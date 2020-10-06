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Бежавший из Беларуси экс-следователь Астапович: Убегал от КГБ по лесу пять дней, спал под елкой, ходил по болоту, у меня пошла инфекция на левой ноге. ВИДЕО

Андрей Астапович работал старшим следователем СК Партизанского района Минска. 16 августа он уволился, не желая "участвовать в сокрытии преступлений" и выполнять "преступные приказы". После этого ему пришлось бежать из Беларуси, он оказался в руках ФСБ, спрятался в лесу и, наконец, въехал в ЕС.

В интервью Радио "Свобода" он рассказал об уходе из Следственного комитета, злоключениях после увольнения и "непростом выборе" сотрудников правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ.

Именно Астапович занимался делом водителя машины, которого обвинили в наезде на силовиков во время акций протеста. По словам бывшего следователя, на видео видно, как "к машине подбежали сотрудники ОМОНа, начали совершать бандитские действия, беспричинно бить стекла в машине". Водитель в ответ на агрессию выехал, никого не затронув.

"Когда ты присутствуешь при этом, когда есть "пострадавшие", когда все при тебе, если ты видишь реакцию людей, это сильно бьет по тебе. Я не согласился, записал все как было, собрал соответствующий материал. Судьба этого материала мне неизвестна. Я все сообщил начальству, но нормального ответа не было. Я предлагал возбудить уголовное дело по факту пыток 16-летнего мальчика, которому засунули дубинку в рот и сломали челюсть. И не только я. Но это не позволили сделать. Я понял, что все это будет продолжаться, и решил уйти". - рассказал он.

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"16 августа я пошел на марш, а на следующий день позвонил на работу и сказал, что плохо себя чувствую. Во вторник утром я был уже в Москве. Через день мне сообщили, что все серьезно, что меня уже ищут и даже знают, что я в Москве. Я решил поехать туда, где меня не выдадут. В посольстве Латвии мне объяснили, что в моем случае визу можно получить прямо на границе. Я пошел на ближайший переход, но российские пограничники меня не выпустили, сославшись на коронавирус и отсутствие специальной визы для въезда в таких условиях. Я поехал в консульство Латвии в Пскове, но получение визы затянулось на три дня. В эти дни меня задержали российские службы", - добавил Астапович.

"Позже я узнал, что по поводу моего задержания шел прямой контакт между КГБ и ФСБ. Официальных документов не было, они просто созванивались. Меня вывезли из России в Беларусь, в черных очках с тканью, чтобы ничего не было видно, с наручниками и 32-килограммовой гирей. Мысли были разные, даже что бросят с этой гирей в реку. Они высадили меня на территории Беларуси и ждали, когда я свяжусь с друзьями и сообщу, что меня выпустили. Как только я это сделал, с нашей стороны появился бусик, видимо, с нашими службами". - рассказал он.

"Я начал убегать в лес. Как я позже выяснил, это были сотрудники КГБ. У них не было ни собак, ни тепловизоров. Были такие моменты, что они проходили недалеко от меня, когда я залег. Но мне удалось сбежать. Я был в джинсах, рубашках и кроссовках. На плечах была сумка. Телефоны я выбросил. Пять дней ночевал в лесу. Иногда выходил в населенные пункты. Спал под елкой, а еще погода испортилась, шел дождь. Я прошел около 70 км по лесу, заблудился, ходил по болоту и, в конце концов, пошла инфекция на левой ноге. Пошло внутреннее кровотечение", - отметил он.

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"Перед тем как приехать в Польшу, я побывал в нескольких странах. Я никогда раньше не был в Европе, финансовая ситуация не позволяла. Первые дни я ночевал на вокзалах. Все не так просто, никто тебя тут не ищет и не пытается завербовать или что-то. Это полная чушь. Подал документы на политическое убежище. В Варшаве помог Белорусский центр солидарности. Это просто местные белорусы, которые помогают с формальностями, с языковыми школами, что-то подсказывают. Помог By_Sol, выплатил обещанную финансовую поддержку", - рассказал Астапович.

"В Варшаве я отвечаю за проект By_Pol. Мы помогаем бывшим силовикам, которые были вынуждены уехать. Все за счет солидарных людей, даже простых поляков. Один поляк прочитал мою историю в газете и нашел нас. Сам он живет на Западе, а здесь у него осталась квартира. И он предложил ее центру. Мы туда заселим одну семью с двумя детьми бывшего сотрудника Следственного комитета. Я сделал свой выбор, пусть они делают свой. Винить кого-то я не хочу. Нельзя всех людей объединять в одно. У каждого свой мозг и своя жизненная ситуация. Найти одну причину нереально. Кто-то действительно поддерживает власть, кто-то считает, что за всем стоят другие государства, кто-то хочет объединиться с Россией, у кого-то есть компромат на кого-то, кто-то просто боится. Они сидят тихо, потому что боятся потерять пенсию, работу, квартиру, зарплату, службу. У меня отвращение к таким людям. Да, я понимаю, что можно многое потерять, но если бы люди выступили единым фронтом, все бы мгновенно изменилось. Я знаю, что таких людей много. Но никто не думает об общем благе, чтобы что-либо менять. У нас создали такой менталитет: соглашайся или потеряешь все. Но не думайте, что там просто работать. Уйти оттуда не просто, но и остаться там не так-то просто", - добавил он.

"Это нормально, когда у тебя осталось полгода до пенсии, но ты прошелся по городу в футболке с символикой, тебя заметили и уволили. И ты потерял все. Нет профсоюзов, они запрещены. Суточные дежурства бесплатные, у меня их было по 4 в месяц. Никто не ведет никакой учет часов. Кого-то выгоняют и нанимают своих сыновей, которые ничего не понимают. Люди даже внутри не хотят это менять. Но наступил момент, когда можно изменить страну в разных сферах, создать нормальное правовое государство, где эта система будет работать. А пока там главное — цифры и палочки. Для них главное, чтобы результат у района был высоким, а что и как расследуют, им не интересно. Главное — скорее закончить дело и отправить в суд, получить за это балл. И никто не хочет это менять. Не хотите — будете так жить дальше. Если власть сменится, тех, кто во всем принимал непосредственное участие, будут искать. Важно понимать, что таких в органах не большинство. Если они думают, что их нельзя будет найти, пусть вспомнят историю Израиля, как он действовал против немцев после войны. Они находят их через 40 и 60 лет и по-своему совершают правосудие. Рано или поздно правительство сменится и будет создан специальный отдел, который будет расследовать все нюансы. Меня учили, что правду нельзя скрыть. Рано или поздно она выйдет", - резюмировал Астапович.

Бежавший из Беларуси экс-следователь Астапович: Убегал от КГБ по лесу пять дней, спал под елкой, ходил по болоту, у меня пошла инфекция на левой ноге 01
Бежавший из Беларуси экс-следователь Астапович: Убегал от КГБ по лесу пять дней, спал под елкой, ходил по болоту, у меня пошла инфекция на левой ноге 02
Бежавший из Беларуси экс-следователь Астапович: Убегал от КГБ по лесу пять дней, спал под елкой, ходил по болоту, у меня пошла инфекция на левой ноге 03
Бежавший из Беларуси экс-следователь Астапович: Убегал от КГБ по лесу пять дней, спал под елкой, ходил по болоту, у меня пошла инфекция на левой ноге 04

Автор: 

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) преследование (398) репрессии (2771) россия (96267) ФСБ (1944)


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Топ комментарии
+23
Нам недостает таких людей. Про Беларусь и говорить нечего.
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06.10.2020 14:06 Ответить
+15
Мужня ЛЮДИНА! Тримайся, друже!
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06.10.2020 14:27 Ответить
+10
Длбре, що вдалося з дири звалити, молодець мужик, принциповий.
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06.10.2020 14:33 Ответить
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ЗЕчмо докерувалось.
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06.10.2020 14:05 Ответить
у портохоботов Зе во всем виноват???
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06.10.2020 14:25 Ответить
Не,зе он такой-и зарплату учттелям 4000$дал и воров пересажал и с кумами корешами ни ни и конец эпохи бедности и не стрелять и вообще какая разница😁😁😁😁😁😂🤣😂😃. Клован он и есть клован.
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06.10.2020 14:36 Ответить
Нам недостает таких людей. Про Беларусь и говорить нечего.
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06.10.2020 14:06 Ответить
Чомусь згадалася епічна трагедія "Павлік Морозов" Леся Подеревянского .Там теж про ліс.
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06.10.2020 14:11 Ответить
Бежавший из Беларуси экс-следователь Астапович: Убегал от КГБ по лесу пять дней, спал под елкой, ходил по болоту, у меня пошла инфекция на левой ноге - Цензор.НЕТ 2645
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06.10.2020 14:11 Ответить
спал под елкой, ходил по болоту - tipichnaya bel istoria, brusy nichem drugim i ne zanimajutsa, bo i zanjatsa v BY nechem.
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06.10.2020 14:11 Ответить
А мог бы просто сходить по большому и вернутся домой.
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06.10.2020 15:36 Ответить
Та кін же ж Остапович, а не Астапович! - відповідно до скрінів документів!
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06.10.2020 14:13 Ответить
Он - исключение, подтверждающее правило.
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06.10.2020 14:21 Ответить
Мужня ЛЮДИНА! Тримайся, друже!
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06.10.2020 14:27 Ответить
Длбре, що вдалося з дири звалити, молодець мужик, принциповий.
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06.10.2020 14:33 Ответить
Слабак ,в моём случае инфекция идёт у мусоров которые за мной бегают ,при чём в первую очередь поражается мозг ...хотя я и сомневаюсь в его наличии в тех головах ...
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06.10.2020 14:33 Ответить
Дать под жопу этой путинский консерве!
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06.10.2020 14:38 Ответить
Мальчик, ты куда гирю то 32 кг в лес унёс чужую? Ахахахпхпхп
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06.10.2020 15:13 Ответить
Хорошее внедрение в ЕС провела бсф.
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06.10.2020 15:35 Ответить
Но все таки как ему удалось беспрепятственно пересечь границу ес? Ведь на територии России а особенно Беларуси она охраняется похлеще нашей. Об этом он умалчивает. А ведь это самая интиресная часть его "триллера"
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06.10.2020 16:51 Ответить
за пять дней можно было до румынских лесов добежать (он что как маресьев полз что-ли?)!
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06.10.2020 19:43 Ответить
ты наверно сильно смелый и умный...?
Переживи что он пережил, обдумай, что он обдумай... - пройди его путь !
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06.10.2020 23:42 Ответить
нет (не получится пережить) я в менты (шакалов провланых упырей) никогда не подамся - это изначально и посути преступная организация (и в Украине тоже: волки в сАбаковской шкуре)!
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07.10.2020 05:47 Ответить
,👏👍 человек смог все переосмыслить и не исполнять преступных приказов, Позор тем , кто выполнил преступные приказы зельцмана и слил убийц «вагнеровцев «
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07.10.2020 07:59 Ответить
А если "забыть", что он в прошлом мент... Ты смог бы пережить то, что пережил он ?
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07.10.2020 14:23 Ответить
да смог, меня обучали передвигаться в лесах, горах и в пересеченной местности автономно до недели, ориентированию по солнцу и звездам, у мее=ня богатйц опыт длительных походов в глуши, от 30 до 45 км пешком в сутки без напряга пешком. Я и сейчас пять дней в неделю в городе перемещаюсь на работу и с работы (без транспорта принципиально пешком в любую погоду: и в жару 40 С градусов , и в мороз, и в пургу) от 12 до 15 км!
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07.10.2020 18:52 Ответить
Я тебя не спрашивал- как хорошо тебе туристом...
Я про "пережить" ситуация с стрессом и угрозой !
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07.10.2020 18:54 Ответить
стресс и угроза очень сильно мобилизует все силы и ресурсы организма, то что в обеденной жизни кажется невозможным в экстремальной ситуации просто само собой происходит. я же пережил очень давно острую лучевую болезнь, получил смертельную дозу, умер на 12 иинут, потом ожил и очень быстро пошел на поправку!
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07.10.2020 19:09 Ответить
"стресс и угроза очень сильно мобилизует все силы и ресурсы организма, то что в обеденной жизни кажется невозможным в экстремальной ситуации просто само собой происходит"

- это ОЧЕНЬ индивидуально ! И часто происходит само собой не самым лучшим способом...
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07.10.2020 19:43 Ответить
Я никогда раньше не был в Европе, ... никто тебя тут не ищет и не пытается завербовать или что-то

Боже мой, что им в голову телевизор насрал...
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07.10.2020 02:16 Ответить
занадто гламурний для слідчого.
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07.10.2020 09:44 Ответить
а втікати в моськву збирався, ага...
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07.10.2020 09:45 Ответить
 
 