Провокация против партии "Наш Край": ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами. ВИДЕО

В ночь на 8 октября злоумышленники взломали офис Сумской организации партии "Наш Край" и подбросили пакет с деньгами.

Об этом сообщил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, информирует Пресс-служба партии.

По словам сопредседателя партии "Наш край", утром 8 октября сотрудники офиса партии в Сумах заметили следы проникновения.

"Придя сегодня утром в офис "Нашего Края" в Сумах сотрудники обнаружили, что входная дверь трудно открывается. Во время просмотра видео с камер наблюдения заметили человека, который ночью проник в офис и подбросила пакет. Этот пакет был обнаружен партийцами при осмотре помещения. В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке "Сбербанка России". Была вызвана полиция и приглашены журналисты ", - сообщил Александр Мазурчак.

"Наш край" назвал проникновение в офис и подброшенный пакет провокацией против политической силы.

"Это провокация против партии "Наш край". Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем ​​голосования на местных выборах. Судя по всему, этот пакет с российскими рублями должны были обнаружить не наши партийцы, а силовики. Очевидно, что все было организовано ради лживой картинки: "русские деньги, маски шоу, пророссийская партия". Но мы вовремя обнаружили эту провокацию и, судя по всему, сорвали планы оппонентов. Идеология партии "Наш край" - украиноцентризм, наш патриотизм выражается в делах, а не в лозунгах. И никто нас не сможет сделать "пятой колонной", - отметил Мазурчак.

В "Нашем крае" связывают эту провокацию с действиями оппонентов.

"На прошлой неделе народный депутат, член Политсовета партии Андрей Деркач обратился с заявлением к председателю СБУ Ивану Баканову. В заявлении упоминалось о дерзком вызове на беседу заместителем начальника управления СБУ в Сумской области Лопаткиным кандидата на главу Конотопской ОТГ от партии "Наш край" Ивана Огрохина. Он требовал от нашего однопартийца сняться с выборов в пользу кандидата от "Европейской Солидарности" Сергея Завгороднего ", - подытожил Александр Мазурчак.















