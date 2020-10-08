В сети обнародовали видео с очередью "скорых" под киевской больницей. В КГГА отрицают, что это в инфекционное отделение. ВИДЕО
В сети обнародовали видео, на котором у приемного отделения Киевской клинической больницы № 9, где лечат пациентов с коронавирусом, образовалась очередь из более чем 13 машин скорой медицинской помощи. В КГГА заявили, что очередь образовалась не в инфекционное отделение.
Видео опубликовала в Facebook "Муниципальная варта Киева", передает Цензор.НЕТ.
"Коронавируса нет!" - говорили они. Киевская клиническая больница № 9. Очередь карет скорой помощи в инфекционное отделение. В каждом из автомобилей инфицированный COVID-19″, - говорится в подписи к видео.
Как сообщает "Укринформ", в Департаменте здравоохранения КГГА заявляют, что очереди скорых у приемного отделения Киевской клинической больницы № 9 образовались не в инфекционный корпус.
"По информации главного врача, скорые - не в инфекционный корпус. Больница была дежурная, принимала пациентов с различными патологиями", - сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
Цензор.НЕТ пытался получить комментарий у главного врача больницы, однако пока его не предоставили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так никаких больниц не хватит
По-перше, побажаю кузенові одужання (ми однолітки, 41 рік - тож не все жахливо... видужуй, брате).
По-друге, пом'яну незлим тихим словом "довбойопи" усіх ковід-дисидентів. Ну що, дятли? "Никакой короны нет"? "Глобальный фейк", ідіоти? "Обычный ОРВИ", щоб вас підкинуло та ґепнуло? Як там зона комфорту, мудозвони? Догулялися без "намордників"?
Дебіли, блть