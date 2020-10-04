Самолет с сыном командующего ВС ВСУ Дроздова опережал разбившийся Ан-26 более чем на 20 км, - ВС ВСУ. ВИДЕО

Командование ВС ВСУ опубликовало компьютерную визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до катастрофы самолета Ан-26 с курсантами.

Видео опубликовано на странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", - сказано в сообщении.

На схеме видно, что самолеты кружили над аэродромом, ожидая посадки. На ней обозначено, что первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Согласно данным визуализации, этот самолет опережал вскоре разбившийся Ан-26 почти на 20 км. Разница во времени их посадки должна была составить почти 4,5 минуты.

Читайте на Цензор.НЕТ: На борту самолета, который заходил на посадку одновременно с разбившимся Ан-26, находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также на Цензор.НЕТ: Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.