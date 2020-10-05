"У меня написано, что это у армянского военкомата провожают людей, а это флаг Азербайджана. С головой дружите! Что вы творите?!" - ошибка в эфире пропагандиста Соловьева. ВИДЕО
Российские пропагандисты по ошибке пустили в прямой эфир запись фрагмента, снятого возле военкомата в Азербайджане, где люди провожали своих бойцов на войну с Арменией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это в эфире кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, который, комментируя видео, говорил, что так провожают на войну возле армянского военкомата.
Обнаружив ошибку, пропагандист возмутился: "Ребята, вы с головой дружите?! Это не ошибка! Это хуже, чем ошибка! Вы понимаете, что творите! Когда такие отношения напряженные!.. Вы совсем обезумели?! У вас было мало времени, чтобы подготовится и выверить, посмотреть, что вы даете?! Теперь извольте найти аналогичное видео в Армении!".
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