В посольстве США объяснили, что будет за помощь "агенту РФ" Деркачу: Лица, оказывающие материальную поддержку, могут сами стать объектом санкций. ВИДЕО
В посольстве США в Украине разъяснили, что означают санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США.
"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции", - приводятся на сайте посольства слова представителя дипучреждения Дэниэла Лангенкемпа в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, на вопрос "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?", ответ: "Да".
"Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", - подчеркнул дипломат.
Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?" - тоже "да".
"Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесены в Список специально предназначенных граждан и заблокированных лиц", - отметил Лангенкемп.
Он подчеркнул, что США будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность своей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у них инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Деркача или других подсанкционных лиц.
Ранее, в августе, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.
Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию".
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Якщо б не Штати, були б ми вже частиною нової кацапської імперії вже з реальною громадянською війною, бо багато людей цього б спокійно не сприйняли б..
Дружбан бойко, Новинского, Медведчука и ко..
Ой пля..
Скоро будет грандиозный шухер..
И на Монику найдут кучу компромата, или уже нашли))))
Бери, майже, будь яке інтерв'ю і там стільки компромату, що садити можна даже без суду і слідства...
" Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом.» Источник: https://censor.net/ru/v3222897
Дeніелу Лангенкемпу, РЕСПЕКТ.
І за мову, окремо.
God bless America !
Слава Україні !
https://zaxid.net/news/
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А ви знали, що нардеп-хабарник від "слуг" Олександр Юрченко в минулому "свободівець".
Кошмарив забудовників разом з Мирошниченко. Це їх бізнес.
Фото. Мирошниченко, Юрченко, Ніцой.
https://pbs.twimg.com/media/EjkKwvAWsAYV0R0?format=png&name=small
Давно считал, что СБУ - это филиал ФСБ. Почему это гнездо позора не сравняют с землей и не присыплют то место метровым слоем соли на Владимирской 33, после очередной революции - до сих пор: ума не приложу. Ведь "эсбеэушники" никогда не были нашими: они не являлись никогда не есть сейчас и никогда не будут украинскими. Они служили кацапии. Это же... позор какой-то...держать на зарплате деркачей, турчиновых, тимошенок и прочую нынешнюю, мелкодисперсную, зеленую шушеру.
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080...»
Що стосується 3 тисячі 80 долларів, це кошти, які співвласник і керівник концерну «Roshen», Вячеслав Москалевський, заплатив за відкриття рахунку. Це було під час подій в Україні 2014 року, коли президент України, Янукович, втік на россію, перед тим звернувшись до Путіна, з проханням розпочати збройну агрессію проти України.
До відома: на підприємствах концерну «Roshen» працюють десятки тисяч робітників, які одержують там заробітну плату.
Все, це, хто дуже хотів дізнатися ПРАВДУ про «офшори Порошенка», міг 100500 разів ознайомитись з відкритих інтернет ресурсів.
Наприклад: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
Или кишка тонка . Боитесь с рашей- оккупантом посорится?