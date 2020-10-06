Бежавший из Беларуси экс-следователь Астапович: Убегал от КГБ по лесу пять дней, спал под елкой, ходил по болоту, у меня пошла инфекция на левой ноге. ВИДЕО

Андрей Астапович работал старшим следователем СК Партизанского района Минска. 16 августа он уволился, не желая "участвовать в сокрытии преступлений" и выполнять "преступные приказы". После этого ему пришлось бежать из Беларуси, он оказался в руках ФСБ, спрятался в лесу и, наконец, въехал в ЕС.

В интервью Радио "Свобода" он рассказал об уходе из Следственного комитета, злоключениях после увольнения и "непростом выборе" сотрудников правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ.

Именно Астапович занимался делом водителя машины, которого обвинили в наезде на силовиков во время акций протеста. По словам бывшего следователя, на видео видно, как "к машине подбежали сотрудники ОМОНа, начали совершать бандитские действия, беспричинно бить стекла в машине". Водитель в ответ на агрессию выехал, никого не затронув.

"Когда ты присутствуешь при этом, когда есть "пострадавшие", когда все при тебе, если ты видишь реакцию людей, это сильно бьет по тебе. Я не согласился, записал все как было, собрал соответствующий материал. Судьба этого материала мне неизвестна. Я все сообщил начальству, но нормального ответа не было. Я предлагал возбудить уголовное дело по факту пыток 16-летнего мальчика, которому засунули дубинку в рот и сломали челюсть. И не только я. Но это не позволили сделать. Я понял, что все это будет продолжаться, и решил уйти". - рассказал он.

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"16 августа я пошел на марш, а на следующий день позвонил на работу и сказал, что плохо себя чувствую. Во вторник утром я был уже в Москве. Через день мне сообщили, что все серьезно, что меня уже ищут и даже знают, что я в Москве. Я решил поехать туда, где меня не выдадут. В посольстве Латвии мне объяснили, что в моем случае визу можно получить прямо на границе. Я пошел на ближайший переход, но российские пограничники меня не выпустили, сославшись на коронавирус и отсутствие специальной визы для въезда в таких условиях. Я поехал в консульство Латвии в Пскове, но получение визы затянулось на три дня. В эти дни меня задержали российские службы", - добавил Астапович.

"Позже я узнал, что по поводу моего задержания шел прямой контакт между КГБ и ФСБ. Официальных документов не было, они просто созванивались. Меня вывезли из России в Беларусь, в черных очках с тканью, чтобы ничего не было видно, с наручниками и 32-килограммовой гирей. Мысли были разные, даже что бросят с этой гирей в реку. Они высадили меня на территории Беларуси и ждали, когда я свяжусь с друзьями и сообщу, что меня выпустили. Как только я это сделал, с нашей стороны появился бусик, видимо, с нашими службами". - рассказал он.

"Я начал убегать в лес. Как я позже выяснил, это были сотрудники КГБ. У них не было ни собак, ни тепловизоров. Были такие моменты, что они проходили недалеко от меня, когда я залег. Но мне удалось сбежать. Я был в джинсах, рубашках и кроссовках. На плечах была сумка. Телефоны я выбросил. Пять дней ночевал в лесу. Иногда выходил в населенные пункты. Спал под елкой, а еще погода испортилась, шел дождь. Я прошел около 70 км по лесу, заблудился, ходил по болоту и, в конце концов, пошла инфекция на левой ноге. Пошло внутреннее кровотечение", - отметил он.

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"Перед тем как приехать в Польшу, я побывал в нескольких странах. Я никогда раньше не был в Европе, финансовая ситуация не позволяла. Первые дни я ночевал на вокзалах. Все не так просто, никто тебя тут не ищет и не пытается завербовать или что-то. Это полная чушь. Подал документы на политическое убежище. В Варшаве помог Белорусский центр солидарности. Это просто местные белорусы, которые помогают с формальностями, с языковыми школами, что-то подсказывают. Помог By_Sol, выплатил обещанную финансовую поддержку", - рассказал Астапович.

"В Варшаве я отвечаю за проект By_Pol. Мы помогаем бывшим силовикам, которые были вынуждены уехать. Все за счет солидарных людей, даже простых поляков. Один поляк прочитал мою историю в газете и нашел нас. Сам он живет на Западе, а здесь у него осталась квартира. И он предложил ее центру. Мы туда заселим одну семью с двумя детьми бывшего сотрудника Следственного комитета. Я сделал свой выбор, пусть они делают свой. Винить кого-то я не хочу. Нельзя всех людей объединять в одно. У каждого свой мозг и своя жизненная ситуация. Найти одну причину нереально. Кто-то действительно поддерживает власть, кто-то считает, что за всем стоят другие государства, кто-то хочет объединиться с Россией, у кого-то есть компромат на кого-то, кто-то просто боится. Они сидят тихо, потому что боятся потерять пенсию, работу, квартиру, зарплату, службу. У меня отвращение к таким людям. Да, я понимаю, что можно многое потерять, но если бы люди выступили единым фронтом, все бы мгновенно изменилось. Я знаю, что таких людей много. Но никто не думает об общем благе, чтобы что-либо менять. У нас создали такой менталитет: соглашайся или потеряешь все. Но не думайте, что там просто работать. Уйти оттуда не просто, но и остаться там не так-то просто", - добавил он.

"Это нормально, когда у тебя осталось полгода до пенсии, но ты прошелся по городу в футболке с символикой, тебя заметили и уволили. И ты потерял все. Нет профсоюзов, они запрещены. Суточные дежурства бесплатные, у меня их было по 4 в месяц. Никто не ведет никакой учет часов. Кого-то выгоняют и нанимают своих сыновей, которые ничего не понимают. Люди даже внутри не хотят это менять. Но наступил момент, когда можно изменить страну в разных сферах, создать нормальное правовое государство, где эта система будет работать. А пока там главное — цифры и палочки. Для них главное, чтобы результат у района был высоким, а что и как расследуют, им не интересно. Главное — скорее закончить дело и отправить в суд, получить за это балл. И никто не хочет это менять. Не хотите — будете так жить дальше. Если власть сменится, тех, кто во всем принимал непосредственное участие, будут искать. Важно понимать, что таких в органах не большинство. Если они думают, что их нельзя будет найти, пусть вспомнят историю Израиля, как он действовал против немцев после войны. Они находят их через 40 и 60 лет и по-своему совершают правосудие. Рано или поздно правительство сменится и будет создан специальный отдел, который будет расследовать все нюансы. Меня учили, что правду нельзя скрыть. Рано или поздно она выйдет", - резюмировал Астапович.







