"Окопная война": У россиян нет мотивации вести войну, поэтому нам нужно гнать их, а не вести с ними переговоры, - командир взвода 24-й бригады псевдоним Моряк. ВИДЕО

Рубрика "Окопная война" ведет сегодня свой репортаж из района Светлодарской дуги, и наш собеседник, воин ​​Вооруженных сил Украины Андрей, который с 2014 года воюет против российских оккупантов.

В то время, как президент Украины Зеленский, вместе с врагами нашей страны Медведчуком и ему подобными заявляет, что с российским агрессором нужно договариваться, настоящие патриоты нашей Родины, которые выступили против российских террористов и их наемников, говорят совсем другое, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Люди, которые воюют уже не первый год, знают, как можно бороться с оккупантом. Эти же люди - знают цену российского перемирия и доверия к ним, поэтому единственный выход в нашей ситуации - это бороться и победить. Во всех остальных случаях, нас ждет позорная капитуляция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Как могут террористы "инспектировать" позиции украинских воинов, имея при этом паспорта несуществующей "ДНР"? - волонтер Толмачева. ВИДЕО

Андрей приехал на Майдан, чтобы противостоять преступному режиму Януковича, который сдавал страну в рабство России.

Однажды, после долгого стояния на баррикадах, парень пришел в Михайловский собор, чтобы отдохнуть и пообедать. Первое, что ему бросилось в глаза, - это тела расстрелянных майдановцев, которые лежали там. С того момента его мировоззрение полностью изменилось, и теперь, когда становится совсем трудно, парень вспоминает убитых активистов и продолжает воевать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "В мой день рождения в поселке Пески погиб брат, а нас россияне бомбили под Дебальцево", - офицер 28 ОМБр ВСУ Василий Стефурак. ВИДЕО

Как только россияне оккупировали украинский полуостров Крым, Андрей понял, что борьба из Киева переносится в восточные регионы Украины. Парень ушел на фронт, сначала он воевал в рядах Национальной гвардии Украины, далее в морской пехоте, потом перешел в 24-ю Королевскую бригаду.

Я долго уговаривал Андрея, чтобы тот рассказал на камеру о своих военных буднях, ведь он из тех воинов, которые не светятся в социальных сетях, а наоборот тихо делают свою работу. И результат превзошел мои ожидания...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "Если не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую", - комбат 1 батальона 24 бригады ВСУ Сергей Мазорчук. ВИДЕО

Я очень рекомендую просмотреть видео до конца и понять, что думают о перемирии те, кто знает, как бороться с оккупантами и уничтожать их.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте правду первыми.