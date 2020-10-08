РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
15 340 13

Ночные артудары армии Азербайджана по штабу армянского подразделени и складам боеприпасов. ВИДЕО

Министерство обороны распространило видеокадры артиллерийских ударов по штабу воинской части, инфраструктуре и складам боеприпасов противника в ходе ночных боев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи на инфраструктуру воинской части было выпущено более двух деятков снарядов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поражение пушки МТ-12 "Рапира" ВС Азербайджана выстрелом армянских артиллеристов. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (817) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Судячи з того що безпілотник шастає, як на турнірі літальних апаратів, протиповітряна оборона, всі ті "Оси" і інше кацапські барахло - "фсьо".
показать весь комментарий
08.10.2020 13:29 Ответить
+16
"Лє-по-тааа!!!"(с)
показать весь комментарий
08.10.2020 13:26 Ответить
+16
Вот бы по днрОВЦАМ так вжарить. например по параду на 9е моя
показать весь комментарий
08.10.2020 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Лє-по-тааа!!!"(с)
показать весь комментарий
08.10.2020 13:26 Ответить
Ночные артудары армии Азербайджана по штабу армянского подразделени и складам боеприпасов - Цензор.НЕТ 8075
показать весь комментарий
08.10.2020 13:31 Ответить
Судячи з того що безпілотник шастає, як на турнірі літальних апаратів, протиповітряна оборона, всі ті "Оси" і інше кацапські барахло - "фсьо".
показать весь комментарий
08.10.2020 13:29 Ответить
підкацапників спасає тільки погана погода та низька хмарність
показать весь комментарий
08.10.2020 13:57 Ответить
Б'ють з декількох сторін.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:29 Ответить
Вот бы по днрОВЦАМ так вжарить. например по параду на 9е моя
показать весь комментарий
08.10.2020 13:34 Ответить
Нє, не можна. Там житлові будинки. Хіба що десь за містом на базі.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:49 Ответить
Красивий вигляд військового містечка - все засаджене кипарисами... А кипарис - дерево кладовищ у Малій Азії... Якраз те, що треба, для вірмен, після удару дронів...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:37 Ответить
Флаг Азербайджана водрузили над Джебраилом

https://haqqin.az/comics/191114

Ночные артудары армии Азербайджана по штабу армянского подразделени и складам боеприпасов - Цензор.НЕТ 4370
показать весь комментарий
08.10.2020 13:38 Ответить
Советник Пашиняна: "Наша цель - удары по гражданскому населению Азербайджана"

https://haqqin.az/news/191045
показать весь комментарий
08.10.2020 13:38 Ответить
свежие трофеи азери

https://www.youtube.com/watch?v=EsjaKMYYK7Q
показать весь комментарий
08.10.2020 13:40 Ответить
Реджеп, а по Мацквє?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:08 Ответить
 
 