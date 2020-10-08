РУС
"Окопная война": У россиян нет мотивации вести войну, поэтому нам нужно гнать их, а не вести с ними переговоры, - командир взвода 24-й бригады псевдоним Моряк. ВИДЕО

Рубрика "Окопная война" ведет сегодня свой репортаж из района Светлодарской дуги, и наш собеседник, воин ​​Вооруженных сил Украины Андрей, который с 2014 года воюет против российских оккупантов.

В то время, как президент Украины Зеленский, вместе с врагами нашей страны Медведчуком и ему подобными заявляет, что с российским агрессором нужно договариваться, настоящие патриоты нашей Родины, которые выступили против российских террористов и их наемников, говорят совсем другое, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Люди, которые воюют уже не первый год, знают, как можно бороться с оккупантом. Эти же люди - знают цену российского перемирия и доверия к ним, поэтому единственный выход в нашей ситуации - это бороться и победить. Во всех остальных случаях, нас ждет позорная капитуляция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Как могут террористы "инспектировать" позиции украинских воинов, имея при этом паспорта несуществующей "ДНР"? - волонтер Толмачева. ВИДЕО

Андрей приехал на Майдан, чтобы противостоять преступному режиму Януковича, который сдавал страну в рабство России.

Однажды, после долгого стояния на баррикадах, парень пришел в Михайловский собор, чтобы отдохнуть и пообедать. Первое, что ему бросилось в глаза, - это тела расстрелянных майдановцев, которые лежали там. С того момента его мировоззрение полностью изменилось, и теперь, когда становится совсем трудно, парень вспоминает убитых активистов и продолжает воевать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "В мой день рождения в поселке Пески погиб брат, а нас россияне бомбили под Дебальцево", - офицер 28 ОМБр ВСУ Василий Стефурак. ВИДЕО

Как только россияне оккупировали украинский полуостров Крым, Андрей понял, что борьба из Киева переносится в восточные регионы Украины. Парень ушел на фронт, сначала он воевал в рядах Национальной гвардии Украины, далее в морской пехоте, потом перешел в 24-ю Королевскую бригаду.

Я долго уговаривал Андрея, чтобы тот рассказал на камеру о своих военных буднях, ведь он из тех воинов, которые не светятся в социальных сетях, а наоборот тихо делают свою работу. И результат превзошел мои ожидания...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "Если не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую", - комбат 1 батальона 24 бригады ВСУ Сергей Мазорчук. ВИДЕО

Я очень рекомендую просмотреть видео до конца и понять, что думают о перемирии те, кто знает, как бороться с оккупантами и уничтожать их.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте правду первыми.

Донбасс (26966) военнослужащие (6307) 24 омб имени князя Данила Галицкого (270) Ухман Михаил (236)
Топ комментарии
+32
Командир взвода прав. Но предатели предпочитают играть с врагом в поддавки.
08.10.2020 16:18 Ответить
08.10.2020 16:18 Ответить
+26
Свинорусов нужно уничтожать, планете только лучше будет без этих ушлепков
08.10.2020 16:17 Ответить
08.10.2020 16:17 Ответить
+18
Дякую захисникам.
08.10.2020 16:20 Ответить
08.10.2020 16:20 Ответить
Если победит Байден, то всё изменится в нашу пользу, и оккупанты будут последний сапог доедать - пуйлу будет не до Донбасса, это точно...
08.10.2020 16:16 Ответить
08.10.2020 16:16 Ответить
Байдену далеко до Трампа.
08.10.2020 17:39 Ответить
08.10.2020 17:39 Ответить
Трамп путлеровский « щенок».
08.10.2020 18:56 Ответить
08.10.2020 18:56 Ответить
Трамп зубами будет держаться за власть. Если уж, не долечившись, приперся вести предвыборную кампанию, то допускаю, что он не исключает и факта фальсификаций со своей стороны. пАбеда любой ценой!
09.10.2020 09:43 Ответить
09.10.2020 09:43 Ответить
Ага, ага. Чжоу байден з обамою вже допомогли Україні в 2014 році. Спасібо, більше нє нада.
08.10.2020 17:46 Ответить
08.10.2020 17:46 Ответить
Свинорусов нужно уничтожать, планете только лучше будет без этих ушлепков
08.10.2020 16:17 Ответить
08.10.2020 16:17 Ответить
Жрал бы ты рязанские кизяки да помалкивал, "львовянин"
08.10.2020 16:39 Ответить
08.10.2020 16:39 Ответить
Ты не краб, ты раб! Брысь в будку, собака прокацапская!
08.10.2020 16:44 Ответить
08.10.2020 16:44 Ответить
Пшло отсюда, чмо кацапское!
08.10.2020 16:51 Ответить
08.10.2020 16:51 Ответить
Командир взвода прав. Но предатели предпочитают играть с врагом в поддавки.
08.10.2020 16:18 Ответить
08.10.2020 16:18 Ответить
Дякую захисникам.
08.10.2020 16:20 Ответить
08.10.2020 16:20 Ответить
По аналогії з Карабахм, Україна може довбонути по ордло, і фуйло, мовчки, це схаває. Ось тільки для цього потрібен Верховний Головнокомандувач, а не бубочка.
08.10.2020 16:21 Ответить
08.10.2020 16:21 Ответить
Рязанского говноеда забыли спросить, что делать.
08.10.2020 16:41 Ответить
08.10.2020 16:41 Ответить
Все вірно. Потрібен Головнокомандувач. А у нас главнюк. Хоч він і думає, що він нелох, по цьому питанню потрібен референдум. І балачками у ********* мілітарному світі території не будуть повертатись. Їх силою і хитрістю забирали, так же треба і повертати.
09.10.2020 09:51 Ответить
09.10.2020 09:51 Ответить
Референдум про мир чи війну? Нарід вибире "мир". Зеленський же не лох, щоб попереджати, що "мир" буде "гуззкій".
09.10.2020 10:21 Ответить
09.10.2020 10:21 Ответить
У россиян нет мотивации вести войну, поэтому нам нужно гнать их, а не вести с ними переговоры/ Правящий Украиной кодлан Коломойского думает иначе. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
08.10.2020 16:26 Ответить
08.10.2020 16:26 Ответить
Знают, если ты, рязанский говноед, тут
08.10.2020 16:42 Ответить
08.10.2020 16:42 Ответить
Россияне вообще в курсе, что с ними Украина воюет?/ Сомневаешься в Коломойском? Гражданине Израиля, военного союзника Путина.Который растолковал : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский
08.10.2020 16:53 Ответить
08.10.2020 16:53 Ответить
Гнати бєню сраною мітлою, разом з бубочкою.
08.10.2020 17:45 Ответить
08.10.2020 17:45 Ответить
Если-бы .патриоты взяли за жабры это кодло , с их Гёббельс 📺 пропагандой и арестовать все счета с награбленными миллиардами , но не так как 2014 г , слишком добренькими были с убийцами украинцев
08.10.2020 19:04 Ответить
08.10.2020 19:04 Ответить
Правильно, надо гнать аж за поребрик, пока они отвлеклись на другой шмат добычи.
08.10.2020 16:41 Ответить
08.10.2020 16:41 Ответить
Гнать треба в першу чергу нинішнього президента імпічментом. Потім гнать всіх його слуг. А вже потім ніхто не заважатиме нашій армії гнати ворога.
08.10.2020 16:43 Ответить
08.10.2020 16:43 Ответить
Імпічментом не вийде, хіба що зробити, як Єльцин.
.
08.10.2020 17:48 Ответить
08.10.2020 17:48 Ответить
Нужно так , как в Туркмении - молниеносно ,результативно !
08.10.2020 19:06 Ответить
08.10.2020 19:06 Ответить
Може, в Киргізії?
09.10.2020 09:53 Ответить
09.10.2020 09:53 Ответить
Є національні інтереси і військові , які терплять в тилу зрадників, кротів, шпигунів і колаборантів є такіж мерзенні, як і зрадники. Чому одні повинні внутрішні органи розвішувать сушитись по деревах від вибуху снарядів і мін, а інші вільно їздити до Криму до Москви здавати території за які вони не пролили і краплі крові? Генерали де чи вони всі займаються контрабандою і їм пофіг зелені сині чи орда?
08.10.2020 16:51 Ответить
08.10.2020 16:51 Ответить
В окопах - Герои, при власти - гамно !
08.10.2020 16:52 Ответить
08.10.2020 16:52 Ответить
Но Герои не должны , быть МИШЕНЬЮ В ТИРЕ ,если их начальство выполняет преступные приказы «троянского коня» зеленского, который сказал , что договорится по-средине , а про Крым лучше не вспоминать
08.10.2020 19:10 Ответить
08.10.2020 19:10 Ответить
И так и будет делать!Гнать и выжигать под корень кацапов и ватников!до самой границы!
08.10.2020 17:08 Ответить
08.10.2020 17:08 Ответить
При зебильной мрази этого не будет....
08.10.2020 17:21 Ответить
08.10.2020 17:21 Ответить
А чому, жижки трусяться?
08.10.2020 17:52 Ответить
08.10.2020 17:52 Ответить
Потому что зебилы мразь и предатели,которых надо убивать как всранную кацапскую падаль и лугандонов.)))
12.10.2020 13:41 Ответить
12.10.2020 13:41 Ответить
Зебилы, чуетэ! воин кажэ - трэба стриляты. очи заплющуйтэ, вуха закрывайтэ, будуть сэпарив и москалив мочити.

1
08.10.2020 18:02 Ответить
08.10.2020 18:02 Ответить
Стратегия действий одиночного солдата на стыке двух фронтов при поддержке днепро-дунайской флотилии.
08.10.2020 23:52 Ответить
08.10.2020 23:52 Ответить
зебіли обрали мир і капітуляцію.
їм набридла війна.
08.10.2020 20:35 Ответить
08.10.2020 20:35 Ответить
ЗОЛОТІ СЛОВА

ЗОЛОТІ СЛОВА
08.10.2020 21:33 Ответить
08.10.2020 21:33 Ответить
У кремля проблемы Белоруссия, Сирия, Карабах, Киргизия.
А в это время зеленский даёт врагу передышку и спокойствие.
08.10.2020 22:09 Ответить
08.10.2020 22:09 Ответить
Пока наши прячутся в окопах и тушат траву, кацапы готовятся к новым методам ведения войны, все по плану, кремлевскому...
09.10.2020 07:52 Ответить
09.10.2020 07:52 Ответить
гнать их конечно надо,но пусть гонят те которие их приглашали,они же кричал рассея,приди вот она и пришла ,нормально ,а как теперь вам живется при матушке рассеи ,так что то чмо ,сивохо ,пусть едет и избавляется от кацапской чуми ,а потом ,отстраивает д н р и л н р ,после пришельцов ига моксельского,а ми не разрушали, и нашей вини там нет ,, и ненадо кричать что ми должни помогать ,что посеяли ,то и пожнали, вперед сивохо или их там нет,,,,,,
08.10.2020 22:38 Ответить
08.10.2020 22:38 Ответить
Підпишіть петицію:
Про надання сержанту ЗСУ, Журавлю Ярославу Сергійовичу, звання «Герой України» (посмертно)

https://petition.president.gov.ua/petition/102944
08.10.2020 22:47 Ответить
08.10.2020 22:47 Ответить
"Окопна війна": У росіян нема мотивації вести війну, тому нам потрібно гнати їх, а не вести з ними переговори, - командир взводу 24-ї бригади на псевдо Моряк - Цензор.НЕТ 1071
09.10.2020 00:45 Ответить
09.10.2020 00:45 Ответить
Слава воину. Мы победим. Предатели зеленские-ермаки-кравчуки будут покараны.
09.10.2020 00:50 Ответить
09.10.2020 00:50 Ответить
 
 