"Голова, брови и губа зашиты, челюсть и нос сломан, глаз поврежден, потерян слух", - 45-летний киевлянин на протяжении 7 лет издевался над своими сожительницами. ВИДЕО
Полиция задержала 45-летнего киевлянина, который на протяжении семи лет издевался над своими сожительницами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля". Жертвами садиста-ловеласа оказались минимум три женщины. Кроме того, две его сожительницы покончили с собой, выпрыгнув из окна, и полицейские проводят дополнительные следственные действия, чтобы выяснить причастность задержанного к этим трагическим происшествиям.
Последней жертвой задержанного стала женщина по имени Ольга. Он избил женщину битой, после того, как она заявила о своем намерении расстаться.
"Голова зашита, брови и губа зашиты, челюсть и нос сломан, глаз поврежден, потерян слух", - говорит о последствия избиения.
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Потім завдяки цьому зникне постраждала чи відмовиться від показань...
Отак і знайомся в інтернеті.
Одне, потім друге.
Скільки часу пройшло?
Якщо навіть дійсно самогубства, чи велося слідство щодо доведення до самогубства?
Чи був цей виродок підозрюваним?
Слідчу, доречі підвисили.
или на опыты кончака
Пательню в руки і мезиочі, "возлюбленного".
"если раз ударил - ноги в руки и деру."
Последние 5-6 лет я вообще даже отказываюсь консультировать вот таких вот многократно "битых-набитых" пациенток. Консультирую только тех, кто обратился после первого же "семейного" избиения. Причём ставлю условие, чтобы немедленно ушла от урода, а потом уже будем заниматься психокоррекцией и психотерапией.
Ти школяр Іннокєнтій beer чи ідіот по житті?
и какие мляди в это их превратили.......??????????????????
да НИГДЕ, даже в замбези после первого случая ТАКОЕ бы не повторилось....!!!!
а в нас, в Правовий Народний держави, де Пануе Закон така падлюка може таке творити напостои...!!!!
сколько было заяв на эту мразь?????
кто их похерил???????????
всех в тюрьму- и прокуроров-отказников-взяточников и ментов позорныххх)))))))))))
и пока это дело (самое простое по производству, но с несколькими убийствами, но самое сложное по количеству тварей в разных погонах, которые дают возможность нелюдям отлично промышлять...) не будет доведено до полного логического завершения (с самого первого сигнала о неадекватных действиях зарвавшегося идиота) = никогда нельзя верить НИКАКИМ ЗАВЕРЕНИЯМ ментов-пентов, о том, что они пытаются что-то где-то кому-то защитить....................................................................................................................................................................................................................................................................