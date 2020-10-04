Белорусские силовики применили против участников марша в Витебске слезоточивый газ. ВИДЕО

Во время "Марша за освобождение политзаключенных" в белорусском областном центре Витебск против протестующих использовали слезоточивый газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал "Белсат".

В опубликованном видео милиция распыляет газ из баллончиков в лица протестующим.

Напомним, 4 октября в Минске и других городах Беларуси прошли марши в поддержку политзаключенных. Участники массовой акции в центре Минска сломали водомет, и тот начал поливать милиционеров.