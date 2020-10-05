На границе задержаны пять иностранцев, которые взламывали и грабили банкоматы. Сумма похищенных средств - более 3 млн грн, - полиция. ВИДЕО

Полиция задержала преступную группировку иностранцев за кражи из банкоматов. Фигуранты опустошили банкоматы более чем на три миллиона гривен. Задержали злоумышленников правоохранители Одесской области, когда они пытались пересечь границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

Сообщается, что разоблачили преступную деятельность фигурантов работники Департамента уголовного розыска Нацполиции и их коллеги из Черкасской и Одесской областей.

Оперативники установили, что в состав преступной группы входило пять человек - граждане соседнего государства. В настоящее время известно, что фигуранты обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ривненской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей. Общая сумма похищенных средств составляет более трех миллионов гривен.

"Фигуранты выбирали удаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Накануне делали "разведку", выясняли расписание работы учреждений, в которых были установлены банкоматы, наличие камер наблюдения, охранной сигнализации, составляли схему нападения и отхода. В ночное время суток проникали в помещения, путем повреждения защитных дверей и решеток банкомата вынимали кассеты с деньгами и исчезали", - говорится в сообщении.

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1 октября сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области при силовой поддержке областного спецподразделения КОРД и пограничников задержали пятерых злоумышленников, когда они пытались пересечь границу государства.

Уголовное производство в отношении фигурантов расследуется по ч. 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время они задержаны и избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения по 650 тыс. гривен залога.