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Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Водитель маршрутки не остановился на зеленый свет и сбил троих пешеходов на пр. Свободы в Киеве. Одна женщина погибла на месте, двое других пешеходов в больнице. Водитель говорит, что у маршрутки отказали тормоза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Киев Оперативный".

Трагедия произошла на Виноградаре. Когда для пешеходов загорелся зеленый свет, а для автомобилей красный, все авто остановились, но маршрутка №465 продолжала нестись вперед на большой скорости, рассказали очевидцы.

Тело погибшей женщины осталось под колесами маршрутки. Ещё двоих пострадавших госпитализировали.

На месте работает полиция. Водитель рассказал стражам порядка, что у маршрутки отказали тормоза.

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ОСТОРОЖНО! ВИДЕО 18+

Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 01
Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 02
Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 03
Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 04
Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 05
Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 06
Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 07
Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 08
Водитель маршрутки сбил троих пешеходов на переходе в Киеве, женщина погибла 09

Автор: 

ДТП (7686) Киев (25685) маршрутки (546) смерть (9251)


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Топ комментарии
+17
Так ведь они не водят, а ведут себя на дорогах как *****.
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04.10.2020 15:06 Ответить
+16
Жесть.Соболезнование близким
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04.10.2020 15:02 Ответить
+16
Я думаю, что он свалил потому что умный и понимает что у человека одна жизнь. Не, конечно ее можно потратить на вечную борьбу с негараздами, а можно просто уехать в цивилизованную страну и нормально жить.
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04.10.2020 15:13 Ответить
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Эти гробы скотовозы вообще надо убирать нах с улиц.
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04.10.2020 21:35 Ответить
Водитель маршрутки не остановился на зеленый свет Источник: https://censor.net/ru/v3222791
Я один чего то не понял?
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05.10.2020 00:47 Ответить
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