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Армяне собрали тела 10 азербайджанских солдат после боя в горах. ВИДЕО

Армянские военные после боя в горах собрали тела 10 погибших бойцов армии Азербайджана и сожгли на их фоне азербайджанский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, зафиксировавшей этот фрагмент, армянские военные хлопают в ладоши, а некоторые стреляют в воздух из автоматов.

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Азербайджан (794) Армения (829) смерть (9254) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+60
Сьогодні ви збирали, завтра вас збирають.
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07.10.2020 09:58 Ответить
+42
Глумиться над пленными и убитыми это как то уж слишком по-русски. "С кем поведешься того и наберешься".
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07.10.2020 10:16 Ответить
+36
По этим дикарям трибунал плачет
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07.10.2020 09:58 Ответить
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Обезьяны!
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07.10.2020 10:54 Ответить
Навіть собаку вбили. І справді, ставлення до загиблих якесь кацапське
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07.10.2020 11:07 Ответить
Скоты...ары это скоты..точно такие же как и кацапы..
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07.10.2020 11:07 Ответить
Эти ублюдки уже трупы, выживет из этих дикарей очень мало .
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07.10.2020 11:07 Ответить
Хорошо, что показали.
Теперь хачиковских мразей не будет жалеть никто.
Слишком по-русски у них все получается...
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07.10.2020 11:16 Ответить
Ой какие все нежные. Наберите в ютубе "зверства ИГИЛ" в Сирии или Ираке. Это те же люди которые воюют со стороны Айзербайджана сегодня, присланные Турцией. Вот там действительно зверства.
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07.10.2020 11:24 Ответить
Эти слова ничем не подтверждены (про войну на стороне Азербайджана)
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07.10.2020 11:45 Ответить
зверства - прежде всего у посланных твоим любимым царем ****** в сирию и ливию вагнеров
например, сжигания в печи живьем женщин и детей
забивание людей насмерть кувалдами
и т.д.
и все это вагнеры с довольным гоготом снимают на телефоны...
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07.10.2020 11:46 Ответить
в ИГИле со стороны Росиси не меньше воюет!!!
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07.10.2020 17:03 Ответить
Да, да... Напомните мне, чьи это слова: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот, что произошло».?
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08.10.2020 03:59 Ответить
Ну и что хорошего в демонстрации такого видео? Поиздеватся над мертвыми? Ведь его наверняка покажут в Турции - и турки захотят устроить новый геноцид. Армяне сами роют себе яму
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07.10.2020 11:35 Ответить
100%
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07.10.2020 12:35 Ответить
Глупые ары.После таких видео их в плен брать не будут.
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07.10.2020 11:40 Ответить
Схоже, що ніхто там в полон нікого не бере. Бо жодного полоненого вірмянина і айзербайджанця досі нема. Це війна на знищення.
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07.10.2020 11:58 Ответить
Є відео міноборони AZ.5 армян здались.Не знаю як з ними там поводяться,але відео не викладають як їх катують.Типу кцпня з нашими.
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07.10.2020 12:18 Ответить
Схоже для вірмен в Карабаху полон - єдиний порятунок.
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07.10.2020 13:32 Ответить
А вот видео, где азера освободили село. Послушайте, что говорит армянка.
https://www.youtube.com/watch?v=z4MAS8VW6ZI
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07.10.2020 11:58 Ответить
Кацапы трубят в своей манере "победобесия" сил т.н. Карабаха, которые якобы уничтожили крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана. Причем выглядит это, как личный вклад эрэфии в эту операцию.
Тьфу, противно.
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07.10.2020 12:07 Ответить
Вот и вся их армянская сущность...
Честно не умеют воевать, глумятся над трупами в мокшанских традициях.
Ну, чтож, тогда их будут живыми сжигать, и удивляться никто не будет.

Думаю, отгеноцидят турки и азербайджанцы тех армян по-полной в течении непродолжительного времени.
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07.10.2020 12:38 Ответить
Ничего удивительного, у армян большой опыт делать геноциды - они вырезали всех, когда делали свою великую империю. И сейчас камеру отключат и будут трупы резать - 100%. Даже при совке они были злые, как собаки и постоянно с претензиями - что все и всё им должны. Это было как на уровне армении, так и на уровне отдельных армян.
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07.10.2020 12:40 Ответить
В советское время (1982) с приятелем решил съездить в Ереван к знакомому. Загуляли конкретно и пропили все денежки. Приятель отправил домой телеграмму чтоб ему выслали, а мне стыдно было просить у родителей и пошел я на базар и попросил работу чтоб заработать на билет. Злых армян не видел. Видел нормальных адекватных людей которые выслушали, вошли, так сказать, в мое положение, помогли заработать, кормили и даже на дорогу собрали по рядам "торбу на Киев".
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07.10.2020 14:51 Ответить
Вірмени зібрали тіла 10 азербайджанських солдатів після бою в горах - Цензор.НЕТ 7715
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07.10.2020 12:44 Ответить
Сразу видна кацаппсинская школа. Звери.
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07.10.2020 14:00 Ответить
Армянские военные после боя в горах собрали тела 10 погибших бойцов армии Азербайджана и сожгли на их фоне азербайджанский флаг. Источник: https://censor.net/ru/v3223359

ЗНАЯ ДРУЖБУ КАЦАПІВ І АРМЯН НЕ ЗДИВУЮСЬ ЯК ЩО ЦЕ АРМЯНСЬКІ МЕРТВІ ВІЙСЬКОВІ.
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07.10.2020 14:05 Ответить
У деяких вбитих зв'язані ноги, деякі роздягнені, певно вбили полонених.
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07.10.2020 14:08 Ответить
я теж на це звернув увагу . навіть пса вбили.
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07.10.2020 14:34 Ответить
вірмени це ************** підстилки, тварюки. І. Алієв з мерзотою вірменською ніяких перемовин. Це як наші придурки перемовілялися з *************** ********, до чого це приводить? Тільки вбивати цих мерзенних тварюк і бажано без жалю і соплів! Пам'ятайте, що ці вилупки вірменські робили з Вами 30 років тому у Карабасі, те саме вони творитимуть завжди.
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07.10.2020 18:02 Ответить
Нет никакого уважения к людям другой национальности. Это армянский фашизм.
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07.10.2020 18:03 Ответить
За тисячі років свого існування людство так і не затямило собі дві простих істини:
1. У війнах не буває переможців, у війнах всі учасники зазнають поразки.
2. Немає нічого дорожчого і важливішого за людське життя.
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07.10.2020 19:11 Ответить
глумление над телами мертвых это мерзко и низко Фу, недостойно!. Древние римляни с почетом хоронили своих противников, а их полководцам устраивали пышные и достойные похороны с почестями!
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07.10.2020 19:54 Ответить
не розумію на що розраховують вірмени після таких відео?
треш і відраза .............
і шо з того шо вони православні? навіть пса вбили .....
шок просто шок
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07.10.2020 20:11 Ответить
А на что рассчитывала понаехавшая российская мразь выкладывая подобные видео в 2014 году ? Запугать родственников военнослужащих, тут за версту воняет российской пропагандой
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08.10.2020 07:30 Ответить
походу рускі в лугандонії теж любили відосіки на фоні трупів
єтотакпарускі
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07.10.2020 20:13 Ответить
шашлыкама якшый нямка..
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07.10.2020 22:03 Ответить
Идет русификация войны. Армяне научились у мокшан очень нехорошим вещам.Разучивать придется всем мировым сообществом.Немцы уже прошли эту школу.
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08.10.2020 00:33 Ответить
обе стороны ведут себя одинаково. война выдохнется. никто не победит.
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08.10.2020 02:40 Ответить
вот такие они армянские христиане
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11.10.2020 20:00 Ответить
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