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"Голова, брови и губа зашиты, челюсть и нос сломан, глаз поврежден, потерян слух", - 45-летний киевлянин на протяжении 7 лет издевался над своими сожительницами. ВИДЕО

Полиция задержала 45-летнего киевлянина, который на протяжении семи лет издевался над своими сожительницами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля". Жертвами садиста-ловеласа оказались минимум три женщины. Кроме того, две его сожительницы покончили с собой, выпрыгнув из окна, и полицейские проводят дополнительные следственные действия, чтобы выяснить причастность задержанного к этим трагическим происшествиям.

Последней жертвой задержанного стала женщина по имени Ольга. Он избил женщину битой, после того, как она заявила о своем намерении расстаться.

"Голова зашита, брови и губа зашиты, челюсть и нос сломан, глаз поврежден, потерян слух", - говорит о последствия избиения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российский подросток избил бабушку ногами и выложил запись в интернет. ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО

Автор: 

задержание (6690) Нацполиция (16564) садизм (25)


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Топ комментарии
+26
Слов нет.Одни междометия.Изувер.Если всё правда,пожизненного мало.
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05.10.2020 13:11 Ответить
+25
Його треба знищити. Точніше цю істоту. Вона не є людиною.
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05.10.2020 13:21 Ответить
+19
Два самогубства однаковим способом наводить на думку, що він їх убив.
Отак і знайомся в інтернеті.
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05.10.2020 13:18 Ответить
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Слов нет.Одни междометия.Изувер.Если всё правда,пожизненного мало.
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05.10.2020 13:11 Ответить
Потримають трохи, а потім випустять під заставу.

Потім завдяки цьому зникне постраждала чи відмовиться від показань...
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05.10.2020 13:11 Ответить
ВолкОВ - это диагноз.
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05.10.2020 13:16 Ответить
Два самогубства однаковим способом наводить на думку, що він їх убив.
Отак і знайомся в інтернеті.
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05.10.2020 13:18 Ответить
То слідча Шмагун В. В. сказала, що самогубства.
Одне, потім друге.
Скільки часу пройшло?
Якщо навіть дійсно самогубства, чи велося слідство щодо доведення до самогубства?
Чи був цей виродок підозрюваним?

Слідчу, доречі підвисили.
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05.10.2020 18:02 Ответить
отрезать лапки и в хоспис...
или на опыты кончака
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05.10.2020 13:18 Ответить
Його треба знищити. Точніше цю істоту. Вона не є людиною.
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05.10.2020 13:21 Ответить
Що з українками сталося?
Пательню в руки і мезиочі, "возлюбленного".
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05.10.2020 13:22 Ответить
Что сталось? А вы не знаете? В полиции изнасиловали и избили девушку.Нет защиты, в полиции такие же садисты есть, как тот мужик.Люди боятся, никто их не защитит, даст взятку полиции , судье и будет так, что девушка ещё и виновата.
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05.10.2020 13:27 Ответить
Розумію. Та в цій ситуації втрачати нічого. Чи ти межиочі, чи тебе у вікно.
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05.10.2020 13:35 Ответить
Бог ты мой! Ну, какие же дуры еще существуют. Сколько говорят и пишут, если раз ударил - ноги в руки и деру. Эти люди неисправимы.
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05.10.2020 13:23 Ответить
Во всех странах мира уже лет сто полиция постоянно разъясняет это простое правило:

"если раз ударил - ноги в руки и деру."

Последние 5-6 лет я вообще даже отказываюсь консультировать вот таких вот многократно "битых-набитых" пациенток. Консультирую только тех, кто обратился после первого же "семейного" избиения. Причём ставлю условие, чтобы немедленно ушла от урода, а потом уже будем заниматься психокоррекцией и психотерапией.
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05.10.2020 23:01 Ответить
О нем в "Надзвычайных новынах" рассказывали пару недель назад.
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05.10.2020 13:24 Ответить
Повезло девушке , что сосед вышел, а так бы на мусорку выкинул её.А двум другим не повезло, скорее всего выкинул их из окна.
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05.10.2020 13:24 Ответить
Такие случаи (причем не единичные) происходят, и будут происходить, по причине того, что согласно нашего УК, преступления против жизни и здоровья человека не считаются тяжкими. Сломал нос - максимум 3 года условно. А украл авто (особенно дорогое) - уехал на 5 лет.
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05.10.2020 13:27 Ответить
Ерунда. Такие случаи будут происходить пока будут идиотки которые согласны терпеть. А такого кухонного воина не остановит срок ни 3 года условно, ни 5 лет реально.
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05.10.2020 14:24 Ответить
Т.е. по-твоему нет разницы: 3 года условно или 5 лет реально? Так может тогда вообще УК отменить? Конечно не желаю тебе этого, но если бы ты сидел, то разница была бы для тебя очевидна.
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05.10.2020 14:40 Ответить
При чем тут отменить УК? Нормальный человек не совершает преступления не потому что за это наказывают. Или ты тоже готов битой махать направо и налево если тебе за это ничего не будет? Для этого дурака с битой такое поведение он считает нормой и плевать хотел он на наказание и уголовный кодекс и нет для него разницы между 5 годами и 3 годами.
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05.10.2020 15:11 Ответить
Зато є різниця 5 чи 15 років бо через 15 вийде без здоровья, старим хером а ще раз на 15 заїде то взагалі може вже не вийти.
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05.10.2020 15:51 Ответить
Правовой нигелизм пораждает хаос. Это аксиома. Превентивные меры - это "неотвратимость и справедливость наказания". Если этого нет, то "махающих битой" с каждым днем будет становиться все больше и больше. Это закон социума. Вспомни 90-е.
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05.10.2020 15:53 Ответить
Олександр - козак. Не злякався, допоміг.
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05.10.2020 13:33 Ответить
Бабы дуры...
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05.10.2020 13:37 Ответить
Цензор сегодня бьёт рекорды желтушного смакования жестокости и несчастий. На пожарах от человека осталось полчерепа, здесь череп зашит, но зато поврежден глаз, а ещё какой-то убийца зарезал женщину 25 ударами ножа, ну и по мелочи пара трупов в ДТП. Фу, даже для понедельника помойно
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05.10.2020 13:44 Ответить
А у жінок батька, брата, дяді, двоїрідного брата з Яйцями що немає??? Батва....
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05.10.2020 13:49 Ответить
А головы у нее нет?
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05.10.2020 14:18 Ответить
Мізків немає у Вас Іннокєнтій beer.
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05.10.2020 15:49 Ответить
Сходи спаринг устрой с мужем сестры, тупица.
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05.10.2020 15:56 Ответить
Ти точно дурне. По перше чоловік сестри руку не підіймає на неї, по друге за такі побої не "спаринг" а стріляти треба.
Ти школяр Іннокєнтій beer чи ідіот по житті?
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05.10.2020 18:57 Ответить
В себя стрельни за тупость свою. Батва...
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05.10.2020 19:04 Ответить
Ну тату одним электронным браслетом не отделаться. Как минимум два!
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05.10.2020 14:08 Ответить
бабам такие нравятся...а если еще и бьет, это вообще топ самец
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05.10.2020 17:31 Ответить
Вася не всі дівчата та жінки - баби !
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05.10.2020 18:35 Ответить
Девушек у него предостаточно было что означает что он девушкам нравится- им нравятся грязные мужики с хорошими яйцами
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05.10.2020 22:00 Ответить
Каструвати виродка і дати пожиттєве !
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05.10.2020 18:34 Ответить
Ну что здесь можно сказать, эту тварь надо просто уничтожить, не место ему на земле, а вот в земле - самый раз.
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05.10.2020 18:51 Ответить
это фейк очередная брехня на цензоре
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05.10.2020 20:45 Ответить
Це ваш брат ? )
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06.10.2020 01:36 Ответить
в партию к зеленскому срочно! там такие нужны!
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05.10.2020 20:56 Ответить
«ловелас»...., в редакції взагалі знають значення цього слова?
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05.10.2020 22:04 Ответить
Ублюдок. Социально опасная личность. Женщинам нужно было поднять всех знакомых и спалить его вместе с хатой
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05.10.2020 22:39 Ответить
мать чесна...!!! похоже наши женщины (бабы... -просто никчемные тупые бесхарактерно-телесные организмы...)) никакие..(((((((((((((((((((((((((((((((
и какие мляди в это их превратили.......??????????????????
да НИГДЕ, даже в замбези после первого случая ТАКОЕ бы не повторилось....!!!!
а в нас, в Правовий Народний держави, де Пануе Закон така падлюка може таке творити напостои...!!!!

сколько было заяв на эту мразь?????
кто их похерил???????????
всех в тюрьму- и прокуроров-отказников-взяточников и ментов позорныххх)))))))))))

и пока это дело (самое простое по производству, но с несколькими убийствами, но самое сложное по количеству тварей в разных погонах, которые дают возможность нелюдям отлично промышлять...) не будет доведено до полного логического завершения (с самого первого сигнала о неадекватных действиях зарвавшегося идиота) = никогда нельзя верить НИКАКИМ ЗАВЕРЕНИЯМ ментов-пентов, о том, что они пытаются что-то где-то кому-то защитить....................................................................................................................................................................................................................................................................
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05.10.2020 23:44 Ответить
На зону п*дараса, там він буде любімой жєнщіной всіх зеків і на собі провірить свої "мєтодікі"
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06.10.2020 01:34 Ответить
Бедные женщины
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08.01.2021 15:23 Ответить
 
 