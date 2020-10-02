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Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол. ВИДЕО

Учителя и чиновники, в том числе мэр Николаева Александр Сенкевич и его заместитель, отмечали День учителя в детском лагере в 15 км от города. Праздник испортили полицейские, ведь Николаев находится в "оранжевой" карантинной зоне.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"1 октября в ходе мониторинга средств массовой информации полицейские установили, что на территории детского оздоровительного центра, расположенного в 15 километрах от Николаева, проходят торжественные мероприятия с участием большого количества людей, организованные по случаю Дня учителя, на которых присутствовали работники образования и приглашенные представители местного самоуправления, в т. ч. мэр областного центра", - сказано в сообщении.

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Местное "Inshe TV" сообщает, что с праздником педагогов поздравляли николаевский городской глава Александр Сенкевич, его первый заместитель Владимир Крыленко, глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза, глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук и начальник управления образования горсовета Анна Личко.

Полицейские отправились на праздник и составили админпротокол на руководство детского оздоровительного центра.

"Нарушителя ждет суд и грозит штраф от 17 000 гривен", - отметили в полиции.

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Разошлись ли празднующие после визита стражей порядка, в сообщении не сказано.

Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол 01
Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол 02
Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол 03

Автор: 

карантин (16729) Николаев (2160) Нацполиция (16559) учитель (498) Сенкевич Александр (188) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
После того как подняли благосостояние училок до 4К Зеленскага?
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02.10.2020 20:53 Ответить
+7
Подумаешь, штраф 17 тыс. Фигня, если зарплата 4 тыс долларов.
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02.10.2020 20:59 Ответить
+7
Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол - Цензор.НЕТ 8344
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02.10.2020 21:36 Ответить
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После того как подняли благосостояние училок до 4К Зеленскага?
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02.10.2020 20:53 Ответить
А що Синютка каже з цього приводу?
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02.10.2020 21:23 Ответить
Обломали пе-диКов 😂
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02.10.2020 21:51 Ответить
Учителям нужно дать выпить,скоро выборы,учителя считают голоса - чувак гениальный стратег.
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02.10.2020 20:58 Ответить
пир во время чумы...
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02.10.2020 20:58 Ответить
Подумаешь, штраф 17 тыс. Фигня, если зарплата 4 тыс долларов.
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02.10.2020 20:59 Ответить
Благодаря Президенту Зеленском3у учителя перестали вымагать деньги у учеников и получать нормальную зароботную плату,поэтому и отдохнуть могут себе позволить .
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02.10.2020 21:00 Ответить
Судя по рылам на фото - сплошная вата и любители "срускаво мира"
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02.10.2020 21:00 Ответить
ну это субьективное мнение... после того как зеленский приезжал в Николаев ему судя по всему не удалось договориться с Сенкевичем... практически сразу слуги сняли своего кандидата в меры так как рейтинг нынешнего мера куда выше... ну и так доброжелателей хватает .. особенно рвут зад партийцы ЖОПЫ.. как думаете кто дал информацию и приехали менты за 15 км рядовой гражданин? не оправдываю нарушения.. но интересно под кем менты если едут прихватить своего мера.. да еще перед выборами
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03.10.2020 08:30 Ответить
Прелестно. А что там у них с короной? Были в желтой зоне, а стали в оранжевой. Это прогресс и к этому прекрасному результату причастен их мэр. Тут даже и откомментировать нечего.
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02.10.2020 21:01 Ответить
-Учитель, от вас пахнет перегаром.
-Нет, Машенька, это запах ковида.
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02.10.2020 21:04 Ответить
училки с голодухи а гнилые чиновники от безпреднльной дыбильности
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02.10.2020 21:09 Ответить
Бть ! Офіційний захід (мероприятия) професійного свята Українського дня вчителя, ОФІЦІЙНІ ОСОБИ ПРОВОДЯТЬ ЙОГО НЕ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ, А МОВОЮ ОКУПАНТА - російською.
І ці ватнікі виховують і вчать майбутніх патріотів України ? Скоріше всього готують рабів для рашки
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02.10.2020 21:19 Ответить
в ходе мониторинга средств массовой информации полицейские установили,Источник: https://censor.net/ru/v3222661 - тобто , якщо людською мовою - почули про це по радіо , або випадково прочитали в інтернеті ...
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02.10.2020 21:23 Ответить
та то они инструктаж перед выборами проводили с членами избирательных комиссий .
а менты дупля не отбивают
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02.10.2020 21:24 Ответить
Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол - Цензор.НЕТ 8344
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02.10.2020 21:36 Ответить
Хлопці таким чином вирішили зачистити шлях в мери міста для корабельної сосни
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02.10.2020 22:19 Ответить
Сосна -ліпша подруга мера. Це його многоходовочка- перетягнути голоси в першому турі. А у другому розраховує, що будуть голосувати проти опзж. 4 роки тому, так само більшість голосувала не за нього, а проти його конкурента.. так воно у мери пропхалося
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03.10.2020 01:39 Ответить
До какого уровня нищеты нужно было довести учителей, чтобы покупка их лояльности на выборах обходилась в ничтожные водку + селёдку в полевых условиях
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02.10.2020 22:34 Ответить
Как они учат на украинском, если даже на официальных мероприятиях говорят на русском?
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02.10.2020 23:03 Ответить
До шаблон порвался, ты сколько языков знаешь?
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03.10.2020 14:33 Ответить
Николаевская мэрия не работает, прием не ведут, в связи с тем, что якобы все болеют.
Теперь все увидели как они болеют.
Твари
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02.10.2020 23:17 Ответить
С размахом отмечать не рекомендуется бо домой можно не попасть вовремя
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02.10.2020 23:23 Ответить
Все набагато простіше : святкували- це дуже громко сказано , всі сиділи в куртках на свіжому повітрі , а не в приміщенні і дійсно мер привітав вчителів . Але туди ж приїхали і конкуренти Сенкевича і почали це знімати , брехливо коментуючи ,що тут наче б то іде агітація, вони мабуть і визвали поліцію... так що просто це передвиборчі розборки ,от і все.
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02.10.2020 23:28 Ответить
А это что выходной день, что они вместо работы сидели в лагере в 15 км от города???
И у нас что карантин не для всех??? Собрание большого количества людей, все без масок, никакой дистанции.
И хорошо, что их засняли
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03.10.2020 01:34 Ответить
Выгнать всех а я учителем учителем, давай вместе поржем с тебя если очко не сузиться после первого урока
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03.10.2020 14:41 Ответить
Испортили вате праздник.
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03.10.2020 01:02 Ответить
вата это слуги народа как правило... а нынешний мер в их состав ни входит
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03.10.2020 08:36 Ответить
А ты ему шаблон разорвал
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03.10.2020 14:39 Ответить
ОЙ БЛИН, ЗЕбыкота. НА ДЕТСКИХ СТУЛЬЧИКАХ У ПЕСОЧНИЦ, ГДЕ ДЕТСКИЕ ГРИБОЧКИ... https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx5ZZCtXdfJucAsQnfzAt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1601709506/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dwN7gnsbvzfc/RK=2/RS=_pzNog6LfwOBb26crzA5nEWdyBk- Владимир Высоцкий - Милицейский протокол
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03.10.2020 02:19 Ответить
ну как раз с Синкевичем зеленскому в Николаеве не удалось договорится поэтому кандидат от слуг снял свою кандидатуру с выборов...
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03.10.2020 08:34 Ответить
Педагоги і чиновники з розмахом відсвяткували під Миколаєвом День учителя, поліція склала протокол - Цензор.НЕТ 2155
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03.10.2020 08:57 Ответить
Слуги народа кладанули на мера, выстилают дорожку для корабельной сосны.
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03.10.2020 11:35 Ответить
Да Украина должна учителям как земля колхозам, это они вырастили ту молодёжь что. Айдан сделала и в отличии от 99 процентов кто тут пишет налоги платят, а если вы учителю деньги даёте что бы вашему ребёнку поставили выше оценку, и потом на поборы жалуетесь, кто вы? Сами себе ответьте. Был такой Отто фон Бисмарк, он сказал дайте мне 33 тысячи высокообразованных. Обеспеченных учителей и вы получите Великую Германию, что собственно он потом и сделал
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03.10.2020 14:38 Ответить
 
 