"Слуги народа" не смогли отличить программу "Единой России" от своей собственной, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты перевели программу партии "Единая Россия" на украинский язык и расспросили депутатов о ходе выполнения отдельных ее пунктов. Никто из опрошенных "слуг народа" не заподозрил подвоха.

Речь об этом идте в материале "Bihus.info", сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках эксперимента журналисты зачитывали депутатам СН отдельные пункты программы "Единой России" и просили отчитаться об их выполнении.

Так, Евгения Брагара, ранее прославившегося советом пенсионерке оплатить коммунальные услугу, продав собаку, спросили об обещании ввести мораторий на принятие законов, увеличивающих нагрузку на сельхозпроизводителей (пункт из программы "Единой России". - Ред.).

"В Украине очень сильно изменилась ситуация в связи с ковидом. Я уверен, что это мы реализуем в дальнейшем", - ответил Брагар.

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"Слугу народа" Юраша спросили, как обстоят дела с реализацией программы "инвестиционный конвейер" (пункт из программы "Единой России". - Ред.). Тот ответил рассказом об инвестиционных нянях.

А мажоритарщик СН Алексей Мовчан не заподозрил подвоха, даже услышав словосочетание "федеральный инвестиционный конвейер" (Украина - не федерация, а унитарное государство. - Ред.).

"Мы приняли в турборежиме закон о концессиях, но сегодня стоит на повестке дня отсрочка вступления в действие отдельных его частей, которые касаются функционирования электронной торговой системы, через которую всю эту историю надо проводить", - ответил он.

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"Это просто такая яркая... облуда, да? для определения государственно-частного партнерства", - пояснил Мовчан значение словосочетания "федеральный инвестиционный конвейер".