Вооруженный двумя ножами мужчина пытался проникнуть на территорию военной части в Одесской области. ВИДЕО

Мужчина вел себя неадекватно. Сначала он угрожал прохожим у забора военной части, а потом попытался пройти на территорию через КПП. Вероятно, он находился под действием наркотиков.

Об этом сообщает в Фейсбуке Южное оперативно-территориальное командование Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"2 октября 2020 года мужчина, держа в руках два предмета, похожие на кухонные ножи, с явными признаками наркотического опьянения пытался проникнуть на территорию воинской части 3014 Национальной гвардии Украины, которая находится в г. Одесса по ул. Люстдорфской 7 через контрольно-пропускной пункт", - сказано в сообщении.

"Визитера" остановили и задержали суточный наряд гвардейцев и находившиеся рядом военнослужащие "Омеги".

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции. Сейчас продолжаются следственные действия", - добавили в Нацгвардии.

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