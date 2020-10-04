Из-за обстрелов в Нагорном Карабахе есть жертвы среди мирного населения. ВИДЕО
Боевые действия продолжаются по всему периметру зоны конфликта. Наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
"Противник постоянно предпринимает попытки нападения, которые терпят неудачу в результате решительных действий подразделений Армии обороны [Карабаха]", - отметила Шушан Степанян.
По данным издания, в результате обстрелов с азербайджанской стороны в Степанакерте и Шуши есть жертвы среди мирного населения. Число погибших и раненых пока не уточняется.
Напомним, 4 октября Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении второго по размерам города страны - Гянджи. По заявлению Баку, из-за обстрела погиб один мирный житель.
Ереван отрицает причастность к обстрелу Гянджи. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные силы непризнанного Нагорного Карабаха. Сейчас обстрел уже прекращен.
Также сообщалось, что во время обстрела Агджабеди в Азербайджане погиб 14-летний подросток.
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Смотрите с 10 секунды. Но центр города потом фиг покажут, потому что бьют в гору выше Степанакерта.
Когда я
служил под знаменами герцога Кумберлендскогожила ещё в Донецке, утром под дом (14 этажей) прилетела мина. Херня, а не мина. Выбоины от машин в асфальте больше чем воронка. Но почти все окна в доме пересчитала. Фулюганка, а не мина. Не всё так однозначно.
Так утро же было спали все, а не в окошко за БУДУЩЕЙ миной смотрели. Так бы осколками стекла поубивало.
И еще один важный момент. Мина на этой картинке, прилетела с той стороны, с которой наковыряно больше дырок, то бишь в этом случае примерно восток или восток - юго-восток картинки.
Окна деревянные - до 6-го этажа все посыпались. Пластиковые %30. Выше - деревянные половина, пластиковые 10%.
Кста, до Марьянки (ближайшая линия ВСУ) более 15 км.
ДНРовцы всю ночь Бахали с террикона (километра 3) он, гады, и выстрелили.
За всю войну прилёт под дом был один - первый и последний.
Хотя в асфальт, особенно если он по ГОСТу, мина наверное не сможет хорошо войти и эффект будет все-равно больше осколочный чем фугасный. Но с другой стороны, если даже у хвостовика такая энергия, что он пробивает асфальт и только остаются сверху, то 120 ямку сделает поприличней, чем просто поцарапает.
ДНРовцы всю ночь Бахали с террикона (километра 3) он, гады, и выстрелили.
С Трудовской?
Кста, до Марьянки (ближайшая линия ВСУ) более 15 км.
ДНРовцы всю ночь Бахали с террикона (километра 3)
С 19-ой шахты Текстильщик. ул Петровского 130 - 132 - 134. Декабрь 14-го.
То у хунты такие натовские миномёты, что даже до Боссе долетало, однозначно!
АЛЕ "ґеволюцію" в Російській імперії в 1917р робили ашкєназі на чолі з вофчіком-бланкои і бронштейном ...
заколот проти РФ та єльцина робили ашкєназі на чолі з пукіним(шаломовим в дівоцтві)... а ти кажешь що якісь "русцкіі вінаватиі"
репортаж из ГЯНДЖИ с 35 минуты, канал Дождь. То есть сказать, что азербайджанцы что-то намутили никак нельзя.
Никол Пашинян в интервью немецкому изданию https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/armenien-premier-paschinjan-tuerkei-will-den-genozid-an-armeniern-fortsetzen-73236824.bild.html Bild , которое было опубликовано сегодня, 4 октября.
Отвечая на вопрос, какие действия следует предпринять Германии в текущей ситуации, Пашинян ответил:«Ожидаю чёткой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены».
Прямая речь -
То, что здесь происходит, имеет международное значение по трем причинам. Во-первых, потому что, как я уже сказал, террористы из Сирии нанимаются и перевозятся Турцией для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. Во-вторых, в этот процесс вовлечена турецкая армия. Это показывает империалистическую политику Турции, действия которой направлены на восстановление Турецкой империи. Это также включает другие виды деятельности в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Ливии - как Турция делает в этих регионах. В-третьих, я считаю, что через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян, который имел место в Турции в 1915 году
ЭТО - КЛИНИКА.
А в тексте -
- Почему Эрдоган поддерживает Азербайджан?
- Пашинян: «Как я уже сказал, это результат империалистической политики Эрдогана и Турции. Цель, вероятно, положить конец существованию независимого азербайджанского государства, чтобы Турция могла взять его под свой контроль.
Когда я говорил о геноциде армян и его политике, я хотел подчеркнуть, что это не просто проявление исторической ненависти к армянам.
Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Потому что империалистическая политика Турции простирается намного дальше, чем на Южном Кавказе. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии. Я считаю, что Нагорный Карабах и Армения сейчас находятся на цивилизационном фронте. И если международное сообщество не отреагирует должным образом на этот факт, следует ожидать Турции вблизи Вены ».
Но издание его зачетно потроллило, разместив в статье карту с азербайджанскими названиями. И без Степанакерта. А в начале статьи написали -
Премьер-министр выглядел напряженным, когда он принимал BILD в субботу вечером в своей официальной резиденции в Ереване, столице Армении.
Никол Пашинян (45) уже почти не спит, постоянно появляются новые страшилки о пострадавших, очередная эскалация.
Комментарий нужен
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs @A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
Сообщается, что в Сирии Турция ударила ракетами по российским позициям в Идлибе, а точнее по объекту, который мог быть базой российской военной полиции.
Возможно, нас ждёт много новых жареных путинских "ихтамнетов"...
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
Сколько они про Донбас наснимали брехни, так для своей исторической родины уж расстараются
Да-да, настолько решительных, что вы теряете один населенный пункт за другим.
Пустозвоны...
https://haqqin.az/news/190894
https://www.youtube.com/watch?v=NokkvwtU_2A
видна некая засада на разведгруппу азеров
почему я должен касательно именно "бегства азербайджанских солдат из Мадагиза" верить на слово тебе или армянской пропаганде (а она свою крайнюю лживость уже доказала?)
Джебраил наш! Первое видео Вахида Мустафаева
Известный тележурналист Вахид Мустафаев распространил первое видео с Худаферинского моста, которое доказывает освобождение Азербайджанской армией города Джебраил.
Видео было снято с иранской стороны.
https://www.youtube.com/watch?v=G9hPdnVz_cs&feature=emb_title
но факт, что на видео видны эти всемирно знаменитые джебраильские мосты
боев там уже нет, откатились выше в горы (на заднем плане дымина)
да, похоже что азеры взяли Джебраил
но гораздо важнее тут другое - что азеры таки взяли поселок, т.е. и тут не соврал
Где это видно на видео? Еще раз - от моста с видео до Джебраила, 27 км через горы.
Дым на заднем плане в этом видео, может говорить только о том, что бой был где-то в Худаферине, да и то, при таком качестве, дым ли это вообще или это голые скалы выделяются.
П.С. Я не говорю что он врет, я говорю о том, что это видео - ниочем
но на практике, исходя из доступных в открытых источниках материалов, ничего подобного мы не видим
и названия пишет на двух языках
в отличии от Гугла
благо, что хоть улицы державною пишет
https://www.youtube.com/watch?v=BDVEXiOTDII
Тобі в твою тупу макитру ніколи не приходила думка що ЛЮДИ воюють за СПРАВЕДЛИВІСТЬ а не за для того щоб більше нахапати?