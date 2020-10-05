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"Слуги народа" не смогли отличить программу "Единой России" от своей собственной, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты перевели программу партии "Единая Россия" на украинский язык и расспросили депутатов о ходе выполнения отдельных ее пунктов. Никто из опрошенных "слуг народа" не заподозрил подвоха.

Речь об этом идте в материале "Bihus.info", сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках эксперимента журналисты зачитывали депутатам СН отдельные пункты программы "Единой России" и просили отчитаться об их выполнении.

Так, Евгения Брагара, ранее прославившегося советом пенсионерке оплатить коммунальные услугу, продав собаку, спросили об обещании ввести мораторий на принятие законов, увеличивающих нагрузку на сельхозпроизводителей (пункт из программы "Единой России". - Ред.).

"В Украине очень сильно изменилась ситуация в связи с ковидом. Я уверен, что это мы реализуем в дальнейшем", - ответил Брагар.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак о скандальных заявлениях нардепов от "Слуги народа": Это проблемы роста, многие никогда не были в большой политике

"Слугу народа" Юраша спросили, как обстоят дела с реализацией программы "инвестиционный конвейер" (пункт из программы "Единой России". - Ред.). Тот ответил рассказом об инвестиционных нянях.

А мажоритарщик СН Алексей Мовчан не заподозрил подвоха, даже услышав словосочетание "федеральный инвестиционный конвейер" (Украина - не федерация, а унитарное государство. - Ред.).

"Мы приняли в турборежиме закон о концессиях, но сегодня стоит на повестке дня отсрочка вступления в действие отдельных его частей, которые касаются функционирования электронной торговой системы, через которую всю эту историю надо проводить", - ответил он.

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"Это просто такая яркая... облуда, да? для определения государственно-частного партнерства", - пояснил Мовчан значение словосочетания "федеральный инвестиционный конвейер".

Автор: 

Единая Россия (298) Бигус (193) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+76
зесрань каждый день пробивает очередное дно
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05.10.2020 20:14 Ответить
+67
Та в сортирі, яке дно?
Плавають по колу, і всьо.
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05.10.2020 20:16 Ответить
+38
Рівень компетенції головного органу влади в Україні.
Депутати залежні, нікчемні, неосвічені.
ЖАХ
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05.10.2020 20:20 Ответить
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Конечно, хотели дуть от себя а всосали в себя.
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05.10.2020 21:11 Ответить
А наший бійців не направили туди, щоб "гасити" ці пожежі і так званих бойовиків?
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06.10.2020 09:50 Ответить
А кажуть що в СН немає професіоналів. Відповіді ж свідчать що вони не прості брехуни і пустобрехи, а професіональні. На будь-яке запитання мають відповідне бла-бла-бла.
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05.10.2020 21:09 Ответить
Трускавецька бурса, - молоти що попало, ак потім заявляти, що перекрутили слова або вирвали з контексту, чи не так зрозуміли.
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06.10.2020 09:19 Ответить
И никому до сих пор ничего не ясно 🤔???
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05.10.2020 21:11 Ответить
Ясно , що нічого не ясно 😀
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06.10.2020 00:02 Ответить
Любоя программа любой партии начитается с Улучшения условий жизни народа, поднятии социального уровня и бла-бла))
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05.10.2020 21:19 Ответить
предлагаю слоган на зе-выборы:
БУДЬМО!
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06.10.2020 01:22 Ответить
вони зможуть тупіше - вони ж креакли!
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06.10.2020 08:35 Ответить
особливо федеральних )))
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06.10.2020 08:34 Ответить
квартал он и в раде квартал.
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05.10.2020 21:20 Ответить
Троллинг зэбаранов вышел на очередной уровень
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05.10.2020 21:24 Ответить
Так такое и с бпплохами происходило и с пэсанутыми тоже
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05.10.2020 21:26 Ответить
это шо обезьяне дать почитать шо зебилу. эффект будет одинаковый.
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05.10.2020 21:51 Ответить
Туфта полная и не проверенная.Такая туфта,шо на приличных сайтах её ждёт бан.Нет предмета обсуждения во-первых.Сравнение не корректно-во вторых.И вообще кому пришло в голову эта идея сравнить Зелёных и Едросов?Тупо клин по всем направлениям,кроме подхвативших тролей.Вы думайте
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05.10.2020 21:54 Ответить
А мажоритарщик СН Алексей Мовчан не заподозрил подвоха, даже услышав словосочетание "федеральный инвестиционный конвейер" (Украина - не федерация, а унитарное государство. - Ред.).
"Мы приняли в турборежиме закон о концессиях, но сегодня стоит на повестке дня отсрочка вступления в действие отдельных его частей, которые касаются функционирования электронной торговой системы, через которую всю эту историю надо проводить", - ответил он.

"Слуги народу" не змогли відрізнити програму "Єдиної Росії" від своєї власної, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9297
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05.10.2020 21:58 Ответить
)))))))

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05.10.2020 22:07 Ответить
Какая разница?))
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05.10.2020 22:14 Ответить
"сн" можна охарактеризувати ОДНИМ СЛОВОМ - ху*лососи!!! (((
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05.10.2020 22:36 Ответить
А потом удивляются шо они путают свои карманы с государственными)
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05.10.2020 22:50 Ответить
йєто праблєми роста
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06.10.2020 00:46 Ответить
Єнто то так, але можливо досить "рости" бо так можна і "загнутися"
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06.10.2020 09:22 Ответить
То й росли собі, дома, за рахунок власних родичів. Так воно ж полізло у владу, та ставить експерименти на державі. На державному суверенітеті, незалежності, на державній скарбниці, економіці, на здоров'ї українців.
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06.10.2020 10:35 Ответить
надо еще раз в трускавец на курсы повышения депутатости
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06.10.2020 01:20 Ответить
Все за методичкою від ФСБ, яка під копірку надана і в ОПУ і Госдуму рейху.
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06.10.2020 06:58 Ответить
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06.10.2020 10:06 Ответить
На ТВ был аналогичный прикол: показывали выкройку из журнала, а спрашивали, как по этой карте пройти куда-то......
Самыми тупыми оказались военные!
Тут, по аналогии, самые тупые - нардепы!
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06.10.2020 11:18 Ответить
Это скорее говорит о том, что все эти программы - набор пустых слов. Чтобы определиться за кого голосовать, надо не программы читать а смотреть на кандидатов.
Если в "партии" есть всякий сброд, от Коли Оболонского до свадебного фотографа - то все равно что там у них в программе написано, голосовать за них нельзя.
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06.10.2020 11:29 Ответить
Не був здивований щодо опитування слуг клоЗЕта. Все ж їх тупість самих і поховає. Сподіваюся, що не треба буде чекати ще чотири роки.
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06.10.2020 12:26 Ответить
73% дебілів не відрізняють УРСР від України, а ви про якихось там "фотографів"...
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06.10.2020 16:47 Ответить
Але це недивно. І перші, і другі - підстилки кремля.
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06.10.2020 18:52 Ответить
Це ще не #баний *******, нє?
Хм........
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06.10.2020 20:51 Ответить
Ну куда той зелёной шобле программу партии своей учить? Тем более претворять в жизнь. Воровать времени не останется.
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07.10.2020 12:33 Ответить
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