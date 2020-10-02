Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол. ВИДЕО

Учителя и чиновники, в том числе мэр Николаева Александр Сенкевич и его заместитель, отмечали День учителя в детском лагере в 15 км от города. Праздник испортили полицейские, ведь Николаев находится в "оранжевой" карантинной зоне.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"1 октября в ходе мониторинга средств массовой информации полицейские установили, что на территории детского оздоровительного центра, расположенного в 15 километрах от Николаева, проходят торжественные мероприятия с участием большого количества людей, организованные по случаю Дня учителя, на которых присутствовали работники образования и приглашенные представители местного самоуправления, в т. ч. мэр областного центра", - сказано в сообщении.

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Местное "Inshe TV" сообщает, что с праздником педагогов поздравляли николаевский городской глава Александр Сенкевич, его первый заместитель Владимир Крыленко, глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза, глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук и начальник управления образования горсовета Анна Личко.

Полицейские отправились на праздник и составили админпротокол на руководство детского оздоровительного центра.

"Нарушителя ждет суд и грозит штраф от 17 000 гривен", - отметили в полиции.

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Разошлись ли празднующие после визита стражей порядка, в сообщении не сказано.





