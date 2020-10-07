Россия исполняла, исполняет и будет исполнять свои обязательства перед Арменией по ОДКБ, - Путин. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия выполняет перед Арменией все взятые на себя обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом Путин заявил в интервью госканалу "Россия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

"Как известно, Армения является членом ОДКБ. И у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия продолжаются до сих пор, к огромному нашему сожалению. Они ведутся не на территории Армении. Что касается исполнения Россией своих обязательств в рамках этого договора - мы исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - заявил Путин.

По его словам, он находится "в постоянном рабочем контакте с премьером Армении".

"И никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", добавил Путин.

