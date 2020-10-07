В Киеве коронавирусом болеют 410 школьников и 302 педагога, на карантин закрыты три школы, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе коронавирусом болеют 410 школьников и 302 педагога.

Об этом сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается учебного процесса в Киеве. Ситуация в школах и детских садах - пока контролируемая. Но, динамика – отрицательная. На сегодня в городе закрыты на карантин 3 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе и одна в Оболонском. К сожалению, увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - сказал Кличко.

В целом сегодня в столице на дистанционном обучении 377 классов в 152 школах. Всего больных COVID-19 школьников в Киеве – 410, педагогов – 302.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 47 групп в 41 саду. Три сада закрыты на карантин. Наполняемость детей в детсадах столицы - более 58%", - отметил Кличко.

Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве заболели еще 383 человека, шестеро заболевших скончались. За сутки в Киеве также увеличилось количество тех, кто выздоровел - 349 человек.

