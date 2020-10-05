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На границе задержаны пять иностранцев, которые взламывали и грабили банкоматы. Сумма похищенных средств - более 3 млн грн, - полиция. ВИДЕО

Полиция задержала преступную группировку иностранцев за кражи из банкоматов. Фигуранты опустошили банкоматы более чем на три миллиона гривен. Задержали злоумышленников правоохранители Одесской области, когда они пытались пересечь границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

Сообщается, что разоблачили преступную деятельность фигурантов работники Департамента уголовного розыска Нацполиции и их коллеги из Черкасской и Одесской областей.

Оперативники установили, что в состав преступной группы входило пять человек - граждане соседнего государства. В настоящее время известно, что фигуранты обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ривненской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей. Общая сумма похищенных средств составляет более трех миллионов гривен.

"Фигуранты выбирали удаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Накануне делали "разведку", выясняли расписание работы учреждений, в которых были установлены банкоматы, наличие камер наблюдения, охранной сигнализации, составляли схему нападения и отхода. В ночное время суток проникали в помещения, путем повреждения защитных дверей и решеток банкомата вынимали кассеты с деньгами и исчезали", - говорится в сообщении.

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1 октября сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области при силовой поддержке областного спецподразделения КОРД и пограничников задержали пятерых злоумышленников, когда они пытались пересечь границу государства.

Уголовное производство в отношении фигурантов расследуется по ч. 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время они задержаны и избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения по 650 тыс. гривен залога.

На границе задержаны пять иностранцев, которые взламывали и грабили банкоматы. Сумма похищенных средств - более 3 млн грн, - полиция 01

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) банкомат (119)


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Топ комментарии
+7
Молдовани чи росіяни ?
А застава для цих виродків, для чого , щоби вони знову повернулися грабувати украінців?
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05.10.2020 12:55 Ответить
+4
пацаки с приднестровья
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05.10.2020 12:56 Ответить
+2
Мамалыжники
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05.10.2020 12:57 Ответить
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пацаки с приднестровья
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05.10.2020 12:56 Ответить
Мамалыжники
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05.10.2020 12:57 Ответить
Молдовани чи росіяни ?
А застава для цих виродків, для чого , щоби вони знову повернулися грабувати украінців?
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05.10.2020 12:55 Ответить
азеры?
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05.10.2020 13:04 Ответить
Азербайджан никак не может быть соседним государством. Это или ПМР или Рашка.
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05.10.2020 13:09 Ответить
Вот интересно как к иностранцам применимо наказание в части конфискации имущества - конфискуют содержимое их карманов, верхнюю одежду и труселя с носками или как-то доберутся до виллы на Мальдивах ?
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05.10.2020 13:26 Ответить
Якби не черкаська поліція, то ніхто би своїх сепаров із придністровя і не затримав.
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05.10.2020 13:30 Ответить
если бы они были из Раши, написали бы. Думаю, это Молдова.
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05.10.2020 13:31 Ответить
Не вижу возмущения что полиция поставила задержанных на колени после мордой в землю
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05.10.2020 13:33 Ответить
залог??????????
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05.10.2020 13:39 Ответить
Портновский кодекс...
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05.10.2020 19:26 Ответить
Граждане "той стороны", из ПНР?😄
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05.10.2020 13:48 Ответить
А хари то казламордые - квадратные и рябые. Да и шибко обоссаные кацапские портки. Даже интересно кто же это мог быть?
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05.10.2020 14:02 Ответить
завидую там денежки..тока как их нашли по маскам ковида19 шо ли..
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05.10.2020 18:19 Ответить
 
 