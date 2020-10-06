Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в больницах нет дефицита аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19, а новые ИВЛ будут закупаться для опорных больниц.

Об этом сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" вечером 5 октября, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день для лечения пациентов с COVID-19 задействованы 372 аппарата ИВЛ из почти 4000 аппаратов, которые есть. Аппараты, которые мы сегодня закупаем, будут идти в опорные больницы, в приемные отделения экстренной медпомощи, детям", - сказал он.

Степанов отметил, что у Минздрав "не стоит задача скорее списать средства с казначейского счета".

"Средства на аппараты ИВЛ действительно были выделены в мае, были запущены соответствующие процедуры, сейчас уже заключены договоры, ждем поставку аппаратов ИВЛ", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что стоит задача "купить современное оборудование для 210 опорных больниц". Средства для этих закупок были выделены в июле.

"Это будет современное оборудование, которое будет эффективно работать, мы говорим о КТ, об ангиографах, о другом оборудовании. Сейчас идет процедура закупок, уже было раскрытие предложений и соответствующие сроки поставки. Согласно условиям договора списание средств (с казначейского счета. - Ред.) происходит, в том числе, после поставки. Поэтому не о чем говорить", - сказал он.

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