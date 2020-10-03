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Украинец ехал в Беларусь с пистолетом и тремя десятками серебряных ювелирных изделий, - пограничники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий. Все изъяли, на нарушителя составили протокол.

В пункте пропуска "Выступовичи" пограничники Житомирского отряда и таможенники обнаружили в автомобиле украинца пистолет и более трех десятков изделий из серебра. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"34-летний житель Житомира на автомобиле "Хонда" украинской регистрации направлялся в Беларусь. Но при пересечении границы в ходе осмотра салона его автомобиля пограничники вместе с таможенниками обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль "ФОРТ-12 РМ". Кроме того, среди вещей мужчины также выявлено 32 изделия, предварительно, из серебра", - сказано в сообщении.

На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил. Пистолет, оцененный в 10 тыс. грн, и ювелирные изделия изъяты сотрудниками таможенного поста. Сумма оценки изделий будет установлена после проведения экспертизы.

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Украинец ехал в Беларусь с пистолетом и тремя десятками серебряных ювелирных изделий, - пограничники 01
Украинец ехал в Беларусь с пистолетом и тремя десятками серебряных ювелирных изделий, - пограничники 02
Украинец ехал в Беларусь с пистолетом и тремя десятками серебряных ювелирных изделий, - пограничники 03

Автор: 

Беларусь (7921) Госпогранслужба (6580) ювелирные изделия (92) пистолет (52)


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Топ комментарии
+6
Іван Хельсингченко?
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03.10.2020 12:16 Ответить
+3
Бандьоравєц хотів замочити Луку.
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03.10.2020 12:33 Ответить
+3
устройство для отстрела резиновых пуль...
если уж пытаетесь говорить шершавым языком ментовского протокола, то правильно будет "предмет, похожий на пистолет"...
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03.10.2020 12:35 Ответить
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Іван Хельсингченко?
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03.10.2020 12:16 Ответить
Не пистолет у него не подходящий. Нужна какая нибудь хрень, типа аркебузы, чтобы кулоны можно было заряжать без переплавки
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03.10.2020 19:05 Ответить
або один з братів Вінчестерів)))
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03.10.2020 19:23 Ответить
охотник на вампиров шоле
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03.10.2020 12:22 Ответить
Царский улов! На пивас хватит. Ловят мелких карманников, а воротилам в особо крупных размерах - почет и уважуха.
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03.10.2020 12:33 Ответить
Бандьоравєц хотів замочити Луку.
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03.10.2020 12:33 Ответить
устройство для отстрела резиновых пуль...
если уж пытаетесь говорить шершавым языком ментовского протокола, то правильно будет "предмет, похожий на пистолет"...
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03.10.2020 12:35 Ответить
З кулями схожими на різіну.
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03.10.2020 12:50 Ответить
преступника поймали!
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03.10.2020 12:35 Ответить
Я так думаю, добре що у нас попався, а не в Білорусі ОМОНу
Був побитий у ув"язнений, а машина мала б вигляд от такий
Украинец ехал в Беларусь с пистолетом и тремя десятками серебряных ювелирных изделий, - пограничники - Цензор.НЕТ 2724
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03.10.2020 12:41 Ответить
Сигуранца проклятая! - закричал Остап, поднимая босую ногу...
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03.10.2020 13:01 Ответить
Ну взяли лом на 500 гривень, но нахрена об этом писать?
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03.10.2020 13:20 Ответить
каждый украинец ездить должен с пистолетом
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03.10.2020 13:32 Ответить
30 серебряников!!!! тридцать цуко!!
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03.10.2020 15:45 Ответить
твій тариф?
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03.10.2020 19:24 Ответить
 
 