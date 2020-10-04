Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В столице состоялся марш в поддержку протестующих в Беларуси. Его участники пришли к посольству РБ и требовали, чтобы посол Беларуси в Украине Игорь Сокол подал в отставку и не поддерживал режим Лукашенко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции собрались на Майдане Незалежности. С бело-красно-белыми флагами они прошли от Майдана по центру города к зданию посольства возле м. Университет. По дороге участники акции скандировали "Жыве Беларусь!".
У здания посольства они провели митинг. Протестующие утверждают, что посол Беларуси в Украине Игорь Сокол якобы подумывает об отставке в знак протеста против захвата власти в его стране "президентом" Александром Лукашенко. Участники акции призывали Сокола решиться на этот шаг и подать в отставку.
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Автор фото и видео - Олег Богачук
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Вот людям реально нечем заняться.
Это уже их личное дело.
"рабочий", мля! "пролетарий"