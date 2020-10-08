РУС
"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин. ВИДЕО

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал компанию Илона Маска финансовой пирамидой, а запуски ракет SpaceX достижением, которое было достигнуто еще в советские времена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рогозин заявил, что компания Маска переоценена в сто раз.

"Что они сделали? Они теперь имеют такую же возможность как Россия - доставлять своих космонавтов на борт МКС. Чего здесь такого гениального? Мы давно это сделали. Еще в советское время... Я серьезно говорю - чего они сделали? Сделали то же самое, что у нас давно существует. Ну, просто красивый корабль. Покрашенный в белый цвет. Ну, давайте свой под хохлому распишем... Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций. Причем не в компанию SpaceX, а в другую свою компанию "Tesla". И она переоценена в более чем 100 раз. Это - пирамида", - сказал Рогозин.

+77
"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин - Цензор.НЕТ 5139
08.10.2020 12:49 Ответить
+67
"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин - Цензор.НЕТ 306
08.10.2020 12:45 Ответить
+59
"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин - Цензор.НЕТ 5669

Хохлома не получится
08.10.2020 12:46 Ответить
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 2733
08.10.2020 13:51 Ответить
я понимаю ваш патриотизм, но тем не менее в 2018 и 2019 годах лидером являлся ни США, россия, ни тем более Европа, а Китай. США на втором месте, россия на 3-м
08.10.2020 14:44 Ответить
Тут не про лидерство а про выпендреж пустого места, читай рф.
09.10.2020 08:37 Ответить
я все понимаю, но не стоит опускаться до уровня раша сми и в качестве аргументов использовать заведомо неверные данные. Просто сказав что доля россии на рынке космических запусков значительно упала было бы куда более сильное утверждение и соответствовало бы истине, в отличии от приведенной красивой картинка с неверными цифрами.
09.10.2020 14:43 Ответить
На якому Китай місці і по яким запускам, якщо можна детальніше. На сьогоднішній день жодна страхова компанія світу(можливо окрім китайських) пуски китайців НЕ *********.
14.10.2020 18:35 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_in_spaceflight
14.10.2020 19:40 Ответить
Посилання "бите".
14.10.2020 20:29 Ответить
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 7591
08.10.2020 13:54 Ответить
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 3098
08.10.2020 13:55 Ответить
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 280
08.10.2020 14:00 Ответить
У кацапов технологии столетиями не меняются ... горшки для параши детского сада тоже хохломой расписывают. О дизайне лаптей, так эдак, 800 лет не слышно, с тех пор как сплагиатили у чуди... Чудики какие-то.
08.10.2020 14:01 Ответить
Не знаю во сколько раз переоценена компания Маска, но то, что Рогозин переоценивает свои умственные способности и способности Росапокалипсиса в сто раз - это аксиома !!!
08.10.2020 14:05 Ответить
Там походу переоценивает умственные способности пыня... Получается , яке iхало, таке й здибало.
08.10.2020 14:08 Ответить
Кацапстан страна фейк.
08.10.2020 14:08 Ответить
А яйца Рогозина расписаны под хохлому ?
08.10.2020 14:24 Ответить
рогозин ты полный мудак
08.10.2020 14:26 Ответить
"Нє полний" - жирний і тупий.
08.10.2020 17:58 Ответить
Не надо на рог'Оземя телегу гнать!!!
Он, на своём месте! Дай бог, ему подольше "Кацапкосмасом" руководить! =)
08.10.2020 20:43 Ответить
ПОГОДЖУЮСЬ, інколи мені здається, що вони не відають, що творять, про те, говорять, я вже мовчу.
08.10.2020 20:49 Ответить
Гнилая нация все хреновые все тупые все враждебные все враги не говорят по рашистки одна раша все придумала все что есть вокруг а все идеи и изобретения украли просто маразм
08.10.2020 14:27 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».

Іван ІЛЬЇН (1883-1954), профессор, російський філософ
08.10.2020 14:40 Ответить
Ой дурак....
08.10.2020 15:05 Ответить
А чо, батут, расписанный под хохлому может стать окрасой любого международного аэрокосмического салона. И попрыгать можно, и поржать.
08.10.2020 15:15 Ответить
SpaceX - 8 000
Рос-непонятно-что - 200 000
Даже если приплюсовать сюды NASA всеравно количество несоизмеримо! Там мудаки еще хотели "посчитать сюды Boeing" который на минуточку является КОНКУРЕНТОМ Маска и никак не может быть включен - кацапы как всегда тупы ...
08.10.2020 15:20 Ответить
З.ы. даже с Боингом меньше ...
08.10.2020 15:21 Ответить
дайте ему селедки! (с)
08.10.2020 15:42 Ответить
башку себе и плешь кремлевскому сурикату под хохлому пусть распишет
08.10.2020 15:51 Ответить
Рогозін, перестань бухати, а то ї.ало і так як буряк
08.10.2020 15:54 Ответить
Сказочный!
08.10.2020 16:20 Ответить
не, под хохлому не то! Вот из говна вылепить - то да, то есть круто!
08.10.2020 16:25 Ответить
гжелевский идиот. его фаберже надо в хохлому
08.10.2020 16:25 Ответить
Оно пьяное вроде. А хотя...в каком состоянии ещё мести подобную пургу?
08.10.2020 17:24 Ответить
Ні, під хохлому буде не кошерно.
Гімном вимазати - саме те.
І за змістом, і за виглядом.
08.10.2020 17:51 Ответить
фі, "гівном" писати не культурно і не політкоректно - треба писати "скрєпами"
09.10.2020 09:15 Ответить
господи, какой идиот....
хотя не думаю, что он верит в то, что говорит. просто осознанно порет чушь, дабы скрыть свою никчемность.
08.10.2020 18:03 Ответить
Збрехав вкотре, немає у вас кацапи, навіть, натяку на Space X схожого. У вас повер ають на Землю ЛИШЕ спускаємий апарат. А у Маска - 1-ступінь і 3-тя ступінь повністю, себто, близько (60-70)% по вартості чвсієї запускаємої ракети. Навіть зв'язка Буран-Енергія не повертала і половини від вартості стартового носія.
08.10.2020 18:11 Ответить
Рогозин !!Ты дебил окончательный и конченный !! И это сегодня даже не смешно!! Россия отстала от США , в космонавтике,на сто лет!! И наконец: "Рогозин, батуты всё таки летают"!! И хорошо летают, блин!! Назло мировому террористу путину и козлу рогозину!!
08.10.2020 18:20 Ответить
Саме цікаве те, що коли закриють програму МКС (а її закриють!), то "союзи" нах...й нікому не будуть потрібні разом із "роскосмосом"! Скоро запрацює МКС за новою програмою НАСА на орбіті Місяця, а туди рогозіна та "роскосмос" не запрошували бо вони там точно нах...й не потрібні!
08.10.2020 18:56 Ответить
не скоро, але плани дійно є
08.10.2020 20:01 Ответить
Так і є! І це просто питання часу! Думаю, що навіть більше - час може прискоритися завдяки тому ж самому І.Маску, який хоче за своє життя колонізувати Марс (принаймі бути першим, хто відправить туди людину). НАСА хоче Місяць, Маск - Марс! Починається освоєння Сонячної системи! А раша "йде лісом"!
08.10.2020 20:24 Ответить
I шо, ви думаете кацапи ************. Зберуть навкруги себе таукитайцiв та iндусiв, будуть вчитися медетувати аж до Альфи Центаври...
09.10.2020 03:53 Ответить
Ані палєтят на Вєнєру...
14.10.2020 15:51 Ответить
Ну Венера це навіть для них "скрєпна" планета - "а ві знаєтє скока савєцкіх рокєт туда лєтало?". А по факту вс едосить просто - всі совкові космічні програми до науки ніякого відношення не мали бо єдина ціль у них одна була - бути першими і утерти носа США. Тому зараз "роскосмось" перпебуває у "глибокій космічній сраці"! Єдине що триває їх на плаву - це потреба місцевих мобільних операторів та розпил "руБля" із бюджету!
14.10.2020 18:39 Ответить
«Мы больше не можем мириться с отставанием от мирового
уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь неспециалист или разнузданный либерал?
Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах (или таксах…).
08.10.2020 19:01 Ответить
Головне шоб цей кнур подовше залишився керувати Роскосмосом. Ось тоді я буду впевнений, шо кацапському космосу буде пи№№а.
08.10.2020 20:03 Ответить
Дебил.
08.10.2020 20:11 Ответить
После батута от него можно ожидать и не такого 😊
08.10.2020 20:28 Ответить
Цього упоротого кацапа слід запхати в "армату" і люк заварити.
08.10.2020 20:34 Ответить
пусте, рептух лайна i так, без допомоги з зовнi, не вилiзе з тоi срамaты.
09.10.2020 03:48 Ответить
Вот клоун))) Летают на модернизированной ФАУ-2, в танки ставят модернизированный двигатель от Т-34)
08.10.2020 21:02 Ответить
еще и получают зашквар от амеров в Сирии, с модернизированным ШМАЙСЕРОМ.
09.10.2020 03:45 Ответить
Реакция рынка ценных бумаг наглядно продемонстрирует стоимость слова Рогозина. Если акции SpaceX не упадут, значит его слово и мнение такое же ценное, как кусок собачьего говна.
08.10.2020 21:18 Ответить
пустьна москвиче ездит тогда
08.10.2020 21:44 Ответить
Есть две вещи, которые умеют и любят делать кацапы:
1. Воровать чужие достижения.
2. Обсирать чужие достижения.
08.10.2020 22:18 Ответить
Третья веСЧ: у кацапов не то шо чужие достижения, в их руках даже собственное лайно ржавеет.
09.10.2020 03:15 Ответить
хочу послушать ответ Маска рогозину
Маск, не томи !
08.10.2020 23:18 Ответить
МАСК:" Кацапы , вы для начала в хохлому свою космическую станцию перекрасьте. Ей богу, шо ложка с дыркой за дальним столом на киче".
09.10.2020 03:19 Ответить
Зачем послушать-можно даже посмотреть--ракеты Маска летают на орбиту как трамваи,по расписанию. Причем во много раз дешевле и эфективней. Пожтому мокшу и корежит.
09.10.2020 07:46 Ответить
Красномордый долбоuoб
08.10.2020 23:44 Ответить
Америка молится на таких людей - уничтожать космическую программу РФ абсолютно бесплатно, без задания ЦРУ... Россия элементарно самосдохнет, как организм считающий себя заполненным посторонними, вредными клетками.
09.10.2020 03:20 Ответить
Вы имеете ввиду протухшую лишнехромосомность?
09.10.2020 03:22 Ответить
А пынин стерхолет в хохлому - слабо?
09.10.2020 03:23 Ответить
Бг-ггг... кокцапский тришкин кафтан - хохлома на весь мир... И мир в курсе , шо это хохлома - всех времен и народов...ХЕХ...
09.10.2020 03:26 Ответить
Хохлома, тамбовские волки, подкованая блоха, бо их на кацапах пруд пруди, аж буксуют, - чем иСЧЕ кокцапы могут блеснуть... Тю чуть не забыл анеГдот... Летит в хохломе, с ноля, канолевая роисракета(испытательный полет), главный конструктор верхом , развесил портянки - сушит... Вдруг ракета шасть, с курса... Главный конструктор взмолился , мол ляг на прежни й курс, а то меня уволят. Ракета: " Не-а". Конструктор: " А хошь я завтра пить брошу". Ракета в безнадеге -шасть в штопор.
09.10.2020 03:37 Ответить
А как насчет тех космонавтов которые погибли и их имена не были включены в торжественный перечень тех кто посетил космос? И таких немало....Им давали Героев за это но никакая побрякушка не стоит человеческой жизни. Что ты тужишься,Рагозин, пытаясь сравнивать Роскосмос и компанию Маска? У Маска все открыто и по честному...в Роскосмосе пацакская ложь и вранье...
09.10.2020 03:39 Ответить
Бг-ггг... в каазлабаде Красная площадь, главный цвынтар страны - вся в роискосмосе...ХЕХ...
09.10.2020 03:40 Ответить
Думается , шо амеры не против принять почин, хохломить на корпусе своей ракеты звездочкой, по случаю очередной гавкнувшейся кокцапнедоракеты.
09.10.2020 03:39 Ответить
Если в советские времена то уже не " мы давно сделали". Пафоса как всегда, обосраться.
09.10.2020 07:28 Ответить
НЕ ВСЁ ТАК ОДНОЗНАЧНО!
Путин, конечно, сволочь, но далеко не идиот. А глава Роскосмоса - не директор весьегонской бани. И дурака туда бы он не назначил. И вся эта клоунада имеет какую-то цель, мне не очень понятную.....
09.10.2020 09:50 Ответить
Цель одна - засирать мозги подольше.
09.10.2020 11:06 Ответить
У вати є мозок? Це щось нове...
09.10.2020 12:45 Ответить
Кацапы до сих пор летают на модернизированных ФАУ2. Зато весь мир нужно обосрать на словах.
09.10.2020 09:58 Ответить
https://biz.censor.net/news/3223820/rossiya_vnov_vyshla_na_pervoe_mesto_po_postavkam_diztopliva_v_ukrainu

08.10.20 20:14
Россия вновь вышла на первое место

по поставкам дизтоплива в Украину.Белорусские НПЗ, удерживавшие лидерство по импорту дизтоплива в летние месяцы, сократили поставки в сентябре на треть - до 223,3 тыс. Источник: https://biz.censor.net/n3223820
Бинарная война приматов !
Англия переводит Армию на электромобили .
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 4476
09.10.2020 10:11 Ответить
"Красный Tesla Roadster Илона Маска пролетел вблизи Марса"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 8404
время публикации: 8 октября 2020 г., 12:19
последнее обновление: 8 октября 2020 г., 12:19

"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 8404

https://www.flickr.com/photos/spacex/40110304192/

Принадлежавший основателю компании SpaceX Илону Маску красный электромобиль Tesla Roadster, который https://hitech.newsru.com/article/06feb2018/falheavylaunch был отправлен в космос в феврале 2018 года в ходе первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пролетел на минимальном расстоянии от Марса.
Сближение установленного на второй ступени ракеты-носителя электрокара с Красной планетой произошло 7 октября, в 9 часов 25 минут по московскому времени. Об этом сообщили в своих микроблогах создатель https://hitech.newsru.com/article/19feb2018/whereisroadster сайта , отслеживающего полет автомобиля, инженер Бен Пирсон и астрофизик Джонатан МакДауэлл.
09.10.2020 10:56 Ответить
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 6830
09.10.2020 11:10 Ответить
Проте немає "піраміди"!!
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 6434
09.10.2020 12:14 Ответить
Правильно мислить рагозін! Скрєпно! Головно, не забути ще попиків з кропилами запросити!
09.10.2020 12:43 Ответить
Ну да пирамида,пирамида которая запускает свои изделия в космос чаще чем кацапы поезда из Москвы во Владивосток.
09.10.2020 12:55 Ответить
Возможно у Маска и пирамида но почемуто эта пирамида работает на развитие а не на оббираловку как МММ и как подобные на постсоветском пространстве.Маск авантюрист внедряющий в жизннь свои мечты и авантюры.Про то что теоретически мечтали фантасты-ученые всего мира он осуществил и осуществляет за каких-то 10 лет.Даже НАСА из государственным бюджетом США невсостоянии за ним угнаться а роскосмос можно рассмартивать на уровне сперматозоида выпущеного в тряпку.
09.10.2020 13:04 Ответить
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 2205"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 2205
10.10.2020 14:29 Ответить
Посилання "бите".
14.10.2020 20:44 Ответить
