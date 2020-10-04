Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Водитель маршрутки не остановился на зеленый свет и сбил троих пешеходов на пр. Свободы в Киеве. Одна женщина погибла на месте, двое других пешеходов в больнице. Водитель говорит, что у маршрутки отказали тормоза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Киев Оперативный".

Трагедия произошла на Виноградаре. Когда для пешеходов загорелся зеленый свет, а для автомобилей красный, все авто остановились, но маршрутка №465 продолжала нестись вперед на большой скорости, рассказали очевидцы.

Тело погибшей женщины осталось под колесами маршрутки. Ещё двоих пострадавших госпитализировали.

На месте работает полиция. Водитель рассказал стражам порядка, что у маршрутки отказали тормоза.

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