Самолет с сыном командующего ВС ВСУ Дроздова опережал разбившийся Ан-26 более чем на 20 км, - ВС ВСУ. ВИДЕО
Командование ВС ВСУ опубликовало компьютерную визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до катастрофы самолета Ан-26 с курсантами.
Видео опубликовано на странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", - сказано в сообщении.
На схеме видно, что самолеты кружили над аэродромом, ожидая посадки. На ней обозначено, что первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.
Согласно данным визуализации, этот самолет опережал вскоре разбившийся Ан-26 почти на 20 км. Разница во времени их посадки должна была составить почти 4,5 минуты.
Читайте на Цензор.НЕТ: На борту самолета, который заходил на посадку одновременно с разбившимся Ан-26, находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Также на Цензор.НЕТ: Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ребята, отказ одного двигателя из 2-х в полете - это не сверх проблема, если есть запас высоты.
Не изменит своего лексикона, не вспомнит что он мужчина, а не Мария Прокоповна с базара - не будет вылезать из банов НИКОГДА.
Чтобы упасть ниже ольгинских ботов - это надо постараться.
Не вызывает уважение. и отбивает желание дискутировать. как тебе объяснить..
вот бывает человек не прав по сути, а бывает - не прав по ФОРМЕ.
Вот он СИЛЬНО не прав по ФОРМЕ, в которой выражает свои правильные мысли. Ну и заспамливает тему своими познаниями, полученными в моем родном городе.
Я знаю он меня сейчас читает. Имей в виду, через 3 дня тебя разбанят, сможешь писать здесь снова.
Так вот - не заспамливай темы и выбирай выражения, Машенька.
повторюсь - по сути он пишет все правильно. с формой надо еще поработать.
https://censor.net/ru/user/219571, кто-кто, а ВЫ отписали все достойно, и по сути и по форме))
Всех благ))
Питання від людини, яка хоче розібратися.
ОК, але якщо двигун працював, то випускання закрилок (чи закрилків) на 38 градусів - нормальне ?
Тобто, можна припустити, що їх випустили при працюючому двигуні, а потім уже він вирубився не було часу / не було можливим (забули, не подумали) зменшити той градус, забрати ?
Чи вони все-таки, по-Вашому, мусили його вимкнути у той момент ? А якщо вважали, що дотягнуть до ВВП і сядуть нормально ?
Пілот досвідчений, кілька років навчав курсантів.
Дуже боляче.
Я там ще запитала Вас, що могло бути причиною виходу з ладу того клятого датчика ...
Щоб якось уявляти ...
довелось видеть упавшую прямо на глазах стрелку указателя ИКМ на эшелоне,но всё остальное стояло,как вкопаное,обошлось,сдох указатель..
а харьковский борт,говорят,не мог перед взлётом левый винт на упор поставить,только с 4-го раза удалось,и если он в последний момент неконтролируемо ушел на 0,то мгновенно возникшая отрицательная тяга могла запросто свалить его влево.как на видео..
Ст.бт. потом рассказывал,что тупо не поставили на упор перед взлётом,просто забыли,и всем троим - КК,ПКК и Ст.Бт всё время облёта резали глаза 4 горящие рубиновые лампы - но все протупили..
Короче,над полосой,как прибрали РУДы,винты дружно ушли на 0,и со стороны было впечатление,что по самолёту бнули сверху огромной кувалдой,благо высоты почти не было,но законцовками почти до земли достали..
сколько лет прошло..
Дякую.
От висвітилося =check engine= - заїду в гараж, хай перевірять.
Ну, не може ж зовсім вже саме по собі перестати функціонувати ...
Завжди має бути причина: щось замкнуло, потрапило всередину ...
То хочу знати, чи можна встановити причину поломки того датчика.
Вижу тут много ботов как с одной так и сдругой стороны. Одни за Кучера другие за Дроздова.
Насчет отстранения Дроздова - согласен. Это сняло бы много вопросов.
А за рулём самолёта сидел лётчик Волошин, а вёл его диспетчер Карлос!
Сцуки, піаряться навіть на крові дітей !!!