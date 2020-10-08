"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин. ВИДЕО

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал компанию Илона Маска финансовой пирамидой, а запуски ракет SpaceX достижением, которое было достигнуто еще в советские времена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рогозин заявил, что компания Маска переоценена в сто раз.

"Что они сделали? Они теперь имеют такую же возможность как Россия - доставлять своих космонавтов на борт МКС. Чего здесь такого гениального? Мы давно это сделали. Еще в советское время... Я серьезно говорю - чего они сделали? Сделали то же самое, что у нас давно существует. Ну, просто красивый корабль. Покрашенный в белый цвет. Ну, давайте свой под хохлому распишем... Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций. Причем не в компанию SpaceX, а в другую свою компанию "Tesla". И она переоценена в более чем 100 раз. Это - пирамида", - сказал Рогозин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рогозин анонсировал миссию РФ на Венеру: Считаем, что это русская планета