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Из-за обстрелов в Нагорном Карабахе есть жертвы среди мирного населения. ВИДЕО

Боевые действия продолжаются по всему периметру зоны конфликта. Наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

"Противник постоянно предпринимает попытки нападения, которые терпят неудачу в результате решительных действий подразделений Армии обороны [Карабаха]", - отметила Шушан Степанян.

По данным издания, в результате обстрелов с азербайджанской стороны в Степанакерте и Шуши есть жертвы среди мирного населения. Число погибших и раненых пока не уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Азербайджана "последствия будут ужасными", - министр обороны Армении Тоноян

Напомним, 4 октября Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении второго по размерам города страны - Гянджи. По заявлению Баку, из-за обстрела погиб один мирный житель.

Ереван отрицает причастность к обстрелу Гянджи. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные силы непризнанного Нагорного Карабаха. Сейчас обстрел уже прекращен.

Также сообщалось, что во время обстрела Агджабеди в Азербайджане погиб 14-летний подросток.

Также читайте: Алиев сообщил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+16
Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 4481
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04.10.2020 20:42 Ответить
+15
Из-за обстрелов в Нагорном Карабахе есть жертвы среди мирного населения - Цензор.НЕТ 7948
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04.10.2020 20:33 Ответить
+9
Не Карабаху, а сєпарам армянсько-хуйловським.
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04.10.2020 20:25 Ответить
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Карабаху кирдык ,Эрдоган придёт-порядок наведёт ...
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04.10.2020 20:22 Ответить
Не Карабаху, а сєпарам армянсько-хуйловським.
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04.10.2020 20:25 Ответить
ары. сидите тихо на бутыльках, ато байрактар нападет.
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04.10.2020 20:37 Ответить
Угу.... они уже неделю все терпят неудачи ........ действительно неудачно и неудобно даже как-то, ведь не успевают села занимать и закрепиться, как уже дальше бежать надо. И как только терпят такое.
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04.10.2020 20:27 Ответить
как то не удачно скаты на "подожжоном" обстрелами авто поспускали. страховку могут и не дать ))
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04.10.2020 20:32 Ответить
Сколько ищу на этих их роликах даже не сам момент обстрела, это уж чёрт с ним........ ну хотя бы пусть место свеже-разорвавшегося снаряда в городе покажут - и тоже нет.
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04.10.2020 20:39 Ответить
самое ужасное - это, по их мерках, "попадание в базар в базарный день". думаю, шо над этим местные "документалисты" уже работают ))
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04.10.2020 21:00 Ответить
Так быстро крутится новостной калейдоскоп, что не успеваешь отслеживать.
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04.10.2020 21:32 Ответить
Места-то разрывов там есть, лучше бы засечь места выхода этих снарядов. Вчера или позавчера я писал - "там нарисовался Семен Пегов - мирные ждите беды, где-то рядом уже кружат "туркоДРГ на мусоровозе" и минут через 5-10 после 2-3-х разрывов Сёма уже смело будет рысачить на месте обстрела и видеофиксировать "преступления бакинской хунты", не разу не страшась, что сюда снова что-нибудь прилетит. Это из опыта Донецка.
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04.10.2020 21:08 Ответить
Это будет страшно........
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04.10.2020 21:30 Ответить
Чуть выше Степанакерта, в сторону Шуши, буквально над ним есть дальнобойная арта армян. Лупили думаю дроны и по ней в том числе, в Степанакерте это слышно, так что грохот заснять могли. Что касается фиксации, помогают турки своими спутниками. Всё задокументируют. Но наверняка есть моменты, когда их спутники по времени не накрывают эту территорию, слепое время.
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04.10.2020 21:36 Ответить
А вот и наглядный пример мною сказанного https://www.youtube.com/watch?v=wg3yF3CAhKg
Смотрите с 10 секунды. Но центр города потом фиг покажут, потому что бьют в гору выше Степанакерта.
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04.10.2020 21:53 Ответить
Как по мне, так это был выстрел, а не разрыв.
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04.10.2020 22:28 Ответить
Тоже не удивит, если они сверху лупят.
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04.10.2020 23:20 Ответить
Это может и не сверху, это в городе, где-то между домами пристроились и защищают кагбэ
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04.10.2020 23:28 Ответить
Мы после 2014 года сами уже стали экспертами в фейках.
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04.10.2020 23:24 Ответить
ну хотя бы пусть место свеже-разорвавшегося снаряда в городе покажут - и тоже нет.
Когда я служил под знаменами герцога Кумберлендского жила ещё в Донецке, утром под дом (14 этажей) прилетела мина. Херня, а не мина. Выбоины от машин в асфальте больше чем воронка. Но почти все окна в доме пересчитала. Фулюганка, а не мина. Не всё так однозначно.
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04.10.2020 22:03 Ответить
По асфальту не прыгала? Если нет - то не поверю.
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04.10.2020 22:18 Ответить
Може и прыгала.

Так утро же было спали все, а не в окошко за БУДУЩЕЙ миной смотрели. Так бы осколками стекла поубивало.
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04.10.2020 22:53 Ответить
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04.10.2020 23:03 Ответить
Всё действительно не так однозначно. Мина 120мм и тротила в ней, кг вроде 4, не помню уже, но взрыватель можно выставить в режим "осколочная" или "фугасная". Так вот в режиме "осколочная", на асфальте в месте касания будет ямка со спичечный коробок глубиной и диаметром см 20-30. Зато вокруг, в строениях или людях, и дырок кучу наделает, и окна, если древние деревянные, то останутся без стекол все, даже те куда не прилетал ни один осколок.
Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 7846

И еще один важный момент. Мина на этой картинке, прилетела с той стороны, с которой наковыряно больше дырок, то бишь в этом случае примерно восток или восток - юго-восток картинки.
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04.10.2020 22:53 Ответить
Может фугасная? По квартирам (на фасаде) не было следов осколков. Кроме осколков стекла.
Окна деревянные - до 6-го этажа все посыпались. Пластиковые %30. Выше - деревянные половина, пластиковые 10%.
Кста, до Марьянки (ближайшая линия ВСУ) более 15 км.
ДНРовцы всю ночь Бахали с террикона (километра 3) он, гады, и выстрелили.

За всю войну прилёт под дом был один - первый и последний.
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04.10.2020 23:05 Ответить
Фугасная, это когда взрыватель с замедлением. Снаряд/мина сначала зарывается, а потом врывается. При таком раскладе, в зависимости от почвы и глубины на которую успеет зарыться, осколков вообще может не быть - подавляющее большинство останутся в земле и немного уйдут в небо.
Хотя в асфальт, особенно если он по ГОСТу, мина наверное не сможет хорошо войти и эффект будет все-равно больше осколочный чем фугасный. Но с другой стороны, если даже у хвостовика такая энергия, что он пробивает асфальт и только остаются сверху, то 120 ямку сделает поприличней, чем просто поцарапает.

ДНРовцы всю ночь Бахали с террикона (километра 3) он, гады, и выстрелили.

С Трудовской?
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04.10.2020 23:45 Ответить
С Трудовской?

Кста, до Марьянки (ближайшая линия ВСУ) более 15 км.
ДНРовцы всю ночь Бахали с террикона (километра 3)
С 19-ой шахты Текстильщик. ул Петровского 130 - 132 - 134. Декабрь 14-го.
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05.10.2020 00:08 Ответить
"Ага, ага! Что сами по сабе?"(с)
То у хунты такие натовские миномёты, что даже до Боссе долетало, однозначно!
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05.10.2020 13:57 Ответить
Из-за обстрелов в Нагорном Карабахе есть жертвы среди мирного населения - Цензор.НЕТ 7948
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04.10.2020 20:33 Ответить
так то воно так..
АЛЕ "ґеволюцію" в Російській імперії в 1917р робили ашкєназі на чолі з вофчіком-бланкои і бронштейном ...
заколот проти РФ та єльцина робили ашкєназі на чолі з пукіним(шаломовим в дівоцтві)... а ти кажешь що якісь "русцкіі вінаватиі"
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04.10.2020 20:58 Ответить
Давай візьмемо події по свіжіше, вибори президента України в 2019 році.
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04.10.2020 21:07 Ответить
так що шмаркля та його мішпуха японці?
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04.10.2020 21:17 Ответить
Нє, я думаю набагато простіше все, малороські запроданці.
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04.10.2020 21:18 Ответить
ай вей як ґламурно шмаркля+бєня= "малоросци"
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04.10.2020 21:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yFcBMdzwU2w

репортаж из ГЯНДЖИ с 35 минуты, канал Дождь. То есть сказать, что азербайджанцы что-то намутили никак нельзя.
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04.10.2020 20:36 Ответить
то просто хитрожопые ары в связи с войной перешли на ыркуцкую боярку.
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04.10.2020 20:38 Ответить
Там и про аэропорт есть и что в Гяндже происходит.
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04.10.2020 20:41 Ответить
Пашинян совсем рехнулся кажется с перепуга....... или точно боярой ужрался

Никол Пашинян в интервью немецкому изданию https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/armenien-premier-paschinjan-tuerkei-will-den-genozid-an-armeniern-fortsetzen-73236824.bild.html Bild , которое было опубликовано сегодня, 4 октября.
Отвечая на вопрос, какие действия следует предпринять Германии в текущей ситуации, Пашинян ответил:«Ожидаю чёткой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены».
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04.10.2020 20:46 Ответить
так и сказал?
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04.10.2020 20:47 Ответить
Слово в слово и даже больше.
Прямая речь -
То, что здесь происходит, имеет международное значение по трем причинам. Во-первых, потому что, как я уже сказал, террористы из Сирии нанимаются и перевозятся Турцией для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. Во-вторых, в этот процесс вовлечена турецкая армия. Это показывает империалистическую политику Турции, действия которой направлены на восстановление Турецкой империи. Это также включает другие виды деятельности в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Ливии - как Турция делает в этих регионах. В-третьих, я считаю, что через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян, который имел место в Турции в 1915 году

ЭТО - КЛИНИКА.
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04.10.2020 21:24 Ответить
так а где ж про "турцию близ вены"?
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04.10.2020 22:28 Ответить
Даже статья называется - Скоро Турция под Веной
А в тексте -

- Почему Эрдоган поддерживает Азербайджан?
- Пашинян: «Как я уже сказал, это результат империалистической политики Эрдогана и Турции. Цель, вероятно, положить конец существованию независимого азербайджанского государства, чтобы Турция могла взять его под свой контроль.
Когда я говорил о геноциде армян и его политике, я хотел подчеркнуть, что это не просто проявление исторической ненависти к армянам.
Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Потому что империалистическая политика Турции простирается намного дальше, чем на Южном Кавказе. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии. Я считаю, что Нагорный Карабах и Армения сейчас находятся на цивилизационном фронте. И если международное сообщество не отреагирует должным образом на этот факт, следует ожидать Турции вблизи Вены ».
Но издание его зачетно потроллило, разместив в статье карту с азербайджанскими названиями. И без Степанакерта. А в начале статьи написали -

Премьер-министр выглядел напряженным, когда он принимал BILD в субботу вечером в своей официальной резиденции в Ереване, столице Армении.
Никол Пашинян (45) уже почти не спит, постоянно появляются новые страшилки о пострадавших, очередная эскалация.
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Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 9
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04.10.2020 23:18 Ответить
а ну да, в первом же посте цитата была что то я смотрю турецкое усиление очень многих пугает, даже некоторых наших вышиватных троллей, которые обеспокоились, что после распада раши, которое случится с года на год, крым перейдет не нам, а турции
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04.10.2020 23:27 Ответить
ну, навєрноє, Вєна - ето в Ідлібє...

https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs @A_Vit_

https://twitter.com/A_Vit_

Сообщается, что в Сирии Турция ударила ракетами по российским позициям в Идлибе, а точнее по объекту, который мог быть базой российской военной полиции.
Возможно, нас ждёт много новых жареных путинских "ихтамнетов"...
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04.10.2020 21:07 Ответить
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
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04.10.2020 21:28 Ответить
Это он попытался провести историческую аналогию, но получилось криво
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04.10.2020 21:21 Ответить
Как и все остальное криво. Перепутал Эрдогана с Суворовым.
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04.10.2020 21:29 Ответить
Топал-Паша. (Суворов хромал) Турецкое имя для Суворова. Мог и перепутать.
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04.10.2020 22:09 Ответить
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04.10.2020 22:20 Ответить
і навіщо Ж ти сюди тяґаєшь ґебельсівське лайно з фєдєрастії?
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05.10.2020 07:31 Ответить
Ары получают по заслугам, а путенский телеАнал наконец проявил себя в полной мере.
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04.10.2020 20:41 Ответить
Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 4481
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04.10.2020 20:42 Ответить
странно что войск НАТО нет в списке
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04.10.2020 20:47 Ответить
Про Чипполино забыли. Он сок давит из себя и брызжет в глаза армянским артиллеристам. Поэтому они вместо военного аэродрома, который на приличном расстоянии от города, попадают по центру Старой Гянджи.
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04.10.2020 20:50 Ответить
Почекайте трішки, і Ярош з Правим Сектором там буде.
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04.10.2020 20:53 Ответить
Даже странно, что еще их не приплели.
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04.10.2020 21:03 Ответить
Странно не это, странно что Яценюка пока нет ...
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04.10.2020 21:13 Ответить
Мне не странно. На фига ему это надо? Всё равно с дерьмом в итоге .смешают. Устал наверное и желания нет снова лезть в эту клоаку. Да еще с учетом, что из себя представляет сегодня власть.
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04.10.2020 21:47 Ответить
Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 8900
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04.10.2020 22:16 Ответить
Главная расейская пропагандонша - Маргарита Симонян из раша-тудей!
Сколько они про Донбас наснимали брехни, так для своей исторической родины уж расстараются
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04.10.2020 20:45 Ответить
аґА і тут вже понатяґали ватяно-фашистського лайна з фєдєрастії
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05.10.2020 08:23 Ответить
"Противник постоянно предпринимает попытки нападения, которые терпят неудачу в результате решительных действий подразделений Армии обороны [Карабаха]", - отметила Шушан Степанян.

Да-да, настолько решительных, что вы теряете один населенный пункт за другим.
Пустозвоны...

https://haqqin.az/news/190894

https://www.youtube.com/watch?v=NokkvwtU_2A
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04.10.2020 20:45 Ответить
населенного пункта на твоем видео нет
видна некая засада на разведгруппу азеров
почему я должен касательно именно "бегства азербайджанских солдат из Мадагиза" верить на слово тебе или армянской пропаганде (а она свою крайнюю лживость уже доказала?)
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04.10.2020 21:17 Ответить
Азекрбайджанцы:
Джебраил наш! Первое видео Вахида Мустафаева

Известный тележурналист Вахид Мустафаев распространил первое видео с Худаферинского моста, которое доказывает освобождение Азербайджанской армией города Джебраил.
Видео было снято с иранской стороны.

https://www.youtube.com/watch?v=G9hPdnVz_cs&feature=emb_title
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04.10.2020 20:47 Ответить
Вообще-то, до иранской стороны там порядка 12-13 км от Джебраила
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04.10.2020 21:19 Ответить
что написал Вахид Мустафаев - то и перепостил
но факт, что на видео видны эти всемирно знаменитые джебраильские мосты
боев там уже нет, откатились выше в горы (на заднем плане дымина)
да, похоже что азеры взяли Джебраил
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04.10.2020 21:22 Ответить
Худаферинские мосты. От середины р.Аракс, на мосту, и до крайнего ангара на юге Джебраила, Яндекс карта показывает 27км. Съемка действительно с дороги на иранской стороне.
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04.10.2020 22:18 Ответить
ну вот, значит, Мустафаев не соврал, что с иранской стороны снимал
но гораздо важнее тут другое - что азеры таки взяли поселок, т.е. и тут не соврал
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04.10.2020 22:27 Ответить
но гораздо важнее тут другое - что азеры таки взяли поселок, т.е. и тут не соврал

Где это видно на видео? Еще раз - от моста с видео до Джебраила, 27 км через горы.
Дым на заднем плане в этом видео, может говорить только о том, что бой был где-то в Худаферине, да и то, при таком качестве, дым ли это вообще или это голые скалы выделяются.
П.С. Я не говорю что он врет, я говорю о том, что это видео - ниочем
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04.10.2020 23:22 Ответить
ну, когда будет видео поднятия азерского флага в джебраиле - согласишься?
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04.10.2020 23:30 Ответить
Даже при наличии такого виде, практика показывает - утром подняли один, вечером другой
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04.10.2020 23:49 Ответить
гипотетически так могло бы быть
но на практике, исходя из доступных в открытых источниках материалов, ничего подобного мы не видим
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05.10.2020 07:29 Ответить
ти б запхал собі в дупу ту карту фєдєрастичну ЛЮДИ таким лайном НЕ КОРИСТУЮТЬСЯ
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05.10.2020 07:39 Ответить
Ты башку свою запхай в свою дупу. Как бы кацапский Яндекс, в отличии от американского Гугла, Украину показывает с Крымом
Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 4836

и названия пишет на двух языках
Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 4044 Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 5175
в отличии от Гугла
Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення - Цензор.НЕТ 1251

благо, что хоть улицы державною пишет
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05.10.2020 13:30 Ответить
Вот такой воинственный настрой у азербайджан - жителей прифронтовых районов

https://www.youtube.com/watch?v=BDVEXiOTDII
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04.10.2020 20:49 Ответить
Зато теперь все пустующие дома армян-гатарбайтеров в Ереване наконец то будут скуплены и арендованы беженцами. Смотрел видосик - многокилометровые колонны возвращенцев...
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04.10.2020 21:24 Ответить
Возвращаются в родную гавань
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04.10.2020 23:40 Ответить
Ключевое тут то что армяне не озвучивают конкретное число пострадавшего мирного населения и их имена. А вот Азербайджан документирует и озвучивает армянские обстрелы гражданского населения. На вчера это было 22 гражданских убитых, более сотни раненных (в том числе бабушка армянка, гражданка Азербайджана), а также 163 гражданских здания. Опубликованы имена, адреса пострадавших от армянских обстрелов. Данные переданы в международные организации. Также прокуратура Азербайджана обратилась в международные суды по этому поводу и сегодня прокуратурой готовятся документы для подачи в суд.
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05.10.2020 00:43 Ответить
В этой трагедии есть только один плюс. Все увидят какое Путин гуано. Армения военный союзник России. И те обязаны им оказать военную помощь. Турция воюет на стороне Азербайджана, а Путин хвост поджал. Россия теряет Кавказ. Азербайджан уходит в Турцию. Мусульманский Северный Кавказ сразу переориентируется на Турцию. Если Азеры захватят Карабах, то это будет означать военную победу Турции над Россией
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05.10.2020 03:12 Ответить
поц у тебе мізкі типово-фашистські ґавкаючі на пукіна ти ж такий самий як воно
Тобі в твою тупу макитру ніколи не приходила думка що ЛЮДИ воюють за СПРАВЕДЛИВІСТЬ а не за для того щоб більше нахапати?
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05.10.2020 07:43 Ответить
Путин уже старый и хилый. Котелок не варит. Сидит в Кремле и отвечает на телефонные звонки. Надувает щеки, уверяя всех, что Россия мировая держава. Тьфу!
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05.10.2020 03:15 Ответить
В военное время не существует никакого "мирного населения", все население является человеческим (рекрутским), экономическим, трудоввм и военно-стратегическим РЕСУРСОМ противника (поэтому иногда его уничтожают не случайно, а намеренно)!
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05.10.2020 04:10 Ответить
От і я кажу=падлюкі на відміну від людей так собі і марять як ти
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05.10.2020 07:45 Ответить
 
 