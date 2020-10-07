Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Рязанью взрываются склады боеприпасов на территории бывшей военной части. Взрывы такой силы, что земля трясется. Жителей соседних деревень эвакуируют. Внимание! Ненормативная лексика!
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Очевидцы сообщают, что "стены дрожат даже в соседних деревнях".
Жителей деревень эвакуируют.
По информации Министерства обороны РФ, взрывы произошли на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. В пресс-службе Западного военного округа говорят, что огонь на площадку хранения боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.
"Пострадавших нет, отдельные взрывы продолжаются, идет тушение. Взрывы не угрожают соседним населенным пунктам", - добавили в Минобороны РФ.
