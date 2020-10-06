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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Генерал Гиорги Каландадзе, комбриг 4-й бригады Грузии о нападении России в 2008-м. ВИДЕО

Гиорги Каландадзе - бывший командир 4-й пехотной бригады Грузии, который 12 лет назад оказался в эпицентре событий "августовской войны" 2008 года против России. Его бригада понесла наибольшие потери. В новой серии проекта "Своя война" проведем After action review российско-грузинской войны и боев за Цхинвали.

Сегодня Гиорги Каландадзе - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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00:00 - В гостях у Юрия Бутусова - Гиорги Каландадзе, экс-глава Генштаба Грузии
03: 04 - Гиорги Каландадзе: "визитка"
04:00 - Обстановка на момент российской агрессии в 2008-м
07:20 – "Россияне постоянно накапливали новую технику и наращивали силы в Южной Осетии"
09:10 - "До 2008 россияне обстреливали школы и устраивали провокации"
13:10 - О начале реформ в грузинской армии в 1998-м
15: 30- "В 2003-м у командира взвода зарплата была 20 долларов"
16:10 - О переменах после прихода к власти Михеила Саакашвили в 2004-м
19: 45 - Можно ли построить армию за 4 года?
21:10 - "Наша проблема была в неготовности к открытой войне с Россией"
25: 05 - Про преимущества грузинской армии над русской и успехи в развитии армии
28: 50 - Как Грузия модернизировала танки, закупленные в Украине
30:30 - Об эффективности грузинских беспилотников
34:10 - О системе управления огнем на момент российской агрессии.

36: 45 - "Россияне начали минометные обстрелы 1 августа"
40: 00 - Как российские войска вошли через Рокский тоннель
43: 55 - О приказе идти вперед и отвечать на огонь
48:35 – Как перекрывали Дзарскую дорогу
53: 50 - Бои 8 августа 2008 года
55: 40 - первый налет российской авиации у Дубовых рощ
01:01: 20 - Как подчиненные Каландадзе отреагировали на налет
01:05: 50 - Планы эвакуации сёл и закрытия Цхинвали
01:09:30 - Проход через Цхинвали: как российские войска притворились миротворцами и открыли огонь
01:14: 50 - Расклад боевых сил под командованием Каландадзе во время мероприятий в Цхинвали
01:17: 20 - Как Каландадзе получил ранение во время налетов
01:21: 30 - Смена обстановки по состоянию на 9 августа
01:24: 20 - О приказе организовать прикрытие грузинских сел в районе Цхинвали
01:28:30 - Как происходило отступление в сторону Тбилиси
01:31:12 - Сколько всего было дезертиров в грузинской армии и что с ними сделали
01:32: 34 - "Потери командного состава были 45%"
01:34:00 - Каким мог бы быть сценарий освобождения Самачабло?
01:36: 55 - Выводы и советы для Вооруженных сил Украины.

Гиорги Каландадзе - бригадный генерал в отставке. Окончил Военную академию в Грузии, школу рейнджеров в США, штабное командное училище в Эстонии, проходил подготовку в Форт-Бенинг, Airborn, Instruktor infantry officer basic school (США). Участвовал в миротворческих миссиях в Ираке и Афганистане. Участник русско-грузинской войны 2008 года (командир 4-й пехотной бригады). 2010-2011 - командующий сухопутными войсками. В 2012 году - начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Грузии.

Летом 2014 года вместе с небольшой группой грузинских военных приехал в Украину в качестве добровольца. С октября 2014 года вместе с инструкторами Международного проекта "Центр подготовки "PATRIOT" обучал украинских бойцов в зоне АТО. Также проводит подготовку военнослужащих в Германии. Внештатный советник главы Национальной гвардии Украины.

Автор: 

Грузия (4504) Кавказ (68) россия (96267) Бутусов Юрий (4386) Своя война (33) Каландадзе Гиорги (6)


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Топ комментарии
+13
Есть ГРУЗИНЫ, как ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ Грузии, а есть Михуилы Карлсоновичи, люди без паспорта, гражданства, чести и совести, как паразитирующий гниющий гемморойный глист в теле Украины.
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06.10.2020 13:13 Ответить
+8
Тебе на диване видней что там в Грузии и что там в Киеве ,а сам сидиш в дырявых носках и делаеш соавнения космических масштабов
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06.10.2020 13:31 Ответить
+2
А вы знаете, таки да, украл. Ну, а КАК лично оно воевало мы в курсе.
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06.10.2020 16:17 Ответить
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Есть ГРУЗИНЫ, как ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ Грузии, а есть Михуилы Карлсоновичи, люди без паспорта, гражданства, чести и совести, как паразитирующий гниющий гемморойный глист в теле Украины.
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06.10.2020 13:13 Ответить
Тебе на диване видней что там в Грузии и что там в Киеве ,а сам сидиш в дырявых носках и делаеш соавнения космических масштабов
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06.10.2020 13:31 Ответить
Не судите по СЕБЕ о других людях.
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06.10.2020 13:33 Ответить
Миша у вас кусок хлеба украл??, та хотя бы за то что он с Рашей воевал, уж помолчали бы...
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06.10.2020 16:12 Ответить
А вы знаете, таки да, украл. Ну, а КАК лично оно воевало мы в курсе.
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06.10.2020 16:18 Ответить
Троляка. Судячи з усього - бюджетний дармоїд.
Георгій у Юрія в інтерв'ю розповідає про стрімке покращення в армії Грцзії після приходу Саакашвілі. Так, і при Порошенку в нашій армії справи пішли краще. Але Порошенко всі роки незалежності у владі, а Саакашвілі лиш в на початку 2000-х став президентом і одразу результат.
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07.10.2020 16:11 Ответить
Йой! А ігдєж єті прастіє рєшєнія?!
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06.10.2020 17:00 Ответить
Где где, в Караганде. Ну может ещё у Бени который не сидит, как обещал этот батон. Или у Авакова. так, что бе бе бе бе, с ним вот так и разговаривайте.
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06.10.2020 20:49 Ответить
Рокский тоннель, пардон. Ущелье там тоже есть, но местность называется Рокский перевал.
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06.10.2020 17:50 Ответить
У меня он ничего не украл, да а воюет он с молодухами зачетно))).
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06.10.2020 20:43 Ответить
Протестую!
Он получает зряплату из бюджета страны в который я плачу налоги, но при этом, с 7 мая, с назначения его на госдолжность, ни черта не делает, значит крадёт и у вас.
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06.10.2020 20:47 Ответить
а шо?, юля уже молодуха???
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06.10.2020 21:17 Ответить
Да, Юля М-кая, начальница (при нём)одесской таможни таки молодуха, а сейчас из Зе клоуманды новая фаворитка чернявенькая.
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06.10.2020 22:50 Ответить
А вы знаете, таки да, украл. Ну, а КАК лично оно воевало мы в курсе.
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06.10.2020 16:17 Ответить
Партия Саакашвили сейчас единственная антироссийская партия в Грузии.
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06.10.2020 21:02 Ответить
Так то партия, а этот деятель давно на подсосе у Параши.
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06.10.2020 21:04 Ответить
Да и каким боком его кража из моего кармана денег, что я плачу в бюджет, имеет отношение к его партии? К слову, большевики то же были против буржуазии и капиталистов, но ВСЯ верхушка жила в пошлой буржуазной роскоши и пользовалась с размахом всеми благами за счёт эксплуатации населения СССР.
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06.10.2020 21:06 Ответить
Да какая там роскошь, самый роскошный наверно жил как мелкий барыга сейчас, тот же Андропов всю жизнь прожил как нищий.
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06.10.2020 23:29 Ответить
Ага, нищий. Жил на личной даче и имел четырехкомнатную квартиру в доме на Кутузовском, где жила только партийная верхушка.
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07.10.2020 07:48 Ответить
Пример армян которые воюют сей час против азеров армия которых в разы сильнее , но они их не бояться , по тому в горах сводят все их преимущество к минимому , показывает , что грузины боялись кацапов до усрачки , по тому кацапня за пару дней легко могла Тбилиси взять . По тому рассказывать какие грузины охренительные войны , совсем не обязательно , это видно не вооруженным взглядом.
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07.10.2020 10:03 Ответить
 
 