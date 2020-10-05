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"Будьте людьми и будьте патриотами", - нардеп Федына и волонтеры обратились к "Укрпочте" с просьбой не продавать помещение, в котором находится волонтерский центр в Збараже. ВИДЕО

Нардеп София Федына, Владимир Голоднюк - отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка и волонтер ВСУ Хрыстына Фецица обратились к местным властям и руководству "Укрпочты" с просьбой не продавать здание, в котором находится волонтерский центр и музей АТО в Збараже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение они разместили в социальных сетях.

"У меня есть огромная просьба к городским властям Збаража и к предприятию "Укрпочта" - вы можете зарабатывать деньги, вы можете многое, но если вы сегодня поддержите тех, кто поддерживает Украину и вложитесь в воспитание молодого поколения, вам будет вечная благодарность и честь. Будьте людьми и будьте патриотами и сделайте все возможное, чтобы работа не была напрасной. Слава Украине!", - говорит в обращении Федына.

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Автор: 

Укрпочта (311) волонтеры (2642) Федына София (72)


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Топ комментарии
+10
Побачимо, чи допоможе.
Влада нині така, що і державу продасть, якщо ми дозволимо.
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05.10.2020 16:57 Ответить
+5
Пані Софія, відсотків на 90, це заклик у пустоту. Патріотизм і зелена влада, це слова та поняття антоніми.
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05.10.2020 17:36 Ответить
+4
Це такий анекдот ?
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05.10.2020 17:09 Ответить
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Побачимо, чи допоможе.
Влада нині така, що і державу продасть, якщо ми дозволимо.
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05.10.2020 16:57 Ответить
Допоможе як бабці кадило...Продадуть ще швидше!!
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05.10.2020 17:05 Ответить
Так как раз все предыдущие власти всё продавали,а сегодняшняя наводит порядок.
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05.10.2020 17:08 Ответить
Це такий анекдот ?
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05.10.2020 17:09 Ответить
ви наче 28 років в комі були
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05.10.2020 20:31 Ответить
сьогодняшні наводять порядок?
Ви серьйозно?
Не в стані коматозу, таке пишете?
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05.10.2020 21:47 Ответить
Суровый менеджмент Укрпочты.....
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05.10.2020 17:02 Ответить
Пані Софія, відсотків на 90, це заклик у пустоту. Патріотизм і зелена влада, це слова та поняття антоніми.
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05.10.2020 17:36 Ответить
--- НЕ скігліте!!! прорік би Азіров ... Чи вельмишановна Софія втратила Орієнтацію в чиїй країні живе ?!?!?! Та для ЗЕ- сіоністської влади її волання --ЦЕ елексир на рану ...Це підняття власного пріоритету.значущості у власних очах щодо приниження гоїв---все згідноТалмуду : " Давайте подарунки християнам лише тоді. коли вони НЕ побожні. " /Гілкот Акум 9.2 /
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05.10.2020 18:28 Ответить
Незрозумілий заклик. Укрпошта - це не благодійна організація. Якщо цей музей україннцям потрібен, то закликати треба громадян щоб збирали гроші та викупили цю кімнатку. А якщо не потрібен - то звиняйте дядько...
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05.10.2020 19:34 Ответить
 
 