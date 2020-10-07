Армяне собрали тела 10 азербайджанских солдат после боя в горах. ВИДЕО

Армянские военные после боя в горах собрали тела 10 погибших бойцов армии Азербайджана и сожгли на их фоне азербайджанский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, зафиксировавшей этот фрагмент, армянские военные хлопают в ладоши, а некоторые стреляют в воздух из автоматов.

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