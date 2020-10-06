Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в больницах нет дефицита аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19, а новые ИВЛ будут закупаться для опорных больниц.
Об этом сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" вечером 5 октября, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день для лечения пациентов с COVID-19 задействованы 372 аппарата ИВЛ из почти 4000 аппаратов, которые есть. Аппараты, которые мы сегодня закупаем, будут идти в опорные больницы, в приемные отделения экстренной медпомощи, детям", - сказал он.
Степанов отметил, что у Минздрав "не стоит задача скорее списать средства с казначейского счета".
"Средства на аппараты ИВЛ действительно были выделены в мае, были запущены соответствующие процедуры, сейчас уже заключены договоры, ждем поставку аппаратов ИВЛ", - сказал он.
Степанов подчеркнул, что стоит задача "купить современное оборудование для 210 опорных больниц". Средства для этих закупок были выделены в июле.
"Это будет современное оборудование, которое будет эффективно работать, мы говорим о КТ, об ангиографах, о другом оборудовании. Сейчас идет процедура закупок, уже было раскрытие предложений и соответствующие сроки поставки. Согласно условиям договора списание средств (с казначейского счета. - Ред.) происходит, в том числе, после поставки. Поэтому не о чем говорить", - сказал он.
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Или факина?
И зели кадровый голод. Лучшие из лучших работают!)))
Обеспечьте для начала больницы кислородными концетраторами!!!
Чтобы раздать кислород, мы с помощью переходников (некоторые я покупал в зоомагазине - для аквариумного фильтра) делили 10-литровый концентратор на двоих, а то и троих пациентов. Или еще вариант, брали банку из-под физраствора, наливали воду, чтобы увлажнить кислород, втыкали три подключичные иглы (у них больше диаметр), к одной игле - трубка от концентратора, от двух других - к пациентам.
Моя знайома захворіла на ковід(тест зробила чекала 3 доби результати), температура 39 не збивается поїхала в лікарню (Переяслав) послухали сказали запалення нема лікуйтеся вдома бо нема місць. Вона вдома побула ще два дні, стало неможливо дихати зробили кт легенів двостороннє запалення, в лікарню не госпіталізують...
Есть еще такой аппарат, как ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), "искусственные легкие", который помогает тяжелобольным с пневмонией, но в Украине их насчитывают не более 21.
Хватает ли на самом деле ИВЛ и почему в Украине может возникнуть проблема с аппаратами - читайте в материале https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .https://www.obozrevatel.com/society/ivl-ne-zakupili-na-ekmo-rabotat-nekomu-kak-v-ukraine-lechat-tyazhelyih-bolnyih-na-koronavirus.htm
А он, как попка-дурак, бубнит одно и тоже - все хорошо, все под контролем. Да мне наплевать, умру я от КОВИД под твоим контролем или без него!