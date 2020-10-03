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Вооруженный двумя ножами мужчина пытался проникнуть на территорию военной части в Одесской области. ВИДЕО

Мужчина вел себя неадекватно. Сначала он угрожал прохожим у забора военной части, а потом попытался пройти на территорию через КПП. Вероятно, он находился под действием наркотиков.

Об этом сообщает в Фейсбуке Южное оперативно-территориальное командование Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"2 октября 2020 года мужчина, держа в руках два предмета, похожие на кухонные ножи, с явными признаками наркотического опьянения пытался проникнуть на территорию воинской части 3014 Национальной гвардии Украины, которая находится в г. Одесса по ул. Люстдорфской 7 через контрольно-пропускной пункт", - сказано в сообщении.

"Визитера" остановили и задержали суточный наряд гвардейцев и находившиеся рядом военнослужащие "Омеги".

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции. Сейчас продолжаются следственные действия", - добавили в Нацгвардии.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

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Вооруженный двумя ножами мужчина пытался проникнуть на территорию военной части в Одесской области 01

Автор: 

наркотики (2157) Одесса (7921) Национальная гвардия (2159)


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Топ комментарии
+8
Похож на Зебила на пресухах Поди на одном сидят
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03.10.2020 16:58 Ответить
+6
Обоссался,колготки порвал,разноцветный флаг своей организации где-то пролюбил.Позорник,одним словом.
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03.10.2020 15:49 Ответить
+4
да уж....гуманность гуманность...права человека.....а как по мне так пристрелить такое животное и всё, тут уже всё ясно....протяни немного ещё времени по задержанию этого наркомана или больного на голову. и могло бы быть куча резаноколотых невинных убитых прохожих. в том числе кого то из нас....(( поэтому гуманистов навсяк случай прошу в мою сторону в защиту его рот захлопнуть...
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03.10.2020 17:36 Ответить
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Обоссался,колготки порвал,разноцветный флаг своей организации где-то пролюбил.Позорник,одним словом.
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03.10.2020 15:49 Ответить
оцей?
Вооруженный двумя ножами мужчина пытался проникнуть на территорию военной части в Одесской области - Цензор.НЕТ 4778
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03.10.2020 15:52 Ответить
Нинзя куев.Надеюсь военные-накостыляли ему.
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03.10.2020 15:53 Ответить
Накостылять надо ментам, за то что эту дурь распостраняют.
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03.10.2020 17:58 Ответить
Дам по вызову?
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03.10.2020 15:54 Ответить
Про бажання поїхати на Схід в ОРДЛО, аби вмовляти сепарів "ПростоПерестатьСтрелять", нічого не казав? Щось не впізнаю я Його без краватки і костюма.
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03.10.2020 15:58 Ответить
В переговорну групу його, до маразматиків! Де ще такого відшукаєш при кадровому голоді.
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03.10.2020 16:09 Ответить
Да он цветной, в колготках)
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03.10.2020 16:45 Ответить
Это ничего, сейчас так принято. После прихода хе...остука к власти
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03.10.2020 16:59 Ответить
Похож на Зебила на пресухах Поди на одном сидят
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03.10.2020 16:58 Ответить
Я думаю что в этой воинской части у него будет возможность побыть долго....Эта часть одесская тюрьма и СИЗО
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03.10.2020 17:05 Ответить
Там вже нема тюрми, а СІЗО трохи далі знаходиться.
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03.10.2020 17:12 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80.,+7,+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0,+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+65000/@46.4479981,30.727886,3a,75y,189.28h,92.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5LPdOdYAb63-NkKCqrwRxQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D5LPdOdYAb63-NkKCqrwRxQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.41039%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40c633c85022cc2d:0x96d2998d4171882c!8m2!3d46.4479354!4d30.727933?hl=ru&authuser=0 Вот эта часть ))))
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03.10.2020 17:07 Ответить
да уж....гуманность гуманность...права человека.....а как по мне так пристрелить такое животное и всё, тут уже всё ясно....протяни немного ещё времени по задержанию этого наркомана или больного на голову. и могло бы быть куча резаноколотых невинных убитых прохожих. в том числе кого то из нас....(( поэтому гуманистов навсяк случай прошу в мою сторону в защиту его рот захлопнуть...
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03.10.2020 17:36 Ответить
какая нах гуманность...взял два ножа...отхерачить по локоть две руки,чтоб больше за нож не хватался.Учитесь порядку на Востоке...Восток -дело тонкое)))
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03.10.2020 20:29 Ответить
Деградация кацапья радует и огорчает одновременно. С одной стороны им пипец, а с другой, куда ж их девать? Ну нужно ведь как то кутилизировать отбросы... Может чуть подкормить и на органы как в Китае?
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03.10.2020 21:27 Ответить
 
 