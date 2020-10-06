Белорусские силовики 4 октября задержали 317 человек: "разобрал водомет", "забросал спецтехнику камнями", "заклеили камеру наружного наблюдения". ВИДЕО

Во время маршей в поддержку политзаключенных в Беларуси 4 октября "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" задержали 317 человек, 258 из них арестованы до суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД РБ.

"В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ", - говорится в сообщении.

По подсчетам силовиков, накануне по стране прошли десять протестных акций. По подсчетам ведомства, в областных центрах в них приняли участие от 20 до 100 человек, в Минске на акцию пришли около 10 тысяч человек.

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Позже в МВД уточнили, что пятеро участников воскресного марша в Минске подозреваются в "грубом нарушении общественного порядка": они якобы "координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения".

По данным ведомства, 27-летний житель Столинского района разобрал водомет, 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями, два 21-летних молодых человека из Несвижа и Могилева заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Силовики выясняют личность их третьего подельника.

Все пятеро - в изоляторе временного содержания. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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