Без Цензуры в прямом эфире: Луганщина в огне/Пенсии от Шмыгаля/Американские санкции для Деркача. Кто еще? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня на стриме "Без Цензуры" поговорим о важном и болезненном. Как всегда, ничего личного - только факты.
- Почему президент Владимир Зеленский в упор не видит, что за грандиозными пожарами на Луганщине стоят поджоги?
Мы спросили у вас, с какой стати, по-вашему, так происходит, и обязательно обсудим самые популярные варианты ответов.
- Ни недели без скандала. Премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз вызвал на себя целую волну негатива из-за высказывания о том, что через каких-то 15 лет пенсий в Украине уже не будет.
Заслужил ли он этот хейт? Или, может, в чем-то он и прав?
- Американские санкции против украинского нардепа Андрея Деркача.
Напомним, что 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача. Этот шаг ведомство объяснило причастностью Деркача к вмешательству в избирательный процесс 2020 году в Соединенных Штатах Америки.
Что это за санкции и какие последствия они будут иметь для самого Деркача и для Украины?
Присоединяйтесь к Богдану Буткевичу и Марине Данилюк-Ярмолаевой в прямом эфире "Без Цензуры", оставляйте вопросы в комментариях и подписывайтесь на лучшую украинскую аналитику в ютубе!
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Гибель морской фауны в районе Каматки непосредственно связана с прибытием в пункт базирования Вилючинск (Камчатка, РФ) ПЛАРК К-186 «Омск» проекта 949АМ «Антей» (классификация НАТО Oscar-II), эвакуированного в конце месяца с зоны патрулирования у побережья Аляски в связи с аварией неустановленного характера. По данным спутника дистанционного зондирования земли NROL-61 (USA-269) все время движения за ПЛАРК К-186 «Омск» наблюдался остаточный след радиоактивного загрязнения, самый резкий выброс которого зафиксирован 11 сентября 2020 года при нахождении в 33 км от побережья Камчатки, после чего лодка приостановила движение собственным ходом.
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А помните когда это все началось ?
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29.08.2020 г.
Американская авиация оттеснила из района терпящего бедствие ПЛАРК К-186 "Омск" группу (ведущий группы Ту-142МЗ борт № 53 красный) из шести противолодочных самолетов Ту-142 (по класификации НАТО - Bear-F) , вошедшие в идентификационную зону воздушной обороны США.
ПЛАРК К-186 «Омск» проекта 949АМ «Антей» (классификация НАТО Oscar-II), дата введения в строй 1994 год (зав. номер 651), дрейфует в надводном положении в международных территориальных водах тихоокеанского побережья Аляски.
На запросы патрульных служб береговой охраны США не отвечает. Наблюдается активный радиообмен с базой Тихоокеанского флота ВМС РФ.