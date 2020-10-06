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Новости Видео Революция в Беларуси
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Белорусские силовики 4 октября задержали 317 человек: "разобрал водомет", "забросал спецтехнику камнями", "заклеили камеру наружного наблюдения". ВИДЕО

Во время маршей в поддержку политзаключенных в Беларуси 4 октября "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" задержали 317 человек, 258 из них арестованы до суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД РБ.

"В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ", - говорится в сообщении.

По подсчетам силовиков, накануне по стране прошли десять протестных акций. По подсчетам ведомства, в областных центрах в них приняли участие от 20 до 100 человек, в Минске на акцию пришли около 10 тысяч человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа": в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже в МВД уточнили, что пятеро участников воскресного марша в Минске подозреваются в "грубом нарушении общественного порядка": они якобы "координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения".

По данным ведомства, 27-летний житель Столинского района разобрал водомет, 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями, два 21-летних молодых человека из Несвижа и Могилева заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Силовики выясняют личность их третьего подельника.

Все пятеро - в изоляторе временного содержания. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Смотрите также: На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7923) задержание (6690) силовики (2799)


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Топ комментарии
+14
Смотрел с ненавистью
Издевательски ухмылялся...
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06.10.2020 00:05 Ответить
+13
Киргистан - антипод Беларуси.
В Беларуси, несогласные в фальсификациями на выборах президента уже месяцами по выходным мирно ходят по Минску, ничего добится не могут, их хватает полиция, бьёт, пакует в автозаки... остальные расходятся по домам. Лукашенко остался на троне.
В Киргистане сегодня прошли выборы в парламент, обьявили предварительные результаты выборов. Через час на улицах столицы - люди начали столкновения с полицией, закидывать полицию коктейлями молотова, полиция бежит от народа ( в прямом смысле).
Власть уже через пару часов протестов людей, согласилась провести перевыборы.
Видео - сейчас в Бишкеке толпа гоняет полицию, спецназ убегает.
https://twitter.com/i/status/1313148455855030276 https://twitter.com/i/status/1313148455855030276
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06.10.2020 00:12 Ответить
+9
Киргизы имеют арийское происхождение: они ведь вообще за всю историю никогда не были рабами, кроме коротких 40-45 советских лет. Воевали против советской власти аж до 1930-х годов.
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06.10.2020 02:00 Ответить
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Не, ну один камеру заклеивает, а другой на камеру снимает и в интернет выкладывает. Головы вообще есть на плечах?
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06.10.2020 00:04 Ответить
да нет у вас в Беларуси голов, всё жопой...
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06.10.2020 00:13 Ответить
що цвети и обнимашки закончились ?
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06.10.2020 10:35 Ответить
Смотрел с ненавистью
Издевательски ухмылялся...
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06.10.2020 00:05 Ответить
и тайно бунтовал.
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06.10.2020 00:23 Ответить
Помял дубинку об свою голову...изнасиловал бутылку следователя...
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06.10.2020 09:49 Ответить
Киргистан - антипод Беларуси.
В Беларуси, несогласные в фальсификациями на выборах президента уже месяцами по выходным мирно ходят по Минску, ничего добится не могут, их хватает полиция, бьёт, пакует в автозаки... остальные расходятся по домам. Лукашенко остался на троне.
В Киргистане сегодня прошли выборы в парламент, обьявили предварительные результаты выборов. Через час на улицах столицы - люди начали столкновения с полицией, закидывать полицию коктейлями молотова, полиция бежит от народа ( в прямом смысле).
Власть уже через пару часов протестов людей, согласилась провести перевыборы.
Видео - сейчас в Бишкеке толпа гоняет полицию, спецназ убегает.
https://twitter.com/i/status/1313148455855030276 https://twitter.com/i/status/1313148455855030276
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06.10.2020 00:12 Ответить
Киргизы имеют арийское происхождение: они ведь вообще за всю историю никогда не были рабами, кроме коротких 40-45 советских лет. Воевали против советской власти аж до 1930-х годов.
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06.10.2020 02:00 Ответить
Про арийцев это вы загнули. Почему все пытаются натянуть на себя родство с арийцами
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06.10.2020 09:54 Ответить
Следует заметить, "цветные революции" в Бишкеке уже пару раз были. С кровью. Но , судя по всему, ничего не меняется, как и у нас.
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06.10.2020 04:16 Ответить
Того що люди завжди виходять тільки коли прийде месія який багато наобітцяє, ну і координатори потрібні а так звані активісти координатори самі по собі не бувають, ану попробуйте незалежно створити протести бути активістом і мати групу під собою, вам або по голові дадуть конкуренти активісти або органи вами займуться..
У нас в місті на попередній революції незалежні активісти почали виясняти куди по дорозі в Києв пропадає частина зібраних грошей возила одна патріотична партія яка має більшість в західному регіоні, так йому вечером голову розбили і сперли все на тітушок, хоча перед тим як бити йому чітко сказали не в те корито ніс пхаєш... Те саме моя родичка ходила плести сітки для армії, а потім ті сітки знайшлись в сусідньому місті в продажі...
На пострадянському просторі немає незалежних організацій як в європі.. Є тільки кимось оплачені.. А люди самі без оганізатора не вийдуть, а коли організатор вклався в революцію відповідно потім хоче гроші відбити
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06.10.2020 10:09 Ответить
Глядя на протесты в Белоруссии многие задаются вопросом: а где же мужчины? Почему вы видим в основном женщин, пенсионеров, детей?

Да вот же они: в масках, с дубинками. Никуда не делись. При деле: бьют женщин.

Равно как и в Беслане мужчины куда-то все подевались… Только матерям есть дело до убитых детей…

А что мужчины, которым не повезло и их не взяли бить женщин?

Да все то же: «Да ладно, да хватит уже… Ничего вы никому не докажете… Проехали… Так можно и неприятности себе на голову получить, а толку все равно не будет…» И т.д.

Альфр
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06.10.2020 00:23 Ответить
Херня, а не протест. Псы по одному всех перебьют
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06.10.2020 01:02 Ответить
Могут же. Взяли и на ходу водомет разобрали.
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06.10.2020 05:37 Ответить
Мені от цікаво - якби цим "протестувальникам" сказали:"Гаразд. Нехай буде по вашому. Але фіксуєм всі ваші дані і ставим президентом тихановську. Якщо вона не справиться - всі ваші дані будуть оприлюднені в інтернеті" - чи багато з них в такому разі продовжили б майданувати. Адже тоді б всі мали б змогу сказати їм велике "спасибі" за такого президента.
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06.10.2020 05:48 Ответить
Тут справа не в Тихановській, а в праві білорусів обрати собі іншого Президента, окрім Лукашенка.
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06.10.2020 07:16 Ответить
Скоро менты будут признавать свою вину
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06.10.2020 08:44 Ответить
Дорогие братья белорусы! Сколько вы будете аплодировать ОМНу, столько они вас будут бить, на бис. Вместо того, чтобы вставать на колени перед ними, дайте им лучше в морду. В Хабаровске ходят уже третий месяц! И шо! Свободу никто не дает, ее нужно завоевывать и брать. Это больно, но иначе не бывает. Киргизы, очень быстро это поняли, а до вас, никак не доходят элементарные вещи.
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06.10.2020 11:18 Ответить
04.10.2020г. - Выборы в Киргизии.
07.10.2020г. - «ЦИК Киргизии принял решение о признании недействительными итогов парламентских выборов» - белорусам, на заметку!
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06.10.2020 12:01 Ответить
 
 