2 759 22

Ранее отрицавший угрозу COVID-19 Лукашенко начал "пугать" протестующих вирусом: "Хотят ходить и болеть - пусть болеют". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что собрания протестующих в Минске содействуют росту числа случаев COVID-19 в стране. Ранее Лукашенко отказывался вводить карантин и скептически относился с коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Захвативший власть "президент" связал рост заболеваемости с акциями оппозиции.

"То, что происходит сейчас на улицах Минска по выходным - ну понятно, будут последствия, и заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах", - отметил Лукашенко.

"Они (протестующие. - Ред.) скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть - пусть болеют. Там же деньги на западе обещают большие", - высказался он.

В Европарламенте белорусских военных призвали не выполнять приказы Лукашенко

Беларусь (8017) карантин (16729) Лукашенко Александр (3647) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+10
чемдановой пора брать вторую фамилию,через тире,-вокзалова .ну и далее по присказке

https://twitter.com/ErlikhmanK

https://twitter.com/ErlikhmanK Эрлихман Кирилл

Товарищи беларусы, верните запчасти. Без них водомёт не работает и вас нечем поливать!

Ранее отрицавший угрозу COVID-19 Лукашенко начал "пугать" протестующих вирусом: "Хотят ходить и болеть - пусть болеют" - Цензор.НЕТ 3961
08.10.2020 15:08 Ответить
+2
мда.. смотриш вроде лукашенка, а говорит х..йло
08.10.2020 15:04 Ответить
+2
Я тоже таких знаю. Ковида никакого нет - его американцьі придумали. И тут же: а давайте у любимой Расеюшки вакцину возьмем от ковида, а то подохнем тут все без братской помощи.
08.10.2020 15:44 Ответить
Хотят ходить и не болеть.
08.10.2020 15:03 Ответить
Враг (коронавирус) моего врага (народа) мой друг (с) Лукашенко
08.10.2020 15:04 Ответить
мда.. смотриш вроде лукашенка, а говорит х..йло
08.10.2020 15:04 Ответить
А у нас так пугают с самого начала.
08.10.2020 15:05 Ответить
Скоро вам бацька ковида распылит по отечески, чтобы дома сидели.
08.10.2020 15:07 Ответить
08.10.2020 15:08 Ответить
Вон в Крымнаше мечтают о водометах.
08.10.2020 15:13 Ответить
На мотив известной песни:

Уе*ывай усатый тараканчик,
походу забери свой чемоданчик,
походу забери, походу забери,

походу забери свой чемоданчик!
Лукашенко, який раніше заперечував загрозу COVID-19, почав "лякати" протестувальників вірусом: "Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють" - Цензор.НЕТ 1176
08.10.2020 16:00 Ответить
Вот как он не отрицал угрозу
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizyvaet-ljudej-v-bolnitsah-ne-opuskat-ruki-dazhe-pri-polozhitelnom-teste-na-koronavirus-387017-2020/ Александр Лукашенко еще раз обратился ко всем пациентам, которые находятся в больницах, и особенно у кого был выявлен коронавирус. "Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - резюмировал Президент.
08.10.2020 15:45 Ответить
Походу лука знал,что только Ковид его спасёт и не вводил карантин, чтобы больше заболело и тогда все будут сидеть по домам.
08.10.2020 15:11 Ответить
Хай ще одне 9 травня організує
08.10.2020 15:13 Ответить
Регулярно отслеживаю новости наши - в Украине по ковиду, и то что делало наше правительство (сколько баблища распилили на ковиде бестолку, экономику в ж..пу афроамериканца затолкали, народ в намордники одели и зашугали нах, незаконные постановления правительства самоназначенных клоунов и т.д. и т.п.), и что делал Лукашенко.
Также принимая во внимание как это все преподносится в сми - делаю один вывод, Лукашенко - это просто недостижимый уровень, для того говна, которое называется властью в Украине
08.10.2020 15:26 Ответить
Мрієте про диктатора? У вас багатий вібір.
08.10.2020 20:48 Ответить
Картофельный батя🧐
08.10.2020 15:27 Ответить
Я тоже таких знаю. Ковида никакого нет - его американцьі придумали. И тут же: а давайте у любимой Расеюшки вакцину возьмем от ковида, а то подохнем тут все без братской помощи.
08.10.2020 15:44 Ответить
Так чего ж разгоняешь, если предлагаешь выходить?
08.10.2020 19:04 Ответить
Лукашенко - :"Придет серенький волчек и укусит за бочек!"
08.10.2020 21:29 Ответить
 
 