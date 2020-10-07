У троих молодых киевлян изъяли наркотики на 3,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Девушки 19 и 22 лет и 24-летний парень получали наркотики по почте, фасовали их дома и рассылали заказчикам. Теперь им грозит от 6 до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"19-летнюю девушку задержали после очередной незаконной сделки с наркотическими средствами. В полученной фигуранткой посылке полицейские обнаружили таблетки экстази, спрятанные в сварочном аппарате. А в отправленных ею посылках обнаружены и изъяты амфетамин, марихуана и экстази", - сказано в сообщении.

Дома у фигурантов изъяли 5 кг марихуаны, 2 кг псилоцибиновых грибов, 2 кг "PVP", 1,5 кг амфетамина и метамфетамина, более 2000 таблеток экстази и мефедрон. Также у злоумышленников правоохранители нашли весы, фасовочные пакеты, черновые записи и компьютерную технику.

Теперь молодым людям грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн. ФОТОрепортаж








