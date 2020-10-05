"Мы живем старыми представлениями об обороне и поэтому не можем провести модернизацию армии. Что-то финансируем по привычке, что-то из-за того, что боимся потерять", - Бутусов. ВИДЕО

Попытки модернизации армии приводят к провалу из-за того, что государственные институты живут старыми представлениями об обороне и не имеют четкого оборонного планирования.

Об этом в прямом эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и привел в пример систему оборонного планирования в Швейцарской Конфедерации.

"Швейцарский референдум - это как раз очень яркая демонстрация того, чем мы отличаемся от современных государств, в которых развиты государственные институты. В Швейцарии выносится на референдум детально продуманный и сформированный вопрос. Есть проблема - есть истребители F-5 и есть истребители F-18. Через 10 лет, предполагают швейцарцы, им нужно осуществить обновление. И они не просто говорят: "Давайте будем вкладывать в авиацию много денег" или: "А давайте мы потратим такую-то суму и что-то будем модернизировать или что-то создадим". Нет. У них есть абсолютно просчитанный план. На референдум выносится вопрос не просто о количестве самолетов купленых, а и о количестве ракет к этим самолетам, о количестве тренажеров к этим самолетам. Вообще детально расписанный план о том, как они собираются стоить инфраструктуру под эти самолеты и как будут применять эти самолеты и даже по каким целям. Для обычных граждан представлена номенклатура боеприпасов, которые закупаются для этих самолетов. Это и есть принцип оборонного планирования. Оборонное планирование, которое настолько детально проработано, что его предоставляют обычным гражданам в открытом доступе. Это то, что полностью отсутствует у нас. У нас есть статьи расходов и мы финансируем что-то по привычке потому, что привыкли, что-то потому, что оно летает и мы боимся остаться без этого. У нас никогда не хватает на что-то новое потому, что мы живем в старых представлениях о том, какой авиация и вся система обороны была когда-то в 70-х и 80-х годах. Конечно, мы не можем провести модернизацию и задать такой вопрос на референдуме. У нас нет таких документов планирования", - сказал Бутусов.

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