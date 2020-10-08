"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин. ВИДЕО
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал компанию Илона Маска финансовой пирамидой, а запуски ракет SpaceX достижением, которое было достигнуто еще в советские времена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Рогозин заявил, что компания Маска переоценена в сто раз.
"Что они сделали? Они теперь имеют такую же возможность как Россия - доставлять своих космонавтов на борт МКС. Чего здесь такого гениального? Мы давно это сделали. Еще в советское время... Я серьезно говорю - чего они сделали? Сделали то же самое, что у нас давно существует. Ну, просто красивый корабль. Покрашенный в белый цвет. Ну, давайте свой под хохлому распишем... Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций. Причем не в компанию SpaceX, а в другую свою компанию "Tesla". И она переоценена в более чем 100 раз. Это - пирамида", - сказал Рогозин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он, на своём месте! Дай бог, ему подольше "Кацапкосмасом" руководить! =)
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».
Іван ІЛЬЇН (1883-1954), профессор, російський філософ
Рос-непонятно-что - 200 000
Даже если приплюсовать сюды NASA всеравно количество несоизмеримо! Там мудаки еще хотели "посчитать сюды Boeing" который на минуточку является КОНКУРЕНТОМ Маска и никак не может быть включен - кацапы как всегда тупы ...
Гімном вимазати - саме те.
І за змістом, і за виглядом.
хотя не думаю, что он верит в то, что говорит. просто осознанно порет чушь, дабы скрыть свою никчемность.
уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь неспециалист или разнузданный либерал?
Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах (или таксах…).
1. Воровать чужие достижения.
2. Обсирать чужие достижения.
Маск, не томи !
Путин, конечно, сволочь, но далеко не идиот. А глава Роскосмоса - не директор весьегонской бани. И дурака туда бы он не назначил. И вся эта клоунада имеет какую-то цель, мне не очень понятную.....
08.10.20 20:14
Россия вновь вышла на первое место
по поставкам дизтоплива в Украину.Белорусские НПЗ, удерживавшие лидерство по импорту дизтоплива в летние месяцы, сократили поставки в сентябре на треть - до 223,3 тыс. Источник: https://biz.censor.net/n3223820
Бинарная война приматов !
Англия переводит Армию на электромобили .
время публикации: 8 октября 2020 г., 12:19
последнее обновление: 8 октября 2020 г., 12:19
https://www.flickr.com/photos/spacex/40110304192/
Принадлежавший основателю компании SpaceX Илону Маску красный электромобиль Tesla Roadster, который https://hitech.newsru.com/article/06feb2018/falheavylaunch был отправлен в космос в феврале 2018 года в ходе первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пролетел на минимальном расстоянии от Марса.
Сближение установленного на второй ступени ракеты-носителя электрокара с Красной планетой произошло 7 октября, в 9 часов 25 минут по московскому времени. Об этом сообщили в своих микроблогах создатель https://hitech.newsru.com/article/19feb2018/whereisroadster сайта , отслеживающего полет автомобиля, инженер Бен Пирсон и астрофизик Джонатан МакДауэлл.