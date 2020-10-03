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Новости Видео Местные выборы-2020
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Проект "Без цензуры": Кто такой Игорь Палица и как давний партнер Коломойского может дорваться к центральной власти? ВИДЕО

В свежем выпуске спецпроекту "Без цензуры" Богдан Буткевич подробно разбирает биографию этого верного соратника Игоря Коломойского с 20-летним стажем.

Как Палица заработал первые капиталы, сошелся с Коломойским и стал безоговорочным обладателем Волыни? Что делал при Ющенко, Януковиче и Порошенко, а также - в чем его секрет успеха во время правления Зеленского?

Почему Коломойский хочет, чтобы Палица пришел в центральную власть, при чем здесь "Приватбанк" и почему нам всем стоит из-за этого волноваться?

Оставляйте комментарий в поддержку канала под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления! Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ, ведь здесь ничего личного - только факты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Россия захватывает Слобожанщину. Сумщина и Харьковщина под ударом кремлевской агентуры на выборах. ВИДЕО

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) местные выборы (2752) Палица Игорь (66) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+34
Это очередная конченная тварь бабломойского палица лезет как танк во всех городах со своей партией за майбах. И обратите внимание, даже просто нормальных там нет!!!!! там такие же отборные мрази, как и все бабломойские опарыши. Не успел Порох додавить эту редкую гадину, увы, и гринпоц просто возродил упыря к жизни.
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03.10.2020 15:06 Ответить
+21
Мерзость.....
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03.10.2020 15:01 Ответить
+12
Палиця колишній рекетір
Наразі мільйонер, може і мільярдер.
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03.10.2020 15:41 Ответить
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Мерзость.....
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03.10.2020 15:01 Ответить
Это очередная конченная тварь бабломойского палица лезет как танк во всех городах со своей партией за майбах. И обратите внимание, даже просто нормальных там нет!!!!! там такие же отборные мрази, как и все бабломойские опарыши. Не успел Порох додавить эту редкую гадину, увы, и гринпоц просто возродил упыря к жизни.
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03.10.2020 15:06 Ответить
хе хе...вообще-то Порох в своё время сам ставил палицу губернатором Одесской области ))
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03.10.2020 16:02 Ответить
Кашляешь? иди нах на больгичный со своим корововирусом. Порох со всеми олигархами пытался договорится , - типа ,ребята, бабло-баблом, но можно и страну просрать. Назначал губернаторами и Колмойщу, и эту донецкую чмыхалку..забыл. Пытался опираясь на одних ослабить других - напрмер татарина Тогда и лысый обмылок в губернаторы Одессы вылез. Дальше что? Любят примитивные зебилы выденуть какой-то фактик и с умной рожей страшилки лепить. Даже у полных долбодятлов не вызывает сомнения, что Падлица - подстилка Коломойского. Скажу больщше. Пока смотрящий за Укрнафтой Киперман трахал у него в комнате отдыха Веру Брежневу, Игоря Петровича чуть ли не за пивом отсылали. У меня и графики посещения были - жалко не сохранил.
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03.10.2020 16:35 Ответить
веришь, мне эта возня пауков в банке, абсолютно не интересна. я просто констатировал факт.
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03.10.2020 17:15 Ответить
О, курва!)
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04.10.2020 03:13 Ответить
Сейчас партию раскручивают - "За Майбутне", это чистый проект коломойши, под парламентские выборы. Партия "Слуг" уже развалиться, часть уйдут в БПП, часть к мертвечуку, а часть в новую партию коломойши.
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03.10.2020 17:52 Ответить
Палиця це другий виток кругової схеми - вкрасти гроші у зебілів, на вкрадене піарнути і продати голоборотька. Щоб знову вкрасти і продати вже нового голоборотька палицю чи пальчевського.
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03.10.2020 15:06 Ответить
С украинским производством вооружений теперь проблем нет. Для России. Коломойский-гражданин Израиля, военного союзника России. "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер".
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03.10.2020 15:28 Ответить
Кто такой Игорь Палица и как давний партнер Коломойского может дорваться к центральной власти? - Цензор.НЕТ 2307
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03.10.2020 15:30 Ответить
Коли пнеться у владу - то ніби і патріот і державник, а коли дорвався - гнида!
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03.10.2020 15:34 Ответить
Палиця колишній рекетір
Наразі мільйонер, може і мільярдер.
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03.10.2020 15:41 Ответить
Палица - Бенина шестерка и бывший его решала, наподобие Корбана и Миндича. Беня за щенячью преданность платит хорошо. Зеля и слуги этому хороший пример.
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03.10.2020 16:08 Ответить
Беня не платит, Беня дает кусок от уворованного им.
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03.10.2020 16:37 Ответить
https://youtu.be/gqVuaAzqnh0 якщо людина, яка народилася у україномовному середовищі і переходить на маскальську у маскалемовних регіонах, то вона є перевертень і напевно може хоч матір продати. От що б сталося якби він забакав державною? Під кого він підстроювався в ці роки на такій високій держпосаді, під підлеглих, чи беню? Це є комплекс меншовартнісного українця, малороса. Те саме, як батьки україномовні звертаються до своїх дітей на дитячій площадці москальською у змоскаленому місті, дитина може відповісти українською, бо дома спілкуються державною - комплекс ідіотів. Тьху, гидота.
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03.10.2020 16:43 Ответить
Він 100% єврей.
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03.10.2020 16:55 Ответить
Це той, що на президентських плакат від ЗСУ вивісив?
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03.10.2020 16:53 Ответить
Ні.
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03.10.2020 16:58 Ответить
Таки да. В бытность губернатором.
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03.10.2020 18:20 Ответить
Ігор Палиця єврей по мамі та татові, прізвище Палиця від вітчима. Випадкових людей серед найближчих друзів Ігоря Валерійовича бути не може. Чи він юдей не знаю.
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03.10.2020 16:53 Ответить
Палица на своих региональных ТВ каналах транслирует пропагандона Шария.

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03.10.2020 17:24 Ответить
Вот например:Skype-інтерв'ю з відеоблогером Анатолієм Шарієм.
https://www.youtube.com/watch?v=3MLYgn3qzPM
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03.10.2020 17:26 Ответить
Беня пішов двома великими фронтами "слуга народу"(Бені) і "за майбутнє(Бені). А ви думали майбутнє України?
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03.10.2020 17:31 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 170
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04.10.2020 12:19 Ответить
Мрази ,ублюдки, гниды , а быдлолохторат ведётся ! Это кошмар !
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03.10.2020 17:38 Ответить
Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 4037
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03.10.2020 18:33 Ответить
Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 8492
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03.10.2020 19:05 Ответить
Про вибори для самих примітивних. Істота балотується,бо хоче "заробити" собі на хатинку ( не одну хатинку,заводик,пароходик,яхточку,вертольотик,літачок,щоб просто був мішок з грішми...) і їй за це нічого не було б. Ви б за такого проголосували?Так? Тоді вам на вибори в Україні.За кого б не поставили галочку- не помилитесь!
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04.10.2020 07:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DEZ1Q9OA_yw
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04.10.2020 08:02 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 1205
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04.10.2020 12:16 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 9931
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04.10.2020 12:20 Ответить
Судячи з коментів вбивця й бандит Ахметов вже нікого не лякає?
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04.10.2020 22:01 Ответить
 
 