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Перед Белым домом установили 20 тыс. стульев в память об умерших от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В США активисты из группы Covid Survivors for Change призвали власти быстрее разработать национальный план по борьбе с коронавирусом.

4 октября в Вашингтоне в Южном президентском парке, расположенном возле Белого дома, активисты установили 20 тыс. стульев, которые символизируют умерших от коронавируса американцев. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Гордон.

Акцию памяти инициировала группа Covid Survivors for Change, в которую входят родственники умерших от коронавируса и тех, кто выжил. Идея заключается в том, что каждый стул символизирует 10 американцев, умерших от COVID-19.

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Активисты призывают чиновников "сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления".

Перед Белым домом установили 20 тыс. стульев в память об умерших от COVID-19 01
Перед Белым домом установили 20 тыс. стульев в память об умерших от COVID-19 02
Перед Белым домом установили 20 тыс. стульев в память об умерших от COVID-19 03

По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35 млн 79 тыс. человек, умерло 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов. В США, которые находятся на первом месте по распространению инфекции, 7,4 млн заболевших, 2,9 млн выздоровевших, 209,8 тыс. умерших.

Автор: 

акция (2425) карантин (16729) США (27166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вот дураки. Разве они не знают, что вируса не существует?
Да ещё и в масках! Разве они не знают, что носить маски вредно для здоровья?
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05.10.2020 11:28 Ответить
+2
Видимо стратегию ковида будет принмать уже Байден, а этот любитель матрешек, балалек и кислых щей до сих пор в него не верит
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05.10.2020 11:35 Ответить
+1
Президент США Дональд Трамп, який перебуває на лікуванні у військовому медичному центрі з коронавірусом, сьогодні з'явився перед своїми прихильниками в салоні авто
Про це пише The Hill.

Президент проїхав перекритою вулицею. Трамп помахав присутнім рукою з вікна, але з машини не вийшов.
На ньому була маска, як і на інших пасажирах в авто.
Що це значить , хз 😀
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05.10.2020 11:38 Ответить
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Вот дураки. Разве они не знают, что вируса не существует?
Да ещё и в масках! Разве они не знают, что носить маски вредно для здоровья?
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05.10.2020 11:28 Ответить
Ну тупыые!
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05.10.2020 11:30 Ответить
А вы писали, что Задорнов зря американцев тупыми называл.
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05.10.2020 11:49 Ответить
Смайлик не поставил.
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05.10.2020 12:31 Ответить
А в пам'ять померлих від ОРЗ, Грипу, Раку, Туберкульозу принесуть що, столи?
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05.10.2020 11:32 Ответить
Ну, выбирайте один штамм вируса, вызывающего ОРВИ, один штамм гриппа, один вид рака (хотя он и ни фига не заразный) и сравнивайте с одним штаммом ковид-19. А если со смертями от туберкулеза, то на сегодня в Украине от ковида умирает в 8-9 раз больше, чем от туберкулеза (В США относительная смертность от тубика гораздо меньше, чем в Украине). И, кстати, массовое ношение масок может снизить заболеваемость и смертность не только от ковида, а и от гриппа, орви и тубика. Да и тем, кто проходит лечение от рака, маски тоже весьма нелишние.
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05.10.2020 12:18 Ответить
А якшо в протигазах, та в КЗІ, то взагалі ніхто не помре напевно.
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05.10.2020 18:13 Ответить
Видимо стратегию ковида будет принмать уже Байден, а этот любитель матрешек, балалек и кислых щей до сих пор в него не верит
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05.10.2020 11:35 Ответить
Президент США Дональд Трамп, який перебуває на лікуванні у військовому медичному центрі з коронавірусом, сьогодні з'явився перед своїми прихильниками в салоні авто
Про це пише The Hill.

Президент проїхав перекритою вулицею. Трамп помахав присутнім рукою з вікна, але з машини не вийшов.
На ньому була маска, як і на інших пасажирах в авто.
Що це значить , хз 😀
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05.10.2020 11:38 Ответить
Денег, потраченных на стулья хватило бы на разработку вакцины?
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05.10.2020 12:21 Ответить
Вы полагаете, что все эти стулья после инсталляции уничтожили?
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05.10.2020 12:25 Ответить
В США каждый штат сам, самостоятельно решает, как бороться с эпидемией. Федеральные власти не могут вмешиваться - поэтому акция = предвыборная спекуляция
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05.10.2020 12:50 Ответить
Перед Білим домом встановили 20 тис. стільців у пам'ять про померлих від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6089
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05.10.2020 13:07 Ответить
Ірландська влада може вдруге ввести жорсткий загальнонаціональний карантин після того, як міністерство охорони здоров'я країни висунуло відповідні рекомендації.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://news.sky.com/story/coronavirus-ireland-could-enter-second-lockdown-amid-icu-bed-shortage-warning-12090633 Sky News .
Так, ірландське національне медичне відомство рекомендувало уряду запровадити обмеження 5-го рівня антикоронавірусного плану, які передбачають максимальне перебування громадян в ізоляції по домівках.
Проте водночас 5-й рівень https://www.ukrinform.ua/tag-karantin карантину означає повне закриття навчальних закладів.
У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін та лідери двох коаліційних партій проведуть відповідну робочу зустріч із міністром охорони здоров'я.
Також в ірландському національному медичному сервісі зазначили, що в разі, якщо в країні не буде посилено карантин, то вже до кінця жовтня кількість нових щоденних випадків COVID-19 становитиме 1,5-2 тисячі.Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3112063-u-bilorusi-zaavili-pro-pocatok-drugoi-hvili-koronavirusu.html У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу
Наразі, варто наголосити, на більшій частині території Ірландії діють обмеження 2-го рівня (у Дубліні та Донегалі - 3-го).
Як відомо, в цю суботу в Ірландії було зафіксовано найвищу з квітня добову кількість нових випадків коронавірусу.
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05.10.2020 20:16 Ответить
а в США инше
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05.10.2020 21:22 Ответить
Вот придурки! Явно сторонники дерьмократов.
Как сказал Илон Маск: "все умирают!"
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05.10.2020 13:18 Ответить
делать не хер давай стулья ставить и нигерам всё отдать
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05.10.2020 14:08 Ответить
 
 