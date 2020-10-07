РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7270 посетителей онлайн
Новости Видео
4 313 7

У троих молодых киевлян изъяли наркотики на 3,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Девушки 19 и 22 лет и 24-летний парень получали наркотики по почте, фасовали их дома и рассылали заказчикам. Теперь им грозит от 6 до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"19-летнюю девушку задержали после очередной незаконной сделки с наркотическими средствами. В полученной фигуранткой посылке полицейские обнаружили таблетки экстази, спрятанные в сварочном аппарате. А в отправленных ею посылках обнаружены и изъяты амфетамин, марихуана и экстази", - сказано в сообщении.

Дома у фигурантов изъяли 5 кг марихуаны, 2 кг псилоцибиновых грибов, 2 кг "PVP", 1,5 кг амфетамина и метамфетамина, более 2000 таблеток экстази и мефедрон. Также у злоумышленников правоохранители нашли весы, фасовочные пакеты, черновые записи и компьютерную технику.

Теперь молодым людям грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

У троих молодых киевлян изъяли наркотики на 3,5 млн грн, - полиция 01
У троих молодых киевлян изъяли наркотики на 3,5 млн грн, - полиция 02
У троих молодых киевлян изъяли наркотики на 3,5 млн грн, - полиция 03
У троих молодых киевлян изъяли наркотики на 3,5 млн грн, - полиция 04

Автор: 

Киев (26138) наркотики (2167) Нацполиция (16768)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в сварочном аппарате)) и 19-летняя девушка... мдаас
показать весь комментарий
07.10.2020 17:37 Ответить
Подарок папе на ДР готовила, а недобросовестный продавец прислал вместо него пачку экстази. Гад!
показать весь комментарий
07.10.2020 18:02 Ответить
Какой довольный бородач в конце ролика .... видимо затестил немного уже)
показать весь комментарий
07.10.2020 17:39 Ответить
не только я подметил
показать весь комментарий
07.10.2020 19:47 Ответить
Все понимаю, но почему их называют "злоумышленники"?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:01 Ответить
2 кг псилоцибе, це круть, тут в іншій темі лариса номерна, рогатих бачить, мабуть у них тарилась.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:11 Ответить
Я так понимаю это были граждане Зеленский,Ермак,Тищенко?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:13 Ответить
 
 