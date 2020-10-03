Проект "Без цензуры": Кто такой Игорь Палица и как давний партнер Коломойского может дорваться к центральной власти? ВИДЕО

В свежем выпуске спецпроекту "Без цензуры" Богдан Буткевич подробно разбирает биографию этого верного соратника Игоря Коломойского с 20-летним стажем.

Как Палица заработал первые капиталы, сошелся с Коломойским и стал безоговорочным обладателем Волыни? Что делал при Ющенко, Януковиче и Порошенко, а также - в чем его секрет успеха во время правления Зеленского?

Почему Коломойский хочет, чтобы Палица пришел в центральную власть, при чем здесь "Приватбанк" и почему нам всем стоит из-за этого волноваться?

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