"Голова, брови и губа зашиты, челюсть и нос сломан, глаз поврежден, потерян слух", - 45-летний киевлянин на протяжении 7 лет издевался над своими сожительницами. ВИДЕО

Полиция задержала 45-летнего киевлянина, который на протяжении семи лет издевался над своими сожительницами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля". Жертвами садиста-ловеласа оказались минимум три женщины. Кроме того, две его сожительницы покончили с собой, выпрыгнув из окна, и полицейские проводят дополнительные следственные действия, чтобы выяснить причастность задержанного к этим трагическим происшествиям.

Последней жертвой задержанного стала женщина по имени Ольга. Он избил женщину битой, после того, как она заявила о своем намерении расстаться.

"Голова зашита, брови и губа зашиты, челюсть и нос сломан, глаз поврежден, потерян слух", - говорит о последствия избиения.

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