Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Водитель маршрутки не остановился на зеленый свет и сбил троих пешеходов на пр. Свободы в Киеве. Одна женщина погибла на месте, двое других пешеходов в больнице. Водитель говорит, что у маршрутки отказали тормоза.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Киев Оперативный".
Трагедия произошла на Виноградаре. Когда для пешеходов загорелся зеленый свет, а для автомобилей красный, все авто остановились, но маршрутка №465 продолжала нестись вперед на большой скорости, рассказали очевидцы.
Тело погибшей женщины осталось под колесами маршрутки. Ещё двоих пострадавших госпитализировали.
На месте работает полиция. Водитель рассказал стражам порядка, что у маршрутки отказали тормоза.
Читайте на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель сбил группу пешеходов на Ривненщине, один человек погиб. ФОТО
ОСТОРОЖНО! ВИДЕО 18+
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я один чего то не понял?