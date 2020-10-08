РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5354 посетителя онлайн
Новости Видео
5 759 60

Провокация против партии "Наш Край": ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами. ВИДЕО

В ночь на 8 октября злоумышленники взломали офис Сумской организации партии "Наш Край" и подбросили пакет с деньгами.

Об этом сообщил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, информирует Пресс-служба партии.

По словам сопредседателя партии "Наш край", утром 8 октября сотрудники офиса партии в Сумах заметили следы проникновения.

"Придя сегодня утром в офис "Нашего Края" в Сумах сотрудники обнаружили, что входная дверь трудно открывается. Во время просмотра видео с камер наблюдения заметили человека, который ночью проник в офис и подбросила пакет. Этот пакет был обнаружен партийцами при осмотре помещения. В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке "Сбербанка России". Была вызвана полиция и приглашены журналисты ", - сообщил Александр Мазурчак.

Провокация против партии Наш Край: ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами 01

"Наш край" назвал проникновение в офис и подброшенный пакет провокацией против политической силы.

"Это провокация против партии "Наш край". Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем ​​голосования на местных выборах. Судя по всему, этот пакет с российскими рублями должны были обнаружить не наши партийцы, а силовики. Очевидно, что все было организовано ради лживой картинки: "русские деньги, маски шоу, пророссийская партия". Но мы вовремя обнаружили эту провокацию и, судя по всему, сорвали планы оппонентов. Идеология партии "Наш край" - украиноцентризм, наш патриотизм выражается в делах, а не в лозунгах. И никто нас не сможет сделать "пятой колонной", - отметил Мазурчак.

В "Нашем крае" связывают эту провокацию с действиями оппонентов.

"На прошлой неделе народный депутат, член Политсовета партии Андрей Деркач обратился с заявлением к председателю СБУ Ивану Баканову. В заявлении упоминалось о дерзком вызове на беседу заместителем начальника управления СБУ в Сумской области Лопаткиным кандидата на главу Конотопской ОТГ от партии "Наш край" Ивана Огрохина. Он требовал от нашего однопартийца сняться с выборов в пользу кандидата от "Европейской Солидарности" Сергея Завгороднего ", - подытожил Александр Мазурчак.

Провокация против партии Наш Край: ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами 02



Провокация против партии Наш Край: ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами 03

Провокация против партии Наш Край: ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами 04
Провокация против партии Наш Край: ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами 05
Провокация против партии Наш Край: ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами 06

Автор: 

провокация (1468) Наш край (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Провокация против партии "Наш Край": ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами - Цензор.НЕТ 1920
показать весь комментарий
08.10.2020 15:01 Ответить
+20
Почему мне не подкинули?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:05 Ответить
+14
Чого тільки не зробиш для власного піару коли рейтінг падає до рівня плинтусу...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Провокация против партии "Наш Край": ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами - Цензор.НЕТ 1920
показать весь комментарий
08.10.2020 15:01 Ответить
Не вистачає ще Степана Сраки))
показать весь комментарий
08.10.2020 15:08 Ответить
А значить є шанс для кандидатів з прізвищами ПІХВА й ПРУТЕНЬ
показать весь комментарий
08.10.2020 15:23 Ответить
Та чогож Рашка Срака зам посла Сербії в РФ
показать весь комментарий
08.10.2020 15:47 Ответить
Словенії
показать весь комментарий
08.10.2020 18:29 Ответить
"Это провокация против партии "Наш край". Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем ​​голосования на местных выборах

===================================
це ківа пакет підкинув.опзж-конкуренти
показать весь комментарий
08.10.2020 20:48 Ответить
Кожному краю по дупі )))
показать весь комментарий
08.10.2020 15:09 Ответить
Збудуємо Дупу в своїй громаді.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:20 Ответить
Провокація проти партії "Наш Край": вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима - Цензор.НЕТ 4052
показать весь комментарий
08.10.2020 15:58 Ответить
Провокація проти партії "Наш Край": вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима - Цензор.НЕТ 2479
показать весь комментарий
08.10.2020 15:59 Ответить
а насильна русифікація його влаштовує====1864 рік- прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.1914, 1916 - кампанії русифікації на Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.----1926 - лист Сталіна "Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У" з санкцією на боротьбу проти "національного ухилу", початок переслідування діячів "українізації".----1970 - наказ про захист дисертацій тільки російською мовою------1984 - початок в УРСР виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української=====1984 - наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:25 Ответить
смешно
показать весь комментарий
08.10.2020 15:01 Ответить
Украина богатая страна, можем себе позволить и такое...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:02 Ответить
Роздайте людям, не викидати ж.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:04 Ответить
Русские рубли и трогательная надпись: "На карманные расходы, с любовью" . Подпись : "Владимир Владимирович". Балаган на выборах у нас не истребим
показать весь комментарий
08.10.2020 15:04 Ответить
Почему мне не подкинули?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:05 Ответить
Влізь у болото під назвою "українська політику"- грошей буде навалом. От тільки спати будеш погано.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:10 Ответить
Теж заздрю, я би й двері не зачиняв.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:05 Ответить
Ктоб ко мне залез и подбросил
показать весь комментарий
08.10.2020 15:06 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2020 15:07 Ответить
К вам не залезут, вы не рыговская прос...тка.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:11 Ответить
то есть, утром утырки пришли в офис, нашли деньги и позвали полицию и журналистов?!
Какие журналисты?!
А как тайна следствия?!
И еще: сигнализация не сработала, штоле?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:08 Ответить
Я також згідний на таку провокацію
І побільше !
показать весь комментарий
08.10.2020 15:09 Ответить
"Ув" провокаторы, в моей квартире№ 15, находится штаб ВСЕХ парий! Прошу устроить такую провокацию в моей квартире!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:10 Ответить
С шабашем и оргией? Или можно просто?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:12 Ответить
можно просто подкинуть такие пачки для каждой партии)))) не стоит шуметь))
показать весь комментарий
08.10.2020 15:16 Ответить
Чого тільки не зробиш для власного піару коли рейтінг падає до рівня плинтусу...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:10 Ответить
Візьміть експерта із справи Шеремета, він впізнає у цьому чуваку Авакова!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:11 Ответить
А в чем, собственно, проблема? Пустите на развитие нашего края.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:13 Ответить
Гроші підкинули, в штани насрали, далі буде.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:15 Ответить
ох і посміявся......... .
тільки ніяк не збагну де більші дибіли, в їхньому краї чи в нашому краї?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:17 Ответить
Мне забросьте, сделайте провокацию!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:17 Ответить
А чому мені в квартиру не підкинули?
Не знаю, як х рублями, що з ними роьити; але доларам (якщо вони не фальшиві) - я би дав раду...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:18 Ответить
Провокація проти партії "Наш Край": вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима - Цензор.НЕТ 8202
показать весь комментарий
08.10.2020 15:18 Ответить
Кучер вже пустився берега, так хочеться з губернаторів опуститися в міські мерини. Він не усвідомлює, що це - пониження в посаді?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:23 Ответить
В Україні немає ані губерній , ані губернаторів
.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:51 Ответить
Кучер теж це вчасно зрозумів. Думав, що буде губернатором, а його всі посилають. Тепер хоче в міські голови.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:11 Ответить
Прочитав в кінці: А.Деркач і заматюкався, ну нахрена потратив 10 хвилин на цього рашиста..
показать весь комментарий
08.10.2020 15:19 Ответить
Край, наш рідний край Черемоша й Прута,
а тут гоп і повна ДУПА (можно фото показувати і казати це я),
але як-то мовиться: гроші не пахнуть.
И сума какая-то кривая, наверняка "округлили"
показать весь комментарий
08.10.2020 15:19 Ответить
Самопиар от сраного края
показать весь комментарий
08.10.2020 15:19 Ответить
дуже дорого ,бабки треба віддать слідству
показать весь комментарий
08.10.2020 15:32 Ответить
Воаховуючи службістське минуле Деркача, на 99% впевнений, що підкинули собі самі, а потім викликали поліцію і журналістів. Оперативна комбінація з метою підставити опонентів
показать весь комментарий
08.10.2020 15:20 Ответить
Готов предоставить свою квартиру под офис этой чудесной партии.Для провокаторов с мешками денег двери открыты 24/7.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:21 Ответить
може це кур.єр ?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:31 Ответить
Ви там дурня не валяйте. Підкинули гроші? Перерахували і всі до останньої копійчини на благодійність і номер рахунку в мережу, щоб можна було перевірити. Інакше буде підстава зняти вас з перегонів за шахрайство.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:36 Ответить
Наш край скрізь засіває округа. І це знають усі.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:38 Ответить
Мне, мне подкиньте!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:40 Ответить
"злоумышленники взломали офис Сумской организации партии "Наш Край" и подбросили пакет с деньгами" - и так 10 раз по всем офисам партии и по всем квартирам кандидатов
показать весь комментарий
08.10.2020 15:48 Ответить
та ну...от звідки у ЕС можуть буть рублі... там же одна біднота зібралась та селфісти з сорок сьомої лінії АТО...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:55 Ответить
12000 уе и 500000 рос рублей.... Дорогая провокация! Обращение к партии "Наш край". Опубликуйте список ВСЕХ офисов партии и такими провокациями оппонентов пополнится бюджет Украины и страна откажется от помощи МВФ.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:10 Ответить
Надіюсь що гроші конфіскували на користь держави.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:14 Ответить
На их месте должен был быть я !
показать весь комментарий
08.10.2020 16:25 Ответить
У тебя не получится. В этой "партии" одни отбросы общества. Не удивлюсь если это они сами и устроили "провокацию" ради дешевого пиара.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:55 Ответить
"который ночью проник в офис и подбросила пакет" а нашло оно, партийное человеко.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:45 Ответить
Це якийсь круглосуточний піздец
показать весь комментарий
08.10.2020 16:51 Ответить
Велика дяка коментаторам!!!
...ну і "Нашому Краю" - побіжно))
показать весь комментарий
08.10.2020 17:17 Ответить
ой ***...без ансам*** !
идиот деньги подбросил - лучше бы в столы н*срал! дешевле б было
показать весь комментарий
08.10.2020 17:41 Ответить
Спровоцируйте так же и меня, причем посильнее.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:52 Ответить
Ваш край - за Уралом
показать весь комментарий
08.10.2020 19:35 Ответить
 
 