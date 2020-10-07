РУС
Большинство медучреждений уже получили доплаты для медработников, задержек больше не будет, - Степанов. ВИДЕО

Большинство медучреждений уже получили доплаты для работников за сентябрь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 7 октября.

"Есть медицинские учреждения, финансируемые НСЗУ, и средства переводятся по соответствующим договорам. По состоянию на вчерашний вечер количество больниц, которым были уже перечислены средства по заключенным договорам, равнялось 1379 с 1594, т.е. более 80% было полностью закрыто. Остальные должны получить средства сегодня", - сообщил он.

Глава Минздрава также отметил, что теперь задержек с выплатами медицинским работникам не будет.

"Задержка на 1-2 дня в больницах возникла только в этом месяце. Когда договор уже заключен, то соответственно дальше уже никаких задержек не будет. Кроме того, есть больницы, которые в подчинении Минздрава (101) или финансируются через соответствующие субвенции (272) - они получили средства 24-25 сентября", - сообщил Степанов.

Министр также напомнил о размере доплат медработников:

- Врач должен получить 3560 грн.
- Медсестры - 2500 грн.
- Младший медицинский персонал - 1250 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине от коронавирусной болезни умерли 132 медика, - Степанов

Степанов также добавил, что на следующий год министерство предлагает увеличить заработную плату для медиков.

"В тарифах, которые мы закладываем на следующий год предлагаем радикальное увеличение заработной платы в 2,5-3 раза с запуском новой Программы медицинских гарантий", - рассказал глава ведомства.

