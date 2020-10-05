"Мы живем старыми представлениями об обороне и поэтому не можем провести модернизацию армии. Что-то финансируем по привычке, что-то из-за того, что боимся потерять", - Бутусов. ВИДЕО
Попытки модернизации армии приводят к провалу из-за того, что государственные институты живут старыми представлениями об обороне и не имеют четкого оборонного планирования.
Об этом в прямом эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и привел в пример систему оборонного планирования в Швейцарской Конфедерации.
"Швейцарский референдум - это как раз очень яркая демонстрация того, чем мы отличаемся от современных государств, в которых развиты государственные институты. В Швейцарии выносится на референдум детально продуманный и сформированный вопрос. Есть проблема - есть истребители F-5 и есть истребители F-18. Через 10 лет, предполагают швейцарцы, им нужно осуществить обновление. И они не просто говорят: "Давайте будем вкладывать в авиацию много денег" или: "А давайте мы потратим такую-то суму и что-то будем модернизировать или что-то создадим". Нет. У них есть абсолютно просчитанный план. На референдум выносится вопрос не просто о количестве самолетов купленых, а и о количестве ракет к этим самолетам, о количестве тренажеров к этим самолетам. Вообще детально расписанный план о том, как они собираются стоить инфраструктуру под эти самолеты и как будут применять эти самолеты и даже по каким целям. Для обычных граждан представлена номенклатура боеприпасов, которые закупаются для этих самолетов. Это и есть принцип оборонного планирования. Оборонное планирование, которое настолько детально проработано, что его предоставляют обычным гражданам в открытом доступе. Это то, что полностью отсутствует у нас. У нас есть статьи расходов и мы финансируем что-то по привычке потому, что привыкли, что-то потому, что оно летает и мы боимся остаться без этого. У нас никогда не хватает на что-то новое потому, что мы живем в старых представлениях о том, какой авиация и вся система обороны была когда-то в 70-х и 80-х годах. Конечно, мы не можем провести модернизацию и задать такой вопрос на референдуме. У нас нет таких документов планирования", - сказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
этого мыла закупались ТОННАМИ, и оно потом списывалось после истечения срока годности, если его не использовали. и такое требование было по каждому предприятию! и прочие маразмы.
представляю себе, сколько такой фигни в армии - это еще более консервативная организация..
швейцарцы на референдуме отказались от безусловного дохода
представляете, что было бы, если бы нашему жлобью предложили в месяц +1000 гривень просто так?
і ось цього, найнайважливішого, Ви не зрозуміли
А швейцарцев защищает банковская система И банковские секреты лидеров стран- страна нейтральная может играться в референдумы по самолетам
Іноді Бог виконує бажання людей.
- як-що людина - ідіот , то це на довго.
Не думаюча , самостійно голова , буде виконувати вказівки з-за поребрика . А на так , жити під "руським міром"...
намного лучше, когда сдохла корова и у соседа"
Тут усі когось "*******" або " не *******".
Якщо усі однаково ******* одного сонцесяйного "рулєвого", то це совок.
с одной стороны лучше когда есть один признанный лидер . консолидирует нацию и все такое . но это попахивает культом личности . с другой стороны любишь кого хочешь это модно и демократично но тогда и куча лидеров начинают грызню и соответственно тянут в разные стороны как в басне Крылова
Сложно найти достаточное количество денег для воплощения этих планов в жизнь.
Вже довірили народові президента обрати..
Ще їм армію модернізувати - і все !
Военный (и не только) бюджет расходуется крайне нерационально. То есть львиная доля расходуется на то, что не имеет отношения к цели. В основном потому что и чёткой цели нету. Точнее цель у любой системы по умолчанию одна и та же - рост финансирования и самой системы. Это логика раковой опухоли.
Проблема Украины не в деньгах.
Проблема в: 1. Умении ими распорядиться.
2. Коррупция.
Причём первая проблема на порядок больше. Из нее же растёт и вторая.
До яких у значній мірі відноситься і автор цієї статті.
90% з них :
1. Малограмотні. На будь-якому форумі їх відразу видно. Проблеми освіти точно такі як і в армії, тобто гігантський штат людей, які роблять те, що написано в зверху. Кінцевий результат плачевний і постійно погіршується.
2. Мріють виїхати за кордон. Тобто відразу непридатні до будь-якого державного управління. Як і більшість наших топ чиновників, які мають за кордоном маєтки, сім'ї ,багато грошей і часто ще й громадянство. Це не українські чиновники - це колоніальна адміністрація.
3. Ненавидять українську мову та літературу. Це стандартна шкільна травма. Саме цим їх там гвалтують особливо інтенсивно. Система освіти стала значно агресивнішою порівняно з совковою, яка давала шанс, учню чомусь навчитись і вчителю донести щось до учня. Зараз цього немає. Все регламентовано і спущено зверху. Звідси і проблема 1. З якої ростуть всі інші.
Такі були завжди.
І будуть.
Хочу еще обратить внимание на то, что армией руководят не те, кто воевал, а обычные чинуши - приспособленцы. Уже этот факт говорит обо всём.
Отсюда невыплата обязательных платежей, нежелание вникать в быт солдат, отсутствие поиска... Это Системная проблема! Зато они могут быстро выводить дорогие Киевские земли из своего ведомства в частные руки, ловко распоряжаются выделенными средствами.
Т.е. Минобороны не создано побеждать врага.
Давайте, для начала, заставим каждого резервиста обзавеститсь автоматом, патронами, гранатами, обмундированием ... (как в Швейцарии)
Тупые или "заточатстя" или "сломаются".
Особенно умиляет сравнение со Швейцарией, которая никогда ни с кем не воевала.
Ни одного примера войны без применения лука и стрел, в которых участвовала швейцария, за несколько часов ты так и не привел, только со своим бригадниками загадил мой вопрос?
Как и обещал, присваиваю тебе почетное звание киздюка и балабола!
Ми на словах хочемо відійти від совка але думаємо по совковськи.
Теж саме походить і в нашому війську,хо чемо відійти від відладженої,хоч і застарілої,совкової системи на натівську але не війська перебудовуємо під натівську а натівську оборонну систему під наші війська.А в кінці ні та ні інша не працює.
Теж саме проходить і в медецині і освіті.Ось тільки ментам все по барабану як їх не називати все одно вони використовують старий метод НКВД.
Та чому така людина недостойна посади Міністра Оборони?
Та яка доля офіцера який вивів свій батальйон із під Іловайська без єдиного набою та був звинувачений у невиконанні наказу обороняти відхід наших війсь без підтримки наших ВСУ.
А старі уявлення про оборону, як і про економіку, про політику, медицину, освіту - тощо, носять і поширюють нелюстровані голови підстаркуватих комуністів і комсомольців та їх модифікацій у вигляді дітей та онуків. Без повновісної люстрації наші перспективи примарні..
А не повезло нам з неадекватною країною сусідкою, яка за 400 років, встигла тут нам наплодити хитросраких хохломанкуртів.
Але ті пострадянські країни, що досягли успіху, провели і люстрацію і , дехто, ревізію "громадянств" - відмовивши "совкам" в праві керувати і бути обраними, а "понаєхавшим" в праві голосу.
А тепер проаналізуйте кожен своє оточення. В нас сотні тисяч персонажів згаданих мною і, звичайно, буде соціальний протест. Наприклад "совєтський охвіцер, всью жізнь СЛУЖІЛ на сєвєрє, вєрнулся на Родіну і - і хоче отримувати пенсію, зауважте - кращу пенсію ніж у людей, що реально творили продукт в полі чи на заводі.
А партноменклатура, прокурорські, судові, міліцейські "діячі"?
Саме ці люди вдруге, грамтно, зливають ситуаційні перемоги Майданів(читай простих людей) і унебезпечують своє майбутнє очолюючи і каналізуючи процеси.
Спочатку будують дім на доброму фундаменті, це тяжка брудна праця.
А вже потім купляють всілякі меблі, і обстановку для комфортного у ньому життя.
Так що, спочатку Держава, а це Армія, Мова, Віра.
А тут «советьі с Марса».
Люди зголошуються терпіти такий дискомфорт (вчити НЕ рідну мову, відмовитись від багатьох звичаїв та звичок, тощо, лише за ЩОСь. Їдучи в німеччину люди, наприклад, отримують високий стандарт життя, а ми що пропонуємо? Олігархів і вишиванки?
выписывать некому поэтому выписывать будут те кто прийдёт на смену совковому кодлу.......
І це саме завдяки «погано відродженої» Порошенком Армії України.
Тому що була дуже велика вірогідність, перетікання цього надзвичайного збройного конфлікту у Центрі Європи в Третю Світову.
Ну, щоб тобі було легше погодитись, поцікався скільки Атомних Електростанцій, на території України (хоча це не головне).
США і НАТО, знищило б Россію.
А Сибір пішла б бонусом Китаю, за нейтралітет.
Ну й на додаток, бої з УПА, відмічались до 1962 року.
Отакий бардак і в війську. В Україні найвище звання - полковник і набір посад для полковників де найвища - приводець війська. КОЛИ??? Авіація і флот структуровані взагалі по позавчорашньому дню...