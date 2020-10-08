Ночные артудары армии Азербайджана по штабу армянского подразделени и складам боеприпасов. ВИДЕО

Министерство обороны распространило видеокадры артиллерийских ударов по штабу воинской части, инфраструктуре и складам боеприпасов противника в ходе ночных боев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи на инфраструктуру воинской части было выпущено более двух деятков снарядов.

