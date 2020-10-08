РУС
1 495 5

Маленькая Ира нуждается в помощи из-за риска навсегда лишиться слуха без возможности его восстановления, - волонтер Мудрак. ВИДЕО

Маленькая Ирина Гуляева остро нуждается в двух слуховых аппаратах, которые настоятельно рекомендуют ей врачи.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил волонтер Олег Мудрак, информирует Цензор.НЕТ.

"Беда в семью Гуляевых подкралась незаметно оттуда, откуда ее никто не ждал. Маленькая дочь Ирина, на втором году своей жизни начала стремительно терять слух и сегодня уровень его потери балансирует между 4 и 5 степенью, постепенно нарастая. Пятая степень глухоты - это полная его потеря навсегда, без возможности его восстановления", - отметил волонтер.

Девочка остро нуждается в двух слуховых аппаратах, которые настоятельно рекомендуют ей врачи. Аппараты заставят уши ребенка оставаться чувствительными и работать. Это крайне необходимо для минимального сохранения слуха, обеспечения функционирования ушей в ее возрасте и является непременным условием подготовки к операции, которая через год-два может состояться.

"Не будет слуховых аппаратов - ребенка ждет полная потеря слуха навсегда и ни одна операция уже не исправит ситуацию. Со слов мамы Иры, в городе существует некая очередь на получение слуховых аппаратов. В этой очереди 165 детей, но город обычно не выделяет более 20 аппаратов в год , что в ситуации с маленькой Ирочкой непростительно и губительно. Несмелые попытки папы в виде обращений через социальные сети и личные контакты в сообществах видео-блогеров - не принесли желаемого результата - помощь не пришла. Рекомендованные врачами модели слуховых аппаратов стоят в пределах от 47 до 80 тысяч грн, которых у семьи нет. Нужно два аппарата, чтобы сохранить хотя бы минимальную работоспособность обеих ушек", - подчеркнул Мудрак.

Волонтер просит помочь: Номер карты Приватбанка мамы Ирины - Кудринской Ирины Николаевны 4149 4991 1052 8047.

Автор: 

дети (6732) помощь (8118) волонтеры (2657)
Сподіваюсь що всі хто не написав коментар перевели гроші.
Я - виключення.
08.10.2020 11:08 Ответить
100.00 UAH

Переказ через Приват24 Одержувач: Кудринська Ірина Миколаївна

Картка/рахунок з

51*381

Дата та час

2020-10-08 12:37:51

Комісія

0.5
08.10.2020 12:38 Ответить
За вчера собрано 30 тыс. Вау! Спасибо. Идем к цели!
09.10.2020 06:54 Ответить
+
09.10.2020 15:01 Ответить
Только, занимать очередь И ДЕЛАТЬ кохлеарную имплантацию ( СРОЧНО ) и проходить реабилитацию в ВІДЧУЙ
https://vidchui.org/
09.10.2020 21:09 Ответить
 
 