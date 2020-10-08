Ночные артудары армии Азербайджана по штабу армянского подразделени и складам боеприпасов. ВИДЕО
Министерство обороны распространило видеокадры артиллерийских ударов по штабу воинской части, инфраструктуре и складам боеприпасов противника в ходе ночных боев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи на инфраструктуру воинской части было выпущено более двух деятков снарядов.
Топ комментарии
+30 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий08.10.2020 13:29 Ответить Ссылка
+16 Віктор Безнос
показать весь комментарий08.10.2020 13:26 Ответить Ссылка
+16 Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.10.2020 13:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://haqqin.az/comics/191114
https://haqqin.az/news/191045
https://www.youtube.com/watch?v=EsjaKMYYK7Q