Генерал Гиорги Каландадзе, комбриг 4-й бригады Грузии о нападении России в 2008-м. ВИДЕО

Гиорги Каландадзе - бывший командир 4-й пехотной бригады Грузии, который 12 лет назад оказался в эпицентре событий "августовской войны" 2008 года против России. Его бригада понесла наибольшие потери. В новой серии проекта "Своя война" проведем After action review российско-грузинской войны и боев за Цхинвали.

Сегодня Гиорги Каландадзе - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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00:00 - В гостях у Юрия Бутусова - Гиорги Каландадзе, экс-глава Генштаба Грузии

03: 04 - Гиорги Каландадзе: "визитка"

04:00 - Обстановка на момент российской агрессии в 2008-м

07:20 – "Россияне постоянно накапливали новую технику и наращивали силы в Южной Осетии"

09:10 - "До 2008 россияне обстреливали школы и устраивали провокации"

13:10 - О начале реформ в грузинской армии в 1998-м

15: 30- "В 2003-м у командира взвода зарплата была 20 долларов"

16:10 - О переменах после прихода к власти Михеила Саакашвили в 2004-м

19: 45 - Можно ли построить армию за 4 года?

21:10 - "Наша проблема была в неготовности к открытой войне с Россией"

25: 05 - Про преимущества грузинской армии над русской и успехи в развитии армии

28: 50 - Как Грузия модернизировала танки, закупленные в Украине

30:30 - Об эффективности грузинских беспилотников

34:10 - О системе управления огнем на момент российской агрессии.

36: 45 - "Россияне начали минометные обстрелы 1 августа"

40: 00 - Как российские войска вошли через Рокский тоннель

43: 55 - О приказе идти вперед и отвечать на огонь

48:35 – Как перекрывали Дзарскую дорогу

53: 50 - Бои 8 августа 2008 года

55: 40 - первый налет российской авиации у Дубовых рощ

01:01: 20 - Как подчиненные Каландадзе отреагировали на налет

01:05: 50 - Планы эвакуации сёл и закрытия Цхинвали

01:09:30 - Проход через Цхинвали: как российские войска притворились миротворцами и открыли огонь

01:14: 50 - Расклад боевых сил под командованием Каландадзе во время мероприятий в Цхинвали

01:17: 20 - Как Каландадзе получил ранение во время налетов

01:21: 30 - Смена обстановки по состоянию на 9 августа

01:24: 20 - О приказе организовать прикрытие грузинских сел в районе Цхинвали

01:28:30 - Как происходило отступление в сторону Тбилиси

01:31:12 - Сколько всего было дезертиров в грузинской армии и что с ними сделали

01:32: 34 - "Потери командного состава были 45%"

01:34:00 - Каким мог бы быть сценарий освобождения Самачабло?

01:36: 55 - Выводы и советы для Вооруженных сил Украины.

Гиорги Каландадзе - бригадный генерал в отставке. Окончил Военную академию в Грузии, школу рейнджеров в США, штабное командное училище в Эстонии, проходил подготовку в Форт-Бенинг, Airborn, Instruktor infantry officer basic school (США). Участвовал в миротворческих миссиях в Ираке и Афганистане. Участник русско-грузинской войны 2008 года (командир 4-й пехотной бригады). 2010-2011 - командующий сухопутными войсками. В 2012 году - начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Грузии.

Летом 2014 года вместе с небольшой группой грузинских военных приехал в Украину в качестве добровольца. С октября 2014 года вместе с инструкторами Международного проекта "Центр подготовки "PATRIOT" обучал украинских бойцов в зоне АТО. Также проводит подготовку военнослужащих в Германии. Внештатный советник главы Национальной гвардии Украины.