Россия исполняла, исполняет и будет исполнять свои обязательства перед Арменией по ОДКБ, - Путин. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия выполняет перед Арменией все взятые на себя обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом Путин заявил в интервью госканалу "Россия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

"Как известно, Армения является членом ОДКБ. И у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия продолжаются до сих пор, к огромному нашему сожалению. Они ведутся не на территории Армении. Что касается исполнения Россией своих обязательств в рамках этого договора - мы исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - заявил Путин.

По его словам, он находится "в постоянном рабочем контакте с премьером Армении".

"И никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", добавил Путин.

Читайте также: Прекращение вовлеченности Турции и вывод террористов, - Пашинян назвал условия для прекращения огня в Карабахе

Армения (839) ОДКБ (131) путин владимир (32209) Нагорный Карабах (471)
Топ комментарии
+57
Россия исполняла, исполняет и будет исполнять свои обязательства перед Арменией по ОДКБ, - Путин - Цензор.НЕТ 8767
07.10.2020 13:12 Ответить
+39
Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін - Цензор.НЕТ 349
07.10.2020 13:34 Ответить
+37
путин бьіл, єсть і будет *****!
07.10.2020 13:00 Ответить
То ж, якщо Азербайджан не почне вторгнення чи обстріл території Арменії то, ***** сраку не підніме.
07.10.2020 15:42 Ответить
Федеральную дорогу «Каспий» на Волгоград и Астрахань перекрыли из-за взрывов на военном арсенале в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.
07.10.2020 15:58 Ответить
Да не может он помочь ....Общей границы нет и по воздуху не пускают.Остается одно -строить из себя "миротворца".
07.10.2020 16:40 Ответить
Ну как дети, чесслово!
Какая Путину нахрен разница, на какой земле?
07.10.2020 17:00 Ответить
Це який з силіконових двійників Х.ла тільки що давав коментар?
07.10.2020 17:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fcxTiG2NNAo И вот тут некоторые стали позволять накладные карманы...и обуживать рукав
07.10.2020 19:38 Ответить
у путина с пашиняном тесный абочий контакт. кто сверху - оно понятно.
07.10.2020 20:38 Ответить
Бажаю всім, щоб цьогорічний день народження х...йла став для цього покидька останнім і воно нарешті здохло.
07.10.2020 21:21 Ответить
08.10.2020 16:43 Ответить
В том то и дело, у ***** оговорка по фрейду- именно " исполняем" а не " выполняем". Испонять- это совсем другое, солисты хреновые, вы уже "доисполнялись", и очень скоро- прейдется " отвечать".
07.10.2020 21:48 Ответить
А, 2 года же уже скоро пройдёт после 2014, клаааааасс
08.10.2020 08:02 Ответить
Оно только может 0тс0сать у Турции... и все!
07.10.2020 23:15 Ответить
вбоге обісране пуйло...

Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін - Цензор.НЕТ 4130
08.10.2020 12:35 Ответить
