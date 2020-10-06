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Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в больницах нет дефицита аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19, а новые ИВЛ будут закупаться для опорных больниц.

Об этом сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" вечером 5 октября, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день для лечения пациентов с COVID-19 задействованы 372 аппарата ИВЛ из почти 4000 аппаратов, которые есть. Аппараты, которые мы сегодня закупаем, будут идти в опорные больницы, в приемные отделения экстренной медпомощи, детям", - сказал он.

Степанов отметил, что у Минздрав "не стоит задача скорее списать средства с казначейского счета".

"Средства на аппараты ИВЛ действительно были выделены в мае, были запущены соответствующие процедуры, сейчас уже заключены договоры, ждем поставку аппаратов ИВЛ", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что стоит задача "купить современное оборудование для 210 опорных больниц". Средства для этих закупок были выделены в июле.

"Это будет современное оборудование, которое будет эффективно работать, мы говорим о КТ, об ангиографах, о другом оборудовании. Сейчас идет процедура закупок, уже было раскрытие предложений и соответствующие сроки поставки. Согласно условиям договора списание средств (с казначейского счета. - Ред.) происходит, в том числе, после поставки. Поэтому не о чем говорить", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избирателям с COVID-19 помогут проголосовать выездные бригады, - Степанов

Автор: 

Минздрав (4903) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+6
Больницы обеспечены ИВЛ на 100%, просто в больницах нет мест
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06.10.2020 11:59 Ответить
+5
Степанов! Ты справился иди на пенсию!
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06.10.2020 11:53 Ответить
+5
Логіка на кшталт цього...
Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 587
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06.10.2020 11:55 Ответить
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Степанов! Ты справился иди на пенсию!
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06.10.2020 11:53 Ответить
Маша, готова на этой должности видеть сиваху?
Или факина?
И зели кадровый голод. Лучшие из лучших работают!)))
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06.10.2020 12:03 Ответить
Дефіциту апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус у лікарнях немає, - Степанов - Цензор.НЕТ 2141дефіциту нема ніде
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06.10.2020 17:02 Ответить
покійники скаржитися не посьміють...
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06.10.2020 11:54 Ответить
Логіка на кшталт цього...
Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 587
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06.10.2020 11:55 Ответить
Дефицита нет, потому что их просто нет.
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06.10.2020 11:56 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/ Здесь живет COVID-19. Один день больницы в "желтой" зоне: записки врача Максимов врет, как дышит. В Киевской области, да и в самом Киеве, есть точно такие больницы.
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07.10.2020 08:24 Ответить
Больницы обеспечены ИВЛ на 100%, просто в больницах нет мест
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06.10.2020 11:59 Ответить
Поэтому строим дороги!
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06.10.2020 12:01 Ответить
В Киевской городской больнице № 7 для пациентов с COVID-19 необходим кислород, а кислородные концетраторы отсутствуют.

Обеспечьте для начала больницы кислородными концетраторами!!!
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06.10.2020 12:08 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/ На первом этаже палаты заняты. Лифта нет - на руках поднимаем пациентку на второй этаж. К этому моменту у нее уже крайне тяжелое состояние. Кладем ее на мои "любимые" панцирные кровати. Проводить на них сердечно-легочную реанимацию просто невозможно. Чтобы придать полусидячее положении, подкладываем под матрас пару подушек и одеял. Кислородный разводки нет, включаем кислородный концентратор. Высота кровати не регулируется. Медсестра, стоя на коленях, пытается поставить внутривенный катетер.
Чтобы раздать кислород, мы с помощью переходников (некоторые я покупал в зоомагазине - для аквариумного фильтра) делили 10-литровый концентратор на двоих, а то и троих пациентов. Или еще вариант, брали банку из-под физраствора, наливали воду, чтобы увлажнить кислород, втыкали три подключичные иглы (у них больше диаметр), к одной игле - трубка от концентратора, от двух других - к пациентам.
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07.10.2020 08:27 Ответить
степашка говорит что и лекарств для больных ВИЧ на местах полно.....
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06.10.2020 12:13 Ответить
И не будет. С такой диагностикой. Результаты анализов приходят в течении 10-15 дней, когда человек либо выздоровел либо умер.
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06.10.2020 12:17 Ответить
Ага, так і є...
Моя знайома захворіла на ковід(тест зробила чекала 3 доби результати), температура 39 не збивается поїхала в лікарню (Переяслав) послухали сказали запалення нема лікуйтеся вдома бо нема місць. Вона вдома побула ще два дні, стало неможливо дихати зробили кт легенів двостороннє запалення, в лікарню не госпіталізують...
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06.10.2020 12:36 Ответить
В Министерстве здравоохранения отчитались, что Украина существенно нарастила количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - до 4 тыс. штук, а коек с подведенным кислородом стало 9,5 тыс. Однако в Счетной палате уверяют, что с ИВЛ как раз проблема. Мол, тендеры на их покупку огласили, но самих торгов не было до сих пор. По мнению врачей, затруднения могут быть не с самими аппаратами, а с недостатком медперсонала: если количество больных коронавирусом будет расти - их некому будет лечить.
Есть еще такой аппарат, как ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), "искусственные легкие", который помогает тяжелобольным с пневмонией, но в Украине их насчитывают не более 21.
Хватает ли на самом деле ИВЛ и почему в Украине может возникнуть проблема с аппаратами - читайте в материале https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .https://www.obozrevatel.com/society/ivl-ne-zakupili-na-ekmo-rabotat-nekomu-kak-v-ukraine-lechat-tyazhelyih-bolnyih-na-koronavirus.htm
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06.10.2020 12:39 Ответить
Канешна нет, как нет и самих аппаратов
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06.10.2020 13:01 Ответить
"гладко было на бумаге, да забыли про овраги...."
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06.10.2020 13:27 Ответить
Может быть ,но в Харькове сутки на аппарате ИВЛ стоит 4500 грн. А иначе говорят ,бесплатных нет или не хватает ,Так как же Моника ты же говорила ,что лечение и содержание больных бесплатно....?
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06.10.2020 15:52 Ответить
Не знаю, підтверджувати, чи заперечувати. З мого брата у харківській лікарні дерли в середньому 2 тис. грн на добу протягом 14 днів. Здав 5 тестів. по 1 тис. Всього 33 тис.
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06.10.2020 16:34 Ответить
Нехай відповість, чому деруть з хворих по 2 тисячі за добу в лікарні. І по 1 тис. за тест. Яких треба пройти 4 - 5 шт.
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06.10.2020 16:31 Ответить
Брешет пес!
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06.10.2020 17:23 Ответить
брыхло.
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06.10.2020 18:14 Ответить
средсва были выделены в мае, и они растаскивались по ноябрь ,не закупая апараты...
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06.10.2020 20:51 Ответить
Виродок. Апарати ШВЛ не можна використовувати при інтерстиційній (коронавірусній) пневмонії.
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06.10.2020 21:30 Ответить
Ему волонтеры и общественники в сотый раз повторяют: "В КОВИД-фонде средств нет, мобильных бригад катастрофически не хватает, больных уже даже с тяжелой формой заболевания не госпитализируют, больные вырывают друг у друга маски ИВЛ!".
А он, как попка-дурак, бубнит одно и тоже - все хорошо, все под контролем. Да мне наплевать, умру я от КОВИД под твоим контролем или без него!
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07.10.2020 08:42 Ответить
 
 