Из-за обстрелов в Нагорном Карабахе есть жертвы среди мирного населения. ВИДЕО

Боевые действия продолжаются по всему периметру зоны конфликта. Наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

"Противник постоянно предпринимает попытки нападения, которые терпят неудачу в результате решительных действий подразделений Армии обороны [Карабаха]", - отметила Шушан Степанян.

По данным издания, в результате обстрелов с азербайджанской стороны в Степанакерте и Шуши есть жертвы среди мирного населения. Число погибших и раненых пока не уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Азербайджана "последствия будут ужасными", - министр обороны Армении Тоноян

Напомним, 4 октября Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении второго по размерам города страны - Гянджи. По заявлению Баку, из-за обстрела погиб один мирный житель.

Ереван отрицает причастность к обстрелу Гянджи. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные силы непризнанного Нагорного Карабаха. Сейчас обстрел уже прекращен.

Также сообщалось, что во время обстрела Агджабеди в Азербайджане погиб 14-летний подросток.

Также читайте: Алиев сообщил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз