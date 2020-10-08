Ранее отрицавший угрозу COVID-19 Лукашенко начал "пугать" протестующих вирусом: "Хотят ходить и болеть - пусть болеют". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что собрания протестующих в Минске содействуют росту числа случаев COVID-19 в стране. Ранее Лукашенко отказывался вводить карантин и скептически относился с коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Захвативший власть "президент" связал рост заболеваемости с акциями оппозиции.

"То, что происходит сейчас на улицах Минска по выходным - ну понятно, будут последствия, и заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах", - отметил Лукашенко.

"Они (протестующие. - Ред.) скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть - пусть болеют. Там же деньги на западе обещают большие", - высказался он.

