Ранее отрицавший угрозу COVID-19 Лукашенко начал "пугать" протестующих вирусом: "Хотят ходить и болеть - пусть болеют". ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что собрания протестующих в Минске содействуют росту числа случаев COVID-19 в стране. Ранее Лукашенко отказывался вводить карантин и скептически относился с коронавирусу.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".
Захвативший власть "президент" связал рост заболеваемости с акциями оппозиции.
"То, что происходит сейчас на улицах Минска по выходным - ну понятно, будут последствия, и заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах", - отметил Лукашенко.
"Они (протестующие. - Ред.) скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть - пусть болеют. Там же деньги на западе обещают большие", - высказался он.
Товарищи беларусы, верните запчасти. Без них водомёт не работает и вас нечем поливать!
Уе*ывай усатый тараканчик,
походу забери свой чемоданчик,
походу забери, походу забери,
походу забери свой чемоданчик!
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizyvaet-ljudej-v-bolnitsah-ne-opuskat-ruki-dazhe-pri-polozhitelnom-teste-na-koronavirus-387017-2020/ Александр Лукашенко еще раз обратился ко всем пациентам, которые находятся в больницах, и особенно у кого был выявлен коронавирус. "Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - резюмировал Президент.
Также принимая во внимание как это все преподносится в сми - делаю один вывод, Лукашенко - это просто недостижимый уровень, для того говна, которое называется властью в Украине