В посольстве США объяснили, что будет за помощь "агенту РФ" Деркачу: Лица, оказывающие материальную поддержку, могут сами стать объектом санкций. ВИДЕО

В посольстве США в Украине разъяснили, что означают санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США.

"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции", - приводятся на сайте посольства слова представителя дипучреждения Дэниэла Лангенкемпа в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, на вопрос "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?", ответ: "Да".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ

"Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?" - тоже "да".

"Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесены в Список специально предназначенных граждан и заблокированных лиц", - отметил Лангенкемп.

Он подчеркнул, что США будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность своей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у них инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Деркача или других подсанкционных лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачем, пленки проходят экспертизу, - Венедиктова

Ранее, в августе, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию".