66 971 285

Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Рязанью взрываются склады боеприпасов на территории бывшей военной части. Взрывы такой силы, что земля трясется. Жителей соседних деревень эвакуируют. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Очевидцы сообщают, что "стены дрожат даже в соседних деревнях".

Жителей деревень эвакуируют.

По информации Министерства обороны РФ, взрывы произошли на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. В пресс-службе Западного военного округа говорят, что огонь на площадку хранения боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.

"Пострадавших нет, отдельные взрывы продолжаются, идет тушение. Взрывы не угрожают соседним населенным пунктам", - добавили в Минобороны РФ.

Военные склады взрываются под Рязанью: Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются! 01
Военные склады взрываются под Рязанью: Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются! 02
Военные склады взрываются под Рязанью: Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются! 03
Военные склады взрываются под Рязанью: Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются! 04

взрыв (6907) пожар (6038) россия (97265) склад (157)
Топ комментарии
+144
Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!" - Цензор.НЕТ 3633
07.10.2020 16:04 Ответить
+97
Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!" - Цензор.НЕТ 6550
07.10.2020 16:15 Ответить
+92
Енота в студию!!! ))
07.10.2020 16:02 Ответить
Страница 3 из 3
Копієчка до копієчки
07.10.2020 22:41 Ответить
с днем ражденья, ху...ло! шоб ты **** здох!
07.10.2020 18:12 Ответить
нет я не согласен ! Пусть живет вечно ! ! ! ! ! ............
В мавзолее как Ленин !
08.10.2020 15:07 Ответить
Визитку Яроша нашли? Должна быть.
07.10.2020 18:14 Ответить
Украинский след уже нашли?
07.10.2020 18:16 Ответить
да .. дым желто голубого цвета подымается в небо
07.10.2020 20:32 Ответить
Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 8006
07.10.2020 18:18 Ответить
Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 585
07.10.2020 18:20 Ответить
Завтрат пуйло и скабеева будут трандеть на всех каналах, что это сделали хохлы!!
07.10.2020 18:25 Ответить
А кто нам мешает загадочно "шаркать ножкой"? Пусть бесятся и бздят...
08.10.2020 03:53 Ответить
Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 7547
07.10.2020 18:35 Ответить
Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 3960
08.10.2020 15:30 Ответить
))) вчора вже https://censor.net/ru/comments/locate/3223450/019214b2-d545-73b2-b069-4a00e7b21695 - у новині, де ***** "привітали" з днем його виверження з хмизди у світ, вивісивши ************ прапори
08.10.2020 17:37 Ответить
молодец сварщик, сработал
07.10.2020 18:36 Ответить
Какой кайф читать такие новости,безумное блаженство!!!
07.10.2020 18:42 Ответить
Ухти! Яка чудова новина!
07.10.2020 18:46 Ответить
згадав оце відео теж із приємною подією минулого року... і з епічними жіночими коментами... ця кацапка може озвучувати порно ))) я хз, як вона на вигляд - але якщо привабливого європеоїдного типу, взяв би її у секс-рабині:

https://youtu.be/3uZoyOc2aKo Момент взрыва на заводе Кристалл в Дзержинске. 01.06.2019
08.10.2020 17:43 Ответить
Виходить, що ху@ло мародер і підриває свої склади? Так 73% дебілів?
07.10.2020 18:55 Ответить
Щось там гарне "гупає"... Якщо евакуація до 50 км, то це точно не артснаряди, навіть 203 мм, а щось серйозніше... Не виключено, що ракети для "Ураганів" чи "Смерчів". А може, і "Точки"... І щось не віриться про "просрочені" **********, "покинуті на складах...". Знаючи армію, не вірю... "На крайняк" - "база зберігання", ДІЮЧА, на базі колишніх складів - снаряди залишились для утилізації, але грошей, на це, нема... От там точно, "бардак"... Фінансування - "по остаточному принципу", особового складу - "кіт наплакав", за КСП та мінералізованою смугою ніхто не слідкує, і вона заросла травою, у охорону наймають алкашів з ближніх сіл, всім все "похрєн", бо нормальні офіцери переведені до інших місць служби...
08.10.2020 09:30 Ответить
Оооо, хоть что то радостное за целый год) изволю злорадствовать мокшанам)
07.10.2020 18:56 Ответить
Опять по воронежу не попали
07.10.2020 18:57 Ответить
Вундер вафлі пішли з димом А потім найдуть візитки Яроша
07.10.2020 19:08 Ответить
********* на своем шоу стонут, что вокруг Раши полыхают очаги протестов, воин и гражданских конфликтов - наконец-то настоящие искры долетели до поджигателей
07.10.2020 19:10 Ответить
Гарна в москалів пісня є для такої події : "Гори , гори ясно, чтобы не погасло !"
07.10.2020 19:14 Ответить
Вот так как на видео должно е#башить на красной площади на москве на россии (на параше).
07.10.2020 19:35 Ответить
Хто знає скільки там зберігалось?
07.10.2020 19:35 Ответить
на морях у кацапов "Кузя" - символом эРиФреи.
Большой. Могучий. Дорогой. Бесполезный. Убыточный. И регулярно убивающий своих…
07.10.2020 19:36 Ответить
Кілька років тому ***** поздоровило Порошенко з Днем народження,взірвавши склади під Калинівкою.Сьогодні день народження *****, цікаво,хто ж це його так привітав?...
07.10.2020 19:37 Ответить
Ні!!! Ну що скажеш----ЯРОШ МОЛОДЕЦЬ!!!!!!
07.10.2020 19:44 Ответить
пам'ятаю як на день народження соєвого гетьмана були феєрверки на Вінниччині...а сьогодні в честь дня народження президента шишкостану в народі ...ло,теж феєрверки...гуляє братва...)))
07.10.2020 19:46 Ответить
Наша ракета нептун огибая рельеф....
07.10.2020 19:59 Ответить
мольфари миротворця працюють )))
07.10.2020 20:20 Ответить
салюти в честь фуйла
07.10.2020 20:20 Ответить
За упокой.
08.10.2020 01:15 Ответить
Після такої ескапади з одного матюччя автора відео хочеться ще більш потужніших вибухів.
07.10.2020 20:22 Ответить
Ну хоч одна добра новина!
07.10.2020 20:27 Ответить
Это камни с неба. Просто - промазали слегка...
07.10.2020 20:33 Ответить
Все зрозуміло, Путін продав снаряди зі складів і щоб замести сліди підпалив їх. Одним словом - вирішив нажитись на війні. Це вам не Зеленський який просто все здає не маскуючісь.
07.10.2020 20:36 Ответить
Ярош визитку оставил?
07.10.2020 20:48 Ответить
Ярош всё. Снюхался с Порошенко.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:40 Ответить
Какой смысл ты вкладываешь в эту фразу?
08.10.2020 01:45 Ответить
не с клоуном же ему снюхиваться
08.10.2020 07:26 Ответить
я тоже хотел спросить
08.10.2020 00:39 Ответить
Жаль,далеко от Москвы.
07.10.2020 20:53 Ответить
Мне эта " песня жить и строить помогает" и подымает настроение.https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8
07.10.2020 21:30 Ответить
5:1 на користь паРаші. Пєця висадив у повітря 5(п'ять) найбільших українських арсеналів.
07.10.2020 20:57 Ответить
Кому що, а Порох і тут винен
07.10.2020 21:14 Ответить
Он же https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-nagradil-poltraka-ordenom-bogdana-hmelnickogo-pervoy-stepeni-425451.html наградил Полторака за службу! 5 уничтоженных складов Украины находились на совести Полторака! Значит ему нравилась такая служба, но явно не Украине.
07.10.2020 23:48 Ответить
Це ж https://censor.net/ru/user/98956
ЗЕбил и по совместительству юлебот
не обращаем внимания
08.10.2020 07:27 Ответить
Та не дивуйся ти цьому придурку... Перше, що він робить зранку - мацає свої штани, перевіряючи, скільки і чого туди насрав "Порох"... Якщо не знаходить, то дивується і, невдоволений, сере туди сам... А потім ходить цілий день в обісраних штанях, звинувачуючи в цьому "Пороха" і "порохоботів"...
08.10.2020 09:35 Ответить
Пуккин взрывает склады оружия, открыть уголовное дело на Пукина!
07.10.2020 23:48 Ответить
Когда педофил насилует детей в 2 часа ночи,потому что родителям пофигу на детей, то это вина не только педофила, а и родителей.
У нас есть ответственные люди в государстве, которые получают достойную зарплату и пенсию? Только вот ответственность они не получают! 5 взорванных складов остались безнаказанными! Шестерки, назначенными виновными, никого не волнуют.
07.10.2020 23:52 Ответить
Почему безнаказанно? Кого то наградили однозначно!
08.10.2020 08:13 Ответить
Яюля?
08.10.2020 01:10 Ответить
чи Янелох?
08.10.2020 01:11 Ответить
Ярош вiтае хутiна з днюхою !
07.10.2020 21:06 Ответить
испытали Циркон на Рязани ))
07.10.2020 21:07 Ответить
точно попадание
07.10.2020 23:58 Ответить
гиперпиперзуковое..в яблочко
08.10.2020 00:00 Ответить
Дмитро Анатолійович,а чого без фейєрверків?)
07.10.2020 21:09 Ответить
рикошетом от наших террактов прилетело
07.10.2020 21:13 Ответить
Под Рязанью взрываются склады боеприпасов на территории бывшей военной части. Взрывы такой силы, что земля трясется. Жителей соседних деревень эвакуируют.

Мало.
ТРЕБА ЩОБ ТАКЕ БУЛО ПО ВСІЙ РАСЄЇ

Мало.
ТРЕБА ЩОБ ТАКЕ БУЛО ПО ВСІЙ РАСЄЇ
07.10.2020 21:13 Ответить
Рязанский сахар?
07.10.2020 21:33 Ответить
хто заперечить ,що день вдався ?
07.10.2020 21:43 Ответить
Ніхто. Єто день ражденія карлика поєтому і салют.
07.10.2020 22:24 Ответить
Та Нихто цикрон гипер в яблочко попал
08.10.2020 00:03 Ответить
это не цикрон летает -это Земля вертится ..
08.10.2020 00:11 Ответить
гарно, бажано , це все побачити на всій кацапії..
07.10.2020 21:46 Ответить
Высокопоставленные военные армии рф до взрыва складов видели НЛО над ними
07.10.2020 21:51 Ответить
Надеюсь кацапы читают эти коменты и гордятся своей заслугой-приобретением все больше врагов их недоимперии-помойки.
07.10.2020 21:56 Ответить
Цензор в РФ заблокирован.
08.10.2020 06:36 Ответить
Судя по количеству кацапе*долочей на сайте--кто хочет заходит с помойки
08.10.2020 08:47 Ответить
А шо це там так бумкнуло, шо рязанське бидло злякалось? А у нас шість років так бумкають на сході кацарилі, тому це вам карміческа отвєтка прилетіла.
07.10.2020 21:57 Ответить
а ща прибавится позитива, после Карабаха.
08.10.2020 01:14 Ответить
Неизвестная "третья сила" поздравила ***** с неуклонным приближением последнего к могиле.
07.10.2020 23:00 Ответить
Может это Циркон непредсказуемо траекторнулся туда?
07.10.2020 23:30 Ответить
Все по плану!

Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 3496
08.10.2020 01:25 Ответить
Ляпота !
08.10.2020 01:37 Ответить
Отлично!
08.10.2020 01:39 Ответить
не только в Украине военным складам взрываться, под Рязанью обнадеживает ,что все еще впереди !
08.10.2020 02:47 Ответить
Это склад отходов.

Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 9225
08.10.2020 03:26 Ответить
В ********** склады с боеприпасами должны взрываться регулярно и системно. К каждому празднику. Вместо салюта.Есть люди которые должны это организовывать и они за это уже давно получают зарплату. Пусть отрабатывают! Развели аж 57 спецназов и уже шестой год их усиленно тренируют. Ну ладно! Не убиваете кацапов, не освобождаете оккупированные территории, так хоть боезапас ********** взрывайте, дармоеды!!!
08.10.2020 04:01 Ответить
Не вспіли вивезти на Донбас-дорого а так дешевше.Донбасці,радійте а то б все у вас було б в хаті.
08.10.2020 10:23 Ответить
Так этим татаро-монголам и надо!! Бог не фраер!! Вспомните как эти ******** скабеевы и поповы радовались горению наших складов с боеприпасами!! почаще бы так!!
08.10.2020 11:37 Ответить
