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Новости Видео Авиакатастрофа под Чугуевом
25 039 278

Самолет с сыном командующего ВС ВСУ Дроздова опережал разбившийся Ан-26 более чем на 20 км, - ВС ВСУ. ВИДЕО

Командование ВС ВСУ опубликовало компьютерную визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до катастрофы самолета Ан-26 с курсантами.

Видео опубликовано на странице ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", - сказано в сообщении.

На схеме видно, что самолеты кружили над аэродромом, ожидая посадки. На ней обозначено, что первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Согласно данным визуализации, этот самолет опережал вскоре разбившийся Ан-26 почти на 20 км. Разница во времени их посадки должна была составить почти 4,5 минуты.

Читайте на Цензор.НЕТ: На борту самолета, который заходил на посадку одновременно с разбившимся Ан-26, находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также на Цензор.НЕТ: Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+31
Зачем развивать тему, которую начал клинический идиот?
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04.10.2020 18:12 Ответить
+19
Не соромно таку лажу писати. Він курсант. Во дурко...
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04.10.2020 18:26 Ответить
+17
Мудаче, він такий же курсант як інші в літаку
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04.10.2020 18:21 Ответить
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Комиссия скажет.
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04.10.2020 20:21 Ответить
он был тяжелее воздуха.
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04.10.2020 20:44 Ответить
из того что известно на сегодня - не работал ДАТЧИК одного из двигателей. Сам двигатель работал.
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04.10.2020 21:00 Ответить
Вот это ты по-деловому спросил. Конкретно.
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04.10.2020 21:02 Ответить
...для желающих разобраться! В полёте появился признак отказа двигателя. Отказал ИКМ... Что это..объяснять бессмысленно. Доложили о отказе прибора. Двигатель не выключали.... Заходили спокойно без объявления аварийной ситуации. Согласно инструкции надо было выключать двигатель. Но явного отказа самого двигателя не было... При снижении выпустили закрылки на 38 градусов. Двигатель работал... Уже перед полосой появилась отрицательная тяга левого двигателя... Выключили...или он сам остановился....непонятно. Тут надо расследование. Но ВСЕ экипажи знают... что с неработающим двигателем выпускать закрылки более 15 градусов ЗАПРЕЩЕНО! И на видео видно резкий уход влево и его даже развернуло.... Поймёте ли написанное? Реально вырисовывается ошибка экипажа ...не выключившего двигатель сразу. Это мнение людей ..эксплуатирующих Ан-26.
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04.10.2020 21:04 Ответить
Спасибо, иксперд, разложили всё по полочкам - комиссии ненада. Ваше компетентное мнение нам очень ценно, продолжайте наблюдение
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04.10.2020 21:19 Ответить
сколько у тебя налёта на турбовинтовых ?
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05.10.2020 00:17 Ответить
Вот это вопрос не в бровь а в глаз)) Сразу видно - профи. А у тебя сколько налёту?
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05.10.2020 10:29 Ответить
Народ просто не понимает, что отказ двигателя на данном этапе полета (малая высота, малая скорость, малые обороты двигателей), при большом аэродинамическом сопротивлении (закрылки 38), обязательно приведет к потере высоты, с креном и разворотом в сторону не работающей силовой установки.
Ребята, отказ одного двигателя из 2-х в полете - это не сверх проблема, если есть запас высоты.
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04.10.2020 21:24 Ответить
Навигатор, объясни там приятелю из ВВАУША Маше, что в любом споре надо держаться в рамках приличия. Кроет матами всех подряд - без разбора. Не нравится что не все заканчивали штурманские училища, не нравится те кому не нравится Зеля, не нравится правописание или хз что - сразу в истерику как баба, и оскорблениями сыпет.
Не изменит своего лексикона, не вспомнит что он мужчина, а не Мария Прокоповна с базара - не будет вылезать из банов НИКОГДА.
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04.10.2020 21:59 Ответить
... человек таким способом высказывает своё мнение людишкам... не понимающим ничего абсолютно...но строящим из себя знатоков. Пи этом не воспринимающих реальные профессиональные доводы. Многие поняли и просто читают и анализируют. Несколько особенно упоротых идиотов продолжают свою песню идиотов. Знаете... читая такой бред не каждый человек и выдержит. Это что врача в хирургии свиновод будет учить делать операцию на сердце... Вот примерно такое и пишут. Так что человека я понимаю. Почитайте ответы и мне... пытающемуся что то объяснить?! Как то так... Вы же не высказываете бредовые идеи... Не учите лётчиков летать... А тот слой и учит и всё знает и всё видит... Поэтому и ходит туда..куда их посылают. Всего наилучшего!)))) Кстати и мне Зе не нравится....))) До отвращения....))))
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04.10.2020 22:12 Ответить
ПЛОХИМ способом. Недостойным мужчины и человека.
Чтобы упасть ниже ольгинских ботов - это надо постараться.
Не вызывает уважение. и отбивает желание дискутировать. как тебе объяснить..
вот бывает человек не прав по сути, а бывает - не прав по ФОРМЕ.
Вот он СИЛЬНО не прав по ФОРМЕ, в которой выражает свои правильные мысли. Ну и заспамливает тему своими познаниями, полученными в моем родном городе.
Я знаю он меня сейчас читает. Имей в виду, через 3 дня тебя разбанят, сможешь писать здесь снова.
Так вот - не заспамливай темы и выбирай выражения, Машенька.
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04.10.2020 22:16 Ответить
И 3 дня ждать не буду: моя ругань - это ответ на ругань твоего дружка-провокатора. Никогда в жизни, первым, я никого не оскорблял. Но и терпеть ваши быдлячьи речи не собираюсь. Усек, пижон?
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04.10.2020 22:32 Ответить
Без обид только))) Но вы тоже этим грешите))) Ведь тоже БЫВАЕТ, не разобравшись, влезая в чужую драку, начинаете оскорблять единомышленников)
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04.10.2020 23:32 Ответить
Напишите админам пусть и этот https://censor.net/ru/user/476373 аккаунт забанят. Он всё никак не научится как нормальный человек разговаривать.
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05.10.2020 10:35 Ответить
по поводу "строит знатоков" - иногда НУЖНО выражаться ПРОСТЫМИ словами, т.к. не все читатели заканчивали Ворошиловградское Высшее Авиационное Училище Штурманов))
повторюсь - по сути он пишет все правильно. с формой надо еще поработать.
https://censor.net/ru/user/219571, кто-кто, а ВЫ отписали все достойно, и по сути и по форме))
Всех благ))
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04.10.2020 22:19 Ответить
Не коси под дурачка, Беляков, противно читать.
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04.10.2020 22:37 Ответить
Я тебе и сам обьясню.
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04.10.2020 22:29 Ответить
Та ты шо... Пряма никагда...
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04.10.2020 22:40 Ответить
Добрий день.
Питання від людини, яка хоче розібратися.
ОК, але якщо двигун працював, то випускання закрилок (чи закрилків) на 38 градусів - нормальне ?
Тобто, можна припустити, що їх випустили при працюючому двигуні, а потім уже він вирубився не було часу / не було можливим (забули, не подумали) зменшити той градус, забрати ?
Чи вони все-таки, по-Вашому, мусили його вимкнути у той момент ? А якщо вважали, що дотягнуть до ВВП і сядуть нормально ?
Пілот досвідчений, кілька років навчав курсантів.
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04.10.2020 23:09 Ответить
..заходили при працюючих двигунах Тому і закрилки на 38. Відмова двигуна сталася вже на малій..метрів 150-200 . Банально не вистачило тяги робочому двигуну при такому положенні закрилків. Прибрати до 15 градусів не було часу. Та. й вирогідно ще й двигун не зафлюгувався..бо на Ан-26 це робить бортовий технік. вручну .який сидить між пілотами. Чи не зуміли вчасно зреагувати... чи щось інше. Але згідно документів вони буди повинні виключити двигун зразу після відмови датчика. Найбільш вирогідна версія вимкнення двигуна самостійно та вихід його на авторотацію... при закрилках на 38... нестача тяги ..брак рулів ... сильний розвертаючий момент ... і дуже мала висота для дій.... Така авіаційна думка людей з літака типу Ан-26. Е великий сумнів..що з цією ситуацією міг справитись навіть дуже досвідчений екіпаж.
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04.10.2020 23:36 Ответить
Дякую за пояснення. Виглядає, що так.
Дуже боляче.
Я там ще запитала Вас, що могло бути причиною виходу з ладу того клятого датчика ...
Щоб якось уявляти ...
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04.10.2020 23:40 Ответить
деды учили - не спеши выполнять инструкцию в случае падения ИКМ,быстро оцени все параметры движка,если всё остальное в норме - не выключай..
довелось видеть упавшую прямо на глазах стрелку указателя ИКМ на эшелоне,но всё остальное стояло,как вкопаное,обошлось,сдох указатель..
а харьковский борт,говорят,не мог перед взлётом левый винт на упор поставить,только с 4-го раза удалось,и если он в последний момент неконтролируемо ушел на 0,то мгновенно возникшая отрицательная тяга могла запросто свалить его влево.как на видео..
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05.10.2020 00:31 Ответить
деды одно..... а инструкция другое! У меня в далекие 80 -е на Ан-12 на взлёте после отрыва погасли все четыре лампочки давления по ИКМ. И никто и не подумал о выключении....Сразу по кругу крутанулись и сели назад. Причину так и не нашли.... Неделю гоняли все движки. Почему запомнил? Зам по ИАС сдуру ...не разобравшись...что погасли все лампочки...обвинил командира в нарушении инструкции. Орал..почему не зафлюгировали движок. А поняв..что погасли все четыре... тихо удалился. Вот поэтому и навсегда в голове этот ИКМ.))) И Ваша версия о непостановке на упор реальна. Есть такая информация. И то что его завалило с отказавшим и отрицательной тягой и с закрылками на 38... реальность. Но ее надо расследовать и подтвердить.
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05.10.2020 00:54 Ответить
Исходя из всего сказанного, им нужно было заходить выше глиссады, метров на 200 - 300, и садиться с закрылками на 15, а так они не оставили себе шансов.
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05.10.2020 09:22 Ответить
...с закрылками на 15 им надо было заходить с выключенным двигателем. Двигатели работали ..поэтому и закрылки они выпустили на 38. Выполняли нормальный заход с работающими двигателями. Если идти выше 200-300 метров и с закрылками на 15 при работающих двигателях...то где Вы сядете? Хорошо если в конце полосы....)))
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05.10.2020 11:40 Ответить
Судя по всему им по инструкции нужно было зафлюгировать левый винт и садиться на одном двигателе, они этого не сделали, а строили обычную глиссаду. Но если у тебя уже сработал датчик, и есть шанс отказа, в который ты не веришь, то пара сотен метров над дальним никогда не помеха, обороты всегда можно убрать и сесть хоть и с перелетом но на полосу, а не в придорожную канаву рухнуть.
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05.10.2020 13:05 Ответить
видел посадку АН-12 с винтами,не поставленными на упор,Джанкой,где-то 86-87 год..
Ст.бт. потом рассказывал,что тупо не поставили на упор перед взлётом,просто забыли,и всем троим - КК,ПКК и Ст.Бт всё время облёта резали глаза 4 горящие рубиновые лампы - но все протупили..
Короче,над полосой,как прибрали РУДы,винты дружно ушли на 0,и со стороны было впечатление,что по самолёту бнули сверху огромной кувалдой,благо высоты почти не было,но законцовками почти до земли достали..
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05.10.2020 09:43 Ответить
..некоторые особо одарённые , впоследствии убившие экипаж (Сахаутдинов Р. Приволжский Ан-12ппс) в Афгане на эшелоне снимали винты с упора.... камнем падали вниз ..и на посадочной прямой ставили винты на упор и садились. Сто раз прошло... А на 101 в Приволжском винты 1 и 2 двигателя не встали на упор. Перевернулись ...... ((((
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05.10.2020 11:45 Ответить
да,помню разбор этой катастрофы..
сколько лет прошло..
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05.10.2020 13:07 Ответить
Вы, извините, у кого тут на форуме спрашиваете работал двигатель или нет?
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04.10.2020 21:17 Ответить
Статья от имени командования ВС ВСУ, что так сложно?
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05.10.2020 09:08 Ответить
Вот мне интересно , а на борту на котором летел сын командующего кто ещё выполнял тренировочные полеты кроме самого сына Тишина Никто не говорит ни слова сколько было курсантов на втором борту и были ли они там. Или это был персональный борт для сына командующего . Опять * коллективное * решение по умалчиванию фактов... Куда мы катимся.....
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04.10.2020 20:48 Ответить
Да, фантазия у ботов зашкаливает...
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04.10.2020 20:51 Ответить
..просто треш в фантазиях!! Читаешь...и волосы дыбом! Всё что хочешь воткнут... От керосина Коломойского с водой...до диверсии кацапни... и личного самолёта командующего.... И на дорогу садился... и курсантов много...и самолёт дрова..и двигло выработало ресурс..и левое продление Мотор Сичь.... От народец с фантазией..)))))
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04.10.2020 21:07 Ответить
І ще: що могло викликати зупинку / поломку того датчика ?
Дякую.
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04.10.2020 23:10 Ответить
... а що може спричинити відмову паливного насоса на Вашій машині...чи відмова реле у Вашій пральній машині!!?? Навіть новій? Чому працюючий пилосос рабтом відмовляеться працювати? Так і тут.... Це ЗАЛІЗО!!!)))
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04.10.2020 23:40 Ответить
Я не знаю, що викликає - я про таке не думаю.
От висвітилося =check engine= - заїду в гараж, хай перевірять.
Ну, не може ж зовсім вже саме по собі перестати функціонувати ...
Завжди має бути причина: щось замкнуло, потрапило всередину ...
То хочу знати, чи можна встановити причину поломки того датчика.
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04.10.2020 23:50 Ответить
... ... от і у них засвітився =check engine= ! І вони їхали у гараж... але тільки у повітрі! У Вас є змога банально зупинитись...А у них її не було. А причин сотні ..або тисячі! Тріщина корпусу ІКМ... коротке замикання... а може датчик видав хибний сигнал....? Але вони були без вариантів ВИКЛЮЧИТИ двигун! І це головна причина катастрофи! У таких випадках два варіанти! Причину відмови ІКМ або встановлять..або не встановлять. Але те, що екіпаж не виконав обов*язкові процелури..вже встановлено!
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05.10.2020 00:00 Ответить
Ну наконец то))) Пойду почитаю ваши коменты... Пойму к правильным выводам я пришел или нет... Ну судя по тому, что вы поддерживаете "Машу", то значит к правильным)
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04.10.2020 23:17 Ответить
а тебе цікавить лише склад того борту, в якому летів син Дроздова?? Чи склад третього також??
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05.10.2020 10:38 Ответить
О третьем мне ничего не известно Поделитесь раз в теме...
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05.10.2020 14:11 Ответить
тебе в гуглі забанили?
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05.10.2020 14:20 Ответить
Нет не забанили меня нигде .
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06.10.2020 18:00 Ответить
За кого нас держат? Нарисовать можно все что угодно. Раз уж такое дело, то нужно было обнародовать переговоры обоих бортов с диспетчером с подробным таймингом. Хотя их тоже можно сфальсифицировать при желании. Правды мы скорее всего не узнаем. Если даже пытались утаить что был второй борт, то о чем тут речь. А Дроздов должен был отстраниться на время расследования, разу уж всплыла такая неоднозначная информация, он получается заинтересованное лицо.
Вижу тут много ботов как с одной так и сдругой стороны. Одни за Кучера другие за Дроздова.
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04.10.2020 21:49 Ответить
всему свое время. Опубликуют. У погибших курсантов и пилотов тоже были родители. И поверь - погоны у них тоже не слабые.
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04.10.2020 22:01 Ответить
никто не пытался утаить что было даже ТРИ борта, иначе откуда я это знаю))
Насчет отстранения Дроздова - согласен. Это сняло бы много вопросов.
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04.10.2020 22:02 Ответить
А я, после этой визуализации , стал уже был сомневаться насчет трех... Думал, что на видео показалось...
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04.10.2020 23:36 Ответить
Точно!
А за рулём самолёта сидел лётчик Волошин, а вёл его диспетчер Карлос!
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05.10.2020 09:42 Ответить
У самолетов нет руля
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05.10.2020 14:12 Ответить
А у соколов - чувства юмора...
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05.10.2020 15:44 Ответить
Я ОТДАМ СВОЕГО СЫН В ЛЕТЧИКИ !!! А ЕСЛИ БУДЕТ СТОЯТЬ ГЛАВОЙ ВС ВСУ ТИПА ДРОЗДОВА !!! Я ЕГО ПРОСТО САМ УБЬЮ !!!
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05.10.2020 06:11 Ответить
А СЕПАРЫ В КИЕВЕ САЛЮТЫ СТРЕЛЯЮТ !!! УКРАИНА ВСТАВАЙ !!!
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05.10.2020 06:13 Ответить
вітаю "пана" кучера зі званням "господін соврамши".
Сцуки, піаряться навіть на крові дітей !!!
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05.10.2020 10:36 Ответить
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