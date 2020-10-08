РУС
В Сумах усиливают карантин: 100-процентный масочный режим, увеличение проверок и закрытие предприятий в случае нарушений. ВИДЕО

Мэр Сум Александр Лысенко заявил, что в городе усилят карантин, в частности введут 100-процентный масочный режим. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом он рассказал во время трансляции в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Глава города отметил, что сегодня после обеда состоится заседание исполкома, на котором примут решение о 100-процентном обязательном масочном режиме на территории Сум.

Кроме того, будет ограничение на проведение массовых мероприятий; увеличено количество групп, которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт. Число таких групп возрастет в 10 раз - с 3 до 30.

Мэр также анонсировал закрытие заведений в случае системных нарушений (более трех раз).

Все эти ограничения городская комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует одобрить исполкому.

Кроме того, комиссия считает необходимым проведение в трехдневный срок, начиная с 12 октября, дезинфекции мест общего пользования в жилых домах (далее - согласно утвержденным графикам) и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения.

А с 8 октября предлагается ограничить прием и обслуживание физических и юридических лиц субъектами хозяйствования, учреждениями, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

А от дизинфекція - це відмивання грошей, все інше - норма. Головне не ганятися за поодинокими пловцями у річках, та поодинокими людьми на зупинках.
08.10.2020 12:37 Ответить
мочалка обосранная а не мер
08.10.2020 12:38 Ответить
Ещё один холуй ротшильдовский.
08.10.2020 13:40 Ответить
Однояйцевый.
08.10.2020 14:12 Ответить
Шо це за закон 100% масочный режим. Или для аборигенов из Сум и одного табу от проворовавшегося мера хватит. Гоните его палками и пасипак ковидных.
08.10.2020 14:54 Ответить
 
 