С погибшими в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом Дмитрием Донцом, Николаем Микитченко и Олегом Козаченко простились на Черниговщине. ВИДЕО

На Черниговщине попрощались с тремя погибшими в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом. Это двое курсантов - Дмитрий Донец, Николай Микитченко - и офицер Олег Козаченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, погибших похоронили 7 октября в родных городах и селах.

"Его забрала мечта", - так о 19-летнем Дмитрии Донце говорят его однокурсники из Харьковского национального университета Воздушных сил. Сегодня парня проводили в последний путь в Чернигове. Родился он в Харькове, в семье военных. В 2018 году окончил черниговскую школу №9. Бабушка парня рассказывает, он с детства мечтал стать летчиком. Похоронили Дмитрия в селе Городище Менского района, рядом с родственниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский

Со старшим лейтенантом Олегом Козаченко попрощались в Городне. Там его и похоронили. Он более 10 лет покорял небо. Работал бортовым авиационным техником и учил других. 40-летний Олег Козаченко. Последние 20 лет Олег Козаченко жил в Харькове вместе с женой и сыном Матвеем. Там его планировали и похоронить. Однако матери приснился сон: "Уже поехали выбрали место. Мама приехала домой и легла спать. Ей приснился сон. Она ведет его в садик, а он так упирается, плачет и просит собрать его домой. Я хочу домой".

Попрощались сегодня в Журавке Варвинского района и с курсантом Николаем Микитиченко.

Также читайте: Компенсации семьям жертв катастрофы Ан-26 начнут выплачивать после 15 октября, - Уруский

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Дмитрием Студинским и Богданом Матвийчуком прощаются на Житомирщине. ФОТОрепортаж