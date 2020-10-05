Перед Белым домом установили 20 тыс. стульев в память об умерших от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В США активисты из группы Covid Survivors for Change призвали власти быстрее разработать национальный план по борьбе с коронавирусом.
4 октября в Вашингтоне в Южном президентском парке, расположенном возле Белого дома, активисты установили 20 тыс. стульев, которые символизируют умерших от коронавируса американцев. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Гордон.
Акцию памяти инициировала группа Covid Survivors for Change, в которую входят родственники умерших от коронавируса и тех, кто выжил. Идея заключается в том, что каждый стул символизирует 10 американцев, умерших от COVID-19.
Активисты призывают чиновников "сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления".
По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35 млн 79 тыс. человек, умерло 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов. В США, которые находятся на первом месте по распространению инфекции, 7,4 млн заболевших, 2,9 млн выздоровевших, 209,8 тыс. умерших.
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Да ещё и в масках! Разве они не знают, что носить маски вредно для здоровья?
Про це пише The Hill.
Президент проїхав перекритою вулицею. Трамп помахав присутнім рукою з вікна, але з машини не вийшов.
На ньому була маска, як і на інших пасажирах в авто.
Що це значить , хз 😀
Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://news.sky.com/story/coronavirus-ireland-could-enter-second-lockdown-amid-icu-bed-shortage-warning-12090633 Sky News .
Так, ірландське національне медичне відомство рекомендувало уряду запровадити обмеження 5-го рівня антикоронавірусного плану, які передбачають максимальне перебування громадян в ізоляції по домівках.
Проте водночас 5-й рівень https://www.ukrinform.ua/tag-karantin карантину означає повне закриття навчальних закладів.
У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін та лідери двох коаліційних партій проведуть відповідну робочу зустріч із міністром охорони здоров'я.
Також в ірландському національному медичному сервісі зазначили, що в разі, якщо в країні не буде посилено карантин, то вже до кінця жовтня кількість нових щоденних випадків COVID-19 становитиме 1,5-2 тисячі.Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3112063-u-bilorusi-zaavili-pro-pocatok-drugoi-hvili-koronavirusu.html У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу
Наразі, варто наголосити, на більшій частині території Ірландії діють обмеження 2-го рівня (у Дубліні та Донегалі - 3-го).
Як відомо, в цю суботу в Ірландії було зафіксовано найвищу з квітня добову кількість нових випадків коронавірусу.
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