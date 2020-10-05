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В посольстве США объяснили, что будет за помощь "агенту РФ" Деркачу: Лица, оказывающие материальную поддержку, могут сами стать объектом санкций. ВИДЕО

В посольстве США в Украине разъяснили, что означают санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США.

"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции", - приводятся на сайте посольства слова представителя дипучреждения Дэниэла Лангенкемпа в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, на вопрос "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?", ответ: "Да".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ

"Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?" - тоже "да".

"Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесены в Список специально предназначенных граждан и заблокированных лиц", - отметил Лангенкемп.

Он подчеркнул, что США будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность своей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у них инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Деркача или других подсанкционных лиц.

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Ранее, в августе, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию". 

Автор: 

Деркач Андрей (136) санкции (11477) США (27166)


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Топ комментарии
+35
Штати виконують роботу, яку мало б виконувати СБУ.
Якщо б не Штати, були б ми вже частиною нової кацапської імперії вже з реальною громадянською війною, бо багато людей цього б спокійно не сприйняли б..
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05.10.2020 12:39 Ответить
+26
Мочите дермача !)
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05.10.2020 12:35 Ответить
+26
Хахахахахах..
Дружбан бойко, Новинского, Медведчука и ко..
Ой пля..
Скоро будет грандиозный шухер..
И на Монику найдут кучу компромата, или уже нашли))))
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05.10.2020 12:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мочите дермача !)
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05.10.2020 12:35 Ответить
тут половина форума таких )))
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05.10.2020 12:42 Ответить
Вопрос: "Если я распространяю на ЦензорНет брехню Деркача про Петю, нужно ли мне опасаться санкций США?" - "Да", ответил представитель посольства, поскольку вы сотрудничаете с российским агентом".
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05.10.2020 13:26 Ответить
буи знать, тепер кожен, хто цитуватиме фейки Деркача - підпадає під санкції...
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05.10.2020 14:09 Ответить
В посольстве США объяснили, что будет за помощь "агенту РФ" Деркачу: Лица, оказывающие материальную поддержку, могут сами стать объектом санкций - Цензор.НЕТ 7573
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05.10.2020 12:36 Ответить
опа зажопу приготвится ну и рабиновичу- бен алаи на старт
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05.10.2020 12:36 Ответить
На РАБссии два врага...Украина и США Поливают грязью пропагандоны Путлера па самый Эверест.... за нехилое бабло,
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05.10.2020 12:38 Ответить
Штати виконують роботу, яку мало б виконувати СБУ.
Якщо б не Штати, були б ми вже частиною нової кацапської імперії вже з реальною громадянською війною, бо багато людей цього б спокійно не сприйняли б..
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05.10.2020 12:39 Ответить
Хахахахахах..
Дружбан бойко, Новинского, Медведчука и ко..
Ой пля..
Скоро будет грандиозный шухер..
И на Монику найдут кучу компромата, или уже нашли))))
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05.10.2020 12:40 Ответить
На янелоха даже шукати не потрібно
Бери, майже, будь яке інтерв'ю і там стільки компромату, що садити можна даже без суду і слідства...
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05.10.2020 12:51 Ответить
Позавчера АНБ и ЦРУ провели спецоперацию по удалению Ботов Пригожина из всемирной Паутины....,под Колпак Мюллера попало 2 миллиона ботов...,работа продолжается,до выборов в США осталось меньше месяца....
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05.10.2020 12:42 Ответить
А почему наши суди даже не интересуются о происхождении денег которые поступают как залог на освобождение казнокрада или преступника?А ведь там миллионы и сотни миллионов.
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05.10.2020 12:44 Ответить
потому что суды не имеют полномочий
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05.10.2020 12:47 Ответить
Тому що суді в доліз злочинцями казнокрадами, ворогами України. Думаєте, а звітки в них такі статки?! Накрали.
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05.10.2020 13:57 Ответить
Ерунда.Коломойский каждый год 700 заправок переоформляет и как с гуся вода.
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05.10.2020 12:51 Ответить
Отакої. А як же тоді це?
У посольстві США пояснили, що буде за допомогу "агенту РФ" Деркачу: Особи, які надають матеріальну підтримку, можуть самі стати об'єктом санкцій - Цензор.НЕТ 9895
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05.10.2020 12:53 Ответить
Передайте Кошулинському:
" Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом.» Источник: https://censor.net/ru/v3222897

Дeніелу Лангенкемпу, РЕСПЕКТ.

І за мову, окремо.
God bless America !
Слава Україні !
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05.10.2020 13:00 Ответить
А що Кошулинському передавати, як його патрія "Свобода" на виборах разом із російською пропагандою і "5 колоною" в Україні мочили проукраїнського президента, і ні пару с вуст про Новінського, Бойко, Рабіновича, Медведчука, Коломойського... По справах і проглядається пацан. Головне, що їх бажання співпало з бажанням ху@ла:" хто завгодно, аби не Порошенко".
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05.10.2020 13:17 Ответить
Не, ну тут він конкретно вписався за Деркача, проти Порошенка.
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05.10.2020 15:39 Ответить
Надеюсь, господин Кошулинский получил наконец ответ на свой вопрос.
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05.10.2020 13:00 Ответить
У кандидата «Свободи» на мера Стрия виявили російський паспорт.

https://zaxid.net/news/
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05.10.2020 13:00 Ответить
То, Порошенко подбросіл.
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05.10.2020 13:03 Ответить
Ще до теми трапилось.

https://twitter.com/ihor108
https://twitter.com/ihor108 @ihor108

А ви знали, що нардеп-хабарник від "слуг" Олександр Юрченко в минулому "свободівець".
Кошмарив забудовників разом з Мирошниченко. Це їх бізнес.

Фото. Мирошниченко, Юрченко, Ніцой.

https://pbs.twimg.com/media/EjkKwvAWsAYV0R0?format=png&name=small
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05.10.2020 16:43 Ответить
Машка Захерова выдала очередной перл про бандеровцев,выполняющих братский договор Молотов-Риббентроп
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05.10.2020 12:54 Ответить
Поки Верещук не підтвердить, нє вєрю !
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05.10.2020 13:02 Ответить
Таке тільки у нас можливо, шоб кацапський шпіон сидів під куполом. Я вже мовчу про цілу партію «лєхайм».
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05.10.2020 12:55 Ответить
Раскрутка и выплата гонораров за интервью сюда подпадают?
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05.10.2020 12:56 Ответить
Можно умереть от стыда (или от смеха), но это работа украинских спецслужб, разоблачать и обезвреживать гебешных шпионов. Ан, нет. Этими делами занимаются совершенно чужие спецслужбы. А наши, украинские, за эту работу зряплату получают. Авторитетные люди; по телевизору всяких смешко показывают. Дети, небось, уже сексоты: присматривают в школе за соучениками, постукивают, как было у нас. Награждают этих "эсбеушников", конечно же, на Лубянке. Многие, потом, по шпионской легенде, станут в Украине: оппозиционными и иными депутатами, "честнейшими" чиновниками, "профессионалами", и, вполне возможно, что еще одним выродком-президентом.
Давно считал, что СБУ - это филиал ФСБ. Почему это гнездо позора не сравняют с землей и не присыплют то место метровым слоем соли на Владимирской 33, после очередной революции - до сих пор: ума не приложу. Ведь "эсбеэушники" никогда не были нашими: они не являлись никогда не есть сейчас и никогда не будут украинскими. Они служили кацапии. Это же... позор какой-то...держать на зарплате деркачей, турчиновых, тимошенок и прочую нынешнюю, мелкодисперсную, зеленую шушеру.
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05.10.2020 12:57 Ответить
И ВСЕ ОНИ жируют на налоги украинцев
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05.10.2020 13:03 Ответить
А оффшоры?
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05.10.2020 12:58 Ответить
У нас законны оффшоры...а то бы твоя бубочка давно уже сидел
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05.10.2020 13:29 Ответить
А офшори осісьо:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080...»
Що стосується 3 тисячі 80 долларів, це кошти, які співвласник і керівник концерну «Roshen», Вячеслав Москалевський, заплатив за відкриття рахунку. Це було під час подій в Україні 2014 року, коли президент України, Янукович, втік на россію, перед тим звернувшись до Путіна, з проханням розпочати збройну агрессію проти України.
До відома: на підприємствах концерну «Roshen» працюють десятки тисяч робітників, які одержують там заробітну плату.
Все, це, хто дуже хотів дізнатися ПРАВДУ про «офшори Порошенка», міг 100500 разів ознайомитись з відкритих інтернет ресурсів.
Наприклад: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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05.10.2020 15:55 Ответить
ПОРА ДЕРКАЧА ЛИШИТЬ ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА , правда депутатики ?

Или кишка тонка . Боитесь с рашей- оккупантом посорится?
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05.10.2020 13:02 Ответить
Вичищають за нас лайно з нашої хати...
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05.10.2020 13:15 Ответить
Щось подібне чекає на "доторканого" єрмака.
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05.10.2020 13:20 Ответить
А ще разом із паном агентом моцкавії Деркачем в унісон працює ДБР. Вони митнево порушили справу проти Порошенко і нічого не зробили Деркачу і його кодлі, які підставляють Україну перед США (справа плівок про Байдена і Порошенко).Авторитет України загнав під плінтус, старається продажна шкура.
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05.10.2020 13:20 Ответить
Американцы дело делают для нас, а зелёная шобла в это же время тырит всё, что можно стырить в стране.
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05.10.2020 14:07 Ответить
Слухайте, а якщо я помічу фейкомета від Деркача - куди мені написати, щоб повідомити про таких? Я з задоволенням... і один вже такий зебільний нардеп є вже в мене на мушці, в п'ятницю у Ганапольського "відзначився"
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05.10.2020 14:12 Ответить
ага, єсть таке, розділ "https://ua.usembassy.gov/uk/visas-uk/ask-the-consul-uk/ Запитай у консула " на сайті посольства, там електронка
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05.10.2020 14:26 Ответить
а за нарахування зарплати та премій санкції будуть?
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05.10.2020 14:42 Ответить
Якщо б Деркача ще років з 5 тому повісили як зрадника, то зараз не було б ніяких проблем. Це саме стосується оізних Медведчуків, Новинських, Шуфричів і іншу наволоч.
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05.10.2020 14:53 Ответить
до...здівся нарешті кдбшний вилупок.
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05.10.2020 15:30 Ответить
Забыли про Ермака-Козыря и всю его рашистскую кодлу, которую он привел с собой.
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05.10.2020 15:55 Ответить
Помним как НЕлох анонсировал БАГАТО ЦИКАВОГО от пленок ФСБешного коллеги Козыря...
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05.10.2020 17:04 Ответить
І що тепер з усим оцим буде робити СБУ? Заявити що, ДержДеп каже не правду чи зробить вигляд що, нічого не чує? Мене цікавлять тільки дії відповідальних українських органів влади стосовно Деркача. Це буде бездіяльність чи протидія американським партнерам?
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05.10.2020 17:11 Ответить
Нужно вводить санкции против Верховной рады , она ему платит зарплату .
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05.10.2020 20:51 Ответить
 
 