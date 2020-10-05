Перед Белым домом установили 20 тыс. стульев в память об умерших от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В США активисты из группы Covid Survivors for Change призвали власти быстрее разработать национальный план по борьбе с коронавирусом.

4 октября в Вашингтоне в Южном президентском парке, расположенном возле Белого дома, активисты установили 20 тыс. стульев, которые символизируют умерших от коронавируса американцев. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Гордон.

Акцию памяти инициировала группа Covid Survivors for Change, в которую входят родственники умерших от коронавируса и тех, кто выжил. Идея заключается в том, что каждый стул символизирует 10 американцев, умерших от COVID-19.

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Активисты призывают чиновников "сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления".







По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35 млн 79 тыс. человек, умерло 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов. В США, которые находятся на первом месте по распространению инфекции, 7,4 млн заболевших, 2,9 млн выздоровевших, 209,8 тыс. умерших.