Без Цензуры в прямом эфире: Луганщина в огне/Пенсии от Шмыгаля/Американские санкции для Деркача. Кто еще? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня на стриме "Без Цензуры" поговорим о важном и болезненном. Как всегда, ничего личного - только факты.

- Почему президент Владимир Зеленский в упор не видит, что за грандиозными пожарами на Луганщине стоят поджоги?

Мы спросили у вас, с какой стати, по-вашему, так происходит, и обязательно обсудим самые популярные варианты ответов.

- Ни недели без скандала. Премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз вызвал на себя целую волну негатива из-за высказывания о том, что через каких-то 15 лет пенсий в Украине уже не будет.

Заслужил ли он этот хейт? Или, может, в чем-то он и прав?

- Американские санкции против украинского нардепа Андрея Деркача.

Напомним, что 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача. Этот шаг ведомство объяснило причастностью Деркача к вмешательству в избирательный процесс 2020 году в Соединенных Штатах Америки.

Что это за санкции и какие последствия они будут иметь для самого Деркача и для Украины?

Присоединяйтесь к Богдану Буткевичу и Марине Данилюк-Ярмолаевой в прямом эфире "Без Цензуры", оставляйте вопросы в комментариях и подписывайтесь на лучшую украинскую аналитику в ютубе!

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