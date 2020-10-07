РУС
К концу октября в Раду вынесут проект закона, который сделает невозможным мошенничество с застройками, - замглавы МВД Геращенко. ВИДЕО

До конца октября на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен антимошеннический законопроект, чтобы мошенники-застройщики не могли безнаказанно забирать средства инвесторов, а также, чтобы помочь тем инвесторам, которые уже вложили свои средства, но не получили жилье вовремя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом замминистра Антон Геращенко заявил во время заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.

"До 10 октября мы ждем от депутатских фракций и групп предложений к законопроекту народного депутата Елены Шуляк, который призван урегулировать отношения между застройщиками и инвесторами, защитить интересы инвесторов, а также усилить ответственность застройщиков за невыполнение договорных условий или мошеннических действий. К концу октября он будет доработан и вынесен на рассмотрение Верховной Рады", - отметил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичная строительная компания подозревается в нанесении вреда государственным интересам на сумму более 500 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пока в Ураине суды продажные, - невозможного нет.
07.10.2020 12:10 Ответить
А что у нас Геращенко уже законотворец?
07.10.2020 12:05 Ответить
ой не радуйся так антоха!
никогда не говори никогда... ибо коррупция как и мафия бессмертны (и они найдут лазейку)
07.10.2020 12:06 Ответить
и жнец и швец и на...дуде игрец))))
07.10.2020 12:07 Ответить
Обсуждать нужно ТЕКСТ.
07.10.2020 12:07 Ответить
- проект закона, который сделает невозможным мошенничество - - с застройками
07.10.2020 12:11 Ответить
Просто дозволити продавати лише готові квартири після введення будинку у експлуатацію.
Так, вони стануть трохи дорожчими, але тоді буде 100% гарантія.
Чому цього не зробили досі - загадка.
07.10.2020 12:19 Ответить
Так строятся дома, в основном, на деньги долевых вкладчиков... хотя, поиск средств должен быть головной болью застройщика... некоторые вообще, кроме котлована и не собирались ничего строить..
07.10.2020 12:26 Ответить
А некоторые даже кроме забора с красивыми картинками новостройки.
07.10.2020 13:35 Ответить
Да не "трохи" В условия Киева это может быть процентов 20-30 на этапе котлована. При стоимости квартиры в тысяч 100, разница будет существенная. Плюс у многих компаний нет своих средст для строительства,от того и привлекают на начальном этапе инвесторов.
07.10.2020 13:39 Ответить
А кто защитит Украину от застройщиков, которые застроили и продолжают застраивать каждый клочок земли в нарушение всех норм.
07.10.2020 12:35 Ответить
Еще и на старых, не рассчитаных на новостройку коммуникациях. Когда вместо частного дома с огородиком и четырьмя жителями строят многоэтажку квартир на сто. И подключается это к водоводу в три четверти на весь кагал.
07.10.2020 13:43 Ответить
ну вот что мешало им внести его в 2014м?
07.10.2020 13:21 Ответить
Внесут в октябре,рассмотрят лет через 10.
07.10.2020 13:36 Ответить
 
 