В сети обнародовали видео с очередью "скорых" под киевской больницей. В КГГА отрицают, что это в инфекционное отделение. ВИДЕО

В сети обнародовали видео, на котором у приемного отделения Киевской клинической больницы № 9, где лечат пациентов с коронавирусом, образовалась очередь из более чем 13 машин скорой медицинской помощи. В КГГА заявили, что очередь образовалась не в инфекционное отделение.

Видео опубликовала в Facebook "Муниципальная варта Киева", передает Цензор.НЕТ.

"Коронавируса нет!" - говорили они. Киевская клиническая больница № 9. Очередь карет скорой помощи в инфекционное отделение. В каждом из автомобилей инфицированный COVID-19″, - говорится в подписи к видео.

Как сообщает "Укринформ", в Департаменте здравоохранения КГГА заявляют, что очереди скорых у приемного отделения Киевской клинической больницы № 9 образовались не в инфекционный корпус.

"По информации главного врача, скорые - не в инфекционный корпус. Больница была дежурная, принимала пациентов с различными патологиями", - сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Цензор.НЕТ пытался получить комментарий у главного врача больницы, однако пока его не предоставили.

