Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице состоялся марш в поддержку протестующих в Беларуси. Его участники пришли к посольству РБ и требовали, чтобы посол Беларуси в Украине Игорь Сокол подал в отставку и не поддерживал режим Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции собрались на Майдане Незалежности. С бело-красно-белыми флагами они прошли от Майдана по центру города к зданию посольства возле м. Университет. По дороге участники акции скандировали "Жыве Беларусь!".

У здания посольства они провели митинг. Протестующие утверждают, что посол Беларуси в Украине Игорь Сокол якобы подумывает об отставке в знак протеста против захвата власти в его стране "президентом" Александром Лукашенко. Участники акции призывали Сокола решиться на этот шаг и подать в отставку.

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Автор фото и видео - Олег Богачук















