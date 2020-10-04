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Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице состоялся марш в поддержку протестующих в Беларуси. Его участники пришли к посольству РБ и требовали, чтобы посол Беларуси в Украине Игорь Сокол подал в отставку и не поддерживал режим Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции собрались на Майдане Незалежности. С бело-красно-белыми флагами они прошли от Майдана по центру города к зданию посольства возле м. Университет. По дороге участники акции скандировали "Жыве Беларусь!".

У здания посольства они провели митинг. Протестующие утверждают, что посол Беларуси в Украине Игорь Сокол якобы подумывает об отставке в знак протеста против захвата власти в его стране "президентом" Александром Лукашенко. Участники акции призывали Сокола решиться на этот шаг и подать в отставку.

Также на Цензор.НЕТ: Протестующие минчане сломали милицейский водомет. ВИДЕО

Автор фото и видео - Олег Богачук

Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 01Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 02Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 03Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 04Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 05Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 06
Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 07
Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 08
Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 09Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 10Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 11
Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 12Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 13Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 14
Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 15

Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку 16

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7922) Киев (25685) посол (1807) посольство (1085) Сокол (13) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+13
Чим більше у рашки зовнішніх проблем, тим менше в України внутрішніх. Що не ясно?
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04.10.2020 17:14 Ответить
+7
Как это хорошо, когда главной проблемой Украины, является посол Белоруссии в Киеве...
Вот людям реально нечем заняться.
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04.10.2020 17:08 Ответить
+6
Не надоїло блд от тут тобі смердіти? Біжи підмийся, бо від тебе тхне.
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04.10.2020 17:41 Ответить
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Чим більше у рашки зовнішніх проблем, тим менше в України внутрішніх. Що не ясно?
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04.10.2020 17:14 Ответить
Как это хорошо, когда главной проблемой Украины, является посол Белоруссии в Киеве...
Вот людям реально нечем заняться.
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04.10.2020 17:08 Ответить
А ви впевнені, що це українці а не білоруси протестували?
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04.10.2020 17:15 Ответить
А вы?
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04.10.2020 17:24 Ответить
Судячи з акценту- це не кияни точно.
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04.10.2020 17:29 Ответить
Если это белорусы, то пускай себе ходят на здоровье.
Это уже их личное дело.
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04.10.2020 17:37 Ответить
Саме так.
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04.10.2020 17:39 Ответить
конечно, у них родина в огне, а их интересует посол белоруси...
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04.10.2020 20:10 Ответить
Так бы свои, украинские интересы защищали! Проплаченные!
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04.10.2020 17:11 Ответить
Не надоїло блд от тут тобі смердіти? Біжи підмийся, бо від тебе тхне.
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04.10.2020 17:41 Ответить
а чого ти у сраку до мене носа свого пхаєш? не нюхай, збоченець!
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04.10.2020 18:46 Ответить
Завидуешь, дрыщ лапотный? Работать не пробовал?
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04.10.2020 17:49 Ответить
ти дебіл? я працюю. Ти їм запропонуй йти працювати , а не бігати за гроші державою, мабуть не своєю, торгувати! і що за звичка у не лапотного, якась кацапська, відразу на образи переходити! ? там може був, та не заплатили?
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04.10.2020 18:48 Ответить
Дивний в "киян" білоруський акцент.
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04.10.2020 17:23 Ответить
Раніше було модним "Че там у хохлов? ", а нині - "Що там у білорусів? "...
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04.10.2020 17:31 Ответить
Ну, у вас хоть культурно ходят, не мусорят.
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04.10.2020 17:33 Ответить
Это вы на футбольном матче в Киеве не были...
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04.10.2020 17:40 Ответить
Це для вас головне з часів совка? Прибиральником працювали?
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04.10.2020 17:41 Ответить
Я не олигарх, у меня слуг (служанок)нет. За собой привык сам убирать.
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04.10.2020 17:56 Ответить
Тобто працювали в обслузі. Силовик?
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04.10.2020 17:57 Ответить
Нет, рабочий. В обязанностях прописано, после работы привести в порядок рабочее место. Да и дома(на даче) люблю порядок, в отличие от вас.
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04.10.2020 18:00 Ответить
Тю, а що ви можете про мене знати, що пишете "в отличие"?
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04.10.2020 18:07 Ответить
это у него говносовковый стиль ведения диалога.
"рабочий", мля! "пролетарий"
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04.10.2020 18:09 Ответить
Та да... не люблю пролетарЬят!
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04.10.2020 18:14 Ответить
Я знаю, вы не любите чистоту. Т.к, для этого надо прилагать усилия. Но не осуждаю, у каждого свой образ жизни.
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04.10.2020 18:18 Ответить
А я знаю, що ти ********* брехати.
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04.10.2020 18:22 Ответить
Понаехавшее жлобье, типа тебя, и засирает Киев
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04.10.2020 18:53 Ответить
Як ти "понаєхавшиє"? В Києві Гаррисони зазвичай на Подолі живуть чи на Райдужному, йолопе? )))
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04.10.2020 18:59 Ответить
Заткни уже свою вонючую пасть, чепушило рагульское
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04.10.2020 20:45 Ответить
це не кияни, заголовок дебільний просто.
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04.10.2020 17:45 Ответить
Вот белорусам у нас раздолье, митингуй сколько хочешь Ни тебе ОМОНа, ни автозаков, ни даже Лукашенко)
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04.10.2020 17:43 Ответить
Ти що кацапка, заскучала за моцной палкой по спині?
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04.10.2020 17:44 Ответить
Спамери підтягнулися...)))
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04.10.2020 17:46 Ответить
Євгєній друже, нє грусті, а то волоси під пахвами нє будуть расті!
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04.10.2020 17:48 Ответить
а я и взял в кавычки)))
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04.10.2020 17:50 Ответить
у себя в беларуси все просрали, сбежали к нам, теперь здесь бегают...
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04.10.2020 18:06 Ответить
у себя в беларуси все просрали, сбежали к нам, теперь здесь бегают...
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04.10.2020 18:32 Ответить
Если посла назначил "президент", то это не посол, а "посол", и ево нада гнать сцаными тряпками.
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04.10.2020 19:25 Ответить
правда, симпатичные?
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04.10.2020 20:02 Ответить
 
 