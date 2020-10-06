Белорусские силовики 4 октября задержали 317 человек: "разобрал водомет", "забросал спецтехнику камнями", "заклеили камеру наружного наблюдения". ВИДЕО
Во время маршей в поддержку политзаключенных в Беларуси 4 октября "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" задержали 317 человек, 258 из них арестованы до суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД РБ.
"В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ", - говорится в сообщении.
По подсчетам силовиков, накануне по стране прошли десять протестных акций. По подсчетам ведомства, в областных центрах в них приняли участие от 20 до 100 человек, в Минске на акцию пришли около 10 тысяч человек.
Позже в МВД уточнили, что пятеро участников воскресного марша в Минске подозреваются в "грубом нарушении общественного порядка": они якобы "координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения".
По данным ведомства, 27-летний житель Столинского района разобрал водомет, 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями, два 21-летних молодых человека из Несвижа и Могилева заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Силовики выясняют личность их третьего подельника.
Все пятеро - в изоляторе временного содержания. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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Издевательски ухмылялся...
В Беларуси, несогласные в фальсификациями на выборах президента уже месяцами по выходным мирно ходят по Минску, ничего добится не могут, их хватает полиция, бьёт, пакует в автозаки... остальные расходятся по домам. Лукашенко остался на троне.
В Киргистане сегодня прошли выборы в парламент, обьявили предварительные результаты выборов. Через час на улицах столицы - люди начали столкновения с полицией, закидывать полицию коктейлями молотова, полиция бежит от народа ( в прямом смысле).
Власть уже через пару часов протестов людей, согласилась провести перевыборы.
Видео - сейчас в Бишкеке толпа гоняет полицию, спецназ убегает.
https://twitter.com/i/status/1313148455855030276 https://twitter.com/i/status/1313148455855030276
У нас в місті на попередній революції незалежні активісти почали виясняти куди по дорозі в Києв пропадає частина зібраних грошей возила одна патріотична партія яка має більшість в західному регіоні, так йому вечером голову розбили і сперли все на тітушок, хоча перед тим як бити йому чітко сказали не в те корито ніс пхаєш... Те саме моя родичка ходила плести сітки для армії, а потім ті сітки знайшлись в сусідньому місті в продажі...
На пострадянському просторі немає незалежних організацій як в європі.. Є тільки кимось оплачені.. А люди самі без оганізатора не вийдуть, а коли організатор вклався в революцію відповідно потім хоче гроші відбити
Да вот же они: в масках, с дубинками. Никуда не делись. При деле: бьют женщин.
Равно как и в Беслане мужчины куда-то все подевались… Только матерям есть дело до убитых детей…
А что мужчины, которым не повезло и их не взяли бить женщин?
Да все то же: «Да ладно, да хватит уже… Ничего вы никому не докажете… Проехали… Так можно и неприятности себе на голову получить, а толку все равно не будет…» И т.д.
Альфр
07.10.2020г. - «ЦИК Киргизии принял решение о признании недействительными итогов парламентских выборов» - белорусам, на заметку!