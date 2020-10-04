Белорусские силовики применили против участников марша в Витебске слезоточивый газ. ВИДЕО
Во время "Марша за освобождение политзаключенных" в белорусском областном центре Витебск против протестующих использовали слезоточивый газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал "Белсат".
В опубликованном видео милиция распыляет газ из баллончиков в лица протестующим.
Напомним, 4 октября в Минске и других городах Беларуси прошли марши в поддержку политзаключенных. Участники массовой акции в центре Минска сломали водомет, и тот начал поливать милиционеров.
Топ комментарии
+4 литвин
показать весь комментарий05.10.2020 00:37 Ответить Ссылка
+3 НБ
показать весь комментарий05.10.2020 01:26 Ответить Ссылка
+1 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий04.10.2020 23:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.hs.fi/********/art-2000006657768.html Оригинал статьи
В українців нема окрім майданів більше нічого. Все інше - це окупаційні брежнєви-щербицькі, зросійщення, віддалення від демократії, цивілізації, як такої, залізні шори. Доречі, час пану їх знімати у себе.