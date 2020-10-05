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"У меня написано, что это у армянского военкомата провожают людей, а это флаг Азербайджана. С головой дружите! Что вы творите?!" - ошибка в эфире пропагандиста Соловьева. ВИДЕО

Российские пропагандисты по ошибке пустили в прямой эфир запись фрагмента, снятого возле военкомата в Азербайджане, где люди провожали своих бойцов на войну с Арменией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это в эфире кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, который, комментируя видео, говорил, что так провожают на войну возле армянского военкомата.

Обнаружив ошибку, пропагандист возмутился: "Ребята, вы с головой дружите?! Это не ошибка! Это хуже, чем ошибка! Вы понимаете, что творите! Когда такие отношения напряженные!.. Вы совсем обезумели?! У вас было мало времени, чтобы подготовится и выверить, посмотреть, что вы даете?! Теперь извольте найти аналогичное видео в Армении!".

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Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) ошибки (88) пропаганда (3698) россия (96216)


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Топ комментарии
+95
Ха ха .... облажались пропогандони
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05.10.2020 11:16 Ответить
+84
Брехуни перебрехали самі себе.
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05.10.2020 11:18 Ответить
+75
Петух облажался
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05.10.2020 11:18 Ответить
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Обісрався вузьколобий кацап)).. Папіру туалетного тобі передати поїздом?? В нас є такий гарний з зображенням твого *****, будеш обісранки підтирати і цілувати сцаря свого пришелепкуватого))
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07.10.2020 21:13 Ответить
"когда такие отношения напряжонниє.." І чого ця мавпа так злякалась? "Отношенія" ж "наряжонниє" між Вірменією та Азербайджаном, то чого ця гидота так перебзділа? росіся ж ніби то не підтримує жодну сторону конфлікту, і типу об'єктивну оцінку дає подіям. Ні? ))). Самі паляться пропагандони чортові. От дрібничка, а одразу все стає зрозуміло !!
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07.10.2020 21:16 Ответить
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