками, професорами і доцентами-кандидатами.

Нехай слухають мою промову і вдячно кивають головами, а я буду по-батьківськи лагідним.
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02.10.2020 21:10 Ответить
и намажте икорочку тонким тонким слоем как асфальт)) угадайте сколько стоит ведро строительного мусора когда засыпают ямы и сверху лопаткой прихлопывают асфальт?
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03.10.2020 09:07 Ответить
"Зато не воруют"© 😁
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02.10.2020 20:25 Ответить
Это какие же надо способности иметь. Не воровать и так строить. Папередникам так не удавалось.
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02.10.2020 20:36 Ответить
Зебил считает:

Пустыня коррупцию

Искореняет
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02.10.2020 20:57 Ответить
голосовли против призедента от олигархи, но получили клоуна от олигархии. Систему менять надо а не ее марионеток. Для этого не свиней от корыта отгонять, а с начала нужен запрос на обсуждение нового суспильного договора. Хватит ходить по граблям и выбирать цвет для хамелеона от олигархата.
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03.10.2020 05:59 Ответить
Большая стройка говорите? Ну-ну.........
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02.10.2020 20:23 Ответить
А хіба маленька? По всій Україні будують.
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02.10.2020 20:32 Ответить
Не більше чим була в 2018 році. Тоді зробили 4500. Зараз планують 6500, но витрачають більше + короновірусний фонд, якість в багатьох компаній які допустив Зе щоб попіаритись як на фото. А головне вже листопад но 6500 ще дуже далеко і є ймовірність що буде як в 2014 ну максимум трохи більше.
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02.10.2020 20:43 Ответить
Більше.
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02.10.2020 21:13 Ответить
Набагато більше. Я не пам'ятаю щоб стільки будували та ремонтували дороги з дня проголошення незалежної України.
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03.10.2020 00:13 Ответить
Ага, и Бубуня - везде прораб...
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02.10.2020 20:45 Ответить
Шо будують ?
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02.10.2020 20:57 Ответить
Хаос
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02.10.2020 20:59 Ответить
усе підряд
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02.10.2020 21:14 Ответить
бальшая стройка на коронавирусные бабосы))))
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02.10.2020 20:33 Ответить
Ну вот как борются с вирусом, так и строят...........
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02.10.2020 20:34 Ответить
нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
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02.10.2020 20:55 Ответить
Большая помойка
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02.10.2020 20:23 Ответить
І скільки витратили на ці дороги ?
В кілька разів більше ніж при Порошенку.
Що робиться в країні тепер...
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02.10.2020 20:23 Ответить
не забувайте про розграбований ковідний фонд...і це попри 4000 захворілих на добу і ні одного (ні одного!!!) придбаного за гроші фонду апарату ШВЛ ...
ганьба - якесь недоречне слово для такого.... б***ства (вибачте)
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02.10.2020 20:38 Ответить
Ужоссс... а про які жахи ще пишуть? Ну там "Земля налетить на небесну вісь..."?
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02.10.2020 21:16 Ответить
Та никаких ужасов, просто по приколу 😁
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02.10.2020 22:19 Ответить
Ровенская обл. 60% за шмарклю.Кушайте,не обляпайтесь
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02.10.2020 20:24 Ответить
130 заявлений в полицию? Вот так надо всем делать, а не ныть.
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02.10.2020 20:25 Ответить
"и дождь смывает все следы". асфальта и подрядчика.
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02.10.2020 20:27 Ответить
Ни дорог, ни борьбы с короновирусом, зато весело
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02.10.2020 20:29 Ответить
Отаке покращання, малята.
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02.10.2020 20:30 Ответить
якби та пошесть не виникла в Китаї..її мали б вигадати зелебоби в Україні (бо такі важелі як карантин і його обмеження суто для зомбованого наріду... годі було і мріяти)
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02.10.2020 20:43 Ответить
Водії та місцева влада молодці, що боряться за якісні дороги. Таке має бути по всій Україні, в кожному місті та селі.
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02.10.2020 20:31 Ответить
А зачем везде бороться. У нас 3 года назад заасфальтировали и ничего не отрывается и не плывет по селу.
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02.10.2020 20:38 Ответить
От клятий барига.
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02.10.2020 20:40 Ответить
Да , кругом успевает 😀
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02.10.2020 20:41 Ответить
И не говорите. Даже лишил права пожаловаться.
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02.10.2020 20:54 Ответить
А хіба треба пояснювати, що якщо дорога вже ЯКІСНА, то за її якість саме БОРОТИСЯ вже не треба? Можно поборотися за ЯКІСНЕ медичне обслуговування, чи чим та ще держава має піклуватися...
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02.10.2020 20:41 Ответить
Много чем.
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02.10.2020 20:55 Ответить
Так. Але без НАС держава НІЩО. І ви це добре знаєте.
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02.10.2020 21:12 Ответить
По-приколу, пілять...
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02.10.2020 20:37 Ответить
Руководитель фирмы Муслимов Энвер Ремзиевич, количество сотрудников 1.
Тупое отмывание и воровство...
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02.10.2020 20:40 Ответить
На якому різні тупе і на якому рівні відмивання, можна уточнити?
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02.10.2020 20:43 Ответить
Пілять в турборежимі 😂
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02.10.2020 20:40 Ответить
Украина это матрица , я это понял ещё в 1992 году . Все дурят один одного !
Что те кто ложил асфальт с Марса прилетели и так плохо сделали ?
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02.10.2020 20:42 Ответить
В усьому світі дурять, просто в інших місцях за це добряче наказують.
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02.10.2020 20:44 Ответить
Тебе дурний піп хрестив ?
Навіщо дорожникам в Данії наприклад дурити ? Вони за свою роботу получають гроші , чи ні ?
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02.10.2020 20:47 Ответить
Я атеїст. Тому і не дурять, бо за це суворо карають.
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02.10.2020 21:10 Ответить
а если бы не отрывать тот асфальт руками, може с месяц два и полежал бы.
не, надо все пощупать )))
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02.10.2020 20:43 Ответить
так они его на место и покладут...и притопчут для верности (ибо кто им новый там положит?)))
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02.10.2020 20:46 Ответить
ехай себе и ехай, не - надо остановится и на зуб все попробовать.
хороший асфальт - ну дорого ето, непонятно шо непонятного )))
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02.10.2020 20:51 Ответить
ну не привыкли люди к хорошему асфальту...теперь шастать будут - курей давить!
кому это надо?
в Днепре...когда-то взяли и сняли кое-где на центральном проспекте екатерининскую брусчатку (которой больше 200 лет) и прокатали асфальт...
ну шо Вам сказать? там где не успели стыбзить ту брусчатку - она красиво так лежит (и еще лет 500 лежать будет), а тот асфальт уже раз... надцать латали-перешлепывали... ото так!
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02.10.2020 20:57 Ответить
была на Волыни такая дорога местного значения, не знаю есть ли сейчас, которую называли ласково - "три сучки" от "********", там можно было ехать тока с открытым ртом иначе зубы потом выплюнешь, ото была дорога - и руками ее не поотрываешь!
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02.10.2020 21:05 Ответить
у нас недавно была такая на Никополь (говорят сейчас ее ремонтируют...не знаю всю или местами...пока не шастал))))...а тогда....быстро и не ехали и то думали хребты в трусы повысыпаются... капец (ямы в пол колеса...КАМАЗА ))))))
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02.10.2020 21:13 Ответить
а самое противное, шо другой дороги не было до брата, разве шо через Караганду
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02.10.2020 21:16 Ответить
если любомльчане есть на форруме, то може хто и помнит )))
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02.10.2020 21:20 Ответить
у нас при зюзе на районе
ремонт дорог совсем неплох
но в основном за счёт коровьих
лепёх
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02.10.2020 21:05 Ответить
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02.10.2020 21:18 Ответить
Бабосики из ковидного фонда закатали в асфальт. Зелени есть чем гордиться.
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02.10.2020 21:04 Ответить
Немає в нас села Полки,є Полиці є Половлі.Автор статті на мапу для початку глянув.Якщо поремонтують дорогу, запрошую до Білого Озера дуже чудовий краєвид,також лікувальна вода.Є можливість відпочити з комфортом,але основна масса люду відпочиває "дикунами".
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02.10.2020 21:07 Ответить
гугл транслейт... село Полиці - "деревня Полки" (повбивав би!)
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02.10.2020 21:09 Ответить
Українські журнашлюшки аж дві мови трохи знають : рідну московитську та українську через московітський гугл.
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03.10.2020 00:18 Ответить
Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками - Цензор.НЕТ 5310
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02.10.2020 21:32 Ответить
Велике будівництво від Зеленського!!!
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02.10.2020 21:36 Ответить
Я із цієї місцини. Поремонтували дороги, зебуїни. Зе-дороги. У батька лобовуха в машині в мікротріщинах. Їдеш - з-під колес шрапнель летить. Рейтинг вони так собі піднімають...
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02.10.2020 21:46 Ответить
ви за зе голосували. Так вам і надо.
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02.10.2020 23:26 Ответить
Это кочевое существование обходится бюджету в серьезные деньги, ибо в сопровождении и обеспечении задействовано около 200 человек.
В будущем году расходы на содержание президента и ОП составят 1 млрд 266 млн грн, против 909 млн 058 тыс. грн в этом году..!!
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02.10.2020 22:50 Ответить
Дороги строят,и это хорошо!
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03.10.2020 00:15 Ответить
Принцип и среднестатистического депутата избранного народом "Подумал как то я себе, чем хуже вам ,тем лучше мне "
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03.10.2020 02:27 Ответить
А вы че хотели?? Выбрать на пост президента - дегенерата и чтоб потом дороги нормальные вам ложили?? Больше чем уверен что половина водителей за ЗЕкретина голосовало.

Получите, сожрите и распишитесь.
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03.10.2020 07:51 Ответить
ЗЕЛЁНЫЕ КОММУНИСТЫ ИДУТ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ В СОВОК.
ИНТЕРЕСНО, ПО ЧЕМ МУСОРА БУДУТ ПРОДАВАТЬ ТЕХТАЛОНЫ?
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11.10.2020 06:36 Ответить
Власть рукожопая, и качество дорог соответствующее))
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11.10.2020 06:56 Ответить
 
 