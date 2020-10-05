"Будьте людьми и будьте патриотами", - нардеп Федына и волонтеры обратились к "Укрпочте" с просьбой не продавать помещение, в котором находится волонтерский центр в Збараже. ВИДЕО

Нардеп София Федына, Владимир Голоднюк - отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка и волонтер ВСУ Хрыстына Фецица обратились к местным властям и руководству "Укрпочты" с просьбой не продавать здание, в котором находится волонтерский центр и музей АТО в Збараже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение они разместили в социальных сетях.

"У меня есть огромная просьба к городским властям Збаража и к предприятию "Укрпочта" - вы можете зарабатывать деньги, вы можете многое, но если вы сегодня поддержите тех, кто поддерживает Украину и вложитесь в воспитание молодого поколения, вам будет вечная благодарность и честь. Будьте людьми и будьте патриотами и сделайте все возможное, чтобы работа не была напрасной. Слава Украине!", - говорит в обращении Федына.

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