К концу октября в Раду вынесут проект закона, который сделает невозможным мошенничество с застройками, - замглавы МВД Геращенко. ВИДЕО
До конца октября на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен антимошеннический законопроект, чтобы мошенники-застройщики не могли безнаказанно забирать средства инвесторов, а также, чтобы помочь тем инвесторам, которые уже вложили свои средства, но не получили жилье вовремя.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом замминистра Антон Геращенко заявил во время заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.
"До 10 октября мы ждем от депутатских фракций и групп предложений к законопроекту народного депутата Елены Шуляк, который призван урегулировать отношения между застройщиками и инвесторами, защитить интересы инвесторов, а также усилить ответственность застройщиков за невыполнение договорных условий или мошеннических действий. К концу октября он будет доработан и вынесен на рассмотрение Верховной Рады", - отметил Геращенко.
никогда не говори никогда... ибо коррупция как и мафия бессмертны (и они найдут лазейку)
Так, вони стануть трохи дорожчими, але тоді буде 100% гарантія.
Чому цього не зробили досі - загадка.